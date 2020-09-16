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Алексей Боржонов
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Оператору беспилотника Uber в США предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве. Машина насмерть сбила человека Материал редакции

Водитель, находившийся в автомобиле, должен был остановить беспилотник, но отвлёкся на телефон.

49 комментариев
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Tempe Police @TempePolice
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. https://t.co/2dVP72TziQ

Прокуратура в США предъявила обвинение в убийстве по неосторожности оператору беспилотника Uber — 46-летней Рафаэле Васкес. Об этом сообщает The New York Times.

Авария произошла 18 марта 2018 года в штате Аризона. Васкес находилась в салоне автомобиля и должна была следить за его движением, однако, как утверждает следствие, она смотрела видео на смартфоне, потому и не затормозила вовремя.

Машина двигалась в автономном режиме на скорости около 60 километров в час и сбила 49-летнюю Элейн Херцберг. Она переходила дорогу и вела рядом с собой велосипед — как позже установила полиция, женщина шла в неположенном месте. Её доставили в больницу, где она умерла от полученных травм.

Это был первый официально зафиксированный случай ДТП с участием беспилотника, который привёл к смерти пешехода. Как отмечает NYT, после этого Uber приостановил испытания беспилотников и возобновил их только год спустя, усилив меры предосторожности.

Uber от комментариев отказался, Васкес вину не признала. Как пишет Reuters, её оставили на свободе до начала процесса в феврале 2021 года.

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tjournal.ru

#новости #uber

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49 комментариев
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Joni Keij

21

жесть, в ночи, без перехода, тупо не глядя переходит дорогу. как можно быть такой тупой? Фары включены, как можно было тупо лезть под машину? 
Надеюсь Васкес оправдают, от таких пешеходов никто не застрахован

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Нижний нос

Joni
18

Тебе берут на работу, где твоя прямая обязанность следить за этой хуйней, а ты сидишь в телефоне. 
Так то пешеход знатный ублюдок, но и васкес не невиновна  

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Никон Макиенко

Нижний
12

Её минимум нужно лишить этой работы и на много лет. Но вот сажать за убийство (даже непреднамеренное) — хз, тут ситуация, где даже смотри она на дорогу, то вряд ли бы среагировала. Там рядом фонари были, где видимость была бы достаточной, чтобы успеть затормозить, но пешеход решил/-а не смотреть на дорогу, и выбрать самое темное место для неспешного ночного променада, wtf

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Нижний нос

Никон
2

Да без вопросов, я с этим не особенно и спорю. 
Просто одно дело : " я сидела, внимательно следила за дорогой, а тут этот черт из табакерки" 
И другое дело : " я в телефон залипла, и тут пешеход" 

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Jiří Kropočev

Joni
2

А, ну то есть "в ночи, без перехода, тупо не глядя переходит дорогу" это очень тупо,
а "вночи, тупо уставившись в телефончик не глядя едет по дороге" - вполне норм.

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Автоматический Мика

Jiří
5

Скажем так, авария произошла из-за действий пешехода. Остановить автомобиль за то время, что пешеход был виден, на мой взгляд, всё равно не получилось бы. 
Если суд установит это, то водителя должны оправдать. 
Другой вопрос, что очень часто любят ссылаться на норму, которая гласит, что водитель должен двигаться с той скоростью, которая всегда позволит остановиться, что бы ни случилось перед ним на дороге. И если поднимут этот вопрос, то за ним потянется и следующий - автопилот или человек ответственен в данном случае за выбор скоростного режима. 

Ответить

Нижний нос

Автоматический
0

Имхо, водитель ещё и всегда должен следить за дорогой. Она этого не делала очевидно 

Ответить

Автоматический Мика

Нижний
2

Несомненно. Она не соблюдала правила, пялясь в телефон. Вопрос лишь, решит ли суд, что именно это было причиной ДТП. 

Ответить

Bulky Blackcrappie

6

Видео (от местной полиции, без дичи):

Tempe Police @TempePolice
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. https://t.co/2dVP72TziQ
Ответить

Шахматный кот

Bulky
17

Что-то велосипедистка дорогу не по пешеходному переходу переходила. Да и никаких светоотражателей не было.
И на дорогу она тоже особо не смотрела.

