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Артём Мазанов
18 483

«Проект» и ФБК: Навального отравили до поездки в аэропорт, яд нашли на бутылке воды из отеля Материал редакции

Один из сотрудников ФБК рассказал, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих — полиция обвиняла её в уклонении от показаний.

291 комментарий
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Алексея Навального отравили ещё до поездки в аэропорт Томска, яд нашли на бутылке из отеля Xander, где останавливался политик. Об этом пишет «Проект».

Одновременно с «Проектом» информация о том, что Навального отравили ещё до поездки в аэропорт, появилась и в инстаграме политика.

Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального (около 10 утра по томскому времени) сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро. «Номер Навального ещё не отдали новым жильцам, а уборка в отеле неспешно начинается как раз после 10-11 часов», — уточнил «Проект».

Они [сотрудники ФБК] вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать всё, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.

ФБК

В числе предметов, которые изъяли из номера Навального, — бутылка воды марки «Святой источник». Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.

ФБК рассказал, что именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка».

А потом ещё три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт.

ФБК

Собеседник «Проекта» заявил, что Навальный не помнит, когда пил из бутылки. Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней.

Один из разработчиков «Новичка» заявил РИА «Новости», что нанесение боевого отравляющего вещества на бутылку в томской гостинице привело бы не только к смерти Навального, но и к гибели всех, кто её трогал. Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев говорил «Проекту», что если бы яд попал в организм политика перорально, то уже через несколько минут тот бы «бился в судорогах». Углев считает, что Навальный получил дозу примерно в 20% от смертельной, вещество попало в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью.

#новости #отравлениенавального

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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291 комментарий
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Аристарх Знаменский

88

Сук, удаляйте теперь свои паки с мемами про чай

Ответить

Litnikov Danil

Аристарх
0

Но рафаэлку мог и водой запивать

Ответить

Mister Dundie

Litnikov
0

Что за прикол с рафаэлкой? Уже который раз вижу, не понимаю

Ответить
1 комментарий

Мелкий супер_стар

79

Вот уж действительно «Святой источник»...

Ответить

Легкий алмаз

Мелкий
29

Когда не прислушался к официальной рекомендации РПЦ

Ответить

Zoid Q

Легкий
1

Эвиан попизже какого-то Святого источника. Но мне больше нравится Саирме. Вот это реально пиздатая вода.

Ответить

Antony Divnich

Мелкий
8
Ответить

Кузькин отец

Мелкий
7

Ничего святого у этих отравителей

Ответить

A big purple banana 🍆

Кузькин
–9

Да они все там в ФБК сатанисты

Ответить

Bobby HaveFun

–69

А что если ФБК врет? Да неее...

Ответить

Артур Мудрик

Bobby
93

Поймите, я сам бутылка из отеля, не все так однозначно

Ответить

Максим Абрамчик

Bobby
19

Кремль уже давно потерял доверие к себе, следовательно, очевидно что любые подозрения будут падать именно на него. По крайней мере, до тех пор пока он не докажет обратное. 

Ответить

Виктор Ганелес

Максим
0

Пока не начнёт вести себя адекватно

Ответить

Соколов Андрей

Максим
0

А они и не стремятся доказывать обратное.

Ответить

Разумный химик

Bobby
11

Голунов наркобарон?

Ответить

Всевозможный завод

Разумный
4

Непростое украшенье

Ответить

A big purple banana 🍆

Разумный
1

Он владелец Гидры

Ответить

Zero-one-one

Разумный
–1

Говнов

Ответить

Связанный единорожек88

Bobby
6

Да в этой истории много странностей. Только вот смущает, что власти не заводят уголовное дело.

Ответить

Sergey Yakunin

Связанный
–4

Сейчас заминусуют. Уголовное дело без оснований (улик) не заводят. Сами же видео смотрели — все улики собраны добрыми людьми. Диагноз врачей тоже знаете.

Если бы вы работали в прокуратуре, вы бы тоже (скорее всего) не завели дело из-за новостей и криков в интернете. Иначе дел можно сколько душе угодно завести, обеспечить себя работой на всю оставшуюся жизнь.

Ответить
10 комментариев

Антон Пострунин

Bobby
–2

Угу, купили в пятерочке воды, плюнули в неё, а потом там нашли новичок. 

