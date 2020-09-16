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Артём Мазанов
33 764

Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой в челябинском СИЗО Материал редакции

По данным журналистов, Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком.

291 комментарий
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В челябинском СИЗО в возрасте 36 лет покончил с собой активист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак». Изначально об этом сообщила Baza со ссылкой на источники, после чего ТАСС — тоже со ссылкой на источник. О смерти «Тесака» написали Mash и Life.

Обновлено в 13:07 Управление ФСИН по Челябинской области подтвердило смерть «Тесака», ведомство начало служебную и доследственную проверку.

Как пишет Baza, Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком. Он также оставил предсмертную записку, где заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО.

Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.

Записку он закончил словами «Простите меня».

Baza

В беседе с изданием «Подъём» адвокат «Тесака» Алексей Михальчик рассказал, что Марцинкевича заставляли подписать явки с повинной за убийства. «Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек», — добавил адвокат. Mash также заявил о том, что «Тесаку» хотели вменить убийство в начале 2000-х годов. «Марцинкевич находился в подавленном психологическом состоянии», — добавили журналисты.

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодёжной организации «Формат 18». После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела:

  • В 2007 году он с соратниками ворвался в московский клуб «Билингва», где проходили дебаты между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. Соратники «Тесака» стали вскидывать руки в нацистском приветствии и кричать «Зиг Хайль!», после этого Марцинкевич спросил у Латыниной: «Зачем заниматься политикой, если не готов пожертвовать своей жизнью? И вообще, согласны вы с тем, что, когда мы убьём всех либералов, жить станет гораздо лучше?». Из-за этого «Тесаку» предъявили обвинение по части 2 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия»), его осудили на три года. Заявление на «Тесака» тогда написали Алексей Навальный, Мария Гайдар и Олег Козырёв;
Соратники «Тесака» в клубе «Билингва»
  • В 2009 году «Тесака» снова осудили по статье 282 УК РФ, в этот раз на три года — за постановочный ролик на ютубе, где 20 человек, одетые в белые балахоны, как у членов ку-клукс-клана, инсценировали казнь таджикского наркоторговца;
  • В 2014 году его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, позже срок снизили до двух лет и 10 месяцев. Его обвинили в «возбуждении межнациональной вражды» за публикацию в соцсетях трёх роликов экстремистского содержания: отзывы о фильмах «Сталинград» и «Околофутбола», а также видео «Выкинуть чурок»;
  • В 2015 году против «Тесака» возбудили четвёртое дело, предъявили обвинение сразу по нескольким статьям: 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), 162 («Разбой»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 («Хулиганство»). Его приговорили к 10 годам тюрьмы за ролик, в котором Марцинкевич и его соратники поймали уроженца Таджикистана Мухтарова, который якобы продавал спайс, его избили и заставили съесть обнаруженное при нём растительное вещество.

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291 комментарий
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Сергей Васильев

130

Тесак просто решил вступить в гроб.

Ответить

Серьезный месяц

Сергей
4

Лучшая шутка на тж за последнюю неделю.

Ответить

Сергей Васильев

Серьезный
10

Все кто постоянно ныл что я уже не тот, выкусите!

Ответить
5 комментариев

Alexey Snooker

Серьезный
5

А вот тебе настоящая шутка
В камере Марцинкевич находился один. Baza сообщает, что он оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и просит передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник. Записка, по данным Baza, завершается словами «простите меня».

Националист Тесак найден мертвым в челябинском…
Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обнаружен мертвым в камере следственного…
meduza.io
Ответить

# realfiddy

Серьезный
2

Это не шутки.

Ответить

Gera Ivanov

Сергей
0

Ты просто пидор.

Ответить

Серьезный месяц

68

Его же скоро выпустить должны были, верится с трудом.

Ответить

Ник

Серьезный
97

больше поверю в то, что ему помогли уйти на тот свет

Ответить

Любопытный бинокль

Ник
7

Да кому он нужен-то?

Ответить

Атлант поправил плечи

Ник
1

И почему же? 

Ответить
11 комментариев

Alexey Snooker

Серьезный
29

Возможно его опустили, это единственная причина по которой он сам мог это совершить.

