«Проект» и ФБК: Навального отравили до поездки в аэропорт, яд нашли на бутылке воды из отеля Материал редакции
Один из сотрудников ФБК рассказал, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих — полиция обвиняла её в уклонении от показаний.
Алексея Навального отравили ещё до поездки в аэропорт Томска, яд нашли на бутылке из отеля Xander, где останавливался политик. Об этом пишет «Проект».
Одновременно с «Проектом» информация о том, что Навального отравили ещё до поездки в аэропорт, появилась и в инстаграме политика.
Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального (около 10 утра по томскому времени) сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро. «Номер Навального ещё не отдали новым жильцам, а уборка в отеле неспешно начинается как раз после 10-11 часов», — уточнил «Проект».
В числе предметов, которые изъяли из номера Навального, — бутылка воды марки «Святой источник». Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.
ФБК рассказал, что именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка».
Собеседник «Проекта» заявил, что Навальный не помнит, когда пил из бутылки. Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней.
Один из разработчиков «Новичка» заявил РИА «Новости», что нанесение боевого отравляющего вещества на бутылку в томской гостинице привело бы не только к смерти Навального, но и к гибели всех, кто её трогал. Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев говорил «Проекту», что если бы яд попал в организм политика перорально, то уже через несколько минут тот бы «бился в судорогах». Углев считает, что Навальный получил дозу примерно в 20% от смертельной, вещество попало в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью.
Сук, удаляйте теперь свои паки с мемами про чай
Но рафаэлку мог и водой запивать
Что за прикол с рафаэлкой? Уже который раз вижу, не понимаю
Легкий алмаз
Когда не прислушался к официальной рекомендации РПЦ
Ничего святого у этих отравителей
А что если ФБК врет? Да неее...
Кремль уже давно потерял доверие к себе, следовательно, очевидно что любые подозрения будут падать именно на него. По крайней мере, до тех пор пока он не докажет обратное.
Разумный химик
Голунов наркобарон?
Связанный единорожек88
Да в этой истории много странностей. Только вот смущает, что власти не заводят уголовное дело.
Сейчас заминусуют. Уголовное дело без оснований (улик) не заводят. Сами же видео смотрели — все улики собраны добрыми людьми. Диагноз врачей тоже знаете.
Если бы вы работали в прокуратуре, вы бы тоже (скорее всего) не завели дело из-за новостей и криков в интернете. Иначе дел можно сколько душе угодно завести, обеспечить себя работой на всю оставшуюся жизнь.
Угу, купили в пятерочке воды, плюнули в неё, а потом там нашли новичок.
Я не знаю, что кому чего покупал, но приехать на предполагаемое место преступления, наследить, что-то оттуда стащить и отправить в другую страну - заебись какой правильный ход, ага. Теперь официально органы могут говорить, что "вы на месте преступления устроили пиздец и вообще сами отравили".
Смотри как щас амёбы будут рваться и наслаждайся
Ну вот выглядит как фанаты Соловьева, только с другой полярностью.
Если сейчас собрать всю историю событий от начала до конца по охуительным историям твиттерских и немецких СМИ, то получится такой невменяемый пиздец из теорий заговора, человеческого идиотизма, штук десяти счастливых случайностей вряд и всё это без единого пруфа. Уже за одно это неуважение к интеллектуальным способностям своей аудитории совершенно пропадает желание им сопереживать.
идиотизм - это вам платить бабло за создание видимости поддержки власти
Какая-то хуета с обоих сторон, ну правда.
Считать доказательством какую-то бутылку, которую кто-то из коллег взял с собой? Она все бутылки с собой возит на случай отравления?
Я всячески за Навального и доначу ему денежку на расследования, но блять с той стороны доводы не убедительнее государственных. Шо то хуйня, шо это хуйня.
Что государство ответит? А что тетка и отравила, хуле
Чувствительный колос
Так написано же, что они через час после отравления пришли их забрать
Прямой каякер
круто, конечно, но никто не будет это считать доказательствами
ты читал вообще?
они вернулись в отель, чтобы взять вещи, с которыми он контактировал
Я бы не был так критичен: если на любой из этих бутылок остался Ночичок - то чем это не доказательство? Понимаешь, это ни какой то мышьяк или сера, а высокотехнологический яд, которых могут синтезировать только в серьёзных лабораториях, с серьёзными специалистами и точно зная процесс. Не думаю что фбк могли так легко его подбросить.
Прямой каякер
Нет, смотри.
Через месяц после всего мы узнали, что через час после отравления чуваки пришли в номер, сняли видос, взяли бутылки себе, держали их у себя, через несколько дней отвезли вместе с Навальным в Германию и там уже нашли яд.
Перечитай это, тебе не кажется, что это какая-то блять подозрительная хуета?
В реальности всё позамороченней бывает, чем в романах Конан-Дойла. Сам люблю, когда в развязке преступника размазывают железными логическими аргументами, основанными на неопровержимых доказательствах. После чего ему остаётся только принять свою участь и затравленно смотреть со скамьи подсудимых. А в жизни всё время херня какая-то неоднозначная. Но это не значит, что нельзя попробовать всё взвесить и признать некоторые версии более убедительными.
