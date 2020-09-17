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Артём Мазанов
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«Проект» и ФБК: Навального отравили до поездки в аэропорт, яд нашли на бутылке из отеля Материал редакции

Один из сотрудников ФБК рассказал, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих — полиция обвиняла её в уклонении от показаний.

131 комментарий
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Алексея Навального отравили ещё до поездки в аэропорт Томска, яд нашли на бутылке из отеля Xander, где останавливался политик. Об этом пишет «Проект».

Одновременно с «Проектом» информация о том, что Навального отравили ещё до поездки в аэропорт, появилась и в инстаграме политика.

Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального (около 10 утра по томскому времени) сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро. «Номер Навального ещё не отдали новым жильцам, а уборка в отеле неспешно начинается как раз после 10-11 часов», — уточнил «Проект».

Они [сотрудники ФБК] вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать всё, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.

ФБК

В числе предметов, которые изъяли из номера Навального, — бутылка воды марки «Святой источник». Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.

ФБК рассказал, что именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка».

А потом ещё три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт.

ФБК

Собеседник «Проекта» заявил, что Навальный не помнит, когда пил из бутылки. Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней.

Один из разработчиков «Новичка» заявил РИА «Новости», что нанесение боевого отравляющего вещества на бутылку в томской гостинице привело бы не только к смерти Навального, но и к гибели всех, кто её трогал. Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев говорил «Проекту», что если бы яд попал в организм политика перорально, то уже через несколько минут тот бы «бился в судорогах». Углев считает, что Навальный получил дозу примерно в 20% от смертельной, вещество попало в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью.

#новости #отравлениенавального

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131 комментарий
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Мелкий супер_стар

52

Вот уж действительно «Святой источник»...

Ответить

Легкий алмаз

Мелкий
10

Когда не прислушался к официальной рекомендации РПЦ

Ответить

Кузькин отец

Мелкий
2

Ничего святого у этих отравителей

Ответить

A big purple banana 🍆

Кузькин
0

Да они все там в ФБК сатанисты

Ответить

Аристарх Знаменский

46

Сук, удаляйте теперь свои паки с мемами про чай

Ответить

Litnikov Danil

Аристарх
0

Но рафаэлку мог и водой запивать

Ответить

Bobby HaveFun

–29

А что если ФБК врет? Да неее...

Ответить

Артур Мудрик

Bobby
29

Поймите, я сам бутылка из отеля, не все так однозначно

Ответить

Разумный химик

Bobby
6

Голунов наркобарон?

Ответить

Всевозможный завод

Разумный
2

Непростое украшенье

Ответить

Максим Абрамчик

Bobby
6

Кремль уже давно потерял доверие к себе, следовательно, очевидно что любые подозрения будут падать именно на него. По крайней мере, до тех пор пока он не докажет обратное. 

Ответить

Виктор Ганелес

Максим
0

Пока не начнёт вести себя адекватно

Ответить

A big purple banana 🍆

Bobby
–12

Смотри как щас амёбы будут рваться и наслаждайся

Ответить

Bobby HaveFun

A
–4

Ну вот выглядит как фанаты Соловьева, только с другой полярностью. 

Ответить

A big purple banana 🍆

Bobby
–3

Да мне уже кажется, что фанаты мудозвона адекватнее 

Ответить

Bobby HaveFun

A
0

Да не. Что одни, что другие - как дети малые верят каждому слову. Ведь если пропагандоны все врут, значит Навальный не врет. То, что Навальный тоже может врать - неееее, быть такого не может. 

Ответить

Арсений Томилов

Bobby
0

И что ты предлагаешь?

Ответить

Антон Пострунин

Bobby
0

Угу, купили в пятерочке воды, плюнули в неё, а потом там нашли новичок. 

Ответить

Bobby HaveFun

Антон
–5

Я не знаю, что кому чего покупал, но приехать на предполагаемое место преступления, наследить, что-то оттуда стащить и отправить в другую страну - заебись какой правильный ход, ага. Теперь официально органы могут говорить, что "вы на месте преступления устроили пиздец и вообще сами отравили".

Ответить

Dmitry Shiryaev

Bobby
12

Это лучше, чем когда правоохранительные органы берут все улики, стирают записи и говорят "а шо там было?". Вы как будто первый день в РФ живёте.
Ничто так быстро не пропадает из РФ как улики и здравый смысл

Ответить

Bobby HaveFun

Dmitry
–6

А улики с места преступления забирать это в рамках здравого смысла?

