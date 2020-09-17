А «Яндекс.Касса» — «ЮKassa».

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Сервисы «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» проведут ребрендинг — они станут называться «ЮMoney» и «ЮKassa». Об этом TJ сообщили в компании.

До 15 декабря старые и новые названия будут использоваться вместе, после — только новое брендирование. Для пользователей в функционале ничего не изменится: они по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, а компания — проводить платежи.

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В пресс-службе добавили, что в таком логотипе заложено «много смыслов». Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании». Кроме того, единица и ноль — это бинарный код, объяснили в пресс-службе.

«ЮMoney» как часть экосистемы Сбербанка добавит функции «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR» и другие.