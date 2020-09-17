Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Новости
Артём Мазанов
4503

Ради обещанного Путиным кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки в Налоговый кодекс Материал редакции

Белоруссия пока не входит в число стран, которым Россия может выдавать такие кредиты. Ещё 500 миллионов выдадут без внесения поправок.

29 комментариев
В закладки

Ради обещанного кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки в Налоговый кодекс. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Силуанов рассказал, что межгосударственный кредит на миллиард долларов Россия выдаст двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 году. Но для выдачи такого кредита нужно изменить Налоговый кодекс — внести Белоруссию в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты.

Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита.

Антон Силуанов
министр финансов РФ

Для предоставления кредита ещё на 500 миллионов долларов никакие поправки вносить не нужно. Такую сумму выдаст Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Силуанов назвал выдачу кредита на 1,5 миллиарда долларов «антикризисной поддержкой», которая направлена в том числе на борьбу с пандемией коронавируса.

И в целом это поддержит платёжный баланс Белоруссии. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около миллиарда долларов из банков, поэтому платёжный баланс будет поддержан и таким образом.

Антон Силуанов
министр финансов РФ

14 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, на которых президент России пообещал выдать Белоруссии «в этот сложный момент» кредит на 1,5 миллиарда долларов.

#новости #белоруссия

Артём Мазанов PLUS
+136 841
И это не новость ИА «Панорама»
3
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 29, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 212899, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Sep 2020 08:33:10 +0300", "is_special": false }
Мероприятия и работа в ИТ
Еженедельная рассылка со списком свежих вакансий и анонсом ближайших мероприятий
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Bradstreet Smith

33

А так можно было, разве? А можно было поправки на 1.5 миллиарда внести в марте на поддержку собственного малого бизнеса в стране?

Ответить

Михаил Набоков

Bradstreet
22

Ты что, денег то нет

Ответить

Umberto Eco

Bradstreet
8

Какой еще малый бизнес? Там же жулики.

Ответить

Андрей Круглов

Bradstreet
0

Это другое

Ответить

Umberto Eco

19

Батька - самый успешный стартапер из Беларуси, как выяснилось. Не у тех Дудь интервью брал.

Ответить

Азат Салихьянов

Umberto
6

Да и стендапы у него забавные

Ответить

Artem Gruzdev

13

на борьбу с пандемией коронавируса

А я думал на борьбу с безработными наркоманами и проститутками, которые управляются американцами из космоса.

Ответить

Bradstreet Smith

Artem
1

На постройку холодильников все потратят. Это же самое лучшее противовирусное.

Ответить

Алексей Логачев

8

Понятно, что мысль очевидная, но нужно проговорить, что когда вопрос касается любого «неудобного» момента для власти (даже не налогов и т.п., а каких-нибудь пикетов), то ВСЕ госчиновники кивают на законы, как будто это такие неизменные столпы, которые просто не пошевелить, напоминая, что это же якобы воля народа такие законы принимать! Но как только кредит кому-то выдать, то просто внесём поправочки за пару дней и все. 

Ответить

Александр Starый

6
Ответить

Lee

6

А давайте нахуй сразу введем налог на ежемесячную поддержку Лукашенко, че мелочиться-то?

Ответить

Artem Gruzdev

5

Ради обещанного Путиным кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки в Конституцию Белоруссии.

Вот так лучше.

Ответить

Уверенный нос

2

двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 году

1,5 миллиарда долларов

Я плохой математик(

Ответить

Артём Мазанов

Уверенный
1

1 миллиард - двумя траншами по межгосу
500 миллионов - одним траншем через ЕФСР

Ответить

Artem Gruzdev

Уверенный
0

Лукашенко получит 500 миллионов долларов, обменяет на белорусские рубли, белорусский рубль укрепится, и получится уже 750 миллионов долларов.