Ответить

Виктор Ганелес

Bobby
9

Если есть подозрение, что тот, кто будет осматривать улики и отравитель это один человек - то да

Ответить

Dmitry Shiryaev

Bobby
4

когда можно использовать их в качестве материала по определению яда в больнице - гораздо лучше, чем полагаться на наши органы

Ответить

Bobby HaveFun

Dmitry
0

Как их можно использовать в качестве доказательства, если невозможно доказать, что бутылку, например, не подменили в процессе транспортировки? Ну окей, будем верить на слово. 

Ответить

Maxim

Bobby
1

а яд для подмены, очевидно, купили в пятерочке

Ответить

M

Bobby
0

Ну зато теперь надо заебаться доказывать, что за бутылка, откуда, когда в ней появился яд и был ли он там вообще. Хотя кому нужны доказательства, ясен хрен, что это лично путен у нас великий отравитель. Теперь нужно только объяснить, как яд попал с бутылки на знаменитые трусы Навального. Они у него с подстаканником? 

Ответить

Bad Mother

Bobby
1

какого преступления, Навальный же просто заболел?

Ответить

Айнур Шакиров

Bobby
0

Эм... если хочется скрыть, то это вполне "в рамках здравого смысла"

Тут как раз не самый здравый смысл оставить все в гостинице 

Ответить

Антон Пострунин

Айнур
0

А если главный подозреваемый темно связан со следствием, что ты предлагаешь делать?

Ответить

Айнур Шакиров

Антон
1

в смысле? Они все верно сделали. 
Я же как раз и говорю что глупо было бы оставить все в гостинице

Ответить

Антон Пострунин

Айнур
0

А, просто не понятно, кто хочет скрыть. Сорян. 

Ответить

Senrigan

Bobby
4

Как будто бы оставь они всё на месте, наши что то нашли.

Ответить

Антон Пострунин

Bobby
3

 Теперь официально органы могут говорить, что "вы на месте преступления устроили пиздец и вообще сами отравили".

Если бы не приехали и не забрали, органы могли бы говорить, что вода уволилась две недели назад. 

Ответить

Связанный единорожек88

Bobby
2

Да в этой истории много странностей. Только вот смущает, что власти не заводят уголовное дело.

Ответить

Иван Клюхин

Bobby
–3

Если сейчас собрать всю историю событий от начала до конца по охуительным историям твиттерских и немецких СМИ, то получится такой невменяемый пиздец из теорий заговора, человеческого идиотизма, штук десяти счастливых случайностей вряд и всё это без единого пруфа. Уже за одно это неуважение к интеллектуальным способностям своей аудитории совершенно пропадает желание им сопереживать.

Ответить

Прямой каякер

4

Какая-то хуета с обоих сторон, ну правда.
Считать доказательством какую-то бутылку, которую кто-то из коллег взял с собой? Она все бутылки с собой возит на случай отравления?
Я всячески за Навального и доначу ему денежку на расследования, но блять с той стороны доводы не убедительнее государственных. Шо то хуйня, шо это хуйня.
Что государство ответит? А что тетка и отравила, хуле

Ответить

Чувствительный колос

Прямой
6

Так написано же, что они через час после отравления пришли их забрать

Ответить

Прямой каякер

Чувствительный
–1

круто, конечно, но никто не будет это считать доказательствами

Ответить

Dmitry Shiryaev

Прямой
5

а им следовало позвонить в 112? хД

Ответить

Прямой каякер

Dmitry
0

ну если по хорошему, то я думаю, что менты сами должны были к тому времени уже все посмотреть

по хорошему со стороны отеля – убрать уже номер к тому времени, как гость выселился и уже даже улетел

Ответить

Dmitry Shiryaev

Прямой
3

если предположить, что отравление было организовано теми, кем предполагается в интернете, то пришёл бы Олег Борисович с корочкой и попросил бы ребят покинуть место преступления и оставить чемоданчики с уликами на месте

Ответить

Прямой каякер

Dmitry
2

если это предположить, то бутылки бы выкинули уже давно

Ответить

Dmitry Shiryaev

Прямой
0

неть, если это были томские ребята

Ответить

Прямой каякер

Dmitry
0

я хз, ниже уже писал что это доказательства уровня пропогандонов

Ответить

Dmitry Shiryaev

Прямой
1

я после реакции МЧС и уёбищный фейспалм от Кремля на Норникель в мае уже не считаю, что кроме столичных ФСБшников в нашей стране кто-то "работает" нормально из этой среды

