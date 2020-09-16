По данным журналистов, Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком.

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В челябинском СИЗО в возрасте 36 лет покончил с собой активист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак». Изначально об этом сообщила Baza со ссылкой на источники, после чего ТАСС — тоже со ссылкой на источник. О смерти «Тесака» написали Mash и Life.

Обновлено в 13:07 Управление ФСИН по Челябинской области Управление ФСИН по Челябинской области подтвердило смерть «Тесака», ведомство начало служебную и доследственную проверку.

Как пишет Baza, Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком. Он также оставил предсмертную записку, где заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО.

Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.



Записку он закончил словами «Простите меня». Baza

В беседе с изданием «Подъём» адвокат «Тесака» Алексей Михальчик рассказал, что Марцинкевича заставляли подписать явки с повинной за убийства. «Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек», — добавил адвокат. Mash также заявил о том, что «Тесаку» хотели вменить убийство в начале 2000-х годов. «Марцинкевич находился в подавленном психологическом состоянии», — добавили журналисты.

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодёжной организации «Формат 18». После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела:

В 2007 году он с соратниками ворвался в московский клуб «Билингва», где проходили дебаты между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. Соратники «Тесака» стали вскидывать руки в нацистском приветствии и кричать «Зиг Хайль!», после этого Марцинкевич спросил у Латыниной: «Зачем заниматься политикой, если не готов пожертвовать своей жизнью? И вообще, согласны вы с тем, что, когда мы убьём всех либералов, жить станет гораздо лучше?». Из-за этого «Тесаку» предъявили обвинение по части 2 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия»), его осудили на три года. Заявление на «Тесака» тогда написали Алексей Навальный, Мария Гайдар и Олег Козырёв;

Соратники «Тесака» в клубе «Билингва»

В 2009 году «Тесака» снова осудили по статье 282 УК РФ, в этот раз на три года — за постановочный ролик на ютубе, где 20 человек, одетые в белые балахоны, как у членов ку-клукс-клана, инсценировали казнь таджикского наркоторговца;



В 2014 году его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, позже срок снизили до двух лет и 10 месяцев. Его обвинили в «возбуждении межнациональной вражды» за публикацию в соцсетях трёх роликов экстремистского содержания: отзывы о фильмах «Сталинград» и «Околофутбола», а также видео «Выкинуть чурок»;

В 2015 году против «Тесака» возбудили четвёртое дело, предъявили обвинение сразу по нескольким статьям: 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), 162 («Разбой»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 («Хулиганство»). Его приговорили к 10 годам тюрьмы за ролик, в котором Марцинкевич и его соратники поймали уроженца Таджикистана Мухтарова, который якобы продавал спайс, его избили и заставили съесть обнаруженное при нём растительное вещество.