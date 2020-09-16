В Новосибирске депутат горсовета, избранный при поддержке «Умного голосования», вступил во фракцию «Единой России» Материал редакции
Сам он уверен, что люди проголосовали бы за него и без «команды по интернету неизвестно от кого».
Александр Мухарыцин, поддержанный «Умным голосованием» на выборах в Совет депутатов Новосибирска, решил вступить во фракцию «Единой России». Он сообщил об этом в интервью «Московскому комсомольцу».
Мухарыцин участвовал в выборах как самовыдвиженец по избирательному округу №39. Он выиграл мандат у единоросса Валерия Черныха. «Во время избирательной кампании я собрал очень много наказов. Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того, чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию „Единой России“», — заявил Мухарыцин.
По его словам, поддержка «Умного голосования» не накладывает на него никаких обязательств. И сам депутат уверен, что победил бы и без неё.
Помимо Мухарыцина, во фракцию «Единой России» вступили ещё три самовыдвиженца. На установочной сессии спикер прошлого созыва Дмитрий Асанцев сказал, что фракция ЕР теперь насчитывает 27 человек вместо 23.
«Умное голосование» — стратегия, предложенная Алексеем Навальным. Её цель — разрушение «монополии» «Единой России», которая, по версии Фонда борьбы с коррупцией, побеждает в том числе из-за разброса голосов на все партии — от КПРФ до «Яблока». Команда Навального призывает избирателей сплотиться вокруг одного самого сильного, пусть и не оппозиционного, кандидата в каждом округе.
На выборах 13 сентября Новосибирск стал одним их самых удачных городов для оппозиционных кандидатов. Новым вице-спикером горсовета стал координатор штаба Навального Сергей Бойко.
Как будто то что существуют сволочи - открытие. На самом деле он сделал хуйню - лишился поддержки своих избирателей, а в ведре свой крысятник которому он нужен постольку поскольку. Так что кто ещё проиграл
у него и не было избирателей, только голосователи по указке - тупорылые хомяки
Да и хер с ним. Ясное дело, что в такой ситуации будет погрешность.
Вот если окажется, что бОльшая часть прощедших по УГ людей, примкнули к ЕР, вот это будет плохо.
они получили команду по интернету неизвестно от кого.
Фу, фамилию слабо назвать? Но вообще хороший кейс, надеюсь что команда умг впредь будет поосмотрительнее.
Совершенный блик
Больной из Берлина
@Вахтёр оскорбление третьих лиц
??
Блин, вижу, что люди так и не поняли, для чего нужно и как работает умное голосование. Никаких гарантий, что такого не произойдёт, конечно нет и быть не может. Это попытка создать систему, которая нанесёт максимальный вред при минимальных затратах. И всё. Не попытка завести "своих" или "хороших". А просто стружка в двигатель фальсификаций и манипуляций. Выходит по разному, но в любом случае мешает работать по накатанной. Вынуждает перекупать и суетиться. Конечно, хорошо бы, чтоб избрались везде хорошие и голосованием изменили всё к лучшему, но как это сделать в нынешних условиях, неясно.
Блин, везю, что люди тяк и не пёняи, для чегё нюзно и кяк ляботяет умное гоосёвянии. Нигяких гяйянтий, что тякаго не пьаизойдёт, конечно нет и быть не мёзит. Это пёпыткя сёздять системю, котойяя нянесёт мяксимяйный вьед пьи минимяйных зятьятях. И всё. Не пёпыткя зявести "своих" ии "хайоших". А пьасто стьюзкя в двигятеь фяйсификяций и мянипюяций. Выходит по лязномю, но в любом слючяе мешяет ляботять по нягятянной. Вынюздяет пейекюпять и сюетиться. Конечно, хойошо бы, чтёб избьяись везде хойошие и гоосёвянием измении всё к лючшемю, но кяк это сдеять в нынешних условиях, ниясно.
Надо было слушать Каца!
Да какая разница! Надо слушать Каца!
После голосования по поправкам:
Не проще ли было без всякого голосования поправки принять?
@Иван Гессе аргументируй.
такого уровня фальсификаций не было за всю историю существования россии. удивляться такому — нормально
а негодяй, кандидатов которого ни в коем случае нельзя поддерживать, все равно кац, ага
Призываешь голосовать за псевдооппозицию -> оказывается, что они не оппозиция
В Новосибе не было Кацевских разве?
Я не знаю был ли в этом округе реальный кандидат.
Правда наверное по середине.
Если был кацевский, а выставили вот этого, то надо бы что-то менять в принципах рекомендаций.
Если реального кандидата не было, то видимо опять таки надо что-то подкручивать в критериях отбора кандидатов.
Ну и справедливости ради, в масштабах страны могут быть такие кейсы с УГ. Пока лучше механизма всеравно нет.
"кому б продаться? Кого б предать? "
Но ведь мы победили же!!! 3 региона!!!
политический смертный приговор для депутата горсовета выглядит особенно смертельно, да
Осторожный холод
Да-да, это другое. Мы поняли.
Солидный Орзэмэс
мешком с деньгами давили, ага. Прямо на кошелек положили и давили
«Самовыдвиженец» самая хреновая кандидатура после ЕР.
Выбрали бы лучше яблочника или кого из ЛДПР
сообщил об этом в интервью «Московскому комсомольцу»
Сразу после выборов побежал в СМИ рассказывать, что он вступает в ЕР.
Хотят подорвать доверие к Умному голосованию
Не, ну если реально будет работать человек во благо общества, то почему бы и нет. Время покажет
кстати, а сколько там из избранных по УмГ в мосгордуму осталось еще оппозиционных?