Ответить

Прямой каякер

Dmitry
0

да я с этим даже не спорю, я про то, что это хуевые доказательства

это как если бы они пришли с камерой в магазин, где он купил джинсы и сказали что джинсы были отравлены

Ответить

Dmitry Shiryaev

Прямой
1

я не считаю, что они всерьёз расчитывают на то, что доказательства и дело будут востребованы

Ответить

Прямой каякер

Dmitry
1

да я думаю что государство и от анализов будет отмахиваться, эту страну уже ничего мирное не спасет

Ответить

коренной нарниец

Прямой
4

ты читал вообще?
они вернулись в отель, чтобы взять вещи, с которыми он контактировал

Ответить

Прямой каякер

коренной
1

читал, конечно, это доказательства уровня пропогондонов

Ответить

коренной нарниец

Прямой
2

они, конечно, сделали подарок для Соловьёва и ко.
с другой стороны, оставь они все эти доки в отеле, всё бы просто выкинули

Ответить

Следственный диод

коренной
1

в скафандрах надеюсь, новичок он такой 

Ответить

коренной нарниец

Следственный
0

и с бригадой ГРУ, чтобы поиграть в холодно-горячо

Ответить

Максим Абрамчик

Прямой
1

Я бы не был так критичен: если на любой из этих бутылок остался Ночичок - то чем это не доказательство? Понимаешь, это ни какой то мышьяк или сера, а высокотехнологический яд, которых могут синтезировать только в серьёзных лабораториях, с серьёзными специалистами и точно зная процесс. Не думаю что фбк могли так легко его подбросить. 

Ответить

Прямой каякер

Максим
0

тем, что добыто это доказательство непонятным образом

Ответить

Максим Абрамчик

Прямой
0

Я думаю современные криминалисты смогут восстановить историю, не стоит их недооценивать. Время нанесения яда, возможные следы - думаю они лучше нас в этом разбиратся

Ответить

Всевозможный завод

8

 эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих

Ай молодца

Ответить

Artem Gruzdev

Всевозможный
5

Сейчас на нее заведут дело за оборот химического оружия.

Хотя Новичка в России нет, потому что его никогда не производили, а потом еще и уничтожили.

Ответить

Звездный холод

Всевозможный
3

Непонятно, как она поняла, что нужна именно эта бутылка. Или она все бутылки повезла?

Ответить

Litnikov Danil

Звездный
1

Мобуть все что было в номере не казенное

Ответить

Всевозможный завод

Litnikov
4

Думаю, именно так. Как Юля забрала все вещи, так и тут

Ответить

Чувствительный колос

Звездный
2

Там же видно, что они все бутылки в номере пакуют

Ответить

Всевозможный завод

Звездный
0

Думаю, второе

Ответить

dronnick

Звездный
0

Думаю у ФБК есть служба безопасности, которая имеет протоколы на такие случаи. А так как ребята делают всё сами, состоит она из тех же сотрудников ФБК.

Ответить

A big purple banana 🍆

Всевозможный
–3

Ага. Не так-то просто было травануть фюрера будучи его любовницей и вернуть все улики хозяевам

Ответить

Отрицательный химик

A
4

Ты вот пишешь, что у людей от набросов про Навального жопа горит, но больше всех здесь горит твоя жопа

Ответить

A big purple banana 🍆

Отрицательный
–2

Тот факт, что ты написал этот комент говорит о том что у тебя горит жопа сильнее

Ответить

Отрицательный химик

A
2

Я просто вижу, что ты под каждый коммент заглянул, везде чот вспизднул

Ответить

A big purple

Отрицат…
0

Наслаждаюсь горением пердаков одноклеточных

Ответить

Отрицательный химик

Всевозможный
1

Когда Скрипалей травили, там потом после отравления чуть ли не весь район Солсбери перекрыли; а тут вторая часть с небольшими допущениями

Ответить

Arman Adabi

8
Ответить

Илюша

4

Если все было именно так, это говорит о полной некомпетентности отравителей. Им очень повезло, что из бутылки выпил именно Навальный, а не его оператор, или пресс-секретарь. И это был бы ещё не самый провальный для них вариант, могли бы и 2-3 человека положить этой бутылочкой, и как потом оправдываться про скачок сахара?

Ответить

Проектный блик

Илюша
10

Во-первых они и правда тупенькие, посмотри на  интервью гей-пары из Солсбери.
Во-вторых, не факт что никто больше не умер и не лежит в коме в Томске, это могли просто скрыть и всех случайно заразившихся по-тихому закопать.

