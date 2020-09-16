Глава PandaDoc Микита Микадо из-за арестов сотрудников компании приостановил проект помощи бывшим силовикам Материал редакции
Микадо заявил, что если власти Белоруссии арестами сотрудников добивались закрытия проекта, то у них получилось.
Глава PandaDoc Микита Микадо из-за арестов сотрудников компании приостановил проект помощи силовикам, которые решили уволиться на фоне задержаний и избиений протестующих. Об этом он рассказал в беседе с русской службой Би-би-си.
Проект Protect Belarus предлагал уволившимся силовикам не только финансовую помощь, но и юридическую, а также оплату курсов переквалификации. «Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом — задержали четверых сотрудников, заблокировали счета компании», — заявил Микадо.
Глава PandaDoc подозревал, что создание такого проекта может быть опасным для него. «Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», — добавил он. По словам Микадо, задержанные сотрудники компании не имели никакого отношения к его проекту, они даже особо не интересовались политикой и протестами.
Микадо заявил, что сильно переживает за арестованных сотрудников компании, поэтому приостанавливает проект помощи бывшим силовикам. Он утончил, что если этими арестами власть пыталась остановить проект, то у неё получилось. «Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал», — добавил глава PandaDoc.
2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать».
11 сентября четырёх топ-менеджеров PandaDoc обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им может грозить до 10 лет тюрьмы. По версии следствия, они завладели 107 тысячами белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.
Как-будто он не знал, что так будет. Ну или в силиконовой долине теряешь чувство реальности
Блин, да очень мало людей ожидало от Лукаша такого.
Точнее, разгон людей ОМОНом ожидали многие. Но то, что начнётся такой правовой беспредел и такие явные респрессии не ожидал никто.
В чем беспредел? Просто было очевидно, что большинство за Лукашенко. То что вышло 100т человек так это всего лишь 1% населения
Не смешите. в первое протестное-воскресенье только в Минске вышло 200 тыс. 40 тыс. в гродно. 50 тыс. в Бресте...Выходили и в маленьких городках.
Можно сказать, что по всей стране вышло где-то 400 тыс. точно.
А большинства за АГЛ нигде нет. По всем соц. исследованиям единственная соц. группа, где он набирает более 50% это силовики и пенсионеры за 60 без высшего образования.
Очевидно он надеялся на цветную революцию, а теперь сдал назад. Классика.
Заблочили счета 🧾
Посадили топов
Закрыл проект — потому что сломали 🤦🏻♂️
Спрашивается а накуя ты туда лез если у тебя компания де´факто в Беларуси находится 🤷🏻♂️ и люди и деньги
Сколько еще розовых очков слетит за время пока Бацька будет по дворцу с автоматом бегать
Не думаю, что теперь его сотрудников освободят
Ты случайно не в сша?