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Новости
Аня Бегиашвили
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Россия задала Евросоюзу 9 вопросов о Навальном, намекнув, что властям невыгодно его отравлять и отпускать в Германию Материал редакции

Российское представительство решило «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам» в ситуации с политиком.

81 комментарий
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Постоянное представительство России при Евросоюзе задало девять вопросов об «инциденте» с Алексеем Навальным депутатам Европарламента и официальным лицам ЕС. Вопросы опубликованы на сайте постпредства. В комментарии к ним говорится, что российская стороны, «не претендуя на звание экспертов в токсикологии», считает необходимым «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам в этом деле».

  1. Рационально ли было со стороны российских властей, как предполагается, отравить Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества военного класса из группы «Новичок», подпадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в городе с полумиллионным населением, а потом сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на дальнейшее лечение в Германию, где «Новичок» могли обнаружить?
  2. Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что уровень его фактической популярности едва ли достигает 2%, по данным опроса, проведённого в июле 2020 года неправительственной исследовательской организации «Левада-центр»?

  3. Почему правительство Германии так сопротивляется предоставлению компетентным российским органам результатов токсикологических анализов, проведённых в лаборатории бундесвера, если Берлин уверен, что Навального отравили? Генпрокуратура РФ направила властям Германии официальный запрос о правовой помощи 27 августа 2020 года. Однако Берлин не пожелал оперативно и конструктивно ответить на него, затянув процесс, чтобы позже заявить, что никаких доказательств не будет предоставлено из-за конфиденциальности и в конечном итоге объявив дело секретным.

  4. В то же время мы постоянно слышим, что правительству России необходимо провести тщательное и прозрачное расследование покушения на Навального. Утверждается, что все доказательства и свидетелей нужно искать «где-то в Сибири». Было ли совпадением то, что некоторые из лиц, сопровождавших Навальногов его поездке в Сибирь, сразу после инцидента уехали из России в Германию?
  5. Почему немецкие врачи из клиники «Шарите» уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, токсикологических анализах и диагнозе Навального? Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение российских коллег создать совместную группу для медицинского обследования в деле Навального.
  6. Почему заявляется, что вещество из группы «Новичок» разрабатывалось Советским Союзом, а затем и Россией, но то, что специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО на протяжении ряда лет разрабатывали химические вещества, связанные с группой «Новичок», игнорируется? Например, США выдали более 150 патентов на боевое применение упомянутых веществ.
  7. Почему, когда Навального привезли в Берлин, в клинику «Шарите» его сопровождали полицейские и агенты спецслужб? Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница превратилась в особо охраняемый объект задолго до «обнаружения» «Новичка»? Значит ли это, что Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице провели более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления.
  8. Что стоит за историей о «бутылке с водой» якобы со следами яда на ней? Ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что Навальный пил из неё перед вылетом из аэропорта Томска. Если бутылка использовалась до этого или на борту самолета, летевшего в Москву, как она попала в Берлин?

  9. Почему ни один специалист в области токсикологии, гражданский или военный, ни один врач «Шарите» не сделали квалифицированного заключения по делу (как это сделали российские врачи)?

«Прекрасная постановка вопроса. Продолжение „российским властям это невыгодно“. Был бы рейтинг больше — тогда выгодно. Только все мы понимаем, что рейтинг Алексея не 2%, и прошедшие выборы это отлично показали», — прокомментировала вопросы пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. «Вот так прямо и спрашивают. Именем Российской Федерации. От нашего с вами лица. Типа: „Вот был бы 20% рейтинг, тогда отравили“», — возмутился глава региональной сети штабов политика Леонид Волков.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сторонники политика утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.

Немецкие врачи заявили, что результаты анализов политика указывают на отравление. Позже токсикологи из Германии подтвердили, что в его организме есть следы вещества из группы «Новичок». 7 сентября Навального вывели из комы. 14 сентября клиника «Шарите» отчиталась об отключении политика от аппарата ИВЛ.

#новости #отравлениенавального #политика

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81 комментарий
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Недостаточный Слава

76

В очередной раз они не догадались сказать «мы не убиваем людей».

