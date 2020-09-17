«Проект» и ФБК: Навального отравили до поездки в аэропорт, яд нашли на бутылке из отеля Материал редакции
Один из сотрудников ФБК рассказал, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих — полиция обвиняла её в уклонении от показаний.
Алексея Навального отравили ещё до поездки в аэропорт Томска, яд нашли на бутылке из отеля Xander, где останавливался политик. Об этом пишет «Проект».
Одновременно с «Проектом» информация о том, что Навального отравили ещё до поездки в аэропорт, появилась и в инстаграме политика.
Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального (около 10 утра по томскому времени) сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро. «Номер Навального ещё не отдали новым жильцам, а уборка в отеле неспешно начинается как раз после 10-11 часов», — уточнил «Проект».
В числе предметов, которые изъяли из номера Навального, — бутылка воды марки «Святой источник». Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.
ФБК рассказал, что именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка».
Собеседник «Проекта» заявил, что Навальный не помнит, когда пил из бутылки. Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней.
Один из разработчиков «Новичка» заявил РИА «Новости», что нанесение боевого отравляющего вещества на бутылку в томской гостинице привело бы не только к смерти Навального, но и к гибели всех, кто её трогал. Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев говорил «Проекту», что если бы яд попал в организм политика перорально, то уже через несколько минут тот бы «бился в судорогах». Углев считает, что Навальный получил дозу примерно в 20% от смертельной, вещество попало в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью.
Ничего святого у этих отравителей
Сук, удаляйте теперь свои паки с мемами про чай
А что если ФБК врет? Да неее...
Разумный химик
Голунов наркобарон?
Кремль уже давно потерял доверие к себе, следовательно, очевидно что любые подозрения будут падать именно на него. По крайней мере, до тех пор пока он не докажет обратное.
Смотри как щас амёбы будут рваться и наслаждайся
Ну вот выглядит как фанаты Соловьева, только с другой полярностью.
Да мне уже кажется, что фанаты мудозвона адекватнее
Да не. Что одни, что другие - как дети малые верят каждому слову. Ведь если пропагандоны все врут, значит Навальный не врет. То, что Навальный тоже может врать - неееее, быть такого не может.
Угу, купили в пятерочке воды, плюнули в неё, а потом там нашли новичок.
Я не знаю, что кому чего покупал, но приехать на предполагаемое место преступления, наследить, что-то оттуда стащить и отправить в другую страну - заебись какой правильный ход, ага. Теперь официально органы могут говорить, что "вы на месте преступления устроили пиздец и вообще сами отравили".
Это лучше, чем когда правоохранительные органы берут все улики, стирают записи и говорят "а шо там было?". Вы как будто первый день в РФ живёте.
Ничто так быстро не пропадает из РФ как улики и здравый смысл
А улики с места преступления забирать это в рамках здравого смысла?
Если есть подозрение, что тот, кто будет осматривать улики и отравитель это один человек - то да
когда можно использовать их в качестве материала по определению яда в больнице - гораздо лучше, чем полагаться на наши органы
Как их можно использовать в качестве доказательства, если невозможно доказать, что бутылку, например, не подменили в процессе транспортировки? Ну окей, будем верить на слово.
Ну зато теперь надо заебаться доказывать, что за бутылка, откуда, когда в ней появился яд и был ли он там вообще. Хотя кому нужны доказательства, ясен хрен, что это лично путен у нас великий отравитель. Теперь нужно только объяснить, как яд попал с бутылки на знаменитые трусы Навального. Они у него с подстаканником?
Эм... если хочется скрыть, то это вполне "в рамках здравого смысла"
Тут как раз не самый здравый смысл оставить все в гостинице
А если главный подозреваемый темно связан со следствием, что ты предлагаешь делать?
в смысле? Они все верно сделали.
Я же как раз и говорю что глупо было бы оставить все в гостинице
Теперь официально органы могут говорить, что "вы на месте преступления устроили пиздец и вообще сами отравили".
Если бы не приехали и не забрали, органы могли бы говорить, что вода уволилась две недели назад.
Связанный единорожек88
Да в этой истории много странностей. Только вот смущает, что власти не заводят уголовное дело.
Если сейчас собрать всю историю событий от начала до конца по охуительным историям твиттерских и немецких СМИ, то получится такой невменяемый пиздец из теорий заговора, человеческого идиотизма, штук десяти счастливых случайностей вряд и всё это без единого пруфа. Уже за одно это неуважение к интеллектуальным способностям своей аудитории совершенно пропадает желание им сопереживать.
