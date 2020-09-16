Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Новости
Алексей Боржонов
3095

Исследование: 11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте, две трети не знают о 6 миллионах погибших Материал редакции

Результаты опроса на знание истории Холокоста считают «шокирующими и огорчительными».

115 комментариев
В закладки
Ворота Освенцима. Архивный снимок, дата неизвестна Фото с сайта американского мемориального музея Холокоста

Комиссия по материальным искам евреев к Германии опубликовала результаты исследования на знание истории Холокоста молодыми американцами.

  • В исследовании приняли участие американцы из 50 штатов в возрасте от 18 до 39 лет. Репрезентативную выборку сделали из 1000 интервью по всей стране и 200 интервью в каждом штате;
  • Одним из «самых тревожных открытий» авторы опроса посчитали ответы о виновниках Холокоста. На общенациональном уровне 11% назвали ответственными за это евреев, наибольшее число таких ответов было в Нью-Йорке (19%);
  • Почти половина опрошенных (48%) не смогла назвать ни одного концентрационного лагеря или гетто времён Второй мировой войны. Больше всего таких ответов зафиксировали в Техасе (60%), на втором месте — Нью-Йорк (58%), на третьем — Южная Каролина (57%);
  • 63% опрошенных не знают, что во время Холокоста погибли 6 миллионов евреев, 36% считают, что умерли 2 миллиона и меньше евреев;
  • Также авторы исследования отметили роль социальных сетей в распространении дезинформации и искажении истории. По данным опроса, почти половина респондентов (49%) видели публикации с отрицанием или искажением Холокоста, 56% утверждают, что видели нацистскую символику в течение последних пяти лет.

Опрос позиционируется как первое подобное исследование среди миллениалов и поколения Z в 50 штатах США. Президент Комиссии по материальным искам евреев к Германии Гидеон Тейлор назвал результаты «шокирующими и огорчительными»: «Они [результаты — прим. TJ] подчёркивают, почему мы должны действовать сейчас, когда выжившие в Холокосте все ещё с нами, и могут рассказать о том, что произошло».

Также в исследовании указано, что 59% респондентов верят в возможное повторение «чего-то вроде Холокоста». Это авторы опроса считают «тревожным знаком времени». При этом 80% опрошенных считают необходимым продолжать рассказывать о Холокосте, чтобы он не повторился.

Комиссия по материальным искам евреев к Германии («Клеймс Конференс») — это всемирная организация, образованная в 1951 году. Она считает своей задачей «заботу о евреях, пострадавших в Холокосте, поддержку организаций, занимающихся социальной помощью, а также содействие восстановлению еврейских общин в Европе».

#новости #опросы #холокост

Алексей Боржонов PLUS
+46 063
5
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0445\u043e\u043b\u043e\u043a\u043e\u0441\u0442","\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 115, "likes": 15, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 212679, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Sep 2020 16:53:04 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
115 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

sf

6

с какого хуя _американцы_ вот прям должны знать _историю_ холокоста?

Ответить

Вынужденный ихтиандр

sf
9

Если они не знают, может бы они ответили "не знаю"
Одним из «самых тревожных открытий» авторы опроса посчитали ответы о виновниках Холокоста. На общенациональном уровне 11% назвали ответственными за это евреев, наибольшее число таких ответов было в Нью-Йорке (19%);

Ответить

Руководящий танк88

Вынужденный
6

Я бы ради рофла так же ответил бы

Ответить

Убежденный якорь

Вынужденный
0

скажите, кто виноват в холокосте евреев?

20%, являющиеся 20 летними васянами в жизни не слышавшими про события почти 100 летней давности, — ну ээээ наверное евреи.

Может, и не так. Выборка говно, зависимость от фактора "я в курсе что такое холокост" не изучена, итог — классический "научный" распил.

Ответить

Алексей Панкратов

sf
5

Вот тот же вопрос. В Китае всю его историю холокосты происходят, просто мы о них знаем лишь по наслышке. Но чет никто не бугуртит. Нас это не касается. Почему американцев должно касаться что там у европейцев 80 лет назад произошло? Хотите чтобы тоже дедов на палке раз в год носили? 

