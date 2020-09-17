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Новости
Екатерина Кузнецова
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В США более двух миллионов человек до сих пор арендуют DVD-диски у Netflix Материал редакции

Фильмы заказывают по почте из-за хорошего качества изображения, большой медиатеки и низкой скорости интернета в сельской местности.

4 комментария
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Фото mediasat.info

Больше двух миллионов человек в США до сих пор арендуют DVD-диски фильмов и шоу у Netflix, пишет Wired. В 2019 году компания заработала на аренде дисков около 300 миллионов долларов.

Гендиректор Netflix Рид Хастингс в том же году заявил, что DVD-сервис планирует работать ещё около пяти лет. Однако число клиентов, арендующих диски, сокращается на полмиллиона каждый год.

На этом бизнесе Netflix не лучшим способом сказалась пандемия — из-за проблем с задержками на почте вместо 1-2 дней диски доставляли 3-4 дня, а части фильмов не было в наличии. Из-за этого некоторые подписчики сервиса подумывали перестать им пользоваться. «Единственная причина, по которой я не отказывалась от подписки, — это надежда и любопытство. Я была близка к отмене. Если к декабрю они не выпустят новые релизы, я вполне могу отменить своё членство», — рассказала Wired пользовательница сервиса Джессика.

Netflix DVD до сих пор пользуются по нескольким причинам. Один из собеседников Wired Эрик рассказал, что начал арендовать диски у Netflix ещё в 2005 году, потому что их привозили прямо домой, а выбор фильмов был огромным, в отличие от местных DVD-магазинов.

Фотo AP

У Эрика есть и подписка на стриминговые сервисы — Netflix, Hulu, Amazon Prime и Disney Plus, однако зачастую он хочет посмотреть те фильмы, которых там нет, но есть на DVD. Ещё одна причина — качество изображения. Мужчина отметил, что ему нравится смотреть фильмы в Blu-ray: «Я иногда замечаю сжатие при потоковой передаче фильмов, и это отвлекает. Кроме того, я считаю, что некоторые фильмы на Blu-ray очень привлекательны визуально».

У некоторых жителей сельской местности США нет возможности смотреть фильмы и шоу в сети из-за плохой инфраструктуры — у них нет безлимитного интернета, а просмотр онлайн быстро «съедает» выделенный трафик.

Netflix известен как один из самых популярных стриминговых онлайн-сервисов для просмотра сериалов, шоу и фильмов. Однако компания начиналась как видеопрокат DVD-дисков ещё в 1997 году. Её создатели Рид Хастингс и Марк Рандольф считали неудобными магазины дисков, поэтому сделали более удобный сервис — фильмы и шоу можно было заказывать не выходя из дома по почте, а оплачивать банковской картой.

#netflix #кино

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4 комментария
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Арбитражный хот-дог

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Проблемы белых

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Владимир Филатов

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5g вводят, а сети предыдущих поколений далеко не везде есть

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Разумный химик

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В россии все уже орали бы про плохой интернет и злое правительство. А здесь другое...

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Встречный супер_стар

Разумный
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В России и так орут про плохой Интернет. Там, где он плохой.

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