Ответить

Испанский Орзэмэс

Alexey
5

Та вряд ли. Человек может сколь угодно яростно нести свои взгляды, только вот когда они соприкоснутся лично с ним, тут может произойти осечка. Скажем, если ватник видит, что его теория о великом Путине и плане Даллеса не работает, ватник не станет либералом, а только сильнее обозлится 

Ответить

Abram Dikoy

Alexey
1

Прочитал про коммунизм, понял что всю жизнь заблуждался и не смог это пережить

Ответить

Сергей Лукин

Серьезный
6

Насколько я помню, в одном из выпусков окупай-педофиляй на живца поймали какого-то депутата, после которого в 2015 году и завертелось уголовное дело против Тесака

Ответить

Savage Steel

Сергей
1

Да каких погон в гостях там только не было...  

Ответить

Ничтожный будильник

Серьезный
1

Ему 8 лет ещё сидеть было.

Ответить

Серьезный месяц

Ничтожный
8

Его адвокат писал, что он должен был выйти в мае 21 года.

Ответить
1 комментарий

Игорь Головин

Ничтожный
4

Ему меньше года оставалось, ало

Ответить
3 комментария

Alex Alen

Серьезный
3

так никто не обратил внимание, что он в следственном изоляторе покончил с собой? Против него же ещё одна уголовка шла. Видимо сказали ему, что сгноят в тюрьме. Вот и решил, что нах ему это не надо.

Ответить

Ранний самолет

Alex
1

Он же сам кремлевский

Ответить
5 комментариев

Ранний самолет

Серьезный
0

Думаю от осознания этого становится +- понятно, почему он совершил суицид. Разве нет?

Ответить

Aleksej Fedko

66

Земля стекловатой

Ответить

Alexey Snooker

Aleksej
–37

Леваки молодцы, довольны, но когда им выгодно "бедный негор у нихо симья и дети", это в очередной раз доказывает что в леваках нет ничего человеческого.

Ответить

Alexey Snooker

Alexey
–12

Где ваше сострадание левачки, где монологи о том что все мы люди? Где вой о полицейском беспределе, вы звери и правда

Ответить
21 комментарий

Max Yankov

Alexey
12

Какие блядь «леваки», дед, пей таблетки. Агрессивные нацики это не друзья и нормальным правым. Гомофоб должен быть порицаем, убийца должен сидеть в тюрьме.

Ответить
3 комментария

Словесный Интервент

89

Выпуск про 2020 год у Парфенова будет длиннее его документалок

Ответить

К X

Словесный
–6

Кому нужен этот урка, лучше стереть о нём воспоминания

Ответить

Anton Ponomarev

56
Ответить

Илюхер XXX

Anton
8

Не похуй, а радостно

Ответить

AZP

18

Одним говном меньше

Ответить

Vlad F

AZP
–34

Этот еврей занимался тем, чем должны заниматься русские так-то.

Ответить

Марк Туллий

Vlad
74

Насколько я помню, он занимался выборочным избиением людей, внешность которых не подходила под его стандарты, развёл очень мутную тему по ловле педофилов, попутно нарушая законы, и рекламировал финансовые пирамиды на всех площадках, что мог.
Этим, по твоему, должны заниматься русские?

Ответить
8 комментариев

Совершенный блик

Vlad
0

Сталина на вас нет...

Ответить

Руководящий танк88

36

Бля, а я надеялся на новый сезон любимого сериала

Ответить

God Damn

Руководящий
4

Недавно пересматривал

Ответить

Ваша Закладко

Руководящий
1

наживка

Ответить

Словесный Интервент

28

В своём прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.

Записку он закончил словами «Простите меня».

Правдоподобность на уровне диалога Ника и Майка

Ответить

Stanislav Sobolev

Словесный
–1

100% сами убили, он в постах ранее говорил, что такого не сделает. Либо опустили, ранее пытались это сделать, но видимо только в Челябинске это делают по настоящему 

Ответить

Любопытный бинокль

20

3...2...1...
Умер Максим, да и хуй с ним!

Ответить

Miku Yapp

Любопытный
5

Не смог не вспомнить мем, а вообще жалко. Герой детства

Ответить

Shlomo Goldenberg

Любопытный
3

в буквальном смысле или же литералли

Ответить

Maxim Rebitsky

Любопытный
1

😭

Ответить

Bad Mother Fucker

Любопытный
0

пришел за этим комментом

Ответить

Совершенный блик

24

Тесак — невероятно крутой и важный для современной России блогер. А как политик, именно он родил очень много идей и форматов, которые потом сознательно или бессознательно трансформировала российская оппозиция и, что куда более важно, власть.

То, что кто-то о нём знает в первую очередь по этой дебильной истории, говорит много не о нём, а о том, кто об этом считает нужным 50 раз сказать. 

