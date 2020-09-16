Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой в челябинском СИЗО Материал редакции
По данным журналистов, Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком.
В челябинском СИЗО в возрасте 36 лет покончил с собой активист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак». Изначально об этом сообщила Baza со ссылкой на источники, после чего ТАСС — тоже со ссылкой на источник. О смерти «Тесака» написали Mash и Life.
Как пишет Baza, Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком. Он также оставил предсмертную записку, где заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО.
В беседе с изданием «Подъём» адвокат «Тесака» Алексей Михальчик рассказал, что Марцинкевича заставляли подписать явки с повинной за убийства. «Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек», — добавил адвокат. Mash также заявил о том, что «Тесаку» хотели вменить убийство в начале 2000-х годов. «Марцинкевич находился в подавленном психологическом состоянии», — добавили журналисты.
Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодёжной организации «Формат 18». После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.
Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела:
- В 2007 году он с соратниками ворвался в московский клуб «Билингва», где проходили дебаты между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. Соратники «Тесака» стали вскидывать руки в нацистском приветствии и кричать «Зиг Хайль!», после этого Марцинкевич спросил у Латыниной: «Зачем заниматься политикой, если не готов пожертвовать своей жизнью? И вообще, согласны вы с тем, что, когда мы убьём всех либералов, жить станет гораздо лучше?». Из-за этого «Тесаку» предъявили обвинение по части 2 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия»), его осудили на три года. Заявление на «Тесака» тогда написали Алексей Навальный, Мария Гайдар и Олег Козырёв;
- В 2009 году «Тесака» снова осудили по статье 282 УК РФ, в этот раз на три года — за постановочный ролик на ютубе, где 20 человек, одетые в белые балахоны, как у членов ку-клукс-клана, инсценировали казнь таджикского наркоторговца;
- В 2014 году его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, позже срок снизили до двух лет и 10 месяцев. Его обвинили в «возбуждении межнациональной вражды» за публикацию в соцсетях трёх роликов экстремистского содержания: отзывы о фильмах «Сталинград» и «Околофутбола», а также видео «Выкинуть чурок»;
- В 2015 году против «Тесака» возбудили четвёртое дело, предъявили обвинение сразу по нескольким статьям: 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), 162 («Разбой»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 («Хулиганство»). Его приговорили к 10 годам тюрьмы за ролик, в котором Марцинкевич и его соратники поймали уроженца Таджикистана Мухтарова, который якобы продавал спайс, его избили и заставили съесть обнаруженное при нём растительное вещество.
Тесак просто решил вступить в гроб.
Серьезный месяц
Лучшая шутка на тж за последнюю неделю.
Все кто постоянно ныл что я уже не тот, выкусите!
А вот тебе настоящая шутка
В камере Марцинкевич находился один. Baza сообщает, что он оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и просит передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник. Записка, по данным Baza, завершается словами «простите меня».
И почему же?
Возможно его опустили, это единственная причина по которой он сам мог это совершить.
Испанский Орзэмэс
Та вряд ли. Человек может сколь угодно яростно нести свои взгляды, только вот когда они соприкоснутся лично с ним, тут может произойти осечка. Скажем, если ватник видит, что его теория о великом Путине и плане Даллеса не работает, ватник не станет либералом, а только сильнее обозлится
Прочитал про коммунизм, понял что всю жизнь заблуждался и не смог это пережить
Насколько я помню, в одном из выпусков окупай-педофиляй на живца поймали какого-то депутата, после которого в 2015 году и завертелось уголовное дело против Тесака
Ничтожный будильник
Ему 8 лет ещё сидеть было.
Серьезный месяц
Его адвокат писал, что он должен был выйти в мае 21 года.
Ему меньше года оставалось, ало
Ранний самолет
Думаю от осознания этого становится +- понятно, почему он совершил суицид. Разве нет?
Земля стекловатой
Леваки молодцы, довольны, но когда им выгодно "бедный негор у нихо симья и дети", это в очередной раз доказывает что в леваках нет ничего человеческого.
Где ваше сострадание левачки, где монологи о том что все мы люди? Где вой о полицейском беспределе, вы звери и правда
Какие блядь «леваки», дед, пей таблетки. Агрессивные нацики это не друзья и нормальным правым. Гомофоб должен быть порицаем, убийца должен сидеть в тюрьме.
Выпуск про 2020 год у Парфенова будет длиннее его документалок
Одним говном меньше
Насколько я помню, он занимался выборочным избиением людей, внешность которых не подходила под его стандарты, развёл очень мутную тему по ловле педофилов, попутно нарушая законы, и рекламировал финансовые пирамиды на всех площадках, что мог.
Этим, по твоему, должны заниматься русские?
В своём прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.
Записку он закончил словами «Простите меня».
Правдоподобность на уровне диалога Ника и Майка
100% сами убили, он в постах ранее говорил, что такого не сделает. Либо опустили, ранее пытались это сделать, но видимо только в Челябинске это делают по настоящему
Тесак — невероятно крутой и важный для современной России блогер. А как политик, именно он родил очень много идей и форматов, которые потом сознательно или бессознательно трансформировала российская оппозиция и, что куда более важно, власть.
То, что кто-то о нём знает в первую очередь по этой дебильной истории, говорит много не о нём, а о том, кто об этом считает нужным 50 раз сказать.
ехехехехехех
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Нормальная история, жаль пока яд не нашли.
в лайфовской помойке 800к пздец.
А в твоём телеграм канале, что ты создал для быстрого заработка всего 4 человека?
