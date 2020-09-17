Учиться он будет под вымышленным именем, утверждает издание.

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Николая Лукашенко, сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, переведут на учёбу из Минска в Москву из-за начавшихся в стране протестов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Он окончил 9 классов школы в Острошицком Городке Минского района, после чего летом 2020 года поступил в лицей Белорусского государственного университета (БГУ) на биологический профиль. Однако обучаться там он не будет, сообщили «Комсомольской правде» в лицее на условиях анонимности. Ту же информацию накануне опубликовал Tut.by.

Как рассказал «КП» бывший президент национальной Академии наук Александр Войтович, решение приняли на фоне продолжающихся протестов из-за выборов президента Белоруссии. Он утверждает, что «службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно», потому сына президента переведут на учёбу в Москву.

По словам Войтовича, Николай Лукашенко будет учиться в гимназии при МГУ, но в её секретариате эту информацию отрицают.

Данные о переводе сына президента в Москву подтвердил «КП» бывший сотрудник КГБ. Он утверждает, что Николая Лукашенко отправили в Россию «в обстановке секретности». Сын президента будет жить в белорусском посольстве, а учиться под вымышленным именем, первое время — дистанционно.

Источник «Комсомольской правды» предположил, что сын Лукашенко может продолжить учебу в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, если сдаст экстерном экзамены за 11 класс. Однако ректор вуза в разговоре с журналистами сказал, что не знает о поступлении сына президента Белоруссии.