Ответить

Sakari Sauso

1
Ответить

Знакомый ихтиандр

1

Нормальный вклад в внешнюю политику, ничего не сказать. Граждан соседней страны теперь будут избивать, калечить и убивать на деньги налогоплательщиков.

Я так понимаю что основной девиз внешней политики, сформулированный 10 лет назад как "кругом враги", был не актуальной на тот момент обсервацией, а анонсом.

Ответить

Semen Semenov

1

С какого фига мы должны этому усачу кредиты давать?

Ответить

Sergey Smirnov

0

Я так в монополию играю. 
Диктатор от бога, епт.
(А где корги с дежурным примечанием?)

Ответить

Костя Васильев

0

Ради обещанного Путиным кредита Белоруссии на миллиард долларов Россия внесёт поправки

Как и всегда защеку простым россиянам. Самое смешное, что долг снова простят, а поцреоты с говном в бошке, снова заговорят про многоходовочку, ещё сильней обеднев 

Ответить

YeezySpace

0

И что такого? МВФ когда выдает кредиты, то не только налоговый кодекс переписывает, но и пропихивает под себя законы и тд. Или это другое?

Ответить

Алексей Логачев

YeezySpace
0

Приведи пример

Ответить

Культурный инструмент

YeezySpace
0

Мне похуй на мвф

Ответить

Евгений Бакатуев

0

Пацаны, скидываемся всей страной по 10 баксов на таблетки поехавшему деду

Ответить

Сергей Павлов

0

Законы шмаконы ай подкручу как хочу

Ответить

Женя Петров

0

А  заплатят по итогу россияне повышением нОлогов.

Ответить

Андрей Рядькин

0

Будет как с кредитом для Украины

Ответить

Одиночный Пхукет

0

Бобрята, а что это у вас тут такое?

Ответить

Lolodin

0

Новости в России как тупейший ситком, который ты выключаешь не досмотрев до половины из-за постоянных фейспалмов и испанского стыда.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Новосибирске депутат горсовета, избранный при поддержке «Умного голосования», вступил во фракцию «Единой России»
Сам он уверен, что люди проголосовали бы за него и без «команды по интернету неизвестно от кого».
209
Новости
Россия задала Евросоюзу 9 вопросов о Навальном, намекнув, что властям невыгодно его отравлять и отпускать в Германию
Российское представительство решило «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам» в ситуации с политиком.
219
Интернет
«Тесак не убивал себя»: в соцсетях не верят в самоубийство Максима Марцинкевича — повлияли обстоятельства и старые посты
Шесть лет назад он призывал не верить, если вдруг вскроет вены или повесится (как и случилось). На фоне сомнений появился хэштег по аналогии с «Epstein Didn't Kill Himself».
224
Популярное за три дня
Новости
Правительство Германии: лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»
Анализы проверили три лаборатории.
190
Новости
«Смог целый день дышать сам»: Навальный выложил первое фото после выхода из комы
Написал, что скучает по подписчикам.
268
Дизайн и архитектура
В Иркутске построили школу по датскому архитектурному проекту. Она совершенно не похожа на обычные школы
В образовательном комплексе для детей из обычных и приёмных семей можно заниматься робототехникой, гончарным мастерством и писать музыку.
195
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Евгений Наумов

«Не волнуйтесь, мы вас не…

Хорошо, ок, понял…

Ради обещанного Путиным кредита…

Бипедальный Гоминид

«Охотник на педофилов…

Alex Polepchuk

«Тесак не убивал себя»: в…

Lolodin

Ради обещанного Путиным кредита…

andrej

Запись в подсайте Животные

сироп от щекотки

«Охотник на педофилов…

Православие…

Sony назвала цены и дату выхода…

сироп от щекотки

«Охотник на педофилов…

Игорь Готовчиц

Sony назвала цены и дату выхода…

Православие…

Sony назвала цены и дату выхода…

Олег Ивахнов

«Охотник на педофилов…

Одиночный Пхукет

Ради обещанного Путиным кредита…