Ответить

Bobby HaveFun

Антон
–19

Я не знаю, что кому чего покупал, но приехать на предполагаемое место преступления, наследить, что-то оттуда стащить и отправить в другую страну - заебись какой правильный ход, ага. Теперь официально органы могут говорить, что "вы на месте преступления устроили пиздец и вообще сами отравили".

Ответить
35 комментариев

A big purple banana 🍆

Bobby
–33

Смотри как щас амёбы будут рваться и наслаждайся

Ответить

Bobby HaveFun

A
–18

Ну вот выглядит как фанаты Соловьева, только с другой полярностью. 

Ответить
13 комментариев

Иван Клюхин

Bobby
–11

Если сейчас собрать всю историю событий от начала до конца по охуительным историям твиттерских и немецких СМИ, то получится такой невменяемый пиздец из теорий заговора, человеческого идиотизма, штук десяти счастливых случайностей вряд и всё это без единого пруфа. Уже за одно это неуважение к интеллектуальным способностям своей аудитории совершенно пропадает желание им сопереживать.

Ответить

Michael Petrov

Иван
2

идиотизм - это вам платить бабло за создание видимости поддержки власти

Ответить
5 комментариев

solawind

Иван
1

Только долбоебы сваливают в кучу какие-то истории "твиттерских и немецких сми". Есть официальная позиция немцев. Она не менялась с самого начала.

Ответить
2 комментария

Arman Adabi

36
Ответить

Прямой каякер

3

Какая-то хуета с обоих сторон, ну правда.
Считать доказательством какую-то бутылку, которую кто-то из коллег взял с собой? Она все бутылки с собой возит на случай отравления?
Я всячески за Навального и доначу ему денежку на расследования, но блять с той стороны доводы не убедительнее государственных. Шо то хуйня, шо это хуйня.
Что государство ответит? А что тетка и отравила, хуле

Ответить

Чувствительный колос

Прямой
15

Так написано же, что они через час после отравления пришли их забрать

Ответить

Прямой каякер

Чувствительный
0

круто, конечно, но никто не будет это считать доказательствами

Ответить
12 комментариев

коренной нарниец

Прямой
7

ты читал вообще?
они вернулись в отель, чтобы взять вещи, с которыми он контактировал

Ответить

Прямой каякер

коренной
9

читал, конечно, это доказательства уровня пропогондонов

Ответить
3 комментария

Следственный диод

коренной
1

в скафандрах надеюсь, новичок он такой 

Ответить
1 комментарий

Максим Абрамчик

Прямой
6

Я бы не был так критичен: если на любой из этих бутылок остался Ночичок - то чем это не доказательство? Понимаешь, это ни какой то мышьяк или сера, а высокотехнологический яд, которых могут синтезировать только в серьёзных лабораториях, с серьёзными специалистами и точно зная процесс. Не думаю что фбк могли так легко его подбросить. 

Ответить

Прямой каякер

Максим
0

тем, что добыто это доказательство непонятным образом

Ответить
2 комментария

Волчаркин

Прямой
0

Ты чо ореш? То что в номере чела который впал в кому и орал от боли в самолёте, нашли бутылку измазанную ядом — эт просто совпадение, да? 

Ответить

Прямой каякер

Волчаркин
3

Нет, смотри.
Через месяц после всего мы узнали, что через час после отравления чуваки пришли в номер, сняли видос, взяли бутылки себе, держали их у себя, через несколько дней отвезли вместе с Навальным в Германию и там уже нашли яд.
Перечитай это, тебе не кажется, что это какая-то блять подозрительная хуета?

Ответить
5 комментариев

Дмитрий Григорьев

Прямой
0

В реальности всё позамороченней бывает, чем в романах Конан-Дойла. Сам люблю, когда в развязке преступника размазывают железными логическими аргументами, основанными на неопровержимых доказательствах. После чего ему остаётся только принять свою участь и затравленно смотреть со скамьи подсудимых. А в жизни всё время херня какая-то неоднозначная. Но это не значит, что нельзя попробовать всё взвесить и признать некоторые версии более убедительными. 

Ответить

Прямой каякер

Дмитрий
1

Нельзя признавать правдой наиболее убедительную версию. Можно либо доказать, либо нет 

Ответить
2 комментария

sahk.com

Прямой
0

Ты жопой читал статью?

