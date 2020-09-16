Оператору беспилотника Uber в США предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве. Машина насмерть сбила человека Материал редакции
Водитель, находившийся в автомобиле, должен был остановить беспилотник, но отвлёкся на телефон.
Прокуратура в США предъявила обвинение в убийстве по неосторожности оператору беспилотника Uber — 46-летней Рафаэле Васкес. Об этом сообщает The New York Times.
Авария произошла 18 марта 2018 года в штате Аризона. Васкес находилась в салоне автомобиля и должна была следить за его движением, однако, как утверждает следствие, она смотрела видео на смартфоне, потому и не затормозила вовремя.
Машина двигалась в автономном режиме на скорости около 60 километров в час и сбила 49-летнюю Элейн Херцберг. Она переходила дорогу и вела рядом с собой велосипед — как позже установила полиция, женщина шла в неположенном месте. Её доставили в больницу, где она умерла от полученных травм.
Это был первый официально зафиксированный случай ДТП с участием беспилотника, который привёл к смерти пешехода. Как отмечает NYT, после этого Uber приостановил испытания беспилотников и возобновил их только год спустя, усилив меры предосторожности.
Uber от комментариев отказался, Васкес вину не признала. Как пишет Reuters, её оставили на свободе до начала процесса в феврале 2021 года.
жесть, в ночи, без перехода, тупо не глядя переходит дорогу. как можно быть такой тупой? Фары включены, как можно было тупо лезть под машину?
Надеюсь Васкес оправдают, от таких пешеходов никто не застрахован
Нижний нос
Тебе берут на работу, где твоя прямая обязанность следить за этой хуйней, а ты сидишь в телефоне.
Так то пешеход знатный ублюдок, но и васкес не невиновна
Её минимум нужно лишить этой работы и на много лет. Но вот сажать за убийство (даже непреднамеренное) — хз, тут ситуация, где даже смотри она на дорогу, то вряд ли бы среагировала. Там рядом фонари были, где видимость была бы достаточной, чтобы успеть затормозить, но пешеход решил/-а не смотреть на дорогу, и выбрать самое темное место для неспешного ночного променада, wtf
Нижний нос
Да без вопросов, я с этим не особенно и спорю.
Просто одно дело : " я сидела, внимательно следила за дорогой, а тут этот черт из табакерки"
И другое дело : " я в телефон залипла, и тут пешеход"
А, ну то есть "в ночи, без перехода, тупо не глядя переходит дорогу" это очень тупо,
а "вночи, тупо уставившись в телефончик не глядя едет по дороге" - вполне норм.
Скажем так, авария произошла из-за действий пешехода. Остановить автомобиль за то время, что пешеход был виден, на мой взгляд, всё равно не получилось бы.
Если суд установит это, то водителя должны оправдать.
Другой вопрос, что очень часто любят ссылаться на норму, которая гласит, что водитель должен двигаться с той скоростью, которая всегда позволит остановиться, что бы ни случилось перед ним на дороге. И если поднимут этот вопрос, то за ним потянется и следующий - автопилот или человек ответственен в данном случае за выбор скоростного режима.
Нижний нос
Имхо, водитель ещё и всегда должен следить за дорогой. Она этого не делала очевидно
Автоматический Мика
Несомненно. Она не соблюдала правила, пялясь в телефон. Вопрос лишь, решит ли суд, что именно это было причиной ДТП.
Видео (от местной полиции, без дичи):
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. https://t.co/2dVP72TziQ
Шахматный кот
Что-то велосипедистка дорогу не по пешеходному переходу переходила. Да и никаких светоотражателей не было.
И на дорогу она тоже особо не смотрела.
не по пешеходному переходу переходила
при отсутствии в зоне видимости перехода на участках без ограждений и разделительной полосы...
Шахматный кот
И такое может быть, что не отменяет факта отсутствия светоотражателей и то, что она не убедилась в безопасности.
...могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен ... не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Я после просмотра видео думал, что оператор это мужик, а оказывается это 46-летняя Рафаэла Васкес.
Автоматический Мика
Это, кажется, трансгендер. Когда изначально сообщали об этом происшествии, указывали.
Тоже про это читал. Там ещё шутка была, мол будущее уже здесь - транс сбил беспилотным автомобилем велосипедиста
Оператору беспилотника Uber
Водитель, находившийся в автомобиле
сколько всего было человек в машине?
А можно научить беспилотник не ехать, если водила пялится в телефон?
Какая-то билеберда, правила нарушил пешеход, а виноват водитель
Самое страшное, что оператор беспилотника оказался женщиной
А так и не скажешь
она
Помню кто-то говорил, что это просто работа мечты, тебя катают по всему городу, а случаев когда требуется внимание практически нет.
Если учесть время на дорогах и количество случаев как этот, наверное, так и есть
Ну в общем-то да, если без завышенных ожиданий – безопаснее чем таксистом работать или вообще любой другой техникой управлять.
This is the future that маскодрочеры want
Вы чо бля охуели, это что за говно в моем комментарии вылезло само
Любопытный бинокль
А есть информация о том, сколько лет она может получить? После Ефремова интересно сравнить, хотя последний, безусловно, более виновен
А когда в США операторам беспилотников, бомбящих чужие страны, предъявят обвинение в преднамеренном убийстве?