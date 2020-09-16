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Артём Мазанов
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Минфин предложил внепланово поднять акциз на сигареты — на 20%. Чтобы покрыть бюджетные расходы из-за коронавируса Материал редакции

Участники рынка считают, что из-за этого в 2021 году средняя цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей.

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Минфин предложил в 2021 году на 20% поднять ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, текущая версия которого уже предусматривает повышение акциза на 4%.

Минфин предложил повысить акциз на сигареты за тысячу штук с 1996 до 2359 рублей, а ставку акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей за штуку. До этого правительство планировало повысить ставки до 2045 и 52 рублей соответственно.

В Минфине заявили, что внеплановое повышение акцизов «позволит государству выполнить социальные обязательства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии». Представитель министерства уточнил, что в последующие годы ставку будут индексировать стандартно, с учётом уровня прогнозируемой инфляции.

Директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour) заявил, что такое повышение ставок приведёт к увеличению средней цены пачки сигарет до 140 рублей. Участники рынка также уверены, что резкое повышение акциза увеличит долю незаконной торговли табаком.

#новости

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6 комментариев
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DC Maniac

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Хороший тамада , и внеплановые «поднятия» интересные
(сам не курю так что пох 🤷🏻‍♂️)

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Юрий Рязанцев

2

— Сигареты подорожали, сынок.
— Папа, ты теперь будешь меньше курить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.

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Принудительный глобус

0

Тогда люди перейдут на сигареты без акциза.

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Аристарх Знаменский

Принудительный
1
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Учебный ихтиандр

0

незаконной торговли табаком

Да где её найти, эту вашу незаконную торговлю, нахой

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Harry Matevosyan

Учебный
0

нахой

"pizdec naxoy blyat" 

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