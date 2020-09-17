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Алексей Боржонов
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«Яндекс.Деньги» станет называться «ЮMoney» после перехода под управление Сбербанка Материал редакции

А «Яндекс.Касса» — «ЮKassa».

30 комментариев
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Сервисы «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» проведут ребрендинг — они станут называться «ЮMoney» и «ЮKassa». Об этом TJ сообщили в компании.

До 15 декабря старые и новые названия будут использоваться вместе, после — только новое брендирование. Для пользователей в функционале ничего не изменится: они по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, а компания — проводить платежи.

В пресс-службе добавили, что в таком логотипе заложено «много смыслов». Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании». Кроме того, единица и ноль — это бинарный код, объяснили в пресс-службе.

«ЮMoney» как часть экосистемы Сбербанка добавит функции «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR» и другие.

«Сбербанк» выкупил долю в совместном предприятии «Деньги» в июне 2020 года. 75% акций напрямую принадлежат банку, ещё 25% — через дочернюю компанию ООО «Цифровые активы». IT-компания выкупила долю банка в «Маркете».

#новости #сбербанк #яндекс

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30 комментариев
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Целесообразный жар

30

 Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании». Кроме того, единица и ноль — это бинарный код, объяснили в пресс-службе.

заложено «много смыслов»

Ебать я щас утону в количестве смыслов

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theLastLetters

Целесообразный
8

Ожидание: Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании»
Реальность: васян, на твоей карте ноль

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Мировой парфюмер

Целесообразный
1

нахуй они нужны эти их смысолы?

Ответить

Арбитражный хот-дог

Мировой
8

эти смыслы нужны чтобы дизайнер смог впарить свою работу начальству 

Ответить

Отрицательный химик

Арбитражный
0

Надеюсь, этот мракобес сейчас читает этот тред, советую ему книгу

Ответить

Целесообразный жар

Мировой
5

Было бы в этих смыслах что-то осмысленное - хуй с ним, ради бога. IO относительно любой интернет-компании можно говорить, как и бинарный код. 
Странная еще у сбера мания писать названия брендов на двух языках сразу: «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR», теперь еще "ЮKassa" и "ЮMoney"

Ответить

Молчаливый бокал

17

А девушки из онлайн-поддержки станут называться в простонародье Юбабами.

Ответить

Принятый нос

Молчаливый
2

А деньги на карте юбабки

Ответить

Молчаливый бокал

Принятый
0

Хихикнул

Ответить

Pavel Zamyatin

Молчаливый
1

Да блин, опять пересматривать...

Ответить

Мировой парфюмер

Pavel
–1

Человека-человека на тебя нет...

Ответить

Andre Macareno

13

ЮК♂ass♂a

Ответить

Reggae Addict

11

тупейшее название, только чтоб одно это слово написать придётся жонглировать раскладками 🙃

Ответить

Лишенный Гоша

7

ЮCringe

Ответить

Rusty Nail

3

Писал KoЯn ещё до того, как это стало ЮKassa

Ответить

Temp Temper

Rusty
3

Читал Кояп ещё до того, как, всегда 

Ответить

039 maxi

2

раскладка клавиатуры покинула чат

Ответить

Бессмысленный каякер

2

юкос же

Ответить

Экспертный турник

1

нахуЮmoney
нахуЮkassa

Ответить

DC Maniac

1

Вопрос
1) останется ли сервис НКО ?
2) будут ли приставы иметь к счетам допуск ? 😂
3) Так всё-таки IO или Ю Деньги / Касса

Ответить

Западный ящик

1

Мы назвали карту Ю
Вертим вас мы на х*Ю

Ответить

Алексей Штейн

0

Был бы норм сервис, но нет желания связываться создавая акк яндекса..
столько сервисов у них, жаль не смогу использовать. Шелупонный аккаунт не хочется создавать 

Ответить

Яндекс.Деньги

Алексей
0

С октября можно будет создать кошелёк на любой почте :)

Ответить

Исключительный микроскоп

0

Ожидание: Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании»
Реальность: Юань ¥

Ответить

Антон Пострунин

0

 считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылают к «технологической ДНК компании»

По какому IP кошелёк открывали, туда и идите. 

Ответить

Оральное обезболивающее

0

А ещё Ю — это ты!

Ответить

alex twit

0

Юбербанк
Юджайл
Дип машин юлёнинг
Юерман Юреф

Ответить

Принятый нос

0

Они там по алфавиту что-ли двигаются? Следующий будет ЭSlishгдебабки?

Ответить

Илья Волочков

0

Как обладатель дебитовой карты от Яндекс.Денег я люто недоволен. Наверняка ещё и условия кешбеков поменяются и баллы сгорят? В любом случае, карта до 2022 года, после придётся менять банк. Жаль.

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Aleksej Fedko

0

Ой недавно воспользовался Beru, на свою голову. Сам дурак, стоило заподозрить неладное еще когда выбирал точку доставки - варианты только в Сбер. Хотел кофе любимый для кофемашины быстренько забрать, в итоге неделю мне оплаченный товар не отдавали, а я как Хатико перед работой приходил в отделение и надеялся. адовая смесь, удачи их "проектам" в дальнейшем, пользоваться конечно не стану.

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