Ответить

Иван Гессе

Совершенный
3

ехехехехехех

Ответить

Совершенный блик

Иван
1

Жаль не поймут...

Ответить

Индивидуальный микроскоп

Совершенный
2

Лимонов?)

Ответить

Виктор Эльце

24

Режим забирает лудших из нас

Ответить

Рома Ромов

24

воспользовался одноразовым бритвенным станком

Действительно, одноразово.

Ответить

Комментарий удален

No Name

Илюхер
–7

Ну хоть он и ассоциальный элемент, но свою ассоциальность проявлял к еще большим ассоциалам. Серый кардинал или как в аниме «Психопаспорт» где пара самых отбитых преступников завербованы и служат закону

Ответить

Солидный Орзэмэс

14
Ответить

Сергей Борозенец

9

Чёт грустно стало, честно говоря. Неплохой мужик был.

Ответить

Кисель Имбиревич

14

Good night sweet prince

Ответить

aliftin

13

Нормальная история, жаль пока яд не нашли. 

Ответить

Николай

aliftin
17

Повесился на битве. Что, никогда так не делал?

Ответить

Николай

Николай
3

Бритве, блеать

Ответить

Пальто в коне

Николай
0

во время битвы и повесился, ну вас, говорит, нахуй

Ответить

ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

aliftin
4

в лайфовской помойке 800к пздец.

Ответить

Savage Steel

ВЛАДИМИР
0

А в твоём телеграм канале, что ты создал для быстрого заработка всего 4 человека?

Ответить

Savage Steel

aliftin
0

Та же редакция мэша могла запутаться от радости заполучив такую новость 

Ответить

Bob Kentuki

aliftin
0

Maxim didn't kill himself

Ответить

Илья Барышников

15
Максим «Тесак» Марцинкевич якобы покончил с…
Об этом сообщает официальная страница Максима Марцинкевича во ВКонтакте.UPDATE: Смерть Тесака…
tjournal.ru
Ответить

Фёдор Крюков

15

Как-то не верится, что человек, создавший столько успешных проектов, мог так просто совершить роскомнадзор. Тесак, который не зассал и надавал по морде доверенному лицу Путину. Вот и поймал педофила, да-с
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Ответить

Комментарий удален

Марк Туллий

Алексей
8

Лучше быть «левацкой мразью», чем фашистом.
Тесак был оголтелым фашистом, который ненавидел практически всех. Скатертью ему дорожка и земля стекловатой.

Ответить

Яня

Марк
7

А ещё лучше быть адекватом

Тут не важна сама персоналия, просто обстоятельства очень странные, настраивают на определённые мысли

Ответить
12 комментариев

0 Yeblonski

Марк
6

Лучше быть «левацкой мразью», чем фашистом.

Во-первых, Тесак не фашист. Он - национал-социалист. Фашизм был в Италии при Муссолини. Ты просто необразованый дурачок, как и любой патриот, который где-то слышал что-то, толком не понял и говорит, что нацисты и фашисты - одно и тоже.
Во-вторых, фашизм и нацизм тоже своего рода левые, так что левацкая мразь не сильно далеко ушла.

Тесак был оголтелым фашистом

нет, не был, ты пиздишь

ненавидел практически всех.

не всех, да и с чего это кто-то обязан любить либералов, лол. Плюрализм мнений на лицо.

Скатертью ему дорожка

когда Навальный отъедет, который подал заяву на Тесака за экстремизм, напиши тоже самое. Ах да, но это другое...

Ответить

Комментарий удален

1 комментарий

Биологический торшер

–1

Туда ему и дорога. 

Ответить

Сергей Васильев

Биологический
15

Толерантный людоед потом будет вам ныть какие вы все злые, кек.

Ответить

Daniil Minashkin

Сергей
2

Он может смеяться только над мёртвым тесаком

Ответить

Daniil Minashkin

Биологический
–5

За что ты так с хорошим человеком

Ответить

Малик Янтижанов

14

«Я люблю эту страну! Здесь есть правосудие».

Ответить

Комментарий удален

Игорец Обыкновенный

4

Что блять за ГОД!?!?!? 2020 ИДИ НАХУЙ!

Ответить

Maxim Kshishtovski

2

Я, конечно, вряд ли кого-то смогу переубедить (да особо и нет желания), но фашистом он и не был, как многие тут считают

Ответить

Дмитрий Пелипас

Maxim
–9

да нормальный был тип

Ответить

Комментарий удален

1 комментарий

Ранний самолет

Maxim
0

Окей, альт-правый. Так подходит? 

