Сам он уверен, что люди проголосовали бы за него и без «команды по интернету неизвестно от кого».

В закладки

Александр Мухарыцин, поддержанный «Умным голосованием» на выборах в Совет депутатов Новосибирска, решил вступить во фракцию «Единой России». Он сообщил об этом в интервью «Московскому комсомольцу».

Мухарыцин участвовал в выборах как самовыдвиженец по избирательному округу №39. Он выиграл мандат у единоросса Валерия Черныха. «Во время избирательной кампании я собрал очень много наказов. Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того, чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию „Единой России“», — заявил Мухарыцин.

По его словам, поддержка «Умного голосования» не накладывает на него никаких обязательств. И сам депутат уверен, что победил бы и без неё.

Можно сказать, это скорее я поддержал «Умное голосование», которое решило показать на меня, изучив результаты работы и рейтинг. Я абсолютно уверен, что одержал бы победу без поддержки всяких компьютерных технологий.

Люди голосовали за меня, потому что они меня знают и верят в то, что я могу для них что-то сделать. А не потому, что они получили команду по интернету неизвестно от кого. Александр Мухарыцин

Помимо Мухарыцина, во фракцию «Единой России» вступили ещё три самовыдвиженца. На установочной сессии спикер прошлого созыва Дмитрий Асанцев сказал, что фракция ЕР теперь насчитывает 27 человек вместо 23.

«Умное голосование» — стратегия, предложенная Алексеем Навальным. Её цель — разрушение «монополии» «Единой России», которая, по версии Фонда борьбы с коррупцией, побеждает в том числе из-за разброса голосов на все партии — от КПРФ до «Яблока». Команда Навального призывает избирателей сплотиться вокруг одного самого сильного, пусть и не оппозиционного, кандидата в каждом округе.