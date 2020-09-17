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Артём Мазанов
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Группа профессоров выдвинула Навального на Нобелевскую премию мира Материал редакции

Некоторые учёные раньше отрицательно относились к деятельности Навального, но «поменяли своё мнение».

73 комментария
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Группа профессоров выдвинула Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси, Сергей Ерофеев.

Ерофеев уточнил, что Навального выдвинули на премию «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией». «Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял своё мнение», — уточнил он.

Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если её получит Алексей.

Сергей Ерофеев
профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси

Ерофеев заявил, что поддержать выдвижение Навального также могут государственные деятели или представители международных организаций.

9 сентября представитель норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Джедде выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире». В этот же день председатель Европейской народной партии Дональд Туск предложил Евросоюзу выдвинуть Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского кандидатами на Нобелевскую премию мира.

#новости #навальный

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73 комментария
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Vladimir Medvedev

42

У Пескова появится новый синоним "мы не следим за действиями этого нобелевского лауреата"

Ответить

Slow Dimon

Vladimir
0

Сук))))

Ответить

Трехтысячелетний пес

33

по химии

Ответить

Volodymyr Varda

Трехтысячелетний
3

по математике

Ответить

Владимир Филатов

Volodymyr
0

Или по истории, охуительной истории российских властей.

Ответить

Аяз Умбатов

Трехтысячелетний
0

Вы не оставите шанса ФСБ?

Ответить

Сергей Королевский

12

Навальный, побеждай!

Ответить

A big purple banana 🍆

Сергей
0

По сравнению с Кацем че-то вообще так себе

Ответить

Проектный блик

12

Ох как пригорит сейчас у пропагандонов

Ответить

solawind

0

Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована

а чем она дискредитирована? 

Ответить

Театральный самолет

solawind
25

Тем, что ее выдают обычно рандомным людям непонятно за что?

Ответить

solawind

Театральный
0

например?

Ответить

Привычный велосипед

solawind
14

Обаме выдали премию мира. За что? За войну в Ираке? или за войну в Афганистане? А может за войну в Ливии? 

Ответить

solawind

Привычный
8

Но ведь война в Ираке с 2003 года, а Обама был президентом с 2009. При Обаме был вывод войск, а при Буше ввод. Вы вообще не понимаете что пишете чтоль?  Или повторяете ватную пропаганду.

Ответить

Zakhar Zakharov

solawind
5

даже Иран с Ираком путаете. о чем разговор?

Ответить

solawind

Zakhar
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 в 2009 уже вывод войск начинался

Ответить

Сергей Васильев

solawind
2

Солявой совсем с ума сошёл, лишь бы не быть как все...

Ответить

Экспертный

solawind
2

администрация Обамы приняла решение о возвращении американских войск в Ирак в 2014 году.

Ответить

Привычный

solawind
0

 Вы вообще не понимаете что пишете чтоль?

Ну это ты походу не понимаешь.
Тут разговор был про то, что Премию миру выдают рандомным людям, ты спросил пример, я тебе назвал имя одного из победителей, который за время правления вёл войну в трёх странах.
ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫЙ КАНДИДАТ НА ПРЕМИЮ МИРА (!!!), не кажется?

Ответить

solawind

Привычн…
1

При нем был вывод войск. Война началась не при нем. Ни одного вменяемого аргумента не вижу тому что он не должен был ее уже за организованный вывод получить. Так же точно горбачев ее получал в том числе за вывод войск из афгана.
ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫЙ КАНДИДАТ НА ПРЕМИЮ МИРА (!!!), не кажется?

Нет, не кажется.  Наоборот логично давать ее тем кто помогает устранению военных конфликтов.

Ответить

Zakhar Zakharov

solawind
–4

классно дохрена раз менять коммент?
сначала научись обдумать слова в голове, потом писать. может что-то дельное тогда и получится

Ответить

Дмитрий Зубков

Привычный
7

Обэме дали премию в категории "Был бы ты человеком".

Ответить

Проектный блик

Привычный
0

Гугли "Обама перезагрузка". Как минимум за попытку подружиться с блядьми.

Ответить

Привычный

Проектн…
0

Ну то есть 
попытка подружиться

выглядит профитнее, чем разъебать 3 страны устроив там параллельно геноцид местного населения? 

Ответить

Dizzy Dizz

Привычн…
1

НУ ЭТО НЕ ЕДИНОЛИЧНОЕ ЕГО РЕШЕНИЕ БЛЕД! Зачем вы ретранслируете империалистические методы управления на США, где сенату как то похрен на президента? Плюс, при Обаме США выводили войска.

