Барбадос официально объявит себя республикой. Елизавета II больше не будет главой государства Материал редакции
Страна хочет «окончательно оставить колониальное прошлое позади».
Барбадос в ноябре 2021 года официально станет республикой и лишит власти королеву Елизавету II. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление генерал-губернатора Барбадоса Сары Мэйсон.
По её словам, это произойдёт к 55-й годовщине независимости острова. В своём заявлении она сказала: «Пришло время окончательно оставить колониальное прошлое позади. Жители Барбадоса хотят главу государства из Барбадоса. Это окончательное выражение уверенности в том, кто мы есть и чего мы можем достичь».
Страна получила независимость от Великобритании в 1966 году, тем не менее британская королева остаётся её монархом. Представителем королевы в Барбадосе выступает генерал-губернатор.
Как отмечает Sky, большинство стран Карибского бассейна сохранили формальные связи с британской монархией даже после обретения независимости.
Королева Великобритании выступает главой Содружества наций — объединения, в которое входит Великобритания и почти все её бывшие колонии. Также британский монарх формально остаётся главой 15 независимых государств, среди которых Австралия, Канада, Новая Зеландия и Ямайка.
Наконец-то великий Барбадос оторвался от дряхлой английской сиськи.
Наверное это удобно. Если бы какой-то сосед удумал брать Барбадос штурмом, из окошка выглянула бы королева и сказала "пшел вон отсюдова, это моя клумба, щас свои корабли пришлю"
Вынужденный ихтиандр
Поддержка (может даже и финансовая, тк commonwealth даж переводится как «общее состояние», но это шутка больше)
Елизавета вторая официальный монарх Туркменистана?
А вы давно перечитывали конституцию Туркменистана?
Елизавета Аркадаг или Елбасы?