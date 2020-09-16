Микадо заявил, что если власти Белоруссии арестами сотрудников добивались закрытия проекта, то у них получилось.

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Глава PandaDoc Микита Микадо из-за арестов сотрудников компании приостановил проект помощи силовикам, которые решили уволиться на фоне задержаний и избиений протестующих. Об этом он рассказал в беседе с русской службой Би-би-си.

Проект Protect Belarus предлагал уволившимся силовикам не только финансовую помощь, но и юридическую, а также оплату курсов переквалификации. «Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом — задержали четверых сотрудников, заблокировали счета компании», — заявил Микадо.

Глава PandaDoc подозревал, что создание такого проекта может быть опасным для него. «Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», — добавил он. По словам Микадо, задержанные сотрудники компании не имели никакого отношения к его проекту, они даже особо не интересовались политикой и протестами.

Всё, что я делал, делал исключительно от себя. И то, что я делал, не нарушает закон. Я помогал начать новую жизнь людям, которые отказались участвовать в терроре, отказались бить. Микита Микадо глава PandaDoc

Микадо заявил, что сильно переживает за арестованных сотрудников компании, поэтому приостанавливает проект помощи бывшим силовикам. Он утончил, что если этими арестами власть пыталась остановить проект, то у неё получилось. «Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал», — добавил глава PandaDoc.

Я не хочу, чтобы ещё кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму. Микита Микадо глава PandaDoc

2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать».

11 сентября четырёх топ-менеджеров PandaDoc обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им может грозить до 10 лет тюрьмы. По версии следствия, они завладели 107 тысячами белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.