Та же редакция мэша могла запутаться от радости заполучив такую новость
Как-то не верится, что человек, создавший столько успешных проектов, мог так просто совершить роскомнадзор. Тесак, который не зассал и надавал по морде доверенному лицу Путину. Вот и поймал педофила, да-с
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Ke0_akdeRjO8V1lG07eeuHCjrCiznNZBA8S7Ysm9nbuIEUSYDTm-myCn-mBZ34O9OqVytfv4504IwoRpNx9y1DvV7Q3w
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Лучше быть «левацкой мразью», чем фашистом.
Тесак был оголтелым фашистом, который ненавидел практически всех. Скатертью ему дорожка и земля стекловатой.
Лучше быть «левацкой мразью», чем фашистом.
Во-первых, Тесак не фашист. Он - национал-социалист. Фашизм был в Италии при Муссолини. Ты просто необразованый дурачок, как и любой патриот, который где-то слышал что-то, толком не понял и говорит, что нацисты и фашисты - одно и тоже.
Во-вторых, фашизм и нацизм тоже своего рода левые, так что левацкая мразь не сильно далеко ушла.
Тесак был оголтелым фашистом
нет, не был, ты пиздишь
ненавидел практически всех.
не всех, да и с чего это кто-то обязан любить либералов, лол. Плюрализм мнений на лицо.
Скатертью ему дорожка
когда Навальный отъедет, который подал заяву на Тесака за экстремизм, напиши тоже самое. Ах да, но это другое...
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Толерантный людоед потом будет вам ныть какие вы все злые, кек.
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Я, конечно, вряд ли кого-то смогу переубедить (да особо и нет желания), но фашистом он и не был, как многие тут считают
да нормальный был тип
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Как жаль что умер Максим
немного забавно говорить об элитарности активной аудитории тж после оценок этих двух комментов -)
Получается что единственное достижение Тесака это умереть в один день с Биллом Гейтсом. И то не с тем.
Он все время писал, что суицид от него невозможен. И тут вдруг за неск месяцев до выхода...
За что его все тут так любят?
Биологический торшер
Поразительная поддержка отвратительного фашика и просто отброса
фашист = национал-социалист
уровень политической грамотности либерах на тж
просто отброса
а это уже конкретно про гуманизм либерах.
чел сгнил в тюрячке за экстремизм, но он нам не нравиться, у него взгляды радикальные, а не "за все хорошее - против всего плохого" - значит так и надо.
Он же скоро выходить должен?
Каким бы он не был человеком — харизматичный и интересный человек просто пиздец какой.
Ахуеваю что он так "знаменит" на тж. А потом вы удивляетесь почему у нас так популярно ауе движение. Тут еще и пуш пришёл, заебись новость. Спасибо, @Сергей Звезда.
Когда-нибудь и о Позднякове мы прочитаем подобную новость
Вот якобы его записка
Как же странно, что во времена ВВП часто умирают журналисты, националисты, генералы и тд… Такие чудесные совпадения.
Как умереть? Красиво. Как викинг — в бою! Или на девушке. Или замерзнуть на вершине Эвереста
бляяя, ну как так-то, Максим...
Срок уже концу подходил. По-моему он такой супер гедонист был, что в то, что сам верится в большим трудом
Тесак в общем и целом достаточно мутный тип, по слухам даже внедренный провокатор, но за его Оккупай-Педофиляй хочется сказать ему большое человеческое спасибо. Хоть кто-то публично пренебрег законом и показал что заслуживает каждая больная на голову эгоистичная мразь, ломающая жизни детям из-за своей шизы, что бы либеральная общественность не говорила по этому поводу. RIP!
Любопытный бинокль
Тебе наверно и «Лев против» нравится?
Отношусь равнодушно, очевидный распил денег из бюджета, но саму идею поддерживаю. Алкоголь это зло
Вы чего минусите? Что я сказал не так?
Вот это:
Тесак в общем и целом достаточно мутный тип, по слухам даже внедренный провокатор, но за его Оккупай-Педофиляй хочется сказать ему большое человеческое спасибо. Хоть кто-то публично пренебрег законом и показал что заслуживает каждая больная на голову эгоистичная мразь, ломающая жизни детям из-за своей шизы, что бы либеральная общественность не говорила по этому поводу. RIP!
С учетом что сайт российский считаю что поставленный плюс это оскорбление. Поэтому уходим в минус господа.
либеральная общественность
Сам ответил, такой сайт, это надо принимать
Здесь половина из Навальнят с психическими отклонениями, ну знаешь, из тех , кто долго кидал донаты на революцию , но в итоге стали старыми для этой революции..
что, не будет новых серий окупайпедофиляй?
конечно это не оч здорово, походу или убили, или издевались над ним
отстой
правды не узнаем
в чятике пизднякова уже горюют вовсю
Таки а что ви делаете у Позднякова?
Мда, он весной 21-го должен был выйти, надеюсь это фейк.
Вроде как на официальных страницах писали, что он сидит в Красноярске, а как он оказался в Челябинске?
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А почему ты уверен, что люди у которых "пригорает" являются "либерахами"?
Это, конечно, заслуживает рамки в новостях🤷🏼
Биологический торшер
Пиздец...
Гля ты тут рвешься чето часто, неужели Максим обижал тебя? А может ты педофил?
Офигеть... rip
Вот и умер великий деятель.. Как теперь дети будут ходить спокойно по улицам? Не будет больше легких денег с инвестирований в его проекты.. Качком теперь вообще не стать, я никому не доверял в рекламе больших банок протеина, кроме как ему(
Вот бы кто нибудь разогнал шпану в моем дворе..
Вот бы кто нибудь дал бы по губам резиновым писюном подозрительному соседу
А какой лимонад он делал.. боже
Ничего этого больше не будет
F