Какая-то хуета с обоих сторон, ну правда.
Считать доказательством какую-то бутылку, которую кто-то из коллег взял с собой? Она все бутылки с собой возит на случай отравления?
Я всячески за Навального и доначу ему денежку на расследования, но блять с той стороны доводы не убедительнее государственных. Шо то хуйня, шо это хуйня.
Что государство ответит? А что тетка и отравила, хуле
Чувствительный колос
Так написано же, что они через час после отравления пришли их забрать
Прямой каякер
круто, конечно, но никто не будет это считать доказательствами
а им следовало позвонить в 112? хД
ну если по хорошему, то я думаю, что менты сами должны были к тому времени уже все посмотреть
по хорошему со стороны отеля – убрать уже номер к тому времени, как гость выселился и уже даже улетел
если предположить, что отравление было организовано теми, кем предполагается в интернете, то пришёл бы Олег Борисович с корочкой и попросил бы ребят покинуть место преступления и оставить чемоданчики с уликами на месте
если это предположить, то бутылки бы выкинули уже давно
неть, если это были томские ребята
я хз, ниже уже писал что это доказательства уровня пропогандонов
я после реакции МЧС и уёбищный фейспалм от Кремля на Норникель в мае уже не считаю, что кроме столичных ФСБшников в нашей стране кто-то "работает" нормально из этой среды
да я с этим даже не спорю, я про то, что это хуевые доказательства
это как если бы они пришли с камерой в магазин, где он купил джинсы и сказали что джинсы были отравлены
я не считаю, что они всерьёз расчитывают на то, что доказательства и дело будут востребованы
да я думаю что государство и от анализов будет отмахиваться, эту страну уже ничего мирное не спасет
ты читал вообще?
они вернулись в отель, чтобы взять вещи, с которыми он контактировал
Прямой каякер
читал, конечно, это доказательства уровня пропогондонов
они, конечно, сделали подарок для Соловьёва и ко.
с другой стороны, оставь они все эти доки в отеле, всё бы просто выкинули
Следственный диод
в скафандрах надеюсь, новичок он такой
Я бы не был так критичен: если на любой из этих бутылок остался Ночичок - то чем это не доказательство? Понимаешь, это ни какой то мышьяк или сера, а высокотехнологический яд, которых могут синтезировать только в серьёзных лабораториях, с серьёзными специалистами и точно зная процесс. Не думаю что фбк могли так легко его подбросить.
Прямой каякер
тем, что добыто это доказательство непонятным образом
Я думаю современные криминалисты смогут восстановить историю, не стоит их недооценивать. Время нанесения яда, возможные следы - думаю они лучше нас в этом разбиратся
Сейчас на нее заведут дело за оборот химического оружия.
Хотя Новичка в России нет, потому что его никогда не производили, а потом еще и уничтожили.
Звездный холод
Непонятно, как она поняла, что нужна именно эта бутылка. Или она все бутылки повезла?
Мобуть все что было в номере не казенное
Ага. Не так-то просто было травануть фюрера будучи его любовницей и вернуть все улики хозяевам
Ты вот пишешь, что у людей от набросов про Навального жопа горит, но больше всех здесь горит твоя жопа
Тот факт, что ты написал этот комент говорит о том что у тебя горит жопа сильнее
Я просто вижу, что ты под каждый коммент заглянул, везде чот вспизднул
Отрицательный химик
Когда Скрипалей травили, там потом после отравления чуть ли не весь район Солсбери перекрыли; а тут вторая часть с небольшими допущениями
Если все было именно так, это говорит о полной некомпетентности отравителей. Им очень повезло, что из бутылки выпил именно Навальный, а не его оператор, или пресс-секретарь. И это был бы ещё не самый провальный для них вариант, могли бы и 2-3 человека положить этой бутылочкой, и как потом оправдываться про скачок сахара?
Проектный блик
Во-первых они и правда тупенькие, посмотри на интервью гей-пары из Солсбери.
Во-вторых, не факт что никто больше не умер и не лежит в коме в Томске, это могли просто скрыть и всех случайно заразившихся по-тихому закопать.
Ты как маленький, ей богу.