Ответить

Привычный

Dizzy
1

Сук, ну ок, тут все взрослые люди, если вы считаете, что чувак, который никого не наказал за геноцид в Ираке, Афганистане и Ливии достоин ПРЕМИИ МИРА (!!!) то ок, я никого переубеждать не собираюсь. 

Ответить

solawind

Привычн…
1

У тебя очень примитивное мышление, больше похожее на навязанную пропаганду, чем на реальную оценку ситуации.

Ответить

Привычный

solawind
0

Ну слава богам, что у нас на TJ есть просветленный лучик надежды и адекватности в твоём лице. 

Ответить

Театральный самолет

solawind
0
Ответить

solawind

Театральный
0

И что не так? Пользуясь своими знаниями помог бедному населению

После получения докторской степени по экономике в Университете Вандербильта Мухаммад Юнус вернулся в Бангладеш. Во время 1976 года[1], когда страна переживала недавний массовый голод, он дал 42-м фермерам небольшой заём — 27 долларов США каждому по щадящим условиям кредитования[2]. Эта суммы было достаточно, чтобы начать небольшое дело. Беседуя с людьми, Юнус узнал, что многим из них для осуществления планов необходима совсем небольшая сумма. Результаты убедили его, что расширение подобной практики могло бы поспособствовать уменьшению бедности населения в сельских районах Бангладеш.

Идеи, использованные в будущем при создании банка, Юнус брал из собственного опыта и исследований. При поддержке Университета Читтагонга он провёл исследование микрокредитования Rural Economics Project[3]. Деревни неподалёку от университета и стали первыми районами, в которых Grameen Bank («сельский банк» на санскрите) целенаправленно начал вести свою деятельность. После успеха проекта, при поддержке центрального государственного банка зона его действия распространилась и на другие части Бангладеш, включая округ Тангайл, в котором находится северная часть столицы страны, Дакки[3].

2 октября 1983 года государство признало Grameen Bank независимой банковской организацией[3]. При получении официального статуса Юнусу помог чикагский ShoreBank и грант Фонда Форда[4]. Отделения банка распространились на всю страну, в 2006 году их насчитывалось более 2 тысяч. К 2005 году сумма выданных им кредитов составила 4,7 миллиардов долларов США[5], к 2008 — 7,6 миллиардов. Подобные банки открылись более чем в 40 странах мира.

Первая подобная организация в своём роде, Grameen Bank и его основатель Мухаммад Юнус получили в 2006 году Нобелевскую премию мира

Ответить

Театральный

solawind
0

Ну, успешный предприниматель, основал банк, пятое десятое там, а нобелевская премия мира тут причем?

Ответить

Экспертный

Театрал…
0

Ещё интереснее, что 2 нобелевские премии, сначала основателю, потом организации. Как-то 2 раза за одно и то же получается. Одной мало?

Ответить

solawind

Театрал…
0

Помог населению от бедности, написано же. Учитывая что это индия, число людей которым он мог помочь может быть неебическим

Ответить

Встречный

solawind
0

Вывсевиёти! Это Лиза выдавала микрокредиты.

Ответить

Классный завод

solawind
2

Обэмой

Ответить

Сергей Королевский

solawind
0

Тем,что её не получили те,кто считает,что она дискредитирована

Ответить

Илья Баранов

Сергей
4

математики?

Ответить

Ян Китаев

solawind
0

Посмотри список людей, которые её получили 

Ответить

Политический пёс_анон

solawind
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аун_Сан_Су_Чжи

Вот каноничный пример. Была репрессирована правительством Мьянмы, жила под домашним арестом. Обмазывалась нобелевскими премиями мира, медалями конгресса США и прочими премиями Сахарова. Люк Бессон снимал про нее биографический художественный фильм, а юту писал песни.

Пришла к власти, устроила геноцид.

Ответить

Медицинский парфюмер

9

Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если её получит Алексей.

Ответить

Zoid Q

3

Мой будущий президент получит Нобелевку! Класс!)

Ответить

vvtwittep

Zoid
–7

Навальный президент? Это второй Путин будет. Нет спасибо не надо

Ответить

Alex Alen

vvtwittep
5

ты из будущего? Да? Биток надо покупать? Он ещё вырастет? 

