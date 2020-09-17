«КП»: сына Лукашенко из-за протестов переведут из минского лицея в московскую гимназию Материал редакции
Учиться он будет под вымышленным именем, утверждает издание.
Николая Лукашенко, сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, переведут на учёбу из Минска в Москву из-за начавшихся в стране протестов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.
Он окончил 9 классов школы в Острошицком Городке Минского района, после чего летом 2020 года поступил в лицей Белорусского государственного университета (БГУ) на биологический профиль. Однако обучаться там он не будет, сообщили «Комсомольской правде» в лицее на условиях анонимности. Ту же информацию накануне опубликовал Tut.by.
Как рассказал «КП» бывший президент национальной Академии наук Александр Войтович, решение приняли на фоне продолжающихся протестов из-за выборов президента Белоруссии. Он утверждает, что «службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно», потому сына президента переведут на учёбу в Москву.
По словам Войтовича, Николай Лукашенко будет учиться в гимназии при МГУ, но в её секретариате эту информацию отрицают.
Данные о переводе сына президента в Москву подтвердил «КП» бывший сотрудник КГБ. Он утверждает, что Николая Лукашенко отправили в Россию «в обстановке секретности». Сын президента будет жить в белорусском посольстве, а учиться под вымышленным именем, первое время — дистанционно.
Источник «Комсомольской правды» предположил, что сын Лукашенко может продолжить учебу в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, если сдаст экстерном экзамены за 11 класс. Однако ректор вуза в разговоре с журналистами сказал, что не знает о поступлении сына президента Белоруссии.
- Протесты в Белоруссии из-за выборов президента страны продолжаются с 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%. Участники акций требуют отставки действующего президента и проведения новых выборов;
- Роль сына Лукашенко в протестах стала обсуждаться после видео, опубликованного пресс-службой президента в день одной из масштабных акций в Минске. В ролике Александр Лукашенко и его сын выходят из вертолёта, держа в руках автоматы.
А после уроков прощается с пацанами и беспалевно уходит в посольство
С автоматом и в бронежелете.
Привычный велосипед
Для безопасности будет скрываться под псевдонимом Никита Лукашенков.
Отрастит усы, бороду, и его никто не узнает. Хотя конечно военная форма, автомат и посещение Академии на вертолете могут вызвать у сокурсников некоторые подозрения...
А через 10 лет его новые одноклассники будут владеть заводами в соседней республике, вот это я понимаю социальный лифт
Прямой каякер
скорее всего это гимназия, где остальные будут примерно такие же, дети олигархов
Я бы не сказала, что школа колмогорова при мгу - это школа для олигархом.
Куплю поддельные доки, поступлю в школу, где учится сын Луки, буду учиться с ним в одном классе, стану ботаном и буду давать списывать ему НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!!!!))) ХАХАХАХАХАХАХА
Действительно, такой неприметный парень
а разговаривает он как батя интересно? тогда там даж по манере речи узнаешь
где-то я слышал, кто-то это уже предполагал, что так произойдёт.
ВАРЛАМОВ
вспомнил
Шульман еще говорила.
Стравлен
московские твитторские девочки: ок гугл как перевестись в Тимирязевку
Арбитражный меч
Бан, другалечек
А этим чучелам в дурку
Будут там своих крошей искать
А что если Коленька заложник навроде Теона Грейджоя, которого Батька отдал в обмен на поддержку Россией?
Неловко, что обычно белорусы в Москву едут на учёбу и ищут себе Sugar Daddy, а у него уже есть Sugar Батька.
вот жук