Ответить

anti kuzma

Алексей
2

сильное еврейское лобби

Ответить

Kit_EA

Алексей
1

Чтобы не повторилось. Чтобы не считалась нормальным вообще считать хоть кого-то ниже другого и чтобы не строилась на этом когда-нибудь риторика.

Это никак не заставляет каждый год проводить парады.
Европейцы вообще военные парады не проводят вроде, а проводят дни памяти, в другом формате. 

У нас тоже не проводили каждый год, пока не наступил (вроде 2ой?) призиденсткий срок в 2000-ых.

Ответить

sf

Kit_EA
–2

чувак, это повторяется каждый день по всему шарику

Ответить

Смешанный Петя

sf
3

Потому что это не история про гипотетических евреев, это про соседа про учительницу в школе и любых других людей, которые жили в том числе и в Америке и которые в этом всем теряли кучу родственников. В Германии понятие еврее было гораздо шире чем религиозный еврей в кипе с пейсами и талмудом, в хасидском одеянии.

Ответить

Георгий Рудченко

Смешанный
–1

Потому что это не история про гипотетических евреев, это про еврея-соседа, про еврейскую учительницу в школе и любых других евреев, которые жили в том числе в Америке и которые в этом все теряли кучу родственников.

В Германии понятие еврее было гораздо шире чем религиозный еврей в кипе с пейсами и талмудом, в хасидском одеянии.

Как и везде, включая Израиль?

Ответить

Действительный танк88

sf
1

Потому что США участвовали в освобождении евреев из концлагерей?

Ответить

sf

Действительный
5

США много где участвуют. Мои поизиция почему они должны подробно изучать события происходившие по другую сторону океана? Я, вот, 100% имею кучу пробелов в истории Америки, но не считаю это проблемой. Не выдает ли одна организация желаемое за действительное?

Ответить

Шахматный кот

sf
1

А почему бы и нет?

Ответить

sf

Шахматный
–2

А почему "да" тогда?

Ответить

Шахматный кот

sf
3

Это история. Поверхностно, но мы все ее учим. Америка была вовлечена во вторую мировую, события которой какбэ связаны с холокостом.

Ответить

Нижний нос

Шахматный
0

Ночью разбуди, скажешь про 6 миллионов евреев?
Я вот не вспомню колличесттво погибших граждан советского союза. 
Поверхностно я знаю, что их уничтожали 

Ответить

Алексей Орлов

Нижний
1

Согласен что про 6 миллионов вообще не показательный вопрос, в отличие от «Кто виноват». Но 11% — не такая уж страшная цифра, на уровне неграмотного населения. Главное, чтобы эти 11% были просто неграмотны, а не убежденными антисемитами с странной дурью в голове

Ответить

Шахматный кот

Нижний
0

Ну так там они говорят, что евреи сами виноваты))

Ответить

Нижний нос

Шахматн…
–1

Ну если бы меня не ебало совсем, и я был бы на другом континенте, я бы мог подумать наивно, что если их убивали, то было за что. 
Но формулировку вопроса я бы посмотрел.

Ответить

Всевозможный

Нижний
1

Ты знаешь за что воевали американцы в гражданскую войну? А с кем воевали в войне за независимость? Дело не в "на другом континенте", а в отличии маломальски образованного человека от сельского быдла, умеющего только жрать гамбургеры и выбирать кроссовки, но при этом имеющего право голоса в стране, которая любит всем нести свои ценности.

Ответить

Нижний нос

Всевозм…
0

Знаю, но в целом я не про себя говорил. Просто могу представить такую ситуацию как я описал, ты чего кидаешься на меня 

Ответить

Всевозможный

Нижний
2

Я не кидаюсь, просто не принимаю твои аргументы в оправдание тупости.

Ответить

Шахматный кот

Нижний
0

если их убивали, то было за что.

