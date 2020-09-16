Исследование: 11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте, две трети не знают о 6 миллионах погибших Материал редакции
Результаты опроса на знание истории Холокоста считают «шокирующими и огорчительными».
Комиссия по материальным искам евреев к Германии опубликовала результаты исследования на знание истории Холокоста молодыми американцами.
- В исследовании приняли участие американцы из 50 штатов в возрасте от 18 до 39 лет. Репрезентативную выборку сделали из 1000 интервью по всей стране и 200 интервью в каждом штате;
- Одним из «самых тревожных открытий» авторы опроса посчитали ответы о виновниках Холокоста. На общенациональном уровне 11% назвали ответственными за это евреев, наибольшее число таких ответов было в Нью-Йорке (19%);
- Почти половина опрошенных (48%) не смогла назвать ни одного концентрационного лагеря или гетто времён Второй мировой войны. Больше всего таких ответов зафиксировали в Техасе (60%), на втором месте — Нью-Йорк (58%), на третьем — Южная Каролина (57%);
- 63% опрошенных не знают, что во время Холокоста погибли 6 миллионов евреев, 36% считают, что умерли 2 миллиона и меньше евреев;
- Также авторы исследования отметили роль социальных сетей в распространении дезинформации и искажении истории. По данным опроса, почти половина респондентов (49%) видели публикации с отрицанием или искажением Холокоста, 56% утверждают, что видели нацистскую символику в течение последних пяти лет.
Опрос позиционируется как первое подобное исследование среди миллениалов и поколения Z в 50 штатах США. Президент Комиссии по материальным искам евреев к Германии Гидеон Тейлор назвал результаты «шокирующими и огорчительными»: «Они [результаты — прим. TJ] подчёркивают, почему мы должны действовать сейчас, когда выжившие в Холокосте все ещё с нами, и могут рассказать о том, что произошло».
Также в исследовании указано, что 59% респондентов верят в возможное повторение «чего-то вроде Холокоста». Это авторы опроса считают «тревожным знаком времени». При этом 80% опрошенных считают необходимым продолжать рассказывать о Холокосте, чтобы он не повторился.
Комиссия по материальным искам евреев к Германии («Клеймс Конференс») — это всемирная организация, образованная в 1951 году. Она считает своей задачей «заботу о евреях, пострадавших в Холокосте, поддержку организаций, занимающихся социальной помощью, а также содействие восстановлению еврейских общин в Европе».
с какого хуя _американцы_ вот прям должны знать _историю_ холокоста?
Вынужденный ихтиандр
Если они не знают, может бы они ответили "не знаю"
Одним из «самых тревожных открытий» авторы опроса посчитали ответы о виновниках Холокоста. На общенациональном уровне 11% назвали ответственными за это евреев, наибольшее число таких ответов было в Нью-Йорке (19%);
Убежденный якорь
скажите, кто виноват в холокосте евреев?
20%, являющиеся 20 летними васянами в жизни не слышавшими про события почти 100 летней давности, — ну ээээ наверное евреи.
Может, и не так. Выборка говно, зависимость от фактора "я в курсе что такое холокост" не изучена, итог — классический "научный" распил.
Вот тот же вопрос. В Китае всю его историю холокосты происходят, просто мы о них знаем лишь по наслышке. Но чет никто не бугуртит. Нас это не касается. Почему американцев должно касаться что там у европейцев 80 лет назад произошло? Хотите чтобы тоже дедов на палке раз в год носили?
Чтобы не повторилось. Чтобы не считалась нормальным вообще считать хоть кого-то ниже другого и чтобы не строилась на этом когда-нибудь риторика.
Это никак не заставляет каждый год проводить парады.
Европейцы вообще военные парады не проводят вроде, а проводят дни памяти, в другом формате.
У нас тоже не проводили каждый год, пока не наступил (вроде 2ой?) призиденсткий срок в 2000-ых.
Смешанный Петя
Потому что это не история про гипотетических евреев, это про соседа про учительницу в школе и любых других людей, которые жили в том числе и в Америке и которые в этом всем теряли кучу родственников. В Германии понятие еврее было гораздо шире чем религиозный еврей в кипе с пейсами и талмудом, в хасидском одеянии.
Потому что это не история про гипотетических евреев, это про еврея-соседа, про еврейскую учительницу в школе и любых других евреев, которые жили в том числе в Америке и которые в этом все теряли кучу родственников.
В Германии понятие еврее было гораздо шире чем религиозный еврей в кипе с пейсами и талмудом, в хасидском одеянии.
Как и везде, включая Израиль?
Действительный танк88
Потому что США участвовали в освобождении евреев из концлагерей?
США много где участвуют. Мои поизиция почему они должны подробно изучать события происходившие по другую сторону океана? Я, вот, 100% имею кучу пробелов в истории Америки, но не считаю это проблемой. Не выдает ли одна организация желаемое за действительное?
А почему бы и нет?
Это история. Поверхностно, но мы все ее учим. Америка была вовлечена во вторую мировую, события которой какбэ связаны с холокостом.
Нижний нос
Ночью разбуди, скажешь про 6 миллионов евреев?
Я вот не вспомню колличесттво погибших граждан советского союза.
Поверхностно я знаю, что их уничтожали
Согласен что про 6 миллионов вообще не показательный вопрос, в отличие от «Кто виноват». Но 11% — не такая уж страшная цифра, на уровне неграмотного населения. Главное, чтобы эти 11% были просто неграмотны, а не убежденными антисемитами с странной дурью в голове
Ну так там они говорят, что евреи сами виноваты))
Ну если бы меня не ебало совсем, и я был бы на другом континенте, я бы мог подумать наивно, что если их убивали, то было за что.
Но формулировку вопроса я бы посмотрел.
Ты знаешь за что воевали американцы в гражданскую войну? А с кем воевали в войне за независимость? Дело не в "на другом континенте", а в отличии маломальски образованного человека от сельского быдла, умеющего только жрать гамбургеры и выбирать кроссовки, но при этом имеющего право голоса в стране, которая любит всем нести свои ценности.
если их убивали, то было за что.
Логика странная
Биологический
Очень популярная в обществе логика, к сожалению.
Отпиздили ребенка? Было за что!
Изнасиловали женщину? Было за что!
Получил в подворотне пиздюлей? Наверное, было за что.
Я просто наивный, и не хочу думать, что люди настолько оторваны от реальности
А еще интереснее вопрос какого хуя я должен знать, что 11% амереканцев что-то там не знают про холокост?
Вынужденный ихтиандр
Ну, в России 13% сломались на 9 классе или раньше из них 3% не имеют даже основного (те 9 класс не окончен) – хотя в России среднее образование обязательное, думаю что это более-менее стандартная цифра, короче, которая ни о чём не говорит
"Исследование: 11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте, две трети не знают о 6 миллионах погибших.
Результаты опроса о знании истории Холокоста считают «шокирующими и огорчительными»."
Как много евреев знает про Голодомор?
Это другое.
ведь был голод, а не голодомор
"11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте"
Если бы не было евреев, то не было бы холокоста
сколько людей знает, сколько мирных жителей погибло в Тридцатилетнюю войну?
С холокоста и 100 лет не прошло. Сравнил
русских погибло в разы больше, но к сожалению для их смертей нет греческого слова.
Есть грузинское
какая-то часть потерь в ВоВ несомненно на нём, но далеко не вся. А с евреями носятся, как с торбой.
Таки главное правильно п(р)одать материал. Но обобщать один черт глупо, какая-то там организация не может представлять мнения миллионов рассеянных по миру евреев.
Как на счёт того, что русские в составе СССР сами же были организаторами этой войны, а так же никто не устраивал охоту на них как на нацию?
