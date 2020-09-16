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Новости
Артём Мазанов
1985

Глава PandaDoc Микита Микадо из-за арестов сотрудников компании приостановил проект помощи бывшим силовикам Материал редакции

Микадо заявил, что если власти Белоруссии арестами сотрудников добивались закрытия проекта, то у них получилось.

17 комментариев
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Глава PandaDoc Микита Микадо из-за арестов сотрудников компании приостановил проект помощи силовикам, которые решили уволиться на фоне задержаний и избиений протестующих. Об этом он рассказал в беседе с русской службой Би-би-си.

Проект Protect Belarus предлагал уволившимся силовикам не только финансовую помощь, но и юридическую, а также оплату курсов переквалификации. «Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом — задержали четверых сотрудников, заблокировали счета компании», — заявил Микадо.

Глава PandaDoc подозревал, что создание такого проекта может быть опасным для него. «Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», — добавил он. По словам Микадо, задержанные сотрудники компании не имели никакого отношения к его проекту, они даже особо не интересовались политикой и протестами.

Всё, что я делал, делал исключительно от себя. И то, что я делал, не нарушает закон. Я помогал начать новую жизнь людям, которые отказались участвовать в терроре, отказались бить.

Микита Микадо
глава PandaDoc

Микадо заявил, что сильно переживает за арестованных сотрудников компании, поэтому приостанавливает проект помощи бывшим силовикам. Он утончил, что если этими арестами власть пыталась остановить проект, то у неё получилось. «Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал», — добавил глава PandaDoc.

Я не хочу, чтобы ещё кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму.

Микита Микадо
глава PandaDoc

2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать».

11 сентября четырёх топ-менеджеров PandaDoc обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им может грозить до 10 лет тюрьмы. По версии следствия, они завладели 107 тысячами белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.

#новости #белоруссия

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17 комментариев
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Semen Semenov

7

Как-будто он не знал, что так будет. Ну или в силиконовой долине теряешь чувство реальности

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Сергей Мардс

Semen
0

Блин, да очень мало людей ожидало от Лукаша такого.

Точнее, разгон людей ОМОНом ожидали многие. Но то, что начнётся такой правовой беспредел и такие явные респрессии не ожидал никто.

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Поумнее Тебя

Сергей
–9

В чем беспредел? Просто было очевидно, что большинство за Лукашенко. То что вышло 100т человек так это всего лишь 1% населения

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Kostya Zubanov

Поумнее
3
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Совершенный блик

Поумнее
0

@Вахтёр 100500 твинк какого-то ноунейма

Ответить

Litnikov Danil

Поумнее
0

Почем жопу хоть продал?

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Сергей Мардс

Поумнее
0

Не смешите. в первое протестное-воскресенье только в Минске вышло 200 тыс. 40 тыс. в гродно. 50 тыс. в Бресте...Выходили и в маленьких городках.
Можно сказать, что по всей стране вышло где-то 400 тыс. точно.

А большинства за АГЛ нигде нет. По всем соц. исследованиям единственная соц. группа, где он набирает более 50% это силовики и пенсионеры за 60 без высшего образования.

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Поумнее Тебя

Semen
–8

Очевидно он надеялся на цветную революцию, а теперь сдал назад. Классика.

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DC Maniac

3

Заблочили счета 🧾
Посадили топов

Закрыл проект — потому что сломали 🤦🏻‍♂️

Спрашивается а накуя ты туда лез если у тебя компания де´факто в Беларуси находится 🤷🏻‍♂️ и люди и деньги

Сколько еще розовых очков слетит за время пока Бацька будет по дворцу с автоматом бегать

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Bad Mother Fucker

DC
0

и хорошо, и пусть слетит

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Никита

2

Не думаю, что теперь его сотрудников освободят

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Откровенный месяц

Никита
0

Освободят

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Совершенный блик

0

Прогнулся под фашистов ...

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Поумнее Тебя

Совершенный
0

Ты случайно не в сша?

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Тяжелый ихтиандр

Поумнее
0

Парит между небом и землей

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Бешеный инструмент

Тяжелый
1

Где никто нас не найдет

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Тяжелый ихтиандр

Совершенный
0

Димочка, спокойной ночи

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