Ответить

Совершенный блик

5

Ну сдох очередной нацист и сдох. Главное, чтобы Сергей Звезда не написал комментарий в его поддержку, как это было с Лимоновым...

Ответить

Zero-one-one

Совершенный
–1

Как жаль что умер Максим

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
–2

@badkid  Не рвись либерда

Ответить

Dmitry Shiryaev

Совершенный
1

немного забавно говорить об элитарности активной аудитории тж после оценок этих двух комментов -)

Ответить

Совершенный блик

Dmitry
0

Жаль

Ответить

Лысый паркур

2

Герои не умирают. Они становятся легендами.

Ответить

Берг

9

Получается что единственное достижение Тесака это умереть в один день с Биллом Гейтсом. И то не с тем.

Ответить

Petr

7

Он все время писал, что суицид от него невозможен. И тут вдруг за неск месяцев до выхода...

Ответить

Степан Анейчик

6

Слишком хорошо чтобы быть правдой

Ответить

Alexey Snooker

7

Пиздец

Ответить

Ник

8

фигня какая-то , ему меньше года оставалось

Ответить

Doktor Streyndzhlav

8

Тесак диднт килл химселф

Ответить

Petr

–2

Светлая память

Ответить

Daniil Minashkin

4

Покойся с миром 

Ответить

Untiy16

3

За что его все тут так любят?

Ответить

Биологический торшер

Untiy16
2

Поразительная поддержка отвратительного фашика и просто отброса 

Ответить

0 Yeblonski

Биологический
2

фашист = национал-социалист
уровень политической грамотности либерах на тж

просто отброса 

а это уже конкретно про гуманизм либерах.
чел сгнил в тюрячке за экстремизм, но он нам не нравиться, у него взгляды радикальные, а не "за все хорошее - против всего плохого" - значит так и надо.

Ответить
3 комментария

Savage Steel

Untiy16
0

За юмор 

Ответить

Elwuts

1

Надеюсь вброс, пиздец

Ответить

Гусь Педальный

4

Он же скоро выходить должен?

Ответить

Rusyabrr .

Гусь
11

ну вот и вышел

Ответить

Николай Чумаков

4

Каким бы он не был человеком — харизматичный и интересный человек просто пиздец какой. 

https://youtu.be/-Ke-9plevRM

Ответить

Дамир Камалетдинов

Николай
3

нет

Ответить

merzikin

7

Как удивительно похоже на «самоубийство» Эпштейна

Ответить

# realfiddy

–1

Ахуеваю что он так "знаменит" на тж. А потом вы удивляетесь почему у нас так популярно ауе движение. Тут еще и пуш пришёл, заебись новость. Спасибо, @Сергей Звезда.

Ответить

Слава Лосев

#
5

Причем тут АУЕ вообще? 

Ответить

Яня

#
4

Чо? Тут половина комментов тупо в минусах, вторая половина про «земля стекловатой» 🤷‍♀️

Ответить

米哈伊尔

5

Когда-нибудь и о Позднякове мы прочитаем подобную новость

Ответить

Евгений Мартынов

米哈伊尔
–7

И чем же тебя Поздняков обидел?

Ответить

CHEERS, RASA!

0

слов нет. пиздец какой

Ответить

Денис Кузнецов

–9

Пусть земля будет пухом..
P.S. Все началось с доноса Алексея Навального 

Ответить

Neketa Fo

5

Он слишком затянул с этим решением

Ответить

Владимир Евдокимов

5

За полгода-год до выхода?
сомнительно как-то 

Ответить

ad unguem

1

Спасибо, 2020!

Ответить

Андрей Малофеев

4

Auf Wiedersehen mein kleiner Extremismus-Liebhaber

Ответить

John Doe

4

Вот якобы его записка

Ответить

Сборник комментариев

John
0

Не понял первое слово перед коммунизмом какое написано

Ответить

Serge Demichev

4

Как же странно, что во времена ВВП часто умирают журналисты, националисты, генералы и тд… Такие чудесные совпадения.

Ответить

YeezySpace

–2

Как умереть? Красиво. Как викинг — в бою! Или на девушке. Или замерзнуть на вершине Эвереста

бляяя, ну как так-то, Максим...

Ответить

rossoshmap

3

@alexferman ваши постарались?

