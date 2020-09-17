Ради обещанного Путиным кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки в Налоговый кодекс Материал редакции
Белоруссия пока не входит в число стран, которым Россия может выдавать такие кредиты. Ещё 500 миллионов выдадут без внесения поправок.
Ради обещанного кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки в Налоговый кодекс. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.
Силуанов рассказал, что межгосударственный кредит на миллиард долларов Россия выдаст двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 году. Но для выдачи такого кредита нужно изменить Налоговый кодекс — внести Белоруссию в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты.
Для предоставления кредита ещё на 500 миллионов долларов никакие поправки вносить не нужно. Такую сумму выдаст Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Силуанов назвал выдачу кредита на 1,5 миллиарда долларов «антикризисной поддержкой», которая направлена в том числе на борьбу с пандемией коронавируса.
14 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, на которых президент России пообещал выдать Белоруссии «в этот сложный момент» кредит на 1,5 миллиарда долларов.
А так можно было, разве? А можно было поправки на 1.5 миллиарда внести в марте на поддержку собственного малого бизнеса в стране?
Батька - самый успешный стартапер из Беларуси, как выяснилось. Не у тех Дудь интервью брал.
на борьбу с пандемией коронавируса
А я думал на борьбу с безработными наркоманами и проститутками, которые управляются американцами из космоса.
На постройку холодильников все потратят. Это же самое лучшее противовирусное.
Понятно, что мысль очевидная, но нужно проговорить, что когда вопрос касается любого «неудобного» момента для власти (даже не налогов и т.п., а каких-нибудь пикетов), то ВСЕ госчиновники кивают на законы, как будто это такие неизменные столпы, которые просто не пошевелить, напоминая, что это же якобы воля народа такие законы принимать! Но как только кредит кому-то выдать, то просто внесём поправочки за пару дней и все.
А давайте нахуй сразу введем налог на ежемесячную поддержку Лукашенко, че мелочиться-то?
Ради обещанного Путиным кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки в Конституцию Белоруссии.
Вот так лучше.
Лукашенко получит 500 миллионов долларов, обменяет на белорусские рубли, белорусский рубль укрепится, и получится уже 750 миллионов долларов.
Нормальный вклад в внешнюю политику, ничего не сказать. Граждан соседней страны теперь будут избивать, калечить и убивать на деньги налогоплательщиков.
Я так понимаю что основной девиз внешней политики, сформулированный 10 лет назад как "кругом враги", был не актуальной на тот момент обсервацией, а анонсом.
Я так в монополию играю.
Диктатор от бога, епт.
(А где корги с дежурным примечанием?)
Ради обещанного Путиным кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки
Как и всегда защеку простым россиянам. Самое смешное, что долг снова простят, а поцреоты с говном в бошке, снова заговорят про многоходовочку, ещё сильней обеднев
И что такого? МВФ когда выдает кредиты, то не только налоговый кодекс переписывает, но и пропихивает под себя законы и тд. Или это другое?
Пацаны, скидываемся всей страной по 10 баксов на таблетки поехавшему деду
Новости в России как тупейший ситком, который ты выключаешь не досмотрев до половины из-за постоянных фейспалмов и испанского стыда.