Ответить

Прямой каякер

sahk.com
0

Твоей

Ответить
1 комментарий

Всевозможный завод

13

 эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих

Ай молодца

Ответить

Artem Gruzdev

Всевозможный
30

Сейчас на нее заведут дело за оборот химического оружия.

Хотя Новичка в России нет, потому что его никогда не производили, а потом еще и уничтожили.

Ответить

Звездный холод

Всевозможный
6

Непонятно, как она поняла, что нужна именно эта бутылка. Или она все бутылки повезла?

Ответить

Чувствительный колос

Звездный
8

Там же видно, что они все бутылки в номере пакуют

Ответить

Litnikov Danil

Звездный
2

Мобуть все что было в номере не казенное

Ответить
1 комментарий

Всевозможный завод

Звездный
0

Думаю, второе

Ответить
18 комментариев

dronnick

Звездный
0

Думаю у ФБК есть служба безопасности, которая имеет протоколы на такие случаи. А так как ребята делают всё сами, состоит она из тех же сотрудников ФБК.

Ответить

A big purple banana 🍆

Всевозможный
–17

Ага. Не так-то просто было травануть фюрера будучи его любовницей и вернуть все улики хозяевам

Ответить

Отрицательный химик

A
16

Ты вот пишешь, что у людей от набросов про Навального жопа горит, но больше всех здесь горит твоя жопа

Ответить
5 комментариев

Отрицательный химик

Всевозможный
2

Когда Скрипалей травили, там потом после отравления чуть ли не весь район Солсбери перекрыли; а тут вторая часть с небольшими допущениями

Ответить

Степан Анейчик

17

Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения

Эти записи мы больше никогда не увидим

Ответить

Соколов Андрей

Степан
1

Тупари, эта хуета свидетельствует против них лучше всяких результатов анализов

Ответить

Evgeny Volnov

Соколов
2

Ага, только право изымать записи с камер, вместе со всем оборудованием, есть только у силовиков. Как ты себе представляешь, кто-то из ФБК заходит к охране и просит их скинуть ему запись за весь день на флешку или чё?

Ответить
1 комментарий

Илюша

6

Если все было именно так, это говорит о полной некомпетентности отравителей. Им очень повезло, что из бутылки выпил именно Навальный, а не его оператор, или пресс-секретарь. И это был бы ещё не самый провальный для них вариант, могли бы и 2-3 человека положить этой бутылочкой, и как потом оправдываться про скачок сахара?

Ответить

Проектный блик

Илюша
32

Во-первых они и правда тупенькие, посмотри на  интервью гей-пары из Солсбери.
Во-вторых, не факт что никто больше не умер и не лежит в коме в Томске, это могли просто скрыть и всех случайно заразившихся по-тихому закопать.

Ответить

Связанный единорожек88

Проектный
–2

они и правда тупенькие

Конечно, специально тупых набирают. По комментариям с тж

Ответить
2 комментария

Bobby HaveFun

Проектный
0

всех случайно заразившихся по-тихому закопать.

Миллионы расстрелянных лично Сталиным и сокрытых в братских могилах на Колыме?

Ответить

Sanek Igoshev

Илюша
16

Ты как маленький, ей богу.

«Навальный приехал со своими друзьями в Томск. Где у них случился массовый приступ депрессии. Они пытались заглушить его наркотиками, но не помогло. После чего они начали самоубиваться. Налицо классический акт массового самоубийства» - прокомментировал ситуацию представитель СК

Ответить

Максим Шишлов

Sanek
0
Ответить

Идеологический инструмент

Илюша
10

предполагаю, что в номере жил один Навальный и не спал со своим оператором. Соответственно, шансов, что кто-то выпьет из твоей личной бутылки в номере не так много. Напоминаю, что прошлый раз они измазали новичком половину Солсбери и его следы были даже в аэропорту и на вокзале

Ответить

Всевозможный завод

Илюша
9

Разумеется, они тупые

Ответить

Атлант поправил плечи

Илюша
2

 оправдываться 

Ответить

Uwe Strich

Атлант
1

массовый психоз

Ответить

A big purple banana 🍆

Илюша
–3

То есть некомпетентна Певчих? Ясен хер

Ответить

Fire K

A
0

Комментарий удалён

Ответить

Кхалиси Бот

Илюша
1

Комментарий

Ответить

A big purple banana 🍆

Кхалиси
–1

@serguun42 прости

Ответить

A big purple banana 🍆

Илюша
–4

@Кхалиси Бот 

Ответить

Светский клуб

Илюша
0

Отравились самогоном же

Ответить

Романелло Кивогенс

Илюша
0

А кто сказал, что его отправили при помощи бутылки? Как я понимаю, Навальный пил из нее после отравления, вот и остался след отравляющего вещества. 

