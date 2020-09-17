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Артём Мазанов
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Apple помогла ФБР раскрыть поджог машины на протестах. В iCloud обвиняемого нашли скриншоты «рецепта» коктейля Молотова Материал редакции

Мужчина также снимал на телефон, как кидает бутылку с зажигательной смесью в открытую водительскую дверь полицейской машины.

29 комментариев
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Снимок из ордера, который ФБР направило в Apple Изображение министерства Юстиции США

Apple предоставила ФБР данные владельца iPhone из iCloud, которого задержали по подозрению в поджоге полицейских машин на майских протестах против жестокости полиции в Сиэтле. Об этом пишет Forbes.

30 мая полиция рассказала ФБР о мужчине, который может быть причастен к поджогу двух патрульных автомобилей. Бюро проверило эту информацию и выяснило, что подозреваемый пользовался iPhone 7. ФБР также установила личность подозреваемого — Келли Джексон. После этого Бюро обратилось с ордером в Apple, которая предоставила федеральным агентам множество потенциальных улик.

В галерее Джексона нашли скриншот со списком «ингредиентов» для коктейля Молотова и два видео: на одном он открывает сумку с бутылкой с зажигательной смесью, а на втором — кидает бутылку в открытую водительскую дверь полицейской машины. На этих роликах из-за маски не было видно лицо мужчины, но в этот день он сделал селфи с этого же телефона и в этой же одежде. Этих улик хватило для того, чтобы Джексона арестовали по подозрению в поджоге и хранении коктейля Молотова.

Келли Джексон в день поджога патрульных автомобилей 

В феврале 2016 года Apple отказалась выполнять решение суда и предоставлять ФБР доступ к iPhone стрелка из Сан-Бернардино, убившего 14 человек. Глава компании Тим Кук заявлял, что если ФБР получит доступ к одному телефону, спецслужбы смогут проникнуть в любые устройства для отслеживания данных. В марте власти заявили, что им удалось взломать iPhone террориста.

#новости #blacklivesmatter #apple

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29 комментариев
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Аристарх Знаменский

20

Предупреждали ли же

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Педр

Аристарх
0

Не "же", а "жи"

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Аристарх Знаменский

Педр
0

Жиесть

Ответить

Защитный танк88

13

Зато сколько красивых слов про конфиденциальность, «Все, что происходит на вашем iPhone, остается на вашем iPhone». Пиздец

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Max Yankov

Защитный
5

Так всё так и осталось. Речь же была про шифрование физического носителя, а не про доступ в iCloud. Это разные вещи.

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Mr. Two Fairy

Защитный
2

Ордер был. Без ордера не выдадут.

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Антон Пострунин

Mr.
10

Так там телефон террориста не стали раскрывать, а тут из-за поджога раскрыли. 

Ответить

Михаил Мятный

Антон
0

Так там был доступ к физическому телефону запароленному(не дали), а тут к облаку(дали). 

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x mst

Защитный
1

Ну извините, творишь хуйню - лишайся человеческих прав на возможность личной тайны.

Ответить

Денис Евдокимов

Защитный
1

iCloud — это уже не «ваш iPhone», это их жесткие диски в их серверных стойках

Ответить

Alex Sharp

Защитный
0

Все так, пока не начнут лутать эпл-сторы 🙃

Ответить

Западный ящик

Защитный
0

Разочарование для всех террористов.

Ответить

Дипломатический мангал

7

Эпол "молодцы", что тут ещё сказать? Просто порылись в фотках пользователя. Норм.

Ответить

Дипломатический мангал

Дипломатический
2

@Дитковский жди слив твоих дикпиков

Ответить

Резкий историк

Дипломатический
1

Где ждать?

Ответить

Дипломатический мангал

Резкий
3

Не знаю((
Можно тут подождать. Он иногда нюдсы кидает.

Ответить

Художественный ящик

Дипломатический
2

Вот шлюшка!

Ответить

Дипломатический

Художес…
1

Его тело - его дело!

Ответить

YeezySpace

2

После этого Бюро обратилось с ордером в Apple, которая предоставила федеральным агентам множество потенциальных улик.

хех, а вот если бы ФСБ обратилось, сколько визга либералов было бы

Ответить

Антон Пострунин

2

Ты или крестик сними, или штаны одень. 

Ответить

Taktischer Corgi

1

А был бы он черный, эпол послал бы фбр нахой. 

Ответить

Роман Яремчук

1

А как помочь в поисках мальчика так не конфициальнасть нам вазнее

Ответить

Экспертный турник

0
Ответить

Илюхер XXX

0

И тут александр григорьевич стал истовым яблочником

Ответить

Andrew Sychev

0

Похож на Кадырова

Ответить

Соколов Андрей

0

Транснигер

Ответить

master of mastery

0

Что у этих криминальных гениев в голове творится?

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Ага, то есть аппл может залезать в айклауд, как к себе на диск. Никаких шифрований и защиты. Запомним.

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Никита Мессер

0

Democracy has been hacked.

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