Ответить

Яня

3

Срок уже концу подходил. По-моему он такой супер гедонист был, что в то, что сам верится в большим трудом

Ответить

Марк Туллий

–5

Земля ему стекловатой

Ответить

SimSim Santin

–9

Тесак в общем и целом достаточно мутный тип, по слухам даже внедренный провокатор, но за его Оккупай-Педофиляй хочется сказать ему большое человеческое спасибо. Хоть кто-то публично пренебрег законом и показал что заслуживает каждая больная на голову эгоистичная мразь, ломающая жизни детям из-за своей шизы, что бы либеральная общественность не говорила по этому поводу. RIP!

Ответить

Любопытный бинокль

SimSim
3

Тебе наверно и «Лев против» нравится?

Ответить

SimSim Santin

Любопытный
–1

Отношусь равнодушно, очевидный распил денег из бюджета, но саму идею поддерживаю. Алкоголь это зло

Ответить
6 комментариев

SimSim Santin

SimSim
0

Вы чего минусите? Что я сказал не так?

Ответить

Арсений Томилов

SimSim
3

Вот это:

Тесак в общем и целом достаточно мутный тип, по слухам даже внедренный провокатор, но за его Оккупай-Педофиляй хочется сказать ему большое человеческое спасибо. Хоть кто-то публично пренебрег законом и показал что заслуживает каждая больная на голову эгоистичная мразь, ломающая жизни детям из-за своей шизы, что бы либеральная общественность не говорила по этому поводу. RIP!

Ответить
5 комментариев

Denys Shevchuk

SimSim
1

С учетом что сайт российский считаю что поставленный плюс это оскорбление. Поэтому уходим в минус господа.

Ответить

Bad Mother Fucker

SimSim
0

Если надо объяснять
То не надо объяснять

Ответить

Savage Steel

SimSim
0

либеральная общественность

Сам ответил, такой сайт, это надо принимать
Здесь половина из Навальнят с психическими отклонениями, ну знаешь, из тех , кто долго кидал донаты на революцию , но в итоге стали старыми для этой революции.. 

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

что, не будет новых серий окупайпедофиляй?
конечно это не оч здорово, походу или убили, или издевались над ним
отстой
правды не узнаем 

Ответить

MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
1
Ответить

Shlomo Goldenberg

3

в чятике пизднякова уже горюют вовсю

Ответить

Alexey Snooker

Shlomo
1

Таки а что ви делаете у Позднякова?

Ответить

Steve Blowjobs

Alexey
3

горюет тоже

Ответить

John Doe

0

Навальный устраняет конкурентов?

Ответить

Max

3

Охуеть!

Ответить

Не я

3

Но любителей деток он знатно обоссал

Ответить

YeezySpace

–5

Мда, он весной 21-го должен был выйти, надеюсь это фейк.
Вроде как на официальных страницах писали, что он сидит в Красноярске, а как он оказался в Челябинске?

Ответить

Яня

YeezySpace
0

ФСИН подтвердил

Ответить

Инженерный ключ

2

@alexferman ты доволен???

Ответить

Name Name

2

Странный год.

Ответить

Meg Walker

2

Tesak didn’t kill himself

Ответить

Odd Pixels

2

Тесак didn't kill himself

Ответить

Андрей Галицкий

0

когда думал, что 2к20 не может быть хуже

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Алексей Панкратов

IO
0

А почему ты уверен, что люди у которых "пригорает" являются "либерахами"?

Ответить

Maxim Lim

1

Это, конечно, заслуживает рамки в новостях🤷🏼

Ответить

Биологический торшер

Maxim
1

Пиздец...

Ответить

Savage Steel

Биологический
0

Гля ты тут рвешься чето часто, неужели Максим обижал тебя? А может ты педофил? 

Ответить

le furi

–3

Офигеть... rip

Ответить

Alexander Personazhe

le
0

Земля стекловатой.

Ответить

MAx Shvedov

2

Не верю.

Ответить

Rusty Nail

2

Вот и умер великий деятель.. Как теперь дети будут ходить спокойно по улицам? Не будет больше легких денег с инвестирований в его проекты.. Качком теперь вообще не стать, я никому не доверял в рекламе больших банок протеина, кроме как ему(
Вот бы кто нибудь разогнал шпану в моем дворе..
Вот бы кто нибудь дал бы по губам резиновым писюном подозрительному соседу
А какой лимонад он делал.. боже
Ничего этого больше не будет
F

Ответить

Savage Steel

Rusty
0

Чтобы не сидеть на TJ ешьте пуропротеин

Ответить

Частный кот

2
Ответить

YeezySpace

2
Ответить

Дмитрий Немов

1

Охренеть. 

Ответить

Max Yankov

1
Ответить
</