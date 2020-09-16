Страна хочет «окончательно оставить колониальное прошлое позади».

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Барбадос в ноябре 2021 года официально станет республикой и лишит власти королеву Елизавету II. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление генерал-губернатора Барбадоса Сары Мэйсон.

По её словам, это произойдёт к 55-й годовщине независимости острова. В своём заявлении она сказала: «Пришло время окончательно оставить колониальное прошлое позади. Жители Барбадоса хотят главу государства из Барбадоса. Это окончательное выражение уверенности в том, кто мы есть и чего мы можем достичь».

Страна получила независимость от Великобритании в 1966 году, тем не менее британская королева остаётся её монархом. Представителем королевы в Барбадосе выступает генерал-губернатор.

Как отмечает Sky, большинство стран Карибского бассейна сохранили формальные связи с британской монархией даже после обретения независимости.