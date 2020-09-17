Мужчина также снимал на телефон, как кидает бутылку с зажигательной смесью в открытую водительскую дверь полицейской машины.

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Снимок из ордера, который ФБР направило в Apple Изображение министерства Юстиции США

Apple предоставила ФБР данные владельца iPhone из iCloud, которого задержали по подозрению в поджоге полицейских машин на майских протестах против жестокости полиции в Сиэтле. Об этом пишет Forbes.

30 мая полиция рассказала ФБР о мужчине, который может быть причастен к поджогу двух патрульных автомобилей. Бюро проверило эту информацию и выяснило, что подозреваемый пользовался iPhone 7. ФБР также установила личность подозреваемого — Келли Джексон. После этого Бюро обратилось с ордером в Apple, которая предоставила федеральным агентам множество потенциальных улик.

В галерее Джексона нашли скриншот со списком «ингредиентов» для коктейля Молотова и два видео: на одном он открывает сумку с бутылкой с зажигательной смесью, а на втором — кидает бутылку в открытую водительскую дверь полицейской машины. На этих роликах из-за маски не было видно лицо мужчины, но в этот день он сделал селфи с этого же телефона и в этой же одежде. Этих улик хватило для того, чтобы Джексона арестовали по подозрению в поджоге и хранении коктейля Молотова.

Келли Джексон в день поджога патрульных автомобилей

В феврале 2016 года Apple отказалась выполнять решение суда и предоставлять ФБР доступ к iPhone стрелка из Сан-Бернардино, убившего 14 человек. Глава компании Тим Кук заявлял, что если ФБР получит доступ к одному телефону, спецслужбы смогут проникнуть в любые устройства для отслеживания данных. В марте власти заявили, что им удалось взломать iPhone террориста.