«Навальный приехал со своими друзьями в Томск. Где у них случился массовый приступ депрессии. Они пытались заглушить его наркотиками, но не помогло. После чего они начали самоубиваться. Налицо классический акт массового самоубийства» - прокомментировал ситуацию представитель СК
Идеологический инструмент
предполагаю, что в номере жил один Навальный и не спал со своим оператором. Соответственно, шансов, что кто-то выпьет из твоей личной бутылки в номере не так много. Напоминаю, что прошлый раз они измазали новичком половину Солсбери и его следы были даже в аэропорту и на вокзале
оправдываться
Комментарий
То есть некомпетентна Певчих? Ясен хер
Получается держали в Омске не зря. Из организма то он вышел, а вот на бутылке нашли.
Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения
Эти записи мы больше никогда не увидим
Ой, как удобно, про чай то ныть не будем?
Не будем
А кто ныл, если не секрет? Это была одна из возможных версий попадания яда в организм.
А в итоге то, какой вердикт? Святой дух или вудуизм?
Вы ошиблись окошком, вердикты это в соседнем.
Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро.
Разве номер не убирают сразу после отъезда? лентяи какие-то в этом отеле работают
Убирают, но вполне могут не сразу после отъезда убрать. Есть определённое время, в которое уборщики ходят и убирают номера (поэтому очень часто в отелях просят освободить номер до такого-то времени)
Следственный диод
И через сколько примерно после отъезда вернулись в отель сотрудники ФБК..(забрать улики)
Давай предположим. Обычно номера в отеле надо освободить до 12-13 часов (думаю, здесь так же было). Рейс у Навального был в 7:55 по местному времени. В аэропорт люди всегда приезжают заранее: как минимум, за час. Отсюда Алексей скорее всего покинул отель часов в 5 (то есть целых 7 часов было до того, как комнату придут убирать).
В 8:01 (если верить Википедии) самолёт с Навальным взлетел. В 8:50 появилась информация о том, что пассажиру стало плохо, пилот взял курс на посадку в ближайший город.
Может быть, час ушёл на посадку и поднятие всех на уши. То есть было бы уже 10:50. Целый час на то, чтобы доехать до отеля и забрать оттуда бутылки. Томск город небольшой, такого времени более чем предостаточно.
В сети появилась слитая переписка Певчих и Навального
Ну где деньги?
Вода настолько хорошая, что снизила эффект яда. Все, дело раскрыто ) Интересно, как отреагирует производитель воды.
Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла её в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.
Что это значит??
Представляю себе, как радостно взвыли пропагандоны, читая эту новость
Почему?
Ну, мусора же всю неделю форсили тему с загадочной сотрудницей ФБК из Лондона! которая втихую съебалась за границу и не пишет не звонит. Я прям, сука, вижу как все эти пидоры, захлёбываясь от восторга форсят тему про лондонский след в отравлении "новичком".
Не в труд, маякни как ответ будет. Мне тож интересно
С того, что в деле неожиданно взялась бутылка, которая сразу уехала в Германию?
Я даже не знаю, что еще можно сделать такого, чтобы теперь расследование было невозможным. Вот кто в здравом уме будет теперь отвечать за какую-то бутылку, которую какие-то люди отправили в другую страну?
Светский клуб
Как ты думаешь, какова бы была судьба этой бутылки, если бы она осталась в номере?
Я вот не умею судьбы предсказывать. Но поддержу комментатора где-то ниже по треду. Из-за зашкаливающего уровня охуительности этих историй, ни какого доверия ни одной из версий уже нет.
Как будто они вообще за что то отвечают, лол. Не мы, не наши, военторг, шпили смотрели
Вот это сушняк дак сушняк! Нормально прибухнул на кануне Алексей. Может он сивухой траванулся?
-Если вы что-то хотите забрать - только через полицию
-Ну, к сожалению, мы не можем подчиниться данному требованию
-😔
Есть пара вопросов:
1. Как они узнали, что надо искать именно в номере.
2. Вывезли они только одну бутылку или все посторонние предметы в номере.
3. Почему яд не подействовал на них? Или он был только в воде.
4. Почему о ней говорят только сейчас. Спустя месяц.
Вообще информация с обеих сторон отдаёт вонью. Вечно есть доказательства, которые не показывают, не состыковки. Хорошо, что сам Навальный очнулся.
Борцы с коррупцией не используют коррупцию - они своих сразу травят
Как только Навальный отравился, девушка врывается в отель, хватает бутылку, быстро сваливает с ней в Европу, чтобы доказать, что Навального отравила Россия? Я наверн плохо понимаю