«Нам не выгодно, у него низкий рейтинг»

Психопаты ебаные 

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Яня

Недостаточный
9

Ага, про это ещё Шульман говорила в самом начале этой истории, когда появились первые комментарии из серии «нам не выгодно»

Ответить

Валентин Жетонофф

Недостаточный
–4

ой бля... вы как Соловьев или еще кто-то переиначиваеье слова, как "удобно". Эти слова говоорят о том, что у них не было мотивации его убивать, и из этого НЕ СЛЕДУЕТ, что будь она, они бы убили. 

И почему полный игнор других вопросов? Про воду реально дельный вопрос, кто, блять, вообше подумал забрать воду с собой, как она оказлась в германии? 

Почему не дают данные об отпавлении? Они говорили, что данные секретны, но потом внезапно передали их в две другие страны)) Сейчас будет отмаза, что наши будут пиздеть и отмазываться - так пусть и делают это. Ты вот когда в суде, ты преступнику показываешь улики и говоришь, например, - почему на ноже твои отпечатки? И смотришь на реакцию, что говорит и как, чтобы поймать на лжи, чтобы появилось больше информации. Но единственныюая причина по которой они не дают инфу - секретность. Как я выше написал, то инфа настолько секретеа, что отраавляют ее в разные страны открыто)))

И еще миллиард вопросов, особенно по его такому быстрому воздаровлаению, у меня понос дольше идет, чем Навальный смог выйти из комы и самостоятельно говорить, дышать. Почитай сколько обычно люди лежат после комы, не неделю точно.
Также яд нашли везде где только можно в деле Скрипалей, а Навальный как бы был в аэропорту и все здоровы. В Англии с Скрипалями обнесли целый район трех метровым забором и искали остатки яда в бараж и т.д. и даже находили, а тут НИЧЕГО не сделано и все здоровы. 

Короче пиздят, явно пиздят в Германии. Отравление было, но не боевым ядом.

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Nikolay Kapustin

Валентин
0

Воду специально забрали, ее кстати гебуха хотела отнять, да не получилось у них

Ответить

Валентин Жетонофф

Nikolay
0

есть где-то инфа об этом?) Как ты узнал?

Ответить

Валентин Жетонофф

Nikolay
0

нашел в интерьвю эту инфу. Ну вопросы про бутылку все равно остаеются, где она на видео и т.д. Почему его жена не постирадала, раз также брала бутылку и почему инфы про бутылку нииу кого не было, утверждалась инфа ТОЛЬКО про чай, хотя, я уверен, что они пвтались вспомнить все детали. Нет ни одного видео с бутылкой.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Валентин
0

Сейчас бы всё сливать в интервью в интернетах, чтобы диванные эксперты на тж были счастливы

Ответить

Дмитрий Беркут

Недостаточный
1

Ну а зачем лгать, если очевидно обратное?

Ответить

Rondo

Дмитрий
3

Зачем лгать патологическому лжецу?  Ну не знаю, стоит спросить у него самого.

Ответить

Тепловой холод

Rondo
0

Сейчас бы спросить у патологического лжеца зная что он лжец

Ответить

Дмитрий Беркут

Тепловой
0

Сейчас бы поверить патологическому лжецу, который утверждает что он патологический лжец.

Ответить

Андрей Литвинов

Недостаточный
0

Вспомнилось, как сам Навальный на дебатах со Стрелковым заявил, что «Война, которую вы начали, — дорогая вещь, она уничтожает экономику России. 20 млн человек за чертой бедности, а вы мне говорите, что мы должны финансировать войны. Россия не может позволить себе вести войну». Т.е., с экономикой нормальной можно было бы и побомбить хохлов) Тоже самое)

Ответить

Dmitry Shiryaev

Андрей
1

У вас проблемы с логикой.
Если тебе скажут, что у тебя не хватает денег на то, чтобы купить себе учебник по логике - это не значит, что если тебе дать денег, ты их потратишь на него.

