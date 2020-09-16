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Артём Мазанов
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«Патриарх Копилка»: екатеринбургский художник нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа Макдака, сидящего в золоте Материал редакции

В 2010-2012 годах Слава PTRK нарисовал на этом же месте четыре других версии патриарха в виде копилки.

28 комментариев
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В Екатеринбурге у Храма на Крови появилась новая работа Славы PTRK — он нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа Макдака, сидящего в золоте. Об этом художник рассказал на фейсбуке.

Это уже пятая версия граффити патриарха Кирилла в этом месте. «Богатство растёт, жить всё радостнее, чего и вам желаю», — заявил Слава PTRK.

В этом году отмечаю десятилетие одного из первым моих рисунков — Патриарх Копилка. В 2010-2012 было сделано четыре версии, после чего был долгий перерыв. И вот теперь сделал новую версию на том же месте.

Слава PTRK

В 2010-2012 годах художник изображал на этом же месте патриарха Кирилла в виде копилки: в головном уборе была прорезь, куда рука клала монету.

#новости #екатеринбург #рпц

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28 комментариев
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Арина Потоцкая

52

Современное искусство, которым можно гордиться: красиво, лаконично, правда

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Действительный танк88

Арина
16

И без хуев обошлись

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Low Catch

Арина
0

Но! К сожалению, спонсируется западом. Не зря же в виде скруджа изобразили. 

Ответить

Alexandr Korzhenko

Low
1

не западом, а Америкой жи. Точно госдеп профинансировал.

Ответить

Арина Потоцкая

Alexandr
0

"Y vas telefon k Sberu privyazan? Tramp."

Ответить

Арина Потоцкая

Low
0

В смысле ? Вы серьёзно 

Ответить

Low Catch

Арина
1

а вы как думаете?
очередная провокация жи есть!

Ответить

Lee

13

Обожаю Екатеринбург за творчество

Ответить

Всевозможный кубок

Lee
8

Такое впечатление, что это самый свободный город России прямо сейчас

Ответить

Lee

Всевозможный
4

Так и есть! Они отстояли свой сквер против РПЦ и сейчас первыми пытаются продвинуть обратно прямые выборы мэров - Курган, Пермь, Нижний Тагил уже пытаются перенять похожие практики

Ответить

Дмитрий Зубков

10

Это вам не покрас лампас с его вычурными притензиями на культуру и непонятной херней, которую всем лень разбирать 

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Lich Vehemens

7
Ответить

Благородный Кирилл

5

Прикольно

Ответить

Random Person

4

Изображен жизнерадостный и успешный человек. Мне кажется патриарху понравится.

Ответить

Sergiy Sev

4
Ответить

Dra

3

А вот и уголовненькое дельце подлетело!

Ответить

Небольшой цвет

2

С копилкой совершенно роскошное было, добра ему.

Ответить

Владимир Климов

2

херня. Вот прикольный нарисовали в екб 

Ответить

Viktor Kushnarov

1

Кадило крутится - лавеха мутится (с) Патриарх Кирилл

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

С копилкой смешнее, но так тоже ничего.

Ответить

аятомат

1
Ответить

Сергей Павлов

0

сразу в голове мем со львом всплывает)

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Rusty Nail

0

Власти как обычно закрасят, ведь это всё клевета.. бабла гораздо больше рисовать надо

Ответить

Принудительный Орзэмэс

0

Ох уж эти ценители современного искусства с ТЖ
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Роман Андронов

0

А копилку 2010 года я б даже купил, мелочь складывать.

Ответить

Savage Steel

0

Статья готовится на холсте бюрократии. 

Ответить

Iikalfsdkj Doe

0

Дело за оскорбление чувств верующих уже завели?

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Alex V

Iikalfsdkj
0

В чем оскорбление? Нарисовано максимально аккуратно, автор явно не хотел задевать веру или религию.

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