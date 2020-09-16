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Артём Мазанов
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Прокуратура Тюмени выявила нарушения прав детей на учениях по борьбе с терроризмом, где школьников «взяли в заложники» Материал редакции

Прокуратура внесла представление мэру Ишима, а также постановление о возбуждении административного дела против самой школы и её директора

10 комментариев
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Изображения из сообщества «Ишим пере Подслушано»

Прокуратура Тюменской области выявила нарушения прав детей на учениях по борьбе с терроризмом в средней школы города Ишим, где школьников «взяли в заложники», не предупредив об учениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка прокуратуры выявила, что «концепция мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников». Ведомство внесло постановление о возбуждении административного дела против самой школы и её директора по части 2 статьи 5.57 КоАП («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся»). Прокуратура также внесла представление мэру Ишима и попросила власти привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в инциденте.

5 сентября педагоги средней школы в городе Ишим Тюменской области провели для детей учения по борьбе с терроризмом. На них учеников пятого класса «взяли в заложники для того чтобы показать детям как следует себя вести при террористических актах». Самих школьников не предупредили, что это учения, из-за этого одному из детей стало плохо, родители забрали его из школы и вызвали скорую.

#новости

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И это не новость ИА «Панорама»
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10 комментариев
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Осторожный холод

14

Укажи, что детей не предупредили, что это учения. А то из контекста не совсем понятен уровень пиздеца.

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Секноватый Вурлапюк

Осторожный
–2

В этом и смысл учений. Зачем предупреждать.

Ответить

Руденко Сергей

Секноватый
0

Видели мы в 90ых уже такие учения «без предупреждения» думаю людям хватит 

Ответить

Цветной блик

7

А что дети, неужели уйдут безнаказанными?

Ответить

Артём Стасенко

Цветной
3

Оперативники сработали без жертв...

Ответить

Ваша Закладко

Артём
0

ну как взяли ? 

Ответить

Артём Стасенко

2

Ну, а есть какие-то правила поведения при террористическом захвате? Типа писять только под себя?

Ответить

Umberto Eco

Артём
5

Ровно такие же, как при общении с органами власти и охраны правопорядка: не перечить. не грубить, во всем слушаться и подчиняться.

Ответить

Принудительный Орзэмэс

Umberto
4
Ответить

Андрей Ионов

Umberto
2

*писять под себя*

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