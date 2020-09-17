В Красноярске четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике. СК возбудил дело, директор клиники задержана Материал редакции
Некоторые пациенты находились в клинике анонимно, поэтому пока невозможно установить личности погибших из-за ожогов.
При пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске четыре человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.
МЧС сообщило, что возгорание началось в кабинете клиники на первом этаже жилого шестиэтажного дома. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём или неисправности электрооборудования. МЧС удалось спасти 16 человек, в числе которых и жильцы дома. Двоих пострадавших госпитализировали в ожоговый центр краевой клинической больницы, их подключили к ИВЛ.
Из-за пожара СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следователи задержали директора клиники. По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, поэтому пока невозможно установить личности погибших из-за термических повреждений.