Логика странная

Ответить

Биологический

Шахматн…
2

Очень популярная в обществе логика, к сожалению.
Отпиздили ребенка? Было за что!
Изнасиловали женщину? Было за что!
Получил в подворотне пиздюлей? Наверное, было за что. 

Ответить

Нижний нос

Шахматн…
0

Я просто наивный, и не хочу думать, что люди настолько оторваны от реальности 

Ответить

Биологический

Нижний
0

А разве это известная уже точно цифра? Я про советских граждан. 

Ответить

Evgeny M

Биологи…
0

70М

Ответить

Нижний нос

Биологи…
0

Ну, советы оценивают больше, немцы меньше. Кто бы мог подумать?
С 6млн евреев кстати такая же история, вроде. 

Ответить

sf

Шахматный
0

Мой позиция не в знании истории вообще, а почему-то в обязательной необходимости знания конкретного события происходившего в другой стране.

Ответить

Nick Parallelogram

sf
1

А еще интереснее вопрос какого хуя я должен знать, что 11% амереканцев что-то там не знают про холокост?

Ответить

sf

Nick
0

Я неоднократно поднимал этот вопрос на ТЖ, но Звезда отмалчивается

Ответить

Георгий Рудченко

sf
0

Смотри шире: почему Холокост должен заботить кого-то, кроме евреев?

Ответить

Больной будильник

11

11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте

А можно дополнить статой о том, что ~15% молодых американцев школу-то закончить не в состоянии. У них не с холокостом проблемы, а с головой в целом

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Больной
1

Ну, в России 13% сломались на 9 классе или раньше из них 3% не имеют даже основного (те 9 класс не окончен) – хотя в России среднее образование обязательное, думаю что это более-менее стандартная цифра, короче, которая ни о чём не говорит

Ответить

mzfk69

Вынужденный
5
Ответить

Не я

8

"Исследование: 11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте, две трети не знают о 6 миллионах погибших. 
Результаты опроса о знании истории Холокоста считают «шокирующими и огорчительными»."

Как много евреев знает про Голодомор?

Ответить

Rex Sacrorum

Не
2

Это другое.

Ответить

anti kuzma

Rex
–3

ведь был голод, а не голодомор

Ответить

Bad Mother Fucker

anti
1

голод, который организовали предатели и шпионы

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Не
2

https://www.google.co.il/search?&q=%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A8

הולודומור - Поиск в Google
הולודומור - Поиск в Google
www.google.co.il
Ответить

Evgeny M

Не
1

Продвижением темы Голодомора занимаются не очень умные люди. Но хотя бы название хорошее, не то что как в Казахстане - Ашыршылык (ну кто эту хуйню выговорит?). Хотя и Казахстан пострадал больше всех

Ответить

Аристарх Знаменский

4

"11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте"

Если бы не было евреев, то не было бы холокоста

Ответить

Вынужденный ихтиандр

3

Какая-то хуйня уровня Левада-центр

Ответить

Rex Sacrorum

Вынужденный
1

ВЦИОМ*

Ответить

Daniil Minashkin

3

Как?

Ответить

Dr. Acula

2

сколько людей знает, сколько мирных жителей погибло в Тридцатилетнюю войну?

Ответить

Шахматный кот

Dr.
0

С холокоста и 100 лет не прошло. Сравнил

Ответить

Dr. Acula

Шахматный
1

хз, имхо, но 100 лет тоже много, скоро и это станет полузабытой историей
ваще, конеш, не оч забывать такое, но и винить за такое смысла нет, наверное

Ответить

anti kuzma

Dr.
–3

русских погибло в разы больше, но к сожалению для их смертей нет греческого слова.

Ответить

Убежденный якорь

anti
5

Есть грузинское

Ответить

anti kuzma

Убежден…
–1

какая-то часть потерь в ВоВ несомненно на нём, но далеко не вся. А с евреями носятся, как с торбой.