Ответить

Sanek Igoshev

Илюша
9

Ты как маленький, ей богу.

«Навальный приехал со своими друзьями в Томск. Где у них случился массовый приступ депрессии. Они пытались заглушить его наркотиками, но не помогло. После чего они начали самоубиваться. Налицо классический акт массового самоубийства» - прокомментировал ситуацию представитель СК

Ответить

Всевозможный завод

Илюша
8

Разумеется, они тупые

Ответить

Идеологический инструмент

Илюша
4

предполагаю, что в номере жил один Навальный и не спал со своим оператором. Соответственно, шансов, что кто-то выпьет из твоей личной бутылки в номере не так много. Напоминаю, что прошлый раз они измазали новичком половину Солсбери и его следы были даже в аэропорту и на вокзале

Ответить

Атлант поправил плечи

Илюша
2

 оправдываться 

Ответить

Uwe Strich

Атлант
1

массовый психоз

Ответить

Кхалиси Бот

Илюша
1

Комментарий

Ответить

A big purple banana 🍆

Кхалиси
0

@serguun42 прости

Ответить

A big purple banana 🍆

Илюша
–1

То есть некомпетентна Певчих? Ясен хер

Ответить

Fire K

A
0

Комментарий удалён

Ответить

A big purple banana 🍆

Илюша
–3

@Кхалиси Бот 

Ответить

Светский клуб

Илюша
0

Отравились самогоном же

Ответить

сироп от щекотки

6
Ответить

Волчаркин

6

Получается держали в Омске не зря. Из организма то он вышел, а вот на бутылке нашли. 

Ответить

Степан Анейчик

4

Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения

Эти записи мы больше никогда не увидим

Ответить

Daniil Minashkin

–9

Ой, как удобно, про чай то ныть не будем? 

Ответить

Taktischer Corgi

Daniil
8

Не будем

Ответить

theLastLetters

Taktischer
5
Ответить

Pavel Zamyatin

Daniil
7

А кто ныл, если не секрет? Это была одна из возможных версий попадания яда в организм.

Ответить

Daniil Minashkin

Pavel
–5

А в итоге то, какой вердикт? Святой дух или вудуизм?

Ответить

Pavel Zamyatin

Daniil
0

Вы ошиблись окошком, вердикты это в соседнем.

Ответить

Daniil Minashkin

Pavel
–1

Очень жаль, хочется уже правду узнать

Ответить

Следственный диод

0

Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро.

Разве номер не убирают сразу после отъезда? лентяи какие-то в этом отеле работают

Ответить

Звездный холод

Следственный
6

Убирают, но вполне могут не сразу после отъезда убрать. Есть определённое время, в которое уборщики ходят и убирают номера (поэтому очень часто в отелях просят освободить номер до такого-то времени)

Ответить

Следственный диод

Звездный
1

И через сколько примерно после отъезда вернулись в отель сотрудники ФБК..(забрать улики)

Ответить

Звездный холод

Следственный
5

Давай предположим. Обычно номера в отеле надо освободить до 12-13 часов (думаю, здесь так же было). Рейс у Навального был в 7:55 по местному времени. В аэропорт люди всегда приезжают заранее: как минимум, за час. Отсюда Алексей скорее всего покинул отель часов в 5 (то есть целых 7 часов было до того, как комнату придут убирать). 

В 8:01 (если верить Википедии) самолёт с Навальным взлетел. В 8:50 появилась информация о том, что пассажиру стало плохо, пилот взял курс на посадку в ближайший город. 

Может быть, час ушёл на посадку и поднятие всех на уши. То есть было бы уже 10:50. Целый час на то, чтобы доехать до отеля и забрать оттуда бутылки. Томск город небольшой, такого времени более чем предостаточно. 

Ответить

Litnikov Danil

Следственный
3

При выписке обычно после 12 убирают

Ответить

сироп от щекотки

1

В сети появилась слитая переписка Певчих и Навального

Ответить

A big purple banana 🍆

сироп
0

Ну где деньги?

Ответить

сироп от щекотки

A
7

В капитале прожиточного минимума 

Ответить

Andrey Karpov

1

Вода настолько хорошая, что снизила эффект яда. Все, дело раскрыто ) Интересно, как отреагирует производитель воды.

Ответить

Разумный химик

1

Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла её в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.

Что это значит??

Ответить

Bad Mother Fucker

0

Представляю себе, как радостно взвыли пропагандоны, читая эту новость

Ответить

Атлант поправил плечи

Bad
1

Почему? 