Ответить

Да ладно

Романелло
0

Что вижу я! В руке Ромео склянка!
Так яд принес безвременную смерть.
О жадный! Выпил все и не оставил
Ни капли милосердной мне на помощь!
Тебя я прямо в губы поцелую.
Быть может, яд на них еще остался.
Ну вот облом — и губы облизал..
Придётся мне бутылку обсосать,
Ведь яд ты запивал, наверное.
(хуй знает, если честно)

Ответить

сироп от щекотки

10
Ответить

Волчаркин

8

Получается держали в Омске не зря. Из организма то он вышел, а вот на бутылке нашли. 

Ответить

Данила Романов

Волчаркин
–1

Так омские врачи его убивали или лечили? Ведь сотрудники скорой не вкалывали атропин.

Ответить

Daniil Minashkin

–23

Ой, как удобно, про чай то ныть не будем? 

Ответить

Taktischer Corgi

Daniil
16

Не будем

Ответить

theLastLetters

Taktischer
17
Ответить

Pavel Zamyatin

Daniil
9

А кто ныл, если не секрет? Это была одна из возможных версий попадания яда в организм.

Ответить

Daniil Minashkin

Pavel
–12

А в итоге то, какой вердикт? Святой дух или вудуизм?

Ответить
2 комментария

сироп от щекотки

1

В сети появилась слитая переписка Певчих и Навального

Ответить

A big purple banana 🍆

сироп
0

Ну где деньги?

Ответить

сироп от щекотки

A
13

В капитале прожиточного минимума 

Ответить

aliftin

2

Я нихуя не понял - как она увезла бутылку, если её изъяли сотрудники ФСБ, какую бутылку она увезла и зачем, если логичнее было её уничтожить, как все это узнали сотрудники фбк. Проясните, это все очень сложно и не логично. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

aliftin
–2

Ты задаёшь слишком сложные и неудобные вопросы. Просто поверь что именно так и было, ведь Алёша врать не будет 

Ответить

Antony Divnich

3

Это все объясняет.

Ответить

Shlomo Goldenberg

–4

Вывезла бутылку с ядом, заранее зная что там яд (как, если отравление уже только в самолете появилось, а она её с отеля берегла), и даже не отравилась при этом, ну пиздец. Это такой, блять, детский сад, рассчитанный на совсем каких то тупых.

АПДЕЙТ
перечитал статью, блять, это все равно пиздец. Алешу травят, сотрудники едут обратно в отель, берут именно бутылки, и ещё не зная что будет поездка в Германию, берут бутылки, которые могут быть ядовиты, чтобы хранить их два дня до полёта. Далее они проносят яд через границу и везут в самолёте, скорее всего в простом багаже (не в герметичном же ящике с трафаретом черепа и костей). Цирк блять

Ответить

Звездный холод

Shlomo
0

Не будь столь категоричным. Есть мнение, что вывезла все бутылки. И все бутылки в конце концов убрали/запаяли в пакеты

Ответить

Shlomo Goldenberg

Звездный
1

Действительно, зачем быть категоричным. Верь всему что сказали и не подвергай сомнению слова авторитетов 

Ответить
1 комментарий

Dmitry Shiryaev

Shlomo
0

Если у вас нет клиники, куда вы поедете в случае пиздеца - это ещё не говорит об интеллектуальных и материальных возможностях остальных

Ответить

solawind

Shlomo
0

А в сосбери провезли новичок в флаконе из под духов. Причем в куда большей концентрации. Так же в багаже. И что?

Ответить

Bobby HaveFun

Shlomo
–3

Ну вот странно, что не вывезли унитаз. Мало ли откуда пьет Навальный собственно...

Ответить

Следственный диод

0

Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро.