Ответить

Убежденный якорь

anti
0

Таки главное правильно п(р)одать материал. Но обобщать один черт глупо, какая-то там организация не может представлять мнения миллионов рассеянных по миру евреев.

Ответить

Dimitri Knopov

anti
0

Как на счёт того, что русские в составе СССР сами же были организаторами этой войны, а так же никто не устраивал охоту на них как на нацию? 

Ответить

anti kuzma

Dimitri
0

немцы и к ним примкнувшая Европа, то бишь сегодняшнее НАТО, целенаправленно убивали русских.
Войну развязала Германия с молчаливого попустительства Англиии и Франции, надеявшихся, что их не заденет.
Минусы засунь себе в очко.

Ответить

Dr. Acula

anti
0

сложная штука история и ее подача

Ответить

Шахматный кот

Dr.
1

К цифрам придираться я тоже думаю, что нет особого смысла, но вот то, что евреи виноваты в холокосте, - уже перебор

Ответить

Dr. Acula

Шахматный
0

ну это тоже можно списать на сущую неграмотность одних и ультраправые взгляды других, что, конечно, тоже не есть хорошо

Ответить

Rusty Nail

–1

Там можно встретить людей которые не знаю про страну "Россия"
Счастливые люди, мусором ненужным голову не забивают

Ответить

Твердый корабль

Rusty
0

Что-то слабо в это верится. Там же должны знать, откуда берутся Vodka и AK-47?

Ответить

Больной будильник

Твердый
7

откуда берутся Vodka

Ну что ты как маленький? Из магазина, конечно же!

Ответить

Rusty Nail

Твердый
–1

Когда хочется, но не можется 

Ответить

1 2

2

Ну как говорила Тодоренко: "А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?"

Ответить

Погибший Артем

2

Каждому своё, как говорится

Ответить

Evgeny M

Погибший
0

Хехе 

Ответить

Совершенный блик

1

Всё просто: 11% необразованных черных, у которых в голове ничего кроме адреса ближайшего кфс нет

Ответить

Всевозможный кубок

Совершенный
2

Ты должен их уважать, преклонить колено и пожертвовать им свой телик.

Ответить

Служащий франт

–6

Комиссия по материальным искам евреев к Германии

Уже семьдесят лет прошло, а они всё заседают и даже целая комиссия есть по этим материальным искам!
Судя по размеру гешефта, идея о том, что холокост устроили сами евреи, уже не кажется такой уж невозможной.

Ответить

anti kuzma

Служащий
0

они только в 99-м или 98-м получили компенсации от Швейцарии, так что заседания выгодный гешефт

Ответить

Служащий франт

anti
–2

Погоди-ка, в 51 году создали комиссию, и только в 99м получили компенсации? Это точно евреи там заседают?

Ответить

Evgeny M

1

Если остальные 89% в курсе, значит еврейское интеллектуальное лобби выполнило задачу. У нас то блять до сих пор думают что в совке было збс, так что это не тривиальная задача объяснить правдивую версию

Ответить

Mr Hidden

1

Интересно теперь узнать сколько молодых евреев знает кто такой Мартин Лютер Кинг и он ли написал "Оно"

Ответить

Георгий Рудченко

Mr
0

Мартин Лютер написал 95 тезисов, ну

Ответить

Игорь Валерьевич

1

Ну вполне логично, что молодых американцев события вековой давности на другом конце планеты особо не интересуют. 
Американское мирное населения от 2мв не пострадало для них это очередная войнушка за океаном, где морпехи несут демократию.

Ответить

Игорь Валерьевич

Игорь
0

Собственно и у нас лет через 30-50 всем будет пофиг кто там с кем и за что воевал 100 лет назад, даже если государство будет продолжать форсить культ победы.

Ответить

Сергей Васильев

–2

11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте

11% молодых американцев разбираются в устройстве Веймарской республики, вполне оптимистичный результат!

Ответить

Совершенный блик

Сергей
1
Ответить

Шахматный кот

–1
Ответить

Аккаунт

–1

А почему кто-то обязан вообще это знать?

Ответить

Комментарий удален

Evgeny M

Dmitresso
0

Бан нахуй

Ответить

Совершенный блик

Dmitresso
0

@Вахтёр нарушение ук рф. 

Ответить

Комментарий удален

Bad Mother Fucker

Совершенный
0
Ответить

Dmitresso

Совершенный
–2

В УК РФ нет отрицания сказок, зашейся, мы не в толерантной Германии.

Ответить

Совершенный блик

Dmitresso
0

Соболезную

Ответить

Dmitresso

Dmitresso
–1

Мари Софи Хингст прославилась благодаря материалам, посвященным своим родственникам, многие из которых стали жертвами Холокоста. Но, как выяснилось совсем недавно, все они были придуманы самой девушкой.
—-
Ну  конечно вы не слышали о "чудом выжившем" челике которому в районе 90 лет, и которого сдиванонили по татуировке заключенного концлагеря, внезапно найденной на исторической фотографии, и который отмазывался "для меня пгосто важна ета тема! Поэтому я наёбывал людей притворяясь жертвой Холокоста!!!!111" ну и прочие подобные истории. Как только люди начинают копать чуть глубже, (((левацкие сми))) сразу орут, что "РИАБИЛИТАЦЫЯ ФОШЫЗМА УЖОС КОКОЙ".

Ответить

Evgeny M

Dmitresso
1

ШУЕ

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Dmitresso
0

Ты можешь быть 100 тысяч раз прав, евреи может быть все остались живы и сами убили немцев, но
а) это книга признана реабилитацией фашизма Верховным судом
б) реабилитация фашизма является уголовным преступлением в РФ

Ответить

N/a

Вынужденный
0

Верховным судом

Канады?
Если так, то какое отношение это имеет к пункту б?

Ответить

Dmitresso

Вынужденный
–1

евреи может быть все остались живы и сами убили немцев

Доведение до абсурда не является аргументом, однако.

Ответить

Dmitresso

Dmitresso
–2

О, необразованные дурачки-левачки рвутся по плану. Ну что ж, если умеете читать, может осилите https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B

Шесть миллионов — потеряны и найдены
Шесть миллионов — потеряны и найдены (англ. Did Six Million Really Die? — «Умерли ли шесть…
ru.wikipedia.org
Ответить

Комментарий удален

Вынужденный ихтиандр

Dmitresso
0

Отрицание холокоста является в российском законодательном поле реабилитацией фашизма, страдай

Ответить

Dmitresso

Вынужденный
–1

Отрицания холокоста нет. Есть отрицание 6 миллионов. Ну книжку то почитай, она не большая. Там и цифра эта объясняется.

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Dmitresso
0

На всякий случай то, что это отрицание холокоста, решил не я, а верховный суд Канады https://en.wikipedia.org/wiki/R_v_Zundel

Ответить

Совершенный блик

Dmitresso
0

За такой жидкий троллинг точно банить надо. @Вахтёр

Ответить

Dmitresso

Совершенный
0

ок давай для тебя специально еще раз по пунктикам
1. Фашизм был
2. Фашизм плохо
3. Потери среди еврейского населения были
4. Потери были большие
5. Цифра 6 лямов завышена раза эдак в 3-4
6. Потому что репарации

Ответить

Совершенный блик

Dmitresso
0

Цифра в четверть населения Украины и Белоруссии тоже по твоему завышена?)) 

Ответить

Dmitresso

Соверше…
0

Не интересуюсь Украиной и Белоруссией, не могу даже предположить к чему этот хитрый вопрос.

Ответить

Бешеный инструмент

0

 11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте, две трети не знают о 6 миллионах погибших

Ответить

Evgeny M

0

Never forget 6 billions

Ответить

Откровенный месяц

0

Интересно было бы посмотреть результаты по другим странам

Ответить

Пыльный ГОСТ

0

11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте

Там какая логика, «если бы не хотели умирать, могли бы не умирать»?

Ответить

Дмитрий Овечкин

0

Ну вообще есть такая версия.

Ответить

Лысый паркур

0
Ответить

Aleksei Chemyakin

0

based

Ответить

sdd264

0

Что-то подобное уже видели
https://www.youtube.com/watch?v=rMTt2zK6fvM&feature=emb_err_woyt

Ответить

Maksytoff

0

Как говориться,пока еврей не вскочет,сам в печь полезть не захочет

Ответить

Илюхер XXX

0

раздуто

Ответить

Mikhail Manuylov

0

Не было бы евреев - не было бы холокоста, это же очевидно

Ответить

Симпатичный Слава

0

Комиссия по материальным искам евреев к Германии

Когда сменилось уже несколько поколений, но ты всё ещё сосешь с них бобосики

Ответить

Торговый глобус

0

Ну логично
Сколько там во время Пола Пота убито было или японской оккупации Китая? Тоже мало кто вспомнит
Интереснее было б спросить их также про истории Америки, и отметить корреляцию между не знанием мировой истории и истории своей страны

Ответить

aleduards

–1

Холокост=лживая иудейская хуцпа!
/thread

Ответить

Действительный танк88

–2

Важно знать историю, для этого нужно проводить парады, ставить памятники, называть станции метро в честь событий и их участников

Ответить

Убежденный якорь

Действительный
0

... а вот был бы у них Моисей на каждой площади

Ответить

Максим Ростокин

Действительный
0

И повторять события 100 летней давности)

Ответить

Евгений Клочков

–2

Зачем им знать хорошо про то, что не они творили и не с их народом творили?

Ответить

Действительный танк88

Евгений
0

Имеют право на повторение

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
НИЦ Минздрава: 83,8% школьников пожаловались на проблемы с психическим здоровьем из-за дистанционного обучения
Подростки стали меньше гулять и больше выполнять домашние задания.
227
Дизайн и архитектура
В Иркутске построили школу по датскому архитектурному проекту. Она совершенно не похожа на обычные школы
В образовательном комплексе для детей из обычных и приёмных семей можно заниматься робототехникой, гончарным мастерством и писать музыку.
195
Новости
Россия задала Евросоюзу 9 вопросов о Навальном, намекнув, что властям невыгодно его отравлять и отпускать в Германию
Российское представительство решило «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам» в ситуации с политиком.
194
Популярное за три дня
Интернет
У жителя Малайзии украли из дома айфон. Он нашёл его в джунглях — а заодно селфи и видео, сделанные обезьяной
Вор, может, и оказался проворным, но заметать следы совершенно не умеет.
64
Дизайн и архитектура
В Иркутске построили школу по датскому архитектурному проекту. Она совершенно не похожа на обычные школы
В образовательном комплексе для детей из обычных и приёмных семей можно заниматься робототехникой, гончарным мастерством и писать музыку.
195
Новости
«Шарите»: Навального отключили от ИВЛ, он может вставать с постели
Состояние Навального продолжает улучшаться.
175
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Георгий Рудченко

Максим «Тесак» Марцинкевич…

Marhal_New _Arleana

Запись в подсайте Twitter

Константин Курасов

В Иркутске построили школу по…

Marhal_New _Arleana

Запись в подсайте Twitter

ouxen

Глава PandaDoc Микита Микадо…

Константин Курасов

Запись в подсайте Twitter

alexferman

«Не могут же они так тупо…

Vitalij Roze

«Патриарх Копилка…

Макс Бескоровайный

В Новосибирске депутат…

Илюхер XXX

В Новосибирске депутат…

Addle guy

В Новосибирске депутат…

A big purple…

Американский художник готов…

Dimitri Knopov

Исследование: 11% молодых…

Никита Сухов

В Новосибирске депутат…

Макс Бескоровайный

Американский художник готов…

Кирилл Вселенский

В Новосибирске депутат…

Денис Файзулин

В Новосибирске депутат…

ouxen

Глава PandaDoc Микита Микадо…

Истинный окулист

Американский художник готов…

A big purple…

Запись в подсайте Twitter