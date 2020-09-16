На отпугивание ворон с крыши здания правительства запланировали потратить 42 миллиона рублей

В Кремле для отпугивания ворон используются шумовые комплексы, а также соколы, ястребы и филин.

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Правительство запланировало потратить 42 миллиона рублей на отпугивание ворон с крыши здания правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.

В проекте бюджета указано, что на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации» в 2021-2022 годах потратят по 21,3 миллиона рублей. В документе не называются конкретные меры, которые будут применять против ворон.

Как выяснила русская служба Би-би-си, с приходом Михаила Мишустина на пост премьер-министра в здании правительства начали работать «специально обученные люди» с ястребами, для отпугивания ворон. «Возможно, это связано с тем, что окна премьера выходят на Краснопресненскую набережную», — считает источник Би-би-си. Собеседник журналистов также предположил, что правительство хочет избавиться от птиц из-за мер, связанных с авиабезопасностью: на внутренней пристройке есть вертолётная площадка.

В 2017 году генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников рассказал, что в Кремле для отпугивания ворон используются шумовые комплексы, а также соколы и ястребы. Он также сообщил, что орнитологическая служба Кремля приобрела и филина.