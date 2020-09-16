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Артём Мазанов
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Американская компания, чью технологию использовали для блокировки сайтов в Белоруссии, расторгла соглашение с властями Материал редакции

Sandvine заявила, что правительство Белоруссии использовало её продукт для нарушения прав человека.

27 комментариев
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Американская компания Sandvine, которая поставила в Белоруссию технологию для фильтрации интернет-трафика, расторгла лицензионное соглашение с властями. Об этом пишет Bloomberg.

По данным журналистов, компания провела расследование и выяснила, что в её продукты добавили «пользовательский код», который «помешал свободному потоку информации во время выборов». Компания расценила это как нарушение прав человека и прекратила действия лицензионного соглашения — Sandvine больше не будет обновлять технологию, а белорусские специалисты не смогут получить техническую поддержку. Сама продукция компании продолжит работать в стране. Как пишет Bloomberg, власти Белоруссии использовали технологию Sandvine во время протестов против Александра Лукашенко в августе, чтобы ограничить доступ к тысячам сайтов и приложений, в числе которых WhatsApp, Telegram, Facebook и Twitter.

По информации источников журналистов, Sandvine показала оборудование властям Белоруссии в мае, а позже поставила его через основного подрядчика — российскую компанию «Инфосистемы Джет». Оборудование установили в Минске, в местах, управляемых Национальным центром обмена трафиком.

Ещё 10 сентября технический директор Sandvine Александр Хаванг во время общения с сотрудниками признал, что власти Белоруссии использовали оборудование компании для блокировки сайтов и мессенджеров. Он заявил, что Sandvine не считает интернет «частью прав человека».

#новости #белоруссия

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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27 комментариев
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Нужный Денис

37

Проклятые чехи

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Возрастной торшер

Нужный
12

Нап#здел, ничего нового 

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НечеловеческаяЛогика

Нужный
0

по факту же технология из-за границы, так что тип и не соврал :)
но по факту сказочный ******* этот Лукашенко

Ответить

Индивидуальный микроскоп

23

 Он заявил, что Sandvine не считает интернет «частью прав человека».

А теперь вдруг уже считает? 146% что они ещё в мае знали как именно будет использоваться их технология в РБ, но деньги не пахнут 🤷‍♂️

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NiemandDa

Индивидуальный
1

Ну, в новости написано так, что сами сотрудники показывали оборудование властям, но, в то же время, упоминается и подрядчик. Мне кажется, там ненулевая вероятность, что вся коммуникация шла таки через подрядчика. В таком случае вполне могла быть ситуация, как с зименсовскими турбинами, которые покупали для Краснодара, а поставили в Крым. Скорее всего, знать-то они знали, как будет использовано оборудование, но решили "не копать", а рискнуть и взять деньги, за что и поплатились

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Ваша Закладко

NiemandDa
0

опа, как инфосис джет пропалились на подряде интересном 🤔 может они ещё надзор-тех китайский из уйгурии в рф внедряют ? 

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Металлургический рак

Индивидуальный
0

Только вчера смотрел серию Пацанов, где глава компании так же делал вид, что не в курсе событий.

Ответить

Андрей Парусников

13

так они используют наши технологии блокировки трафика для ... подожди, подожди...БЛОКИРОВКИ ТРАФИКА??? ах!

Ответить

Uwe Strich

Андрей
0

Грань меж трафиком от мессенджеров и от торрентов никогда не была настолько тонкой…

Ответить

Taktischer Corgi

1

блокировки сайтов в Белоруссии

*в Беларуси

Ответить

Алексей Штейн

Taktischer
6

нет

Ответить

Служащий франт

6

Кто бы мог подумать, что диктаторское государство будет использовать технологии блокировки интернета для нарушения прав человека!

Ответить

Тони Хопкинс

5

Надо было ещё отозвать лицензии.

Ответить

Возрастной торшер

Тони
0

Сайт Sandvine скоро будет не доступен в РБ, я полагаю 

Ответить

Uwe Strich

Возрастной
0

Чсх - блокировку по диапазону ip наверняка Sandvine и выставит

Ответить

Возрастной торшер

Uwe
3

Поэтому нельзя обезьянам гранаты в руки давать 

Ответить

Джон Титор

4

Это называется переобувание. Прямое назначение этой компании и есть предоставлять услуги цензуры.

Ответить

Andrew Sychev

1

Странная компания. О чем думали когда продавали эту технологию государству? 

Ответить

Аяз Умбатов

Andrew
6

О деньгах. О чем ещё тут думать?

Ответить

[Unknown]

Andrew
0

о борьбе с терроризмом, например. кто ж знал, что таракан сам окажется террористом. 

Ответить

Зеленый франт

1

Обиделись на батькины подколы, неженки.

Ответить

Илюхер XXX

0

а как же недавние заявления?

Ответить

Возрастной торшер

Илюхер
0

Это все провокаторы из Чехии

Ответить

Zoid Q

Возрастной
0

Да, налакаются своего чешского с трдельниками и начинают провоцироувать своей лучшей эвропейской жизнью бедных белорусков.

Ответить

Сергей Sergee

0

А толку?

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TemaSpeak

0

Надо было в Китае заказывать. А так, конечно, лютое переобувание (((

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