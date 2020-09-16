Прокуратура Тюмени выявила нарушения прав детей на учениях по борьбе с терроризмом, где школьников «взяли в заложники» Материал редакции
Прокуратура внесла представление мэру Ишима, а также постановление о возбуждении административного дела против самой школы и её директора
Прокуратура Тюменской области выявила нарушения прав детей на учениях по борьбе с терроризмом в средней школы города Ишим, где школьников «взяли в заложники», не предупредив об учениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверка прокуратуры выявила, что «концепция мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников». Ведомство внесло постановление о возбуждении административного дела против самой школы и её директора по части 2 статьи 5.57 КоАП («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся»). Прокуратура также внесла представление мэру Ишима и попросила власти привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в инциденте.
5 сентября педагоги средней школы в городе Ишим Тюменской области провели для детей учения по борьбе с терроризмом. На них учеников пятого класса «взяли в заложники для того чтобы показать детям как следует себя вести при террористических актах». Самих школьников не предупредили, что это учения, из-за этого одному из детей стало плохо, родители забрали его из школы и вызвали скорую.
В этом и смысл учений. Зачем предупреждать.
Видели мы в 90ых уже такие учения «без предупреждения» думаю людям хватит
Оперативники сработали без жертв...
Ну, а есть какие-то правила поведения при террористическом захвате? Типа писять только под себя?
Ровно такие же, как при общении с органами власти и охраны правопорядка: не перечить. не грубить, во всем слушаться и подчиняться.