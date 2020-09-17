Пассажир S7 пожаловался на бортовое питание — сэндвичи с половиной кружка огурца и таким же куском курицы Материал редакции
Авиакомпания заявила, что «полностью разделяет негодование пассажира», она уже начала проверку.
Пассажир S7 рейса Москва — Петербург пожаловался на бортовое питание, ему выдали сэндвичи с половиной кружка огурца и таким же куском курицы. Об этом пишет «Подъём».
Выданный на борту самолёта сэндвич пассажир назвал «аттракционом невиданной щедрости». Он не уточнил, заменили ли питание.
В S7 заявили, что «полностью разделяют негодование пассажира». Авиакомпания тоже удивилась «размеру курицы в этом сэндвиче» и начала проверку с цехом бортового питания.
Один из тысячи людей, летающих на самолетах s7, пожаловался на бутерброд и это целая новость? Я вчера в маке не увидел туалетную бумагу в кабинке, накидайте новость плиз.
Да, напоминает ситуацию на ТЖ, когда куча народа нервно терзаются, гармония процветает, и тут вдруг некто заявляет Вахтеру про «пресследования»
Недавно летел S7. Было больше 1 огурца, но в целом не вкусно вообще. В аэрофлоте бутерики заметно вкуснее
Знакомый ихтиандр
Пока едешь в аэропорт, регистрируешься, ждёшь посадку и летишь даже на коротком рейсе - практически гарантированно пропускаешь один из приёмов пищи. Пассажиры все в разном возрасте и физическом состоянии - кто-то может и в обморок упасть.
Театральный самолет
Ну черт знает, я например даже если два приема пищи подряд пропущу, то могу этого даже не заметить, так как голода не испытаю
Первичный цвет
Обратись к специалисту это не нормально.
Отсутсвие чувства голода может быть симптомом серьезного заболевания
Знакомый ихтиандр
Ну это как раз к вопросу про возраст и физическое состояние.
Первичный цвет
А бутербродики с собой?
Если часто летаешь то надо приорити пасс заиметь себе и хавать в бизнес лаундже.
Правильно, если часто летаешь, надо всего полтора ляма на вклад накопить
Неужели тебе не интересно куда уходят все твои деньги за билет? Так вот, держи кусок хлеба и запивай разбавленным соком с сахаром
Любопытный Абдужаббор
Мне больше интересно наличие галочки кормить/не кормить, дабы чутка спустить цену на билет.
Берите с собой вареные яички и курочку жаренную. Я так всегда в поезд с собой беру.
Или пассажир пожаловался но попросил подержать сендвич соседку по креслу
Кстати, да. Я вот не понял из новости, что это девушка была. @Артём Мазанов исправь
Просто рейс быстрый и близкий СПБ - Москва.
Они думали, что вы уже дома поели заранее :D
А зачем в принципе кормить на рейсе длительностью 17.5 минут?
То есть я летал дольше потому что пилот круги наматывал?
Политический пёс_анон
Ну так набор высоты и снижение - это и есть наматывание кругов
Сколько весит одна тонна??
1000 кг
Жаль
Что тяжелее: 100 кг чугуна или 100 кг ваты?
Тонна весит не в килограммах, это же измерение силы
Пассажир S7 рейса Томск — Москва пожаловался на бортовое питание, ему выдали чай с половиной дозы нервно-паралитического вещества "Новичок" и такой же дозой Атропина. Об этом пишет «ИФ».
Великий Новгород
Компания МЕД-ФУД занимается созданием комбинатов (цехов) питания в учреждениях медицинского назначения областного и городского подчинения в субъектах Российской Федерации с целью кардинального улучшения организации приготовления пищи и повышения качества и культуры ее потребления.
Организация для пациентов полноценного калорийного и витаминизированного питания с соблюдением соответствующих диетических столов, применением современного кухонного оборудования и специализированной посуды, рациональным использованием продуктов при приготовлении пищи и сокращением объема пищевых отходов.
подскажите, а котиков с пёсками s7 нормально перевозит?
Эх, так хочется про чаёк пошутить, но неактуально уже ведь ):
S7 самая адекватная а/к в России
И эти сэндвичи они дают даже на часовых рейсах типа спб-мск, где элитный Аэрофлот даёт батончик мюсли
Часто летаю "Россией" и там вообще перестали давать сэндвичи, какие-то сраные печеньки только. Естественно обосновывая этот беспредел короной.