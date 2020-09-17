Apple помогла ФБР раскрыть поджог машины на протестах. В iCloud обвиняемого нашли скриншоты «рецепта» коктейля Молотова Материал редакции
Мужчина также снимал на телефон, как кидает бутылку с зажигательной смесью в открытую водительскую дверь полицейской машины.
Apple предоставила ФБР данные владельца iPhone из iCloud, которого задержали по подозрению в поджоге полицейских машин на майских протестах против жестокости полиции в Сиэтле. Об этом пишет Forbes.
30 мая полиция рассказала ФБР о мужчине, который может быть причастен к поджогу двух патрульных автомобилей. Бюро проверило эту информацию и выяснило, что подозреваемый пользовался iPhone 7. ФБР также установила личность подозреваемого — Келли Джексон. После этого Бюро обратилось с ордером в Apple, которая предоставила федеральным агентам множество потенциальных улик.
В галерее Джексона нашли скриншот со списком «ингредиентов» для коктейля Молотова и два видео: на одном он открывает сумку с бутылкой с зажигательной смесью, а на втором — кидает бутылку в открытую водительскую дверь полицейской машины. На этих роликах из-за маски не было видно лицо мужчины, но в этот день он сделал селфи с этого же телефона и в этой же одежде. Этих улик хватило для того, чтобы Джексона арестовали по подозрению в поджоге и хранении коктейля Молотова.
В феврале 2016 года Apple отказалась выполнять решение суда и предоставлять ФБР доступ к iPhone стрелка из Сан-Бернардино, убившего 14 человек. Глава компании Тим Кук заявлял, что если ФБР получит доступ к одному телефону, спецслужбы смогут проникнуть в любые устройства для отслеживания данных. В марте власти заявили, что им удалось взломать iPhone террориста.
Предупреждали ли же
Так всё так и осталось. Речь же была про шифрование физического носителя, а не про доступ в iCloud. Это разные вещи.
Ордер был. Без ордера не выдадут.
Так там телефон террориста не стали раскрывать, а тут из-за поджога раскрыли.
Так там был доступ к физическому телефону запароленному(не дали), а тут к облаку(дали).
iCloud — это уже не «ваш iPhone», это их жесткие диски в их серверных стойках
Дипломатический мангал
@Дитковский жди слив твоих дикпиков
Резкий историк
Где ждать?
Дипломатический мангал
Не знаю((
Можно тут подождать. Он иногда нюдсы кидает.
Художественный ящик
Вот шлюшка!
После этого Бюро обратилось с ордером в Apple, которая предоставила федеральным агентам множество потенциальных улик.
хех, а вот если бы ФСБ обратилось, сколько визга либералов было бы
Ага, то есть аппл может залезать в айклауд, как к себе на диск. Никаких шифрований и защиты. Запомним.