Ответить

Валентин Жетонофф

Андрей
0

Именно!)) Но местным хоть в глаза ссы)

Ответить

Олег Клаутов

Недостаточный
0

Так ситуация реально странная и бредовая. За все время Германия не предоставила никаких доказательств просто говорила и все. Все это время Навального никто не видел только вчера первое фото появилось. Также со стороны правительства России слишком странный поступок. Зачем отпускать, зачем травить, почему опять во 2 раз Новичек очень сильный яд не убил, почему опять Новичек и т.д Поэтому почему власти не могут задавать такие вопросы Германии и другим странам, если звучат они логично?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Олег
0

Жизнь в России вообще странная и бредовая. Надо привыкать

Ответить

Daniil Minashkin

Недостаточный
–1

Я удивлён, что на суде не делают по твоей тактике

Ответить

Max

24

Нахуй пусть РФ идёт с такими вопросами. Государство-гопник ещё что-то требует, смешно.

Ответить

Umberto Eco

26

TL;DR :
во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени

Ответить

Mark Bennett

20

Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что уровень его фактической популярности едва ли достигает 2%

а вот достигало бы 30%...

Ответить

Шило

Mark
13
Ответить

Олег Клаутов

Шило
0

Рейтинг 2013 года на выборах в Москве, гениально. В москве всегда больше чем где либо поддерживали Навального и других,  а также в 2013 году Навальный был гораздо популярнее у аудитории, которая имеет право голоса. И да я не верю в цифру в 2% просто глупо как аргумент об обратном приводить эту картинку  

Ответить

Zero-one-one

Mark
–35

Ну ведь реально 2 процента дерьма

Ответить

Арсений Томилов

Zero-one-one
7

Ну так иди в туалет сходи.

Ответить

Dra

19

Так сильно всё это напоминает Боинг

Ответить

Действительный танк88

Dra
0

Да кстати, кто его сбил то?

Ответить

Dra

Действительный
7

Как кто? Лётчик Волошин на СУ-25

Ответить

Действительный танк88

Dra
1

Пьяный чтоли был?

Ответить

Dra

Действительный
5

Пьяный и к тому же бандеровец.

Ответить

Действительный

Dra
0

Как такие права получают..

Ответить

Eugen T

Dra
1

Диспетчер Карлос на буке же

Ответить

Dmitry Nosov

Действительный
3

Навальный и сбил

Ответить

MAx Shvedov

Действительный
0

Его сбил Бук и не ополчение, см. интервью Стрелкова и другие материалы по теме

Ответить

Dmitry Shiryaev

MAx
0

Ведь в интернете всё правда, а эксперды не врут

Ответить

MAx Shvedov

Dmitry
–2

Стрелков человек чести, хоть и военный преступник

Ответить

Атлант поправил

MAx
1

А что есть "ополчение" ? Отряд российских военных-ветеранов под руководством офицера ГРУ

Бук не сам приехал, и не сам выстрелил. 

Ответить

Jakub Marona

MAx
0

Лол

Ответить

Александр Коровников

Dra
0

Скорее Литвиненко. Правда там расследование все же было, но СК в результате не нашел признаков отравления. 

Ответить

Bad Mother Fucker

10

Зачем расследовать отравление политика химическим оружием, если можно задавать вопросы?

Ответить

Роман Андронов

7

Получив анализы от Германии, Россия может узнать как детектят новичок и вообще что западу про него известно. Это поможет улучшить формулу. Именно поэтому результаты никто не выдаёт.

Ответить

Кисель Имбиревич

Роман
0

То же самое всем подряд приходится объяснять, все что нужно уже взяли на анализы в Омске и никто в здравом уме не скажет отравителю как вычислили яд

Ответить

Дмитрий Беркут

Роман
0

улучшить формулу по "обратной" фармакологии

Это тебе не сыра к бутерброду с колбасой добавить.

Ответить

Виктор Огай

Роман
0

Но ведь так и должна работать презумпция невиновности. Если у тебя есть доказательства отравления, пожалуйста, предоставь. А сейчас получается слово Запада против слова Кремля.

Ответить

Soytama Sotnikov

5

В лучших традициях совка.
А лет через 10-15 опять будем сокрушаться, что у нас партнеров нормальных не осталось и что с этим делать.

Ответить

Ilya Martyanov

Soytama
1

Лет через 10-15 мы будем сокрушаться, что доллар 10000р, а вчера стоил всего 9000р

Ответить

Зелибоба

4

Они еще и вопросы задают. Совсем охуели.

