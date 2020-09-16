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Новости
Артём Мазанов
2008

На отпугивание ворон с крыши здания правительства запланировали потратить 42 миллиона рублей Материал редакции

В Кремле для отпугивания ворон используются шумовые комплексы, а также соколы, ястребы и филин.

24 комментария
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Правительство запланировало потратить 42 миллиона рублей на отпугивание ворон с крыши здания правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.

В проекте бюджета указано, что на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации» в 2021-2022 годах потратят по 21,3 миллиона рублей. В документе не называются конкретные меры, которые будут применять против ворон.

Как выяснила русская служба Би-би-си, с приходом Михаила Мишустина на пост премьер-министра в здании правительства начали работать «специально обученные люди» с ястребами, для отпугивания ворон. «Возможно, это связано с тем, что окна премьера выходят на Краснопресненскую набережную», — считает источник Би-би-си. Собеседник журналистов также предположил, что правительство хочет избавиться от птиц из-за мер, связанных с авиабезопасностью: на внутренней пристройке есть вертолётная площадка.

В 2017 году генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников рассказал, что в Кремле для отпугивания ворон используются шумовые комплексы, а также соколы и ястребы. Он также сообщил, что орнитологическая служба Кремля приобрела и филина.

#новости

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24 комментария
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Бешеный инструмент

41

А могли бы использовать Марию Захарову.

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Совершенный блик

Бешеный
6

Лукизм. Не одобряем

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Сергей Павлов

Бешеный
5

отвратительно

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Бешеный инструмент

Сергей
3

Видишь, работает!

Ответить

кум кумич

Бешеный
3
Ответить

Вынужденный ихтиандр

19

ДА ТЫ ЗАЕБАЛ

Ответить

Аристарх Знаменский

19

Расследование Медузы: Вороны получают откат

Ответить

Сергей Васильев

6

На отпугивание ворон с крыши здания правительства запланировали потратить 42 миллиона рублей

Я бы тоже о такой хуйне как вороны на крыше за меньшее думать бы отказался.

Ответить

solawind

3

57 тыс. руб в день. на крышу одного здания

Ответить

Алексей Селезнев

solawind
2
Ответить

Lee

2

Пф, хуйня!
Я бы за 40 миллионов справился

Ответить

Роман Александров

2
Ответить

van der Pusch

1

На месте ворон, я была бы польщена

Ответить

serguun42

1

>42 миллиона рублей

Nice

Ответить

Aleksej Fedko

1

Все же знаю что птиц не существует, это обученные дроны правительства США.

Ответить

Виктор Мерзляков

0

Суеверные

Ответить

This is I'm

0

Ох

Ответить

Константин Курасов

0

На Савушкина денег не жалко, но чем им так вороны мешают? Серьëзная конкуренция по содержательности речей

Ответить

Иван Иванов

0

Вороны слетаются на падаль...

Ответить

пепси

0

А зачем?

Ответить

аятомат

0

я, я могу отпугивать ворон с крыш за 10 миллионов

Ответить

Dra

аятомат
0

Я бы посменно организовал круглосуточных махателей руками за 9 миллионов!

Ответить

Илюхер XXX

0

это ж пара стандартных ежемесячных пособий москвича

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Тимофей Иванов

0

а могли бы потратить эти деньги, чтобы разогнать крыс из правительства

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