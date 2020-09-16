Российское представительство решило «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам» в ситуации с политиком.

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Постоянное представительство России при Евросоюзе задало девять вопросов об «инциденте» с Алексеем Навальным депутатам Европарламента и официальным лицам ЕС. Вопросы опубликованы на сайте постпредства. В комментарии к ним говорится, что российская стороны, «не претендуя на звание экспертов в токсикологии», считает необходимым «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам в этом деле».

Рационально ли было со стороны российских властей, как предполагается, отравить Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества военного класса из группы «Новичок», подпадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в городе с полумиллионным населением, а потом сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на дальнейшее лечение в Германию, где «Новичок» могли обнаружить? Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что уровень его фактической популярности едва ли достигает 2% , по данным опроса, проведённого в июле 2020 года неправительственной исследовательской организации «Левада-центр»?

Почему правительство Германии так сопротивляется предоставлению компетентным российским органам результатов токсикологических анализов, проведённых в лаборатории бундесвера, если Берлин уверен, что Навального отравили? Генпрокуратура РФ направила властям Германии официальный запрос о правовой помощи 27 августа 2020 года. Однако Берлин не пожелал оперативно и конструктивно ответить на него, затянув процесс, чтобы позже заявить, что никаких доказательств не будет предоставлено из-за конфиденциальности и в конечном итоге объявив дело секретным. В то же время мы постоянно слышим, что правительству России необходимо провести тщательное и прозрачное расследование покушения на Навального. Утверждается, что все доказательства и свидетелей нужно искать «где-то в Сибири». Было ли совпадением то, что некоторые из лиц, сопровождавших Навальногов его поездке в Сибирь, сразу после инцидента уехали из России в Германию ? Почему немецкие врачи из клиники «Шарите» уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, токсикологических анализах и диагнозе Навального? Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение российских коллег создать совместную группу для медицинского обследования в деле Навального.

Почему заявляется, что вещество из группы «Новичок» разрабатывалось Советским Союзом, а затем и Россией, но то, что специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО на протяжении ряда лет разрабатывали химические вещества, связанные с группой «Новичок», игнорируется? Например, США выдали более 150 патентов на боевое применение упомянутых веществ.

Почему, когда Навального привезли в Берлин, в клинику «Шарите» его сопровождали полицейские и агенты спецслужб? Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница превратилась в особо охраняемый объект задолго до «обнаружения» «Новичка»? Значит ли это, что Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице провели более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления.

Что стоит за историей о «бутылке с водой» якобы со следами яда на ней? Ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что Навальный пил из неё перед вылетом из аэропорта Томска. Если бутылка использовалась до этого или на борту самолета, летевшего в Москву, как она попала в Берлин?

Почему ни один специалист в области токсикологии, гражданский или военный, ни один врач «Шарите» не сделали квалифицированного заключения по делу (как это сделали российские врачи)?

«Прекрасная постановка вопроса. Продолжение „российским властям это невыгодно“. Был бы рейтинг больше — тогда выгодно. Только все мы понимаем, что рейтинг Алексея не 2%, и прошедшие выборы это отлично показали», — прокомментировала вопросы пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. «Вот так прямо и спрашивают. Именем Российской Федерации. От нашего с вами лица. Типа: „Вот был бы 20% рейтинг, тогда отравили“», — возмутился глава региональной сети штабов политика Леонид Волков.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сторонники политика утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.