Ответить

Кисель Имбиревич

4

Как будто Рен-ТВ посмотрел блять
Такой шапито 

Ответить

Недостаточный Слава

4

У меня к постпредству один встречный вопрос. Уголовное дело завели? Нет? Идите нахуй тогда со своей методичкой для кремлеботов 

Ответить

Dmitry Sursin

4

Они только что сознались в убийстве Немцова?

Ответить

Андрей Галицкий

3

не спросили, а проявили интерес

Ответить

Ничтожный будильник

3

Как рейтинг Путина считают, то по опросам от ВЦИОМ, где у него стабильно 60%+, а как Навальному, то давайте начнем, что там у Левады?

Ответить

Действительный танк88

2

Так много разных почему оставил Бог на этом свете

Ответить

Mr. Two Fairy

2

10) почему за Навальным 24/7 следят? Как наши спецслужбы так обосрались?

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

Второй пункт, как верно подметил Волков, фактически саморазоблачение.

Ответить

Волчаркин

2

Такое ощущение что у нас не дипломаты, а какие-то типы из советских ПТУ

Ответить

Commentator Jay

1

А с чего бы власть ссылается на Леваду, если всегда ее игнорировали?

Ответить

Dmitry Sursin

Commentator
2

А с чего власть ссылает на Навального, если всегда даже фамилию не произносили?

Ответить

Nikolay Kapustin

Commentator
0

Они будут ссылаться на папу римского если им это будет выгодно

Ответить

Maxim Semenov

1

Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что уровень его фактической популярности едва ли достигает 2%

Низкий уровень дискуссии в странах восточной европы. Надо обязательно наехать на человека, даже в оправданиях.

Ответить

Marina Davidova

1

как убого это выглядит...

Ответить

Соколов Андрей

1

Сережа Лавров довел уровень российской дипломатии до уровня говна

Ответить

Bad Mother Fucker

Соколов
0

но не сегодня

Ответить

Зеленый франт

–2

неправительственной исследовательской организации «Левада-центр»

Хех, неужели на Земле есть хоть один человек, который в это верит?

Ответить

Bad Mother Fucker

Зеленый
2

"Левада" иностранный агент ващет

Ответить

Совершенный блик

Зеленый
0

Ты вообще в курсе что такое «Левада-центр», или просто так высрал?

Ответить

Emile Zäkiev

–13

Как минимум первый вопрос очень валидный. Я бы не стал доверять фрицам и прочим европёздам просто потому что наши говноеды у власти "хуже". Я бы лучше доверял логике.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Emile
2

первый вопрос тупая софистика:
сделать все возможное

Ответить

Владимир Земсков

–1

Единственно, мне не очень ясно, почему при применении новичка в аэропорту никого не затронули симптомы отравления, кроме самого Алексея.
Помнится, при применении новичка на скрипалей в парке, трованулись ещё несколько десятков случайно проходивших человек и полицейский, прибывший к месту происшествия.
Прошаренные, объясните.

Ответить

Bad Mother Fucker

Владимир
1

Способ отравления другой, ваш кэп

Ответить

Abram Dikoy

Владимир
0

Новичок это целая группа ядов вроде как, в разных состояниях(жидкое/сухое) , разных мощностях и тд 

Ответить

Dra

0

Пользуясь случаем, передаю привет Меглину. Товарищ Меглин, быть ура-поцреотом в 2020 зашкварно.

Ответить

Крохотный вентилятор

Dra
0

но Меглин же трооооолит))))))

Ответить

Атлант поправил плечи

Крохотный
1
Ответить

Крохотный вентилятор

Атлант
0

old butt gold

Ответить

Атлант поправил плечи

Крохотный
1
Ответить

Dra

Крохотный
1

Боюсь, что нет. Это Орлов троллит, например, а этот - не думаю

Ответить

Крохотный вентилятор

Dra
0

ну ему самому кажется, что он весело набрасывает)

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Значит ли это, что Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск

ни Песков

Ответить

Александр Калинин

0

Господин ведущий нас в тупик, отвечает госпожа Меркель

Ответить

Eugen T

0

Маршал Огарков объясняет, почему путину не выгодно травить Навального

Ответить

Кеша Шушпанов

0

Отвечаю:

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