Разве номер не убирают сразу после отъезда? лентяи какие-то в этом отеле работают

Ответить

Звездный холод

Следственный
7

Убирают, но вполне могут не сразу после отъезда убрать. Есть определённое время, в которое уборщики ходят и убирают номера (поэтому очень часто в отелях просят освободить номер до такого-то времени)

Ответить

Следственный диод

Звездный
1

И через сколько примерно после отъезда вернулись в отель сотрудники ФБК..(забрать улики)

Ответить
8 комментариев

Связанный единорожек88

Звездный
2

Почему тогда после отъезда не приехали отравители и не забрали улики?

Ответить

Разумный химик

2

Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла её в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.

Что это значит??

Ответить

solawind

Разумный
2

это значит что наши мусора искали отравленую бутылку чтобы ее изьять, и не найдя поняли, что фбк все из мусора номера отеля вывез.

Ответить

Bad Mother Fucker

1

Представляю себе, как радостно взвыли пропагандоны, читая эту новость

Ответить

Атлант поправил плечи

Bad
1

Почему? 

Ответить

Bad Mother Fucker

Атлант
13

Ну, мусора же всю неделю форсили тему с загадочной сотрудницей ФБК из Лондона! которая втихую съебалась за границу и не пишет не звонит. Я прям, сука, вижу как все эти пидоры, захлёбываясь от восторга форсят тему про лондонский след в отравлении "новичком".

Ответить
3 комментария

сироп от щекотки

Атлант
1

Не в труд, маякни как ответ будет. Мне тож интересно

Ответить
2 комментария

Daniil Minashkin

Bad
–1

С того, что в деле неожиданно взялась бутылка,  которая сразу уехала в Германию?

Ответить

Bobby HaveFun

Daniil
–8

Я даже не знаю, что еще можно сделать такого, чтобы теперь расследование было невозможным. Вот кто в здравом уме будет теперь отвечать за какую-то бутылку, которую какие-то люди отправили в другую страну?

Ответить
5 комментариев

A big purple banana 🍆

Bad
0

Сообщение удалено

Ответить

Кхалиси Бот

Bad
0

Пьедстявляю себе, гяк лядостно взьвыи пьопягяндони, читая эту новость

Ответить

A big purple banana 🍆

Bad
–4

уууиииииииииииииииииииииииииии

Ответить

Andrey Karpov

2

Вода настолько хорошая, что снизила эффект яда. Все, дело раскрыто ) Интересно, как отреагирует производитель воды.

Ответить

Soviet Pooh

2

Название на английском этой воды максимально уебищное.
Saint Spring.
Saint - так называют человека, чья святость подтверждена церковью.
В отношении предметов и явлений используется слово holy.
Мировой брент, епта

Ответить

Anonumous V

1

Есть пара вопросов:
1. Как они узнали, что надо искать именно в номере.
2. Вывезли они только одну бутылку или все посторонние предметы в номере.
3. Почему яд не подействовал на них?  Или он был только в воде.
4. Почему о ней говорят только сейчас. Спустя месяц.
Вообще информация с обеих сторон отдаёт вонью. Вечно есть доказательства, которые не показывают, не состыковки. Хорошо, что сам Навальный очнулся.

Ответить

Максим Абрамчик

Anonumous
2

1. Номер отеля напрашивается сам собой после истории с Солсбери - работают по тем же схемам, да и это вполне логично. 
2. По видео видно что опечатали и забрали все что было. 
3. Очевидно яд в воде. Плюс, опять таки, видно на видео что все в перчатках. 
4. После подтверждения трех различных лабораторий - проверяли то все вещи. 

Ответить

Anonumous V

Максим
0

Спасибо за объяснение. 

Ответить

Валентин Жетонофф

Максим
0

3. яд не в воде отчем неоднократно говоорилось, яд на стенках бутылки, а отравили его ДО бутылки вообще, он просто ее трогал

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Anonumous
0

В отелях обычно пара бутылок воды на одного человека. ¯＼_(ツ)_/¯ не так, чтоб особо много мусора человек после себя оставляет в номере.

Ответить

Roma Dmitriev

–5

я одного не могу понять никак - хули этот смертельно опасный яд, который с одной капли должен вылить дружину молодцев за минуты, так до сих пор никого и не убил ни разу

Ответить

Bad Mother Fucker

Roma
4

это откуда известно?