Ответить

Bad Mother Fucker

Атлант
3

Ну, мусора же всю неделю форсили тему с загадочной сотрудницей ФБК из Лондона! которая втихую съебалась за границу и не пишет не звонит. Я прям, сука, вижу как все эти пидоры, захлёбываясь от восторга форсят тему про лондонский след в отравлении "новичком".

Ответить

сироп от щекотки

Атлант
1

Не в труд, маякни как ответ будет. Мне тож интересно

Ответить

Атлант поправил плечи

сироп
0

@сироп от щекотки 

Ответить

сироп от щекотки

Атлант
0

🤝

Ответить

Daniil Minashkin

Bad
0

С того, что в деле неожиданно взялась бутылка,  которая сразу уехала в Германию?

Ответить

Bobby HaveFun

Daniil
–1

Я даже не знаю, что еще можно сделать такого, чтобы теперь расследование было невозможным. Вот кто в здравом уме будет теперь отвечать за какую-то бутылку, которую какие-то люди отправили в другую страну?

Ответить

Светский клуб

Bobby
2

Как ты думаешь, какова бы была судьба этой бутылки, если бы она осталась в номере?

Ответить

Bobby HaveFun

Светский
0

Я вот не умею судьбы предсказывать. Но поддержу комментатора где-то ниже по треду. Из-за зашкаливающего уровня охуительности этих историй, ни какого доверия ни одной из версий уже нет. 

Ответить

Universaw

Bobby
2

какое расследование, месяц прошел, что-то пробуют выяснить?
А когда Навальному глаз обожгли, арестовали тех бакланов, которые плеснули? Притом, что по рентв видео показывали как они зеленкой плескаются с замазанными рожами 

Ответить

Litnikov Danil

Bobby
0

Как будто они вообще за что то отвечают, лол. Не мы, не наши, военторг, шпили смотрели 

Ответить

A big purple banana 🍆

Bad
0

Сообщение удалено

Ответить

Кхалиси Бот

Bad
0

Пьедстявляю себе, гяк лядостно взьвыи пьопягяндони, читая эту новость

Ответить

A big purple banana 🍆

Bad
–1

уууиииииииииииииииииииииииииии

Ответить

Vovonyka .

–11

Вот это сушняк дак сушняк! Нормально прибухнул на кануне Алексей. Может он сивухой траванулся?

Ответить

Pavel Zamyatin

0

Предчувствую шутки про святую воду и Навального через 3... 2... 

Ответить

Александр Ломтев

0

-Если вы что-то хотите забрать - только через полицию
-Ну, к сожалению, мы не можем подчиниться данному требованию
-😔

Ответить

Anonumous V

0

Есть пара вопросов:
1. Как они узнали, что надо искать именно в номере.
2. Вывезли они только одну бутылку или все посторонние предметы в номере.
3. Почему яд не подействовал на них?  Или он был только в воде.
4. Почему о ней говорят только сейчас. Спустя месяц.
Вообще информация с обеих сторон отдаёт вонью. Вечно есть доказательства, которые не показывают, не состыковки. Хорошо, что сам Навальный очнулся.

Ответить

Antony Divnich

0

Это все объясняет.

Ответить

Лазиз Ганиев

–1

Кибербулинг Путлера о выпитом чае официально объявляю закрытой

Ответить

A big purple banana 🍆

–21

Борцы с коррупцией не используют коррупцию - они своих сразу травят 

Ответить

Uwe Strich

A
0

@Кхалиси Бот

Ответить

A big purple banana 🍆

Uwe
0

выкуси

Ответить

Антон Пострунин

A
0

Ага, боевыми ядами. 

Ответить

Archie Madcat

–4

Как только Навальный отравился, девушка врывается в отель, хватает бутылку, быстро сваливает с ней в Европу, чтобы доказать, что Навального отравила Россия? Я наверн плохо понимаю

Ответить

Илья Захаров

–7

Что за фбк? Разве они ребрендинг не устроили после исков?

Ответить
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Stas Kartuzov

«Проект» и ФБК: Навального…

сироп от щекотки

«Проект» и ФБК: Навального…

Bad Mother Fucker

«Проект» и ФБК: Навального…

Михаил Мятный

Apple помогла ФБР раскрыть…

Православие…

«Яндекс.Деньги» станет…

Истинный окулист

Ради обещанного Путиным кредита…

Aleksej Fedko

«Яндекс.Деньги» станет…