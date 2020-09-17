Группа профессоров выдвинула Навального на Нобелевскую премию мира Материал редакции
Некоторые учёные раньше отрицательно относились к деятельности Навального, но «поменяли своё мнение».
Группа профессоров выдвинула Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси, Сергей Ерофеев.
Ерофеев уточнил, что Навального выдвинули на премию «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией». «Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял своё мнение», — уточнил он.
Ерофеев заявил, что поддержать выдвижение Навального также могут государственные деятели или представители международных организаций.
9 сентября представитель норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Джедде выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире». В этот же день председатель Европейской народной партии Дональд Туск предложил Евросоюзу выдвинуть Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского кандидатами на Нобелевскую премию мира.
У Пескова появится новый синоним "мы не следим за действиями этого нобелевского лауреата"
по химии
по математике
Навальный, побеждай!
Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована
а чем она дискредитирована?
Тем, что ее выдают обычно рандомным людям непонятно за что?
например?
Привычный велосипед
Обаме выдали премию мира. За что? За войну в Ираке? или за войну в Афганистане? А может за войну в Ливии?
даже Иран с Ираком путаете. о чем разговор?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 в 2009 уже вывод войск начинался
Экспертный
администрация Обамы приняла решение о возвращении американских войск в Ирак в 2014 году.
Вы вообще не понимаете что пишете чтоль?
Ну это ты походу не понимаешь.
Тут разговор был про то, что Премию миру выдают рандомным людям, ты спросил пример, я тебе назвал имя одного из победителей, который за время правления вёл войну в трёх странах.
ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫЙ КАНДИДАТ НА ПРЕМИЮ МИРА (!!!), не кажется?
При нем был вывод войск. Война началась не при нем. Ни одного вменяемого аргумента не вижу тому что он не должен был ее уже за организованный вывод получить. Так же точно горбачев ее получал в том числе за вывод войск из афгана.
ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫЙ КАНДИДАТ НА ПРЕМИЮ МИРА (!!!), не кажется?
Нет, не кажется. Наоборот логично давать ее тем кто помогает устранению военных конфликтов.
классно дохрена раз менять коммент?
сначала научись обдумать слова в голове, потом писать. может что-то дельное тогда и получится
Проектный блик
Гугли "Обама перезагрузка". Как минимум за попытку подружиться с блядьми.
Привычный
Ну то есть
попытка подружиться
выглядит профитнее, чем разъебать 3 страны устроив там параллельно геноцид местного населения?
НУ ЭТО НЕ ЕДИНОЛИЧНОЕ ЕГО РЕШЕНИЕ БЛЕД! Зачем вы ретранслируете империалистические методы управления на США, где сенату как то похрен на президента? Плюс, при Обаме США выводили войска.
Привычный
Сук, ну ок, тут все взрослые люди, если вы считаете, что чувак, который никого не наказал за геноцид в Ираке, Афганистане и Ливии достоин ПРЕМИИ МИРА (!!!) то ок, я никого переубеждать не собираюсь.
И что не так? Пользуясь своими знаниями помог бедному населению
После получения докторской степени по экономике в Университете Вандербильта Мухаммад Юнус вернулся в Бангладеш. Во время 1976 года[1], когда страна переживала недавний массовый голод, он дал 42-м фермерам небольшой заём — 27 долларов США каждому по щадящим условиям кредитования[2]. Эта суммы было достаточно, чтобы начать небольшое дело. Беседуя с людьми, Юнус узнал, что многим из них для осуществления планов необходима совсем небольшая сумма. Результаты убедили его, что расширение подобной практики могло бы поспособствовать уменьшению бедности населения в сельских районах Бангладеш.
Идеи, использованные в будущем при создании банка, Юнус брал из собственного опыта и исследований. При поддержке Университета Читтагонга он провёл исследование микрокредитования Rural Economics Project[3]. Деревни неподалёку от университета и стали первыми районами, в которых Grameen Bank («сельский банк» на санскрите) целенаправленно начал вести свою деятельность. После успеха проекта, при поддержке центрального государственного банка зона его действия распространилась и на другие части Бангладеш, включая округ Тангайл, в котором находится северная часть столицы страны, Дакки[3].
2 октября 1983 года государство признало Grameen Bank независимой банковской организацией[3]. При получении официального статуса Юнусу помог чикагский ShoreBank и грант Фонда Форда[4]. Отделения банка распространились на всю страну, в 2006 году их насчитывалось более 2 тысяч. К 2005 году сумма выданных им кредитов составила 4,7 миллиардов долларов США[5], к 2008 — 7,6 миллиардов. Подобные банки открылись более чем в 40 странах мира.
Первая подобная организация в своём роде, Grameen Bank и его основатель Мухаммад Юнус получили в 2006 году Нобелевскую премию мира
Театральный
Ну, успешный предприниматель, основал банк, пятое десятое там, а нобелевская премия мира тут причем?
Экспертный
Ещё интереснее, что 2 нобелевские премии, сначала основателю, потом организации. Как-то 2 раза за одно и то же получается. Одной мало?
Тем,что её не получили те,кто считает,что она дискредитирована
Политический пёс_анон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аун_Сан_Су_Чжи
Вот каноничный пример. Была репрессирована правительством Мьянмы, жила под домашним арестом. Обмазывалась нобелевскими премиями мира, медалями конгресса США и прочими премиями Сахарова. Люк Бессон снимал про нее биографический художественный фильм, а юту писал песни.
Пришла к власти, устроила геноцид.
Мой будущий президент получит Нобелевку! Класс!)
Навальный может и борется против коррупции, что збс, но его политические планы это по фактам создать тоже самое, только «лучше»... итог предсказуем.
Специальный фонарь
но его политические планы это по фактам создать тоже самое, только «лучше»
Политика путина: создать по госмонополии в каждой области (в крайнем случае по монополии, которая управляется братом / женой / мамой чиновника) + раздувание бюджетников через чиновников, силовиков и госмонополии.
Прогрмма Навального: провести демонополизацию экономики и постепенный уход государства из экономики, насколько возможно + "Численность чиновников и силовиков и их полномочия будут кардинально сокращены".
Сергей Васильев: это же одно и то же
постепенный уход государства из экономики
повысим мрот
повысим вам пенсии!
Да, где-то такое я уже слышал...
Вся школа наблюдала как старшеклассник опиздил пацана, а потом похлопала ему по плечу и сказала "ты молодец, не сдавайся.вот тебе грамота"
Ну вот, триггернули Динислама на школьные воспоминания.
А я напоминаю, что из-за этого вашего горячо любимого Навального присел ныне покойный Тесак по ОЧЕНЬ СПОРНОЙ СТАТЬЕ
Премия мира человеку, который намеренно сажает других по репрессивным статьям?
@solawind @badkid @Марк Туллий ставят лайк и шлепают друг друга по ягодицам!
Берлинский пациент с 2-мя процентами и неизвестный в мире персонаж получает ноебелевку.
У меня одного тут глаза режет почему ученый вдруг российский?
российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси, Сергей Ерофеев
Экспертный турник
Потому что родом из России, не? На то и ученый, что мозгов хватило свалить.
За это ему респект, но человек, который занимается наукой в университете другого государства и на деньги другого государства и все свои открытия оставляет в другом государстве никак не может зваться российским ученым, по моему.
Тайбринг-Джедде выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире»
Осталось еще Лукашенко за стабилизацию ситуации в Беларуси и будет охуенная троица
Еще бы, сам траванулся, сам в своей тушке привез анализы в нужную больницу.