Ответить

Андрей Рядькин

Шахматный
17

Зато с велика слезла перед пересечением

Ответить

Jiří Kropočev

Шахматный
2

не по пешеходному переходу переходила

при отсутствии в зоне видимости перехода на участках без ограждений и разделительной полосы...

Ответить

Шахматный кот

Jiří
3

И такое может быть, что не отменяет факта отсутствия светоотражателей и то, что она не убедилась в безопасности.

Ответить

Автоматический Мика

Jiří
2

...могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен ... не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

Ответить

T:ema

Шахматный
2

Так она ещё и под чем-то была (не шутка).

Ответить

Андрон

9

Я после просмотра видео думал, что оператор это мужик, а оказывается это 46-летняя Рафаэла Васкес.

Ответить

Автоматический Мика

Андрон
0

Это, кажется, трансгендер. Когда изначально сообщали об этом происшествии, указывали. 

Ответить

Andrew Kostin

Автоматический
1

Тоже про это читал. Там ещё шутка была, мол будущее уже здесь - транс сбил беспилотным автомобилем велосипедиста

Ответить

rossoshmap

3

Оператору беспилотника Uber

Водитель, находившийся в автомобиле

сколько всего было человек в машине?

Ответить

Бешеный инструмент

rossoshmap
10

Напомнило:

Ответить

dmzkrsk

Бешеный
3

Напомнило:

Ответить

Roman Golovin

4

А можно научить беспилотник не ехать, если водила пялится в телефон?

Ответить

Нижний нос

Roman
0

Нахуя тогда беспилотник

Ответить

Roman Golovin

Нижний
0

Ето тест

Ответить

Иван Иванович

2

свободу человеку, AI на нары!

Ответить

Max Zimmer

1

Какая-то билеберда, правила нарушил пешеход, а виноват водитель

Ответить

Любопытный бинокль

Max
3

Это всегда так, ты же типа за рулём убивающей телеги 

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

Самое страшное, что оператор беспилотника оказался женщиной
А так и не скажешь

Ответить

Максим Чистов

MEGAtraXXXer666
0

Она трансформер

Ответить

Сергей Васильев

1

она

Ответить

Max Zimmer

Сергей
0

Ну мужиковатая, и мужиковатая

Ответить

плюшевый батон

0

Помню кто-то говорил, что это просто работа мечты, тебя катают по всему городу, а случаев когда требуется внимание практически нет.

Ответить

Roman Golovin

плюшевый
1

Если учесть время на дорогах и количество случаев как этот, наверное, так и есть

Ответить

плюшевый батон

Roman
1

Ну в общем-то да, если без завышенных ожиданий – безопаснее чем таксистом работать или вообще любой другой техникой управлять.

Ответить

Илюхер XXX

0

This is the future that маскодрочеры want

Ответить

Илюхер XXX

Илюхер
0

Вы чо бля охуели, это что за говно в моем комментарии вылезло само

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Илюхер
1

Это называется "баг" future

Ответить

Любопытный бинокль

Вынужденный
2

Так баг или забытый if в парсере?)00

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Вынужденный
0

graf

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Вынужденный
0

emigration

Ответить

Вынужденный

Вынужде…
1

ну ты понел, типа меншон подсайта, только в нём неправильно прописан путь

Ответить

Любопытный

Вынужде…
1

Да, исправление этой ошибки потребует пару месяцев. 

Ответить

Любопытный бинокль

Илюхер
0

@Сломалось 

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Любопытный
1

Он древний, как говно мамонта

Ответить

умный человек

0

Почалось

Ответить

Никита Пашков

0

рафаэла прям красотка

Ответить

пепси

0

хуя там существо за рулем было

Ответить

Дамир Кипкаев

0

А есть информация о том, сколько лет она может получить? После Ефремова интересно сравнить, хотя последний, безусловно, более виновен

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LC

0

А когда в США операторам беспилотников, бомбящих чужие страны, предъявят обвинение в преднамеренном убийстве?

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