Белоруссия пока не входит в число стран, которым Россия может выдавать такие кредиты. Ещё 500 миллионов выдадут без внесения поправок.

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Ради обещанного кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки в Налоговый кодекс. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Силуанов рассказал, что межгосударственный кредит на миллиард долларов Россия выдаст двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 году. Но для выдачи такого кредита нужно изменить Налоговый кодекс — внести Белоруссию в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты.

Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита. Антон Силуанов министр финансов РФ

Для предоставления кредита ещё на 500 миллионов долларов никакие поправки вносить не нужно. Такую сумму выдаст Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Силуанов назвал выдачу кредита на 1,5 миллиарда долларов «антикризисной поддержкой», которая направлена в том числе на борьбу с пандемией коронавируса.

И в целом это поддержит платёжный баланс Белоруссии. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около миллиарда долларов из банков, поэтому платёжный баланс будет поддержан и таким образом. Антон Силуанов министр финансов РФ

14 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, на которых президент России пообещал выдать Белоруссии «в этот сложный момент» кредит на 1,5 миллиарда долларов.