Ответить

Сергей Васильев

Alex
2

Навальный может и борется против коррупции, что збс, но его политические планы это по фактам создать тоже самое, только «лучше»... итог предсказуем.

Ответить

Специальный фонарь

Сергей
1

но его политические планы это по фактам создать тоже самое, только «лучше»

Политика путина: создать по госмонополии в каждой области (в крайнем случае по монополии, которая управляется братом / женой / мамой чиновника) + раздувание бюджетников через чиновников, силовиков и госмонополии.
Прогрмма Навального: провести демонополизацию экономики и постепенный уход государства из экономики, насколько возможно + "Численность чиновников и силовиков и их полномочия будут кардинально сокращены".

Сергей Васильев: это же одно и то же

Ответить

Сергей Васильев

Специал…
0

постепенный уход государства из экономики

повысим мрот

повысим вам пенсии!

Да, где-то такое я уже слышал...

Ответить

Alex Alen

Сергей
0

а можно сравнительный анализ планов навального и планов путина, первый я знаю где найти, а второй в годы юности можно было только сдолбить. 

Ответить

Сергей Васильев

Alex
0

Нельзя.

Ответить

Alex Alen

Сергей
2

то есть ты просто так написал, да?

Ответить

Виталий

Alex
–1

Так в том то и дело, что планов нет (
В этом то и вопрос, что он предлагает кроме как "давайте отберём всё у единоросов"

Ответить

A big purple banana 🍆

Сергей
0

Меня больше беспокоят его фанаты

Ответить

Евгений Мартынов

Alex
0

За пригоршню битков будут бить в морду, к сожалению.

Ответить

A big purple banana 🍆

Zoid
0

Владимир Владимирович скорее всего откажется

Ответить

hyposlasher

3

Вся школа наблюдала как старшеклассник опиздил пацана, а потом похлопала ему по плечу и сказала "ты молодец, не сдавайся.вот тебе грамота"

Ответить

Сергей Васильев

hyposlasher
0

Ну вот, триггернули Динислама на школьные воспоминания.

Ответить

hyposlasher

Сергей
0

зато грамота

Ответить

Кисель Имбиревич

2

Знатно троллят гребней на руководстве

Ответить

Илья Комаров

1

Обед для пропагандистов подъехал

Ответить

Genesi5

–3

А я напоминаю, что из-за этого вашего горячо любимого Навального присел ныне покойный Тесак по ОЧЕНЬ СПОРНОЙ СТАТЬЕ

Ответить

Сергей Васильев

Genesi5
1

Премия мира человеку, который намеренно сажает других по репрессивным статьям?

@solawind @badkid @Марк Туллий ставят лайк и шлепают друг друга по ягодицам!

Ответить

Monol1th2112 .

0

Берлинский пациент с 2-мя процентами и неизвестный в мире персонаж получает ноебелевку. 

Ответить

Владимир Климов

–11

премию сотруднику цру?

Ответить

Кирилл Вселенский

0

У меня одного тут глаза режет почему ученый вдруг российский? 

российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси, Сергей Ерофеев

Ответить

Экспертный турник

Кирилл
1

Потому что родом из России, не? На то и ученый, что мозгов хватило свалить.

Ответить

Кирилл Вселенский

Экспертный
0

За это ему респект, но человек, который занимается наукой в университете другого государства и на деньги другого государства и все свои открытия оставляет в другом государстве никак не может зваться российским ученым, по моему. 

Ответить

Экспертный турник

0

Ну если даже усовершенствованный новичок не взял, то такому типу точно опасно отказывать.

Ответить

Ze Katze

0

Это та, которую Кадыров хочет? 

Ответить

Aleksej Fedko

0

Награду спишут в пользу  Повара сразу же

Ответить

Встречный супер_стар

0

Некоторые учёные раньше отрицательно относились к деятельности Навального, но «поменяли своё мнение».

Вот что значит вовремя стравить. Берите пример, а не жалуйтесь Вахтёру.

Ответить

Связанный единорожек88

0

Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального

Ватники и кремлеботы. Шпионы

Ответить

Поэтический завод

0

Лех Валенса кстати тоже получил Нобелевскую премию, а потом стал президентом. 

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

Тайбринг-Джедде выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире»

Осталось еще Лукашенко за стабилизацию ситуации в Беларуси и будет охуенная троица

Ответить

A big purple banana 🍆

–4

Еще бы, сам траванулся, сам в своей тушке привез анализы в нужную больницу. 

Ответить
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