«Яндекс.Деньги» станет называться «ЮMoney» после перехода под управление Сбербанка Материал редакции
А «Яндекс.Касса» — «ЮKassa».
Сервисы «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» проведут ребрендинг — они станут называться «ЮMoney» и «ЮKassa». Об этом TJ сообщили в компании.
До 15 декабря старые и новые названия будут использоваться вместе, после — только новое брендирование. Для пользователей в функционале ничего не изменится: они по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, а компания — проводить платежи.
В пресс-службе добавили, что в таком логотипе заложено «много смыслов». Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании». Кроме того, единица и ноль — это бинарный код, объяснили в пресс-службе.
«ЮMoney» как часть экосистемы Сбербанка добавит функции «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR» и другие.
«Сбербанк» выкупил долю в совместном предприятии «Деньги» в июне 2020 года. 75% акций напрямую принадлежат банку, ещё 25% — через дочернюю компанию ООО «Цифровые активы». IT-компания выкупила долю банка в «Маркете».
Ожидание: Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании»
Реальность: васян, на твоей карте ноль
Мировой парфюмер
нахуй они нужны эти их смысолы?
Арбитражный хот-дог
эти смыслы нужны чтобы дизайнер смог впарить свою работу начальству
Отрицательный химик
Надеюсь, этот мракобес сейчас читает этот тред, советую ему книгу
Целесообразный жар
Было бы в этих смыслах что-то осмысленное - хуй с ним, ради бога. IO относительно любой интернет-компании можно говорить, как и бинарный код.
Странная еще у сбера мания писать названия брендов на двух языках сразу: «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR», теперь еще "ЮKassa" и "ЮMoney"
Принятый нос
А деньги на карте юбабки
Да блин, опять пересматривать...
тупейшее название, только чтоб одно это слово написать придётся жонглировать раскладками 🙃
Писал KoЯn ещё до того, как это стало ЮKassa
Вопрос
1) останется ли сервис НКО ?
2) будут ли приставы иметь к счетам допуск ? 😂
3) Так всё-таки IO или Ю Деньги / Касса
Был бы норм сервис, но нет желания связываться создавая акк яндекса..
столько сервисов у них, жаль не смогу использовать. Шелупонный аккаунт не хочется создавать
считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании»
По какому IP кошелёк открывали, туда и идите.
Как обладатель дебитовой карты от Яндекс.Денег я люто недоволен. Наверняка ещё и условия кешбеков поменяются и баллы сгорят? В любом случае, карта до 2022 года, после придётся менять банк. Жаль.
Ой недавно воспользовался Beru, на свою голову. Сам дурак, стоило заподозрить неладное еще когда выбирал точку доставки - варианты только в Сбер. Хотел кофе любимый для кофемашины быстренько забрать, в итоге неделю мне оплаченный товар не отдавали, а я как Хатико перед работой приходил в отделение и надеялся. адовая смесь, удачи их "проектам" в дальнейшем, пользоваться конечно не стану.