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Аня Бегиашвили
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В Новосибирске депутат горсовета, избранный при поддержке «Умного голосования», вступил во фракцию «Единой России» Материал редакции

Сам он уверен, что люди проголосовали бы за него и без «команды по интернету неизвестно от кого».

60 комментариев
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Александр Мухарыцин, поддержанный «Умным голосованием» на выборах в Совет депутатов Новосибирска, решил вступить во фракцию «Единой России». Он сообщил об этом в интервью «Московскому комсомольцу».

Мухарыцин участвовал в выборах как самовыдвиженец по избирательному округу №39. Он выиграл мандат у единоросса Валерия Черныха. «Во время избирательной кампании я собрал очень много наказов. Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того, чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию „Единой России“», — заявил Мухарыцин.

По его словам, поддержка «Умного голосования» не накладывает на него никаких обязательств. И сам депутат уверен, что победил бы и без неё.

Можно сказать, это скорее я поддержал «Умное голосование», которое решило показать на меня, изучив результаты работы и рейтинг. Я абсолютно уверен, что одержал бы победу без поддержки всяких компьютерных технологий.
Люди голосовали за меня, потому что они меня знают и верят в то, что я могу для них что-то сделать. А не потому, что они получили команду по интернету неизвестно от кого.

Александр Мухарыцин

Помимо Мухарыцина, во фракцию «Единой России» вступили ещё три самовыдвиженца. На установочной сессии спикер прошлого созыва Дмитрий Асанцев сказал, что фракция ЕР теперь насчитывает 27 человек вместо 23.

«Умное голосование» — стратегия, предложенная Алексеем Навальным. Её цель — разрушение «монополии» «Единой России», которая, по версии Фонда борьбы с коррупцией, побеждает в том числе из-за разброса голосов на все партии — от КПРФ до «Яблока». Команда Навального призывает избирателей сплотиться вокруг одного самого сильного, пусть и не оппозиционного, кандидата в каждом округе.

На выборах 13 сентября Новосибирск стал одним их самых удачных городов для оппозиционных кандидатов. Новым вице-спикером горсовета стал координатор штаба Навального Сергей Бойко.

Итоги выборов 13 сентября: часть кандидатов…
«Вбросы», пожар, массовая драка и не только — главное о трёх днях голосования.
tjournal.ru

#новости #выборы #регионы #умноеголосование

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60 комментариев
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Litnikov Danil

13

Как будто то что существуют сволочи - открытие. На самом деле он сделал хуйню - лишился поддержки своих избирателей, а в ведре свой крысятник которому он нужен постольку поскольку. Так что кто ещё проиграл

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Илюхер XXX

Litnikov
0

у него и не было избирателей, только голосователи по указке - тупорылые хомяки

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Alexander Petcoglo

10

Да и хер с ним. Ясное дело, что в такой ситуации будет погрешность.
Вот если окажется, что бОльшая часть прощедших по УГ людей, примкнули к ЕР, вот это будет плохо.

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Илюхер XXX

Alexander
0

а представители парламентских партий типа не примкнувшие?)

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Роман Александров

9
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Max

9

 они получили команду по интернету неизвестно от кого.

Фу, фамилию слабо назвать? Но вообще хороший кейс, надеюсь что команда умг впредь будет поосмотрительнее.

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Совершенный блик

Max
0

Больной из Берлина

Ответить

Сладкий паук например

Совершенный
–1

@Вахтёр оскорбление третьих лиц

Ответить

Совершенный блик

Сладкий
0

??

Ответить

Сладкий паук например

Совершенный
–1

больной

Ответить

Совершенный блик

Сладкий
0

И??

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solawind

Max
0

Этот человек с несварением желудка

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Дмитрий Григорьев

6

Блин, вижу, что люди так и не поняли, для чего нужно и как работает умное голосование. Никаких гарантий, что такого не произойдёт, конечно нет и быть не может. Это попытка создать систему, которая нанесёт максимальный вред при минимальных затратах. И всё. Не попытка завести "своих" или "хороших". А просто стружка в двигатель фальсификаций и манипуляций. Выходит по разному, но в любом случае мешает работать по накатанной. Вынуждает перекупать и суетиться. Конечно, хорошо бы, чтоб избрались везде хорошие и голосованием изменили всё к лучшему, но как это сделать в нынешних условиях, неясно. 

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Кхалиси Бот

Дмитрий
1

Блин, везю, что люди тяк и не пёняи, для чегё нюзно и кяк ляботяет умное гоосёвянии. Нигяких гяйянтий, что тякаго не пьаизойдёт, конечно нет и быть не мёзит. Это пёпыткя сёздять системю, котойяя нянесёт мяксимяйный вьед пьи минимяйных зятьятях. И всё. Не пёпыткя зявести "своих" ии "хайоших". А пьасто стьюзкя в двигятеь фяйсификяций и мянипюяций. Выходит по лязномю, но в любом слючяе мешяет ляботять по нягятянной. Вынюздяет пейекюпять и сюетиться. Конечно, хойошо бы, чтёб избьяись везде хойошие и гоосёвянием измении всё к лючшемю, но кяк это сдеять в нынешних условиях, ниясно.