Прямой каякер
Нельзя признавать правдой наиболее убедительную версию. Можно либо доказать, либо нет
Сейчас на нее заведут дело за оборот химического оружия.
Хотя Новичка в России нет, потому что его никогда не производили, а потом еще и уничтожили.
Звездный холод
Непонятно, как она поняла, что нужна именно эта бутылка. Или она все бутылки повезла?
Мобуть все что было в номере не казенное
Всевозможный завод
Думаю, второе
Ага. Не так-то просто было травануть фюрера будучи его любовницей и вернуть все улики хозяевам
Отрицательный химик
Ты вот пишешь, что у людей от набросов про Навального жопа горит, но больше всех здесь горит твоя жопа
Отрицательный химик
Когда Скрипалей травили, там потом после отравления чуть ли не весь район Солсбери перекрыли; а тут вторая часть с небольшими допущениями
Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения
Эти записи мы больше никогда не увидим
Тупари, эта хуета свидетельствует против них лучше всяких результатов анализов
Ага, только право изымать записи с камер, вместе со всем оборудованием, есть только у силовиков. Как ты себе представляешь, кто-то из ФБК заходит к охране и просит их скинуть ему запись за весь день на флешку или чё?
Если все было именно так, это говорит о полной некомпетентности отравителей. Им очень повезло, что из бутылки выпил именно Навальный, а не его оператор, или пресс-секретарь. И это был бы ещё не самый провальный для них вариант, могли бы и 2-3 человека положить этой бутылочкой, и как потом оправдываться про скачок сахара?
Проектный блик
Во-первых они и правда тупенькие, посмотри на интервью гей-пары из Солсбери.
Во-вторых, не факт что никто больше не умер и не лежит в коме в Томске, это могли просто скрыть и всех случайно заразившихся по-тихому закопать.
Связанный единорожек88
они и правда тупенькие
Конечно, специально тупых набирают. По комментариям с тж
всех случайно заразившихся по-тихому закопать.
Миллионы расстрелянных лично Сталиным и сокрытых в братских могилах на Колыме?
Ты как маленький, ей богу.
«Навальный приехал со своими друзьями в Томск. Где у них случился массовый приступ депрессии. Они пытались заглушить его наркотиками, но не помогло. После чего они начали самоубиваться. Налицо классический акт массового самоубийства» - прокомментировал ситуацию представитель СК
Идеологический инструмент
предполагаю, что в номере жил один Навальный и не спал со своим оператором. Соответственно, шансов, что кто-то выпьет из твоей личной бутылки в номере не так много. Напоминаю, что прошлый раз они измазали новичком половину Солсбери и его следы были даже в аэропорту и на вокзале
оправдываться
То есть некомпетентна Певчих? Ясен хер
Комментарий
А кто сказал, что его отправили при помощи бутылки? Как я понимаю, Навальный пил из нее после отравления, вот и остался след отравляющего вещества.
Что вижу я! В руке Ромео склянка!
Так яд принес безвременную смерть.
О жадный! Выпил все и не оставил
Ни капли милосердной мне на помощь!
Тебя я прямо в губы поцелую.
Быть может, яд на них еще остался.
Ну вот облом — и губы облизал..
Придётся мне бутылку обсосать,
Ведь яд ты запивал, наверное.
(хуй знает, если честно)
Получается держали в Омске не зря. Из организма то он вышел, а вот на бутылке нашли.
Так омские врачи его убивали или лечили? Ведь сотрудники скорой не вкалывали атропин.
Ой, как удобно, про чай то ныть не будем?
Не будем
А кто ныл, если не секрет? Это была одна из возможных версий попадания яда в организм.
А в итоге то, какой вердикт? Святой дух или вудуизм?
В сети появилась слитая переписка Певчих и Навального
Ну где деньги?
Я нихуя не понял - как она увезла бутылку, если её изъяли сотрудники ФСБ, какую бутылку она увезла и зачем, если логичнее было её уничтожить, как все это узнали сотрудники фбк. Проясните, это все очень сложно и не логично.
Ты задаёшь слишком сложные и неудобные вопросы. Просто поверь что именно так и было, ведь Алёша врать не будет
Вывезла бутылку с ядом, заранее зная что там яд (как, если отравление уже только в самолете появилось, а она её с отеля берегла), и даже не отравилась при этом, ну пиздец. Это такой, блять, детский сад, рассчитанный на совсем каких то тупых.
АПДЕЙТ
перечитал статью, блять, это все равно пиздец. Алешу травят, сотрудники едут обратно в отель, берут именно бутылки, и ещё не зная что будет поездка в Германию, берут бутылки, которые могут быть ядовиты, чтобы хранить их два дня до полёта. Далее они проносят яд через границу и везут в самолёте, скорее всего в простом багаже (не в герметичном же ящике с трафаретом черепа и костей). Цирк блять
Звездный холод
Не будь столь категоричным. Есть мнение, что вывезла все бутылки. И все бутылки в конце концов убрали/запаяли в пакеты
Действительно, зачем быть категоричным. Верь всему что сказали и не подвергай сомнению слова авторитетов
Если у вас нет клиники, куда вы поедете в случае пиздеца - это ещё не говорит об интеллектуальных и материальных возможностях остальных
Ну вот странно, что не вывезли унитаз. Мало ли откуда пьет Навальный собственно...
Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро.
Разве номер не убирают сразу после отъезда? лентяи какие-то в этом отеле работают
Звездный холод
Убирают, но вполне могут не сразу после отъезда убрать. Есть определённое время, в которое уборщики ходят и убирают номера (поэтому очень часто в отелях просят освободить номер до такого-то времени)
Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла её в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.
Что это значит??
Представляю себе, как радостно взвыли пропагандоны, читая эту новость
Почему?
Ну, мусора же всю неделю форсили тему с загадочной сотрудницей ФБК из Лондона! которая втихую съебалась за границу и не пишет не звонит. Я прям, сука, вижу как все эти пидоры, захлёбываясь от восторга форсят тему про лондонский след в отравлении "новичком".
Не в труд, маякни как ответ будет. Мне тож интересно
С того, что в деле неожиданно взялась бутылка, которая сразу уехала в Германию?
Я даже не знаю, что еще можно сделать такого, чтобы теперь расследование было невозможным. Вот кто в здравом уме будет теперь отвечать за какую-то бутылку, которую какие-то люди отправили в другую страну?
Вода настолько хорошая, что снизила эффект яда. Все, дело раскрыто ) Интересно, как отреагирует производитель воды.
Название на английском этой воды максимально уебищное.
Saint Spring.
Saint - так называют человека, чья святость подтверждена церковью.
В отношении предметов и явлений используется слово holy.
Мировой брент, епта
Есть пара вопросов:
1. Как они узнали, что надо искать именно в номере.
2. Вывезли они только одну бутылку или все посторонние предметы в номере.
3. Почему яд не подействовал на них? Или он был только в воде.
4. Почему о ней говорят только сейчас. Спустя месяц.
Вообще информация с обеих сторон отдаёт вонью. Вечно есть доказательства, которые не показывают, не состыковки. Хорошо, что сам Навальный очнулся.
1. Номер отеля напрашивается сам собой после истории с Солсбери - работают по тем же схемам, да и это вполне логично.
2. По видео видно что опечатали и забрали все что было.
3. Очевидно яд в воде. Плюс, опять таки, видно на видео что все в перчатках.
4. После подтверждения трех различных лабораторий - проверяли то все вещи.
3. яд не в воде отчем неоднократно говоорилось, яд на стенках бутылки, а отравили его ДО бутылки вообще, он просто ее трогал
В отелях обычно пара бутылок воды на одного человека. ¯＼_(ツ)_/¯ не так, чтоб особо много мусора человек после себя оставляет в номере.
я одного не могу понять никак - хули этот смертельно опасный яд, который с одной капли должен вылить дружину молодцев за минуты, так до сих пор никого и не убил ни разу
это откуда известно?
" полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней."
Вообще не палятся.
Борцы с коррупцией не используют коррупцию - они своих сразу травят
Как только Навальный отравился, девушка врывается в отель, хватает бутылку, быстро сваливает с ней в Европу, чтобы доказать, что Навального отравила Россия? Я наверн плохо понимаю
Да, именно так. Что непонятного?
То есть к ней претензий никаких?) Она бутылку взяла наугад или знала, что брать? Значит была соучастником заговора...?
Вот это сушняк дак сушняк! Нормально прибухнул на кануне Алексей. Может он сивухой траванулся?
Блин, «новичок» так не действует. Он мгновенно поражает нервную систему. Нельзя выпить из бутылки и ещё несколько часов спокойно жить
Эксперт по новичку? Почему-то у его авторов другое мнение https://tjournal.ru/telegram/209831
-Если вы что-то хотите забрать - только через полицию
-Ну, к сожалению, мы не можем подчиниться данному требованию
-😔
Да скорее всего бутылка не при чем. Она лишь индикатор того, что отравили в отеле, а не в аэропорту.
Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения
Потому что оснований для возбуждения дела нет.
Все логично.
Убил один момент из видео "Проекта". Когда показывают фрагмент записи с камеры наблюдения в Аэропорту.
- На записи непонятно, подносит ли он что нибудь к столу или просто подходит.
Обращаюсь к владельцам таких камер наблюдения
Вы, сука, ёбнутые. Вот нахуй ставить такую камеру, если на записи ничего не разобрать? Блядь, я этого вообще не понимаю
Ну хотя бы один вопрос закрыли. Осталось один еще:
Почему Германия не предоставила данные до сих пор.
И забавны обвинения РФ, что они не нашли яда, в Германии его смогли обнаружить только через дней 5-6, а то, что это новичок узнали только благодаря этой бутылке, которую они спрятали от наших медиков и т.д. Да и время к медиков было буквально часов 8-10, он практически не находился в Омске
Если его отравили спецслужбы, почему они конфисковали всю технику видеонаблюдения, а конфисковать бутылку с отравленной водой не смогли? Страшно за людей, которые верят в описанную ФБК версию.
Найдена еще одна бутылка из которой пил Навальный!!!!