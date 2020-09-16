По данным журналистов, компания провела расследование и выяснила, что в её продукты добавили «пользовательский код», который «помешал свободному потоку информации во время выборов». Компания расценила это как нарушение прав человека и прекратила действия лицензионного соглашения — Sandvine больше не будет обновлять технологию, а белорусские специалисты не смогут получить техническую поддержку. Сама продукция компании продолжит работать в стране. Как пишет Bloomberg, власти Белоруссии использовали технологию Sandvine во время протестов против Александра Лукашенко в августе, чтобы ограничить доступ к тысячам сайтов и приложений, в числе которых WhatsApp, Telegram, Facebook и Twitter.