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Kris

6

Многоходовочка

Ответить

A big purple banana 🍆

5

ахахахаахахахахахаахахаахахахаахаах

Ответить

Bad Mother Fucker

0

Надо было слушать Каца!

Ответить

solawind

Bad
6

Во первых, были ли в этом регионе вообще люди Каца? Скорее всего нет. Иначе бы он уже вопил по этому поводу. Во вторых, что изменится если бы поддержали того кто не выиграет, а выиграл все равно единорос?

Ответить

Bad Mother Fucker

solawind
4

Да какая разница! Надо слушать Каца!

Ответить

Кирилл Вселенский

Bad
1

кацеботов увожаю

Ответить

common sense

Bad
0

После голосования по поправкам:

Максим Кац @max_katz
В общем, я чота не понял что это было и зачем. Зачем нужно было устроить эту байду, подвергнуть членов избиркомов риску для жизни, и в итоге тупо нарисовать результаты и явку, вообще никак не связанные с реальностью?

Не проще ли было без всякого голосования поправки принять?
Ответить

common sense

common
0

@Иван Гессе аргументируй.

Ответить

Иван Гессе

common
1

такого уровня фальсификаций не было за всю историю существования россии. удивляться такому — нормально

Ответить

Иван Гессе

Иван
1

и да
бойкот всё ещё хуйня
даже при таком уровне фальсификаций

Ответить

Аяз Умбатов

3

Вот это Путин всех переиграл.

Ответить

Илюхер XXX

2

а негодяй, кандидатов которого ни в коем случае нельзя поддерживать, все равно кац, ага

Ответить

Мальмезон I

2

Призываешь голосовать за псевдооппозицию -> оказывается, что они не оппозиция

Ответить

solawind

Мальмезон
0

Так в части регионов оппозиции и нет. в большинстве вообще фиктивные партии  Что предлагаешь делать в этом случае?

Ответить

Мальмезон I

solawind
0

В Новосибе не было Кацевских разве?

Ответить

solawind

Мальмезон
0

Это только один из округов Новосибирска

Ответить

solawind

Мальмезон
0

Это только один из округов Новосибирска

Ответить

Мальмезон I

solawind
0

Я не знаю был ли в этом округе реальный кандидат.
Правда наверное по середине.
Если был кацевский, а выставили вот этого, то надо бы что-то менять в принципах рекомендаций.
Если реального кандидата не было, то видимо опять таки надо что-то подкручивать в критериях отбора кандидатов.
Ну и справедливости ради, в масштабах страны могут быть такие кейсы с УГ. Пока лучше механизма всеравно нет.

Ответить

Макс Бескоровайный

2

"кому б продаться? Кого б предать? "

Ответить

Jakub Marona

Макс
0

Такое молодое лицо, но такие старые усы

Ответить

Zero-one-one

2

Но ведь мы победили же!!! 3 региона!!! 

Ответить

Осторожный холод

Zero-one-one
0

Москва не сразу строилась. Не сразу и отдастся.

Ответить

Данила Романов

1

Это победа!

Ответить

Старательный Даниль

1

ну и дурак. подписал себе политический смертный приговор

Ответить

Евгений Клочков

Старательный
0

политический смертный приговор для депутата горсовета выглядит особенно смертельно, да

Ответить

Солидный Орзэмэс

1

Вступить во фракцю - это не значит стать членом партии. Это значит действовать заодно и поддерживать её решения. Лично у меня, есть подозрение, что на чувака как-то надавили: баблом или угрозами - хз.

Ответить

Осторожный холод

Солидный
2

Да-да, это другое. Мы поняли.

Ответить

Солидный Орзэмэс

Осторожный
0
Ответить

Кирилл Вселенский

Солидный
0

интересно справа мужская или женская?

Ответить

Осторожный холод

Кирилл
1

Не привередничай!

Ответить

Солидный Орзэмэс

Кирилл
1

Я бы женскую на ТЖ не стал

Ответить

Кирилл

Солидный
0

она бы и не загрузилась, не подумал

Ответить

Danil Kuznetsov

Солидный
1

мешком с деньгами давили, ага. Прямо на кошелек положили и давили

Ответить

one channel

1

«Самовыдвиженец» самая хреновая кандидатура после ЕР.
Выбрали бы лучше яблочника или кого из ЛДПР

Ответить

Сергей Павлов

0
Ответить

Максим Шпилёв

0

сообщил об этом в интервью «Московскому комсомольцу»

Сразу после выборов побежал в СМИ рассказывать, что он вступает в ЕР.

Хотят подорвать доверие к Умному голосованию

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ЯＡＬⓘΞ℣

0

произошед тролинг

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Aleksandr Bajev

0

Штош

Ответить

Возрастной торшер

0

Александр Мухарыцин до и после

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Не, ну если реально будет работать человек во благо общества, то почему бы и нет. Время покажет

Ответить

Евгений Клочков

0

кстати, а сколько там из избранных по УмГ в мосгордуму осталось еще оппозиционных? 

Ответить

Денис Файзулин

Евгений
0
Ответить

Денис Файзулин

0

какой милашка

Ответить

Eugene Panfilov

0

Эх ты, Мухарыцин...

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Никита Сухов

0

ФБК прямо сейчас:

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