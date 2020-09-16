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Новости
Алексей Боржонов
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Барбадос официально объявит себя республикой. Елизавета II больше не будет главой государства Материал редакции

Страна хочет «окончательно оставить колониальное прошлое позади».

20 комментариев
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Барбадос в ноябре 2021 года официально станет республикой и лишит власти королеву Елизавету II. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление генерал-губернатора Барбадоса Сары Мэйсон.

По её словам, это произойдёт к 55-й годовщине независимости острова. В своём заявлении она сказала: «Пришло время окончательно оставить колониальное прошлое позади. Жители Барбадоса хотят главу государства из Барбадоса. Это окончательное выражение уверенности в том, кто мы есть и чего мы можем достичь».

Страна получила независимость от Великобритании в 1966 году, тем не менее британская королева остаётся её монархом. Представителем королевы в Барбадосе выступает генерал-губернатор.

Как отмечает Sky, большинство стран Карибского бассейна сохранили формальные связи с британской монархией даже после обретения независимости.

Королева Великобритании выступает главой Содружества наций — объединения, в которое входит Великобритания и почти все её бывшие колонии. Также британский монарх формально остаётся главой 15 независимых государств, среди которых Австралия, Канада, Новая Зеландия и Ямайка.

#новости #великобритания #политика

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20 комментариев
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Андрей Галицкий

8

Жыве Барбадос!

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Тюремный якорь

7
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Передний турник

4

Барбадос молодец, мой любимый персонаж в Барбоскиных!

Ответить

Low Catch

Передний
0

это который?)

Ответить

Денис Сенькин

4

Когда завтыкал в EU4 и потерял колонию :(

Ответить

Сергей Васильев

2

Наконец-то великий Барбадос оторвался от дряхлой английской сиськи. 

Ответить

XBOX Russia

Сергей
4

И теперь будет вопить как младенец без этой сиськи.

Ответить

Совершенный блик

0

А зачем эти страны вообще оставались формальными монархиями??

Ответить

Valeria Makarova

Совершенный
7

Наверное это удобно. Если бы какой-то сосед удумал брать Барбадос штурмом, из окошка выглянула бы королева и сказала "пшел вон отсюдова, это моя клумба, щас свои корабли пришлю"

Ответить

rossoshmap

Совершенный
3

Не знают что такое майдан 

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Совершенный
1

Поддержка (может даже и финансовая, тк commonwealth даж переводится как «общее состояние», но это шутка больше)

Ответить

Солидный Орзэмэс

0

Следующие на очереди страны СНГ.

Ответить

rossoshmap

Солидный
2

Елизавета вторая официальный монарх Туркменистана? 

Ответить

LC

rossoshmap
0

А вы давно перечитывали конституцию Туркменистана?

Ответить

rossoshmap

LC
1

Елизавета Аркадаг или Елбасы? 

Ответить

LC

rossoshmap
1

А чёрт его знает - мы с вами ведь не проверяли?

Ответить

Константин Курасов

rossoshmap
1

Елбасасина!

Ответить

Летний волк

0

ну наконец то! 

Ответить

Илюхер XXX

0

то есть все это время певица рианна была подданной королевы?

Ответить

Типичный парфюмер

0

Выкусила.

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