немцы и к ним примкнувшая Европа, то бишь сегодняшнее НАТО, целенаправленно убивали русских.
Войну развязала Германия с молчаливого попустительства Англиии и Франции, надеявшихся, что их не заденет.
Минусы засунь себе в очко.
Там можно встретить людей которые не знаю про страну "Россия"
Счастливые люди, мусором ненужным голову не забивают
Твердый корабль
Что-то слабо в это верится. Там же должны знать, откуда берутся Vodka и AK-47?
Больной будильник
откуда берутся Vodka
Ну что ты как маленький? Из магазина, конечно же!
Всевозможный кубок
Ты должен их уважать, преклонить колено и пожертвовать им свой телик.
они только в 99-м или 98-м получили компенсации от Швейцарии, так что заседания выгодный гешефт
Служащий франт
Погоди-ка, в 51 году создали комиссию, и только в 99м получили компенсации? Это точно евреи там заседают?
Если остальные 89% в курсе, значит еврейское интеллектуальное лобби выполнило задачу. У нас то блять до сих пор думают что в совке было збс, так что это не тривиальная задача объяснить правдивую версию
Интересно теперь узнать сколько молодых евреев знает кто такой Мартин Лютер Кинг и он ли написал "Оно"
Ну вполне логично, что молодых американцев события вековой давности на другом конце планеты особо не интересуют.
Американское мирное населения от 2мв не пострадало для них это очередная войнушка за океаном, где морпехи несут демократию.
Собственно и у нас лет через 30-50 всем будет пофиг кто там с кем и за что воевал 100 лет назад, даже если государство будет продолжать форсить культ победы.
11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте
11% молодых американцев разбираются в устройстве Веймарской республики, вполне оптимистичный результат!
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В УК РФ нет отрицания сказок, зашейся, мы не в толерантной Германии.
Мари Софи Хингст прославилась благодаря материалам, посвященным своим родственникам, многие из которых стали жертвами Холокоста. Но, как выяснилось совсем недавно, все они были придуманы самой девушкой.
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Ну конечно вы не слышали о "чудом выжившем" челике которому в районе 90 лет, и которого сдиванонили по татуировке заключенного концлагеря, внезапно найденной на исторической фотографии, и который отмазывался "для меня пгосто важна ета тема! Поэтому я наёбывал людей притворяясь жертвой Холокоста!!!!111" ну и прочие подобные истории. Как только люди начинают копать чуть глубже, (((левацкие сми))) сразу орут, что "РИАБИЛИТАЦЫЯ ФОШЫЗМА УЖОС КОКОЙ".
Ты можешь быть 100 тысяч раз прав, евреи может быть все остались живы и сами убили немцев, но
а) это книга признана реабилитацией фашизма Верховным судом
б) реабилитация фашизма является уголовным преступлением в РФ
Верховным судом
Канады?
Если так, то какое отношение это имеет к пункту б?
евреи может быть все остались живы и сами убили немцев
Доведение до абсурда не является аргументом, однако.
О, необразованные дурачки-левачки рвутся по плану. Ну что ж, если умеете читать, может осилите https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Отрицание холокоста является в российском законодательном поле реабилитацией фашизма, страдай
Отрицания холокоста нет. Есть отрицание 6 миллионов. Ну книжку то почитай, она не большая. Там и цифра эта объясняется.
На всякий случай то, что это отрицание холокоста, решил не я, а верховный суд Канады https://en.wikipedia.org/wiki/R_v_Zundel
ок давай для тебя специально еще раз по пунктикам
1. Фашизм был
2. Фашизм плохо
3. Потери среди еврейского населения были
4. Потери были большие
5. Цифра 6 лямов завышена раза эдак в 3-4
6. Потому что репарации
Что-то подобное уже видели
https://www.youtube.com/watch?v=rMTt2zK6fvM&feature=emb_err_woyt
Зачем им знать хорошо про то, что не они творили и не с их народом творили?