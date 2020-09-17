Один из сотрудников ФБК рассказал, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих — полиция обвиняла её в уклонении от показаний.

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Алексея Навального отравили ещё до поездки в аэропорт Томска, яд нашли на бутылке из отеля Xander, где останавливался политик. Об этом пишет «Проект».

Одновременно с «Проектом» информация о том, что Навального отравили ещё до поездки в аэропорт, появилась и в инстаграме политика.

Георгий Албуров и ещё один сотрудник ФБК рассказали «Проекту», что после новостей об отравлении Навального (около 10 утра по томскому времени) сотрудники Фонда вернулись в гостинцу и забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться политик в то утро. «Номер Навального ещё не отдали новым жильцам, а уборка в отеле неспешно начинается как раз после 10-11 часов», — уточнил «Проект».

Они [сотрудники ФБК] вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать всё, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. ФБК

В числе предметов, которые изъяли из номера Навального, — бутылка воды марки «Святой источник». Источник «Проекта» заявил, что эту бутылку в Германию вывезла Мария Певчих, которую полиция обвиняла в уклонении от показаний. «Теперь, после прояснения ситуации с бутылкой, эту атаку легко объяснить: по сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили», — считают журналисты.

ФБК рассказал, что именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка».

А потом ещё три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. ФБК

Собеседник «Проекта» заявил, что Навальный не помнит, когда пил из бутылки. Журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней.

Один из разработчиков «Новичка» заявил РИА «Новости», что нанесение боевого отравляющего вещества на бутылку в томской гостинице привело бы не только к смерти Навального, но и к гибели всех, кто её трогал. Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев говорил «Проекту», что если бы яд попал в организм политика перорально, то уже через несколько минут тот бы «бился в судорогах». Углев считает, что Навальный получил дозу примерно в 20% от смертельной, вещество попало в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью.