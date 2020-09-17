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Артём Мазанов
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Пассажир S7 пожаловался на бортовое питание — сэндвичи с половиной кружка огурца и таким же куском курицы Материал редакции

Авиакомпания заявила, что «полностью разделяет негодование пассажира», она уже начала проверку.

53 комментария
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Пассажир S7 рейса Москва — Петербург пожаловался на бортовое питание, ему выдали сэндвичи с половиной кружка огурца и таким же куском курицы. Об этом пишет «Подъём».

Выданный на борту самолёта сэндвич пассажир назвал «аттракционом невиданной щедрости». Он не уточнил, заменили ли питание.

Сэндвич с курицей и огурцом на борту рейса Москва — Петербург компании S7. Если что, курица спряталась под огурцом.

пассажир S7

В S7 заявили, что «полностью разделяют негодование пассажира». Авиакомпания тоже удивилась «размеру курицы в этом сэндвиче» и начала проверку с цехом бортового питания.

#s7

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53 комментария
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aliftin

22

Один из тысячи людей, летающих на самолетах s7, пожаловался на бутерброд и это целая новость? Я вчера в маке не увидел туалетную бумагу в кабинке, накидайте новость плиз. 

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Пантелеймоналдо Лдо

aliftin
0

Да, напоминает ситуацию на ТЖ, когда куча народа нервно терзаются, гармония процветает, и тут вдруг некто заявляет Вахтеру про «пресследования»

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Артём Мазанов

aliftin
0

Мы и правда переборщили, выводить не будем, останется на сайте только в подсайте.

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Илья Гераськин

aliftin
0

Недавно летел S7. Было больше 1 огурца, но в целом не вкусно вообще. В аэрофлоте бутерики заметно вкуснее

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Любопытный Абдужаббор

3

На кой чёрт вообще кормёжка на коротких рейсах? Два-четыре часа не протянешь и упадёшь в голодный обморок?

Ответить

Знакомый ихтиандр

Любопытный
5

Пока едешь в аэропорт, регистрируешься, ждёшь посадку и летишь даже на коротком рейсе - практически гарантированно пропускаешь один из приёмов пищи. Пассажиры все в разном возрасте и физическом состоянии - кто-то может и в обморок упасть.

Ответить

Театральный самолет

Знакомый
1

Ну черт знает, я например даже если два приема пищи подряд пропущу, то могу этого даже не заметить, так как голода не испытаю

Ответить

Первичный цвет

Театральный
2

Обратись к специалисту это не нормально.
Отсутсвие чувства голода может быть симптомом серьезного заболевания

Ответить

Знакомый ихтиандр

Театральный
1

Ну это как раз к вопросу про возраст и физическое состояние.

Ответить

Litnikov Danil

Театральный
0

Ну ты ж ещё молодой

Ответить

Педр

Знакомый
0

Еще зависит от того сколько рейс ждешь. Я пока летал на работу мог 8 часов в аэропорту быть, там либо оверпрайснутый фастфуд покупаешь, либо ждешь пока в самолете покормят.

Ответить

Первичный цвет

Педр
0

А бутербродики с собой?
Если часто летаешь то надо приорити пасс заиметь себе и хавать в бизнес лаундже.

Ответить

Илья Гераськин

Первичный
0

Правильно, если часто летаешь, надо всего полтора ляма на вклад накопить

Ответить

Rusty Nail

Любопытный
1

Неужели тебе не интересно куда уходят все твои деньги за билет? Так вот, держи кусок хлеба и запивай разбавленным соком с сахаром

Ответить

Любопытный Абдужаббор

Rusty
0

Мне больше интересно наличие галочки кормить/не кормить, дабы чутка спустить цену на билет.

Ответить

Евгений Некрасов

Любопытный
0

Дорога до аэропорта, регистрация и уже около 4х часов.

Ответить

Аристарх Знаменский

2

"Авиакомпания тоже удивилась «размеру курицы в этом сэндвиче"

Ответить

Западный ящик

2

ему выдали сэндвичи с половиной кружка огурца и таким же куском курицы.

Это он еще чай не пробовал

Ответить

Алексей Панкратов

2

Берите с собой вареные яички и курочку жаренную. Я так всегда в поезд с собой беру.

Ответить

Разумный химик

2

Пассажирка***

Ответить

Алена Яровая

Разумный
0

Пассажирка пожаловался но накрасил ногти

Ответить

Алена Яровая

Разумный
0

Или пассажир пожаловался но попросил подержать сендвич соседку по креслу

Ответить

Педр

Разумный
0

Кстати, да. Я вот не понял из новости, что это девушка была. @Артём Мазанов исправь

Ответить

Commentator Jay

0

Просто рейс быстрый и близкий СПБ - Москва.
Они думали, что вы уже дома поели заранее :D

Ответить

Алексей Панкратов

Commentator
3

А зачем в принципе кормить на рейсе длительностью 17.5 минут? 

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
1

То есть я летал дольше потому что пилот круги наматывал?

Ответить

Политический пёс_анон

Litnikov
0

Ну так набор высоты и снижение - это и есть наматывание кругов

Ответить

Легкий алмаз

1

ТЖ превращается в книгу жалоб

Ответить

Разумный химик

Легкий
0

Сколько весит одна тонна??

Ответить

Легкий алмаз

Разумный
1

1000 кг

Ответить

Разумный химик

Легкий
0

Жаль

Ответить

Легкий алмаз

Разумный
0

Что тяжелее: 100 кг чугуна или 100 кг ваты?

Ответить

Александр

Легкий
1

Вопросы из егэ подъехали

Ответить

Легкий алмаз

Алексан…
0

серьёзно? такого рода? и вы, школота, ещё ноете, что вопросы сложные?

Ответить

Разумный химик

Легкий
0

Ты...

Ответить

Легкий алмаз

Разумный
1

Ты мне больше не друг

Ответить

Александр Гонтарев

Легкий
0

Тонна весит не в килограммах, это же измерение силы

Ответить

Светский клуб

Александр
0

Чаго?

Ответить

Классный завод

Александр
0
Ответить

Минувший волк

1

Все деньги ушли на видеоролики на ютуб

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

1

Пассажир S7 рейса Томск — Москва пожаловался на бортовое питание, ему выдали чай с половиной дозы нервно-паралитического вещества "Новичок" и такой же дозой Атропина. Об этом пишет «ИФ».

Ответить

Михаил Ромайкин

1

Великий Новгород
Компания МЕД-ФУД занимается созданием комбинатов (цехов) питания в учреждениях медицинского назначения областного и городского подчинения в субъектах Российской Федерации с целью кардинального улучшения организации приготовления пищи и повышения качества и культуры ее потребления.
Организация для пациентов полноценного калорийного и витаминизированного питания с соблюдением соответствующих диетических столов, применением современного кухонного оборудования и специализированной посуды, рациональным использованием продуктов при приготовлении пищи и сокращением объема пищевых отходов.

Ответить

Кирилл Черняев

Михаил
0

Это там оливье или чья-то киста?

Ответить

Taktischer Corgi

0

подскажите, а котиков с пёсками s7 нормально перевозит?

Ответить

Котик Ботик

Taktischer
1
Ответить

Илья Синица

0

Эх, так хочется про чаёк пошутить, но неактуально уже ведь ):

Ответить

1 2

Илья
0

Актуально. Шути

Ответить

Отрицательный химик

1
0

Посмотреть бы на их чайные пакетики

Ответить

Антон Лисин

0

Хоть не надуманный. А то в местных авиакомпаний  можно чего угодно ожидать.

Ответить

Алексей Любимцев

0

S7 самая адекватная а/к в России

Ответить

Алексей Любимцев

Алексей
0

И эти сэндвичи они дают даже на часовых рейсах типа спб-мск, где элитный Аэрофлот даёт батончик мюсли

Ответить

Yura Svinaryov

Алексей
0

S7 тоже иногда дает маленькие батончики вместо сэндвичей

Ответить

Кирилл Черняев

0

Часто летаю "Россией" и там вообще перестали давать сэндвичи, какие-то сраные печеньки только. Естественно обосновывая этот беспредел короной.

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