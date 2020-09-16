Россия задала Евросоюзу 9 вопросов о Навальном, намекнув, что властям невыгодно его отравлять и отпускать в Германию Материал редакции
Российское представительство решило «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам» в ситуации с политиком.
Постоянное представительство России при Евросоюзе задало девять вопросов об «инциденте» с Алексеем Навальным депутатам Европарламента и официальным лицам ЕС. Вопросы опубликованы на сайте постпредства. В комментарии к ним говорится, что российская стороны, «не претендуя на звание экспертов в токсикологии», считает необходимым «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам в этом деле».
- Рационально ли было со стороны российских властей, как предполагается, отравить Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества военного класса из группы «Новичок», подпадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в городе с полумиллионным населением, а потом сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на дальнейшее лечение в Германию, где «Новичок» могли обнаружить?
- Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что уровень его фактической популярности едва ли достигает 2%, по данным опроса, проведённого в июле 2020 года неправительственной исследовательской организации «Левада-центр»?
Почему правительство Германии так сопротивляется предоставлению компетентным российским органам результатов токсикологических анализов, проведённых в лаборатории бундесвера, если Берлин уверен, что Навального отравили? Генпрокуратура РФ направила властям Германии официальный запрос о правовой помощи 27 августа 2020 года. Однако Берлин не пожелал оперативно и конструктивно ответить на него, затянув процесс, чтобы позже заявить, что никаких доказательств не будет предоставлено из-за конфиденциальности и в конечном итоге объявив дело секретным.
- В то же время мы постоянно слышим, что правительству России необходимо провести тщательное и прозрачное расследование покушения на Навального. Утверждается, что все доказательства и свидетелей нужно искать «где-то в Сибири». Было ли совпадением то, что некоторые из лиц, сопровождавших Навальногов его поездке в Сибирь, сразу после инцидента уехали из России в Германию?
- Почему немецкие врачи из клиники «Шарите» уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, токсикологических анализах и диагнозе Навального? Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение российских коллег создать совместную группу для медицинского обследования в деле Навального.
- Почему заявляется, что вещество из группы «Новичок» разрабатывалось Советским Союзом, а затем и Россией, но то, что специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО на протяжении ряда лет разрабатывали химические вещества, связанные с группой «Новичок», игнорируется? Например, США выдали более 150 патентов на боевое применение упомянутых веществ.
- Почему, когда Навального привезли в Берлин, в клинику «Шарите» его сопровождали полицейские и агенты спецслужб? Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница превратилась в особо охраняемый объект задолго до «обнаружения» «Новичка»? Значит ли это, что Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице провели более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления.
- Что стоит за историей о «бутылке с водой» якобы со следами яда на ней? Ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что Навальный пил из неё перед вылетом из аэропорта Томска. Если бутылка использовалась до этого или на борту самолета, летевшего в Москву, как она попала в Берлин?
Почему ни один специалист в области токсикологии, гражданский или военный, ни один врач «Шарите» не сделали квалифицированного заключения по делу (как это сделали российские врачи)?
«Прекрасная постановка вопроса. Продолжение „российским властям это невыгодно“. Был бы рейтинг больше — тогда выгодно. Только все мы понимаем, что рейтинг Алексея не 2%, и прошедшие выборы это отлично показали», — прокомментировала вопросы пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. «Вот так прямо и спрашивают. Именем Российской Федерации. От нашего с вами лица. Типа: „Вот был бы 20% рейтинг, тогда отравили“», — возмутился глава региональной сети штабов политика Леонид Волков.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сторонники политика утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.
Немецкие врачи заявили, что результаты анализов политика указывают на отравление. Позже токсикологи из Германии подтвердили, что в его организме есть следы вещества из группы «Новичок». 7 сентября Навального вывели из комы. 14 сентября клиника «Шарите» отчиталась об отключении политика от аппарата ИВЛ.
Ага, про это ещё Шульман говорила в самом начале этой истории, когда появились первые комментарии из серии «нам не выгодно»
ой бля... вы как Соловьев или еще кто-то переиначиваеье слова, как "удобно". Эти слова говоорят о том, что у них не было мотивации его убивать, и из этого НЕ СЛЕДУЕТ, что будь она, они бы убили.
И почему полный игнор других вопросов? Про воду реально дельный вопрос, кто, блять, вообше подумал забрать воду с собой, как она оказлась в германии?
Почему не дают данные об отпавлении? Они говорили, что данные секретны, но потом внезапно передали их в две другие страны)) Сейчас будет отмаза, что наши будут пиздеть и отмазываться - так пусть и делают это. Ты вот когда в суде, ты преступнику показываешь улики и говоришь, например, - почему на ноже твои отпечатки? И смотришь на реакцию, что говорит и как, чтобы поймать на лжи, чтобы появилось больше информации. Но единственныюая причина по которой они не дают инфу - секретность. Как я выше написал, то инфа настолько секретеа, что отраавляют ее в разные страны открыто)))
И еще миллиард вопросов, особенно по его такому быстрому воздаровлаению, у меня понос дольше идет, чем Навальный смог выйти из комы и самостоятельно говорить, дышать. Почитай сколько обычно люди лежат после комы, не неделю точно.
Также яд нашли везде где только можно в деле Скрипалей, а Навальный как бы был в аэропорту и все здоровы. В Англии с Скрипалями обнесли целый район трех метровым забором и искали остатки яда в бараж и т.д. и даже находили, а тут НИЧЕГО не сделано и все здоровы.
Короче пиздят, явно пиздят в Германии. Отравление было, но не боевым ядом.
Воду специально забрали, ее кстати гебуха хотела отнять, да не получилось у них
нашел в интерьвю эту инфу. Ну вопросы про бутылку все равно остаеются, где она на видео и т.д. Почему его жена не постирадала, раз также брала бутылку и почему инфы про бутылку нииу кого не было, утверждалась инфа ТОЛЬКО про чай, хотя, я уверен, что они пвтались вспомнить все детали. Нет ни одного видео с бутылкой.
Сейчас бы всё сливать в интервью в интернетах, чтобы диванные эксперты на тж были счастливы
Ну а зачем лгать, если очевидно обратное?
Тепловой холод
Сейчас бы спросить у патологического лжеца зная что он лжец
Сейчас бы поверить патологическому лжецу, который утверждает что он патологический лжец.
Вспомнилось, как сам Навальный на дебатах со Стрелковым заявил, что «Война, которую вы начали, — дорогая вещь, она уничтожает экономику России. 20 млн человек за чертой бедности, а вы мне говорите, что мы должны финансировать войны. Россия не может позволить себе вести войну». Т.е., с экономикой нормальной можно было бы и побомбить хохлов) Тоже самое)
У вас проблемы с логикой.
Если тебе скажут, что у тебя не хватает денег на то, чтобы купить себе учебник по логике - это не значит, что если тебе дать денег, ты их потратишь на него.
Так ситуация реально странная и бредовая. За все время Германия не предоставила никаких доказательств просто говорила и все. Все это время Навального никто не видел только вчера первое фото появилось. Также со стороны правительства России слишком странный поступок. Зачем отпускать, зачем травить, почему опять во 2 раз Новичек очень сильный яд не убил, почему опять Новичек и т.д Поэтому почему власти не могут задавать такие вопросы Германии и другим странам, если звучат они логично?
Нахуй пусть РФ идёт с такими вопросами. Государство-гопник ещё что-то требует, смешно.
TL;DR :
во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени
Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что уровень его фактической популярности едва ли достигает 2%
а вот достигало бы 30%...
Рейтинг 2013 года на выборах в Москве, гениально. В москве всегда больше чем где либо поддерживали Навального и других, а также в 2013 году Навальный был гораздо популярнее у аудитории, которая имеет право голоса. И да я не верю в цифру в 2% просто глупо как аргумент об обратном приводить эту картинку
Ну ведь реально 2 процента дерьма
Так сильно всё это напоминает Боинг
Да кстати, кто его сбил то?
Как кто? Лётчик Волошин на СУ-25
Его сбил Бук и не ополчение, см. интервью Стрелкова и другие материалы по теме
Ведь в интернете всё правда, а эксперды не врут
Стрелков человек чести, хоть и военный преступник
А что есть "ополчение" ? Отряд российских военных-ветеранов под руководством офицера ГРУ
Бук не сам приехал, и не сам выстрелил.
Скорее Литвиненко. Правда там расследование все же было, но СК в результате не нашел признаков отравления.
Зачем расследовать отравление политика химическим оружием, если можно задавать вопросы?
Получив анализы от Германии, Россия может узнать как детектят новичок и вообще что западу про него известно. Это поможет улучшить формулу. Именно поэтому результаты никто не выдаёт.
То же самое всем подряд приходится объяснять, все что нужно уже взяли на анализы в Омске и никто в здравом уме не скажет отравителю как вычислили яд
улучшить формулу по "обратной" фармакологии
Это тебе не сыра к бутерброду с колбасой добавить.
Но ведь так и должна работать презумпция невиновности. Если у тебя есть доказательства отравления, пожалуйста, предоставь. А сейчас получается слово Запада против слова Кремля.
В лучших традициях совка.
А лет через 10-15 опять будем сокрушаться, что у нас партнеров нормальных не осталось и что с этим делать.
Лет через 10-15 мы будем сокрушаться, что доллар 10000р, а вчера стоил всего 9000р
А с чего бы власть ссылается на Леваду, если всегда ее игнорировали?
А с чего власть ссылает на Навального, если всегда даже фамилию не произносили?
Они будут ссылаться на папу римского если им это будет выгодно
Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что уровень его фактической популярности едва ли достигает 2%
Низкий уровень дискуссии в странах восточной европы. Надо обязательно наехать на человека, даже в оправданиях.
Сережа Лавров довел уровень российской дипломатии до уровня говна
Совершенный блик
Ты вообще в курсе что такое «Левада-центр», или просто так высрал?
Как минимум первый вопрос очень валидный. Я бы не стал доверять фрицам и прочим европёздам просто потому что наши говноеды у власти "хуже". Я бы лучше доверял логике.
Единственно, мне не очень ясно, почему при применении новичка в аэропорту никого не затронули симптомы отравления, кроме самого Алексея.
Помнится, при применении новичка на скрипалей в парке, трованулись ещё несколько десятков случайно проходивших человек и полицейский, прибывший к месту происшествия.
Прошаренные, объясните.
Новичок это целая группа ядов вроде как, в разных состояниях(жидкое/сухое) , разных мощностях и тд
Пользуясь случаем, передаю привет Меглину. Товарищ Меглин, быть ура-поцреотом в 2020 зашкварно.
но Меглин же трооооолит))))))
Значит ли это, что Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск
ни Песков