Ответить

Roma Dmitriev

Bad
0

https://clck.ru/QtTMH

LMGTFY
For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than…
clck.ru
Ответить
1 комментарий

Pavel Zamyatin

1

Предчувствую шутки про святую воду и Навального через 3... 2... 

Ответить

Соколов Андрей

1

" полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней."
Вообще не палятся.

Ответить

A big purple banana 🍆

–31

Борцы с коррупцией не используют коррупцию - они своих сразу травят 

Ответить

sahk.com

A
3

Кремлебот, съебись нахуй.

Ответить

A big purple banana 🍆

sahk.com
–3

010101101101011010001соси101010101011011

Ответить

FOX

A
1

можно купить в любом военторге

Ответить

Uwe Strich

A
0

@Кхалиси Бот

Ответить

A big purple banana 🍆

Uwe
–2

выкуси

Ответить

Антон Пострунин

A
0

Ага, боевыми ядами. 

Ответить

Archie Madcat

–11

Как только Навальный отравился, девушка врывается в отель, хватает бутылку, быстро сваливает с ней в Европу, чтобы доказать, что Навального отравила Россия? Я наверн плохо понимаю

Ответить

Павел Прахов

Archie
0

Да, именно так. Что непонятного?

Ответить

Archie Madcat

Павел
–3

То есть к ней претензий никаких?) Она бутылку взяла наугад или знала, что брать? Значит была соучастником заговора...?

Ответить
5 комментариев

Илья Захаров

–13

Что за фбк? Разве они ребрендинг не устроили после исков?

Ответить

Vovonyka .

–21

Вот это сушняк дак сушняк! Нормально прибухнул на кануне Алексей. Может он сивухой траванулся?

Ответить

Anastasia Lyubimova

0

Блин, «новичок» так не действует. Он мгновенно поражает нервную систему. Нельзя выпить из бутылки и ещё несколько часов спокойно жить

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solawind

Anastasia
1

Эксперт по новичку? Почему-то у его авторов другое мнение https://tjournal.ru/telegram/209831

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Александр Ломтев

0

-Если вы что-то хотите забрать - только через полицию
-Ну, к сожалению, мы не можем подчиниться данному требованию
-😔

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Vladimir Medvedev

0

Да скорее всего бутылка не при чем. Она лишь индикатор того, что отравили в отеле, а не в аэропорту.

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Plan 🇧&🇨

0

Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения

Потому что оснований для возбуждения дела нет.
Все логично.

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M

Plan
–1

Что бы получить основания, ну нужно ли просмотреть видео? Опять же, какие именно журналисты и как это выяснили. У нас 2 трети журналистов в стране новости пишут выходя в астрал. 

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Руслан Астратов

0

Убил один момент из видео "Проекта".  Когда показывают фрагмент записи с камеры наблюдения в Аэропорту. 

- На записи непонятно, подносит ли он что нибудь к столу или просто подходит.

Обращаюсь к владельцам таких камер наблюдения 

Вы, сука, ёбнутые. Вот нахуй ставить такую камеру, если на записи ничего не разобрать?  Блядь, я этого вообще не понимаю

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Валентин Жетонофф

0

Ну хотя бы один вопрос закрыли. Осталось один еще:
Почему Германия не предоставила данные до сих пор.

И забавны обвинения РФ, что они не нашли яда, в Германии его смогли обнаружить только через дней 5-6, а то, что это новичок узнали только благодаря этой бутылке, которую они спрятали от наших медиков и т.д. Да и время к медиков было буквально часов 8-10, он практически не находился в Омске

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Sergey Filimonov

0

Если его отравили спецслужбы, почему они конфисковали всю технику видеонаблюдения, а конфисковать бутылку с отравленной водой не смогли? Страшно за людей, которые верят в описанную ФБК версию. 

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Лазиз Ганиев

–1

Кибербулинг Путлера о выпитом чае официально объявляю закрытой

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A big purple banana 🍆

–4

Найдена еще одна бутылка из которой пил Навальный!!!!

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A big purple banana 🍆

A
0

Тут точно не уберут

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Bobby HaveFun

A
0

Велкам ту баттхерт-фест.

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