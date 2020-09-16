Американская компания, чью технологию использовали для блокировки сайтов в Белоруссии, расторгла соглашение с властями Материал редакции
Sandvine заявила, что правительство Белоруссии использовало её продукт для нарушения прав человека.
Американская компания Sandvine, которая поставила в Белоруссию технологию для фильтрации интернет-трафика, расторгла лицензионное соглашение с властями. Об этом пишет Bloomberg.
По данным журналистов, компания провела расследование и выяснила, что в её продукты добавили «пользовательский код», который «помешал свободному потоку информации во время выборов». Компания расценила это как нарушение прав человека и прекратила действия лицензионного соглашения — Sandvine больше не будет обновлять технологию, а белорусские специалисты не смогут получить техническую поддержку. Сама продукция компании продолжит работать в стране. Как пишет Bloomberg, власти Белоруссии использовали технологию Sandvine во время протестов против Александра Лукашенко в августе, чтобы ограничить доступ к тысячам сайтов и приложений, в числе которых WhatsApp, Telegram, Facebook и Twitter.
По информации источников журналистов, Sandvine показала оборудование властям Белоруссии в мае, а позже поставила его через основного подрядчика — российскую компанию «Инфосистемы Джет». Оборудование установили в Минске, в местах, управляемых Национальным центром обмена трафиком.
Ещё 10 сентября технический директор Sandvine Александр Хаванг во время общения с сотрудниками признал, что власти Белоруссии использовали оборудование компании для блокировки сайтов и мессенджеров. Он заявил, что Sandvine не считает интернет «частью прав человека».
по факту же технология из-за границы, так что тип и не соврал :)
но по факту сказочный ******* этот Лукашенко
Ну, в новости написано так, что сами сотрудники показывали оборудование властям, но, в то же время, упоминается и подрядчик. Мне кажется, там ненулевая вероятность, что вся коммуникация шла таки через подрядчика. В таком случае вполне могла быть ситуация, как с зименсовскими турбинами, которые покупали для Краснодара, а поставили в Крым. Скорее всего, знать-то они знали, как будет использовано оборудование, но решили "не копать", а рискнуть и взять деньги, за что и поплатились
опа, как инфосис джет пропалились на подряде интересном 🤔 может они ещё надзор-тех китайский из уйгурии в рф внедряют ?
Металлургический рак
Только вчера смотрел серию Пацанов, где глава компании так же делал вид, что не в курсе событий.
так они используют наши технологии блокировки трафика для ... подожди, подожди...БЛОКИРОВКИ ТРАФИКА??? ах!
Грань меж трафиком от мессенджеров и от торрентов никогда не была настолько тонкой…
блокировки сайтов в Белоруссии
*в Беларуси
Надо было ещё отозвать лицензии.
Возрастной торшер
Сайт Sandvine скоро будет не доступен в РБ, я полагаю
Чсх - блокировку по диапазону ip наверняка Sandvine и выставит
Это называется переобувание. Прямое назначение этой компании и есть предоставлять услуги цензуры.
Странная компания. О чем думали когда продавали эту технологию государству?
а как же недавние заявления?
Возрастной торшер
Это все провокаторы из Чехии
Да, налакаются своего чешского с трдельниками и начинают провоцироувать своей лучшей эвропейской жизнью бедных белорусков.