«Патриарх Копилка»: екатеринбургский художник нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа Макдака, сидящего в золоте Материал редакции
В 2010-2012 годах Слава PTRK нарисовал на этом же месте четыре других версии патриарха в виде копилки.
В Екатеринбурге у Храма на Крови появилась новая работа Славы PTRK — он нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа Макдака, сидящего в золоте. Об этом художник рассказал на фейсбуке.
Это уже пятая версия граффити патриарха Кирилла в этом месте. «Богатство растёт, жить всё радостнее, чего и вам желаю», — заявил Слава PTRK.
В 2010-2012 годах художник изображал на этом же месте патриарха Кирилла в виде копилки: в головном уборе была прорезь, куда рука клала монету.
Современное искусство, которым можно гордиться: красиво, лаконично, правда
не западом, а Америкой жи. Точно госдеп профинансировал.
В смысле ? Вы серьёзно
Обожаю Екатеринбург за творчество
Всевозможный кубок
Такое впечатление, что это самый свободный город России прямо сейчас
Так и есть! Они отстояли свой сквер против РПЦ и сейчас первыми пытаются продвинуть обратно прямые выборы мэров - Курган, Пермь, Нижний Тагил уже пытаются перенять похожие практики
Это вам не покрас лампас с его вычурными притензиями на культуру и непонятной херней, которую всем лень разбирать
Изображен жизнерадостный и успешный человек. Мне кажется патриарху понравится.
Власти как обычно закрасят, ведь это всё клевета.. бабла гораздо больше рисовать надо
Дело за оскорбление чувств верующих уже завели?
В чем оскорбление? Нарисовано максимально аккуратно, автор явно не хотел задевать веру или религию.