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Алексей Боржонов
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«КП»: сына Лукашенко из-за протестов переведут из минского лицея в московскую гимназию Материал редакции

Учиться он будет под вымышленным именем, утверждает издание.

47 комментариев
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Николая Лукашенко, сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, переведут на учёбу из Минска в Москву из-за начавшихся в стране протестов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Он окончил 9 классов школы в Острошицком Городке Минского района, после чего летом 2020 года поступил в лицей Белорусского государственного университета (БГУ) на биологический профиль. Однако обучаться там он не будет, сообщили «Комсомольской правде» в лицее на условиях анонимности. Ту же информацию накануне опубликовал Tut.by.

Как рассказал «КП» бывший президент национальной Академии наук Александр Войтович, решение приняли на фоне продолжающихся протестов из-за выборов президента Белоруссии. Он утверждает, что «службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно», потому сына президента переведут на учёбу в Москву.

По словам Войтовича, Николай Лукашенко будет учиться в гимназии при МГУ, но в её секретариате эту информацию отрицают.

Данные о переводе сына президента в Москву подтвердил «КП» бывший сотрудник КГБ. Он утверждает, что Николая Лукашенко отправили в Россию «в обстановке секретности». Сын президента будет жить в белорусском посольстве, а учиться под вымышленным именем, первое время — дистанционно.

Источник «Комсомольской правды» предположил, что сын Лукашенко может продолжить учебу в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, если сдаст экстерном экзамены за 11 класс. Однако ректор вуза в разговоре с журналистами сказал, что не знает о поступлении сына президента Белоруссии.

  • Протесты в Белоруссии из-за выборов президента страны продолжаются с 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%. Участники акций требуют отставки действующего президента и проведения новых выборов;
  • Роль сына Лукашенко в протестах стала обсуждаться после видео, опубликованного пресс-службой президента в день одной из масштабных акций в Минске. В ролике Александр Лукашенко и его сын выходят из вертолёта, держа в руках автоматы.
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#новости #белоруссия

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47 комментариев
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Заслуженный блик

43

Гениальный план, его никто ведь не узнает в лицо.

 сын Лукашенко может продолжить учебу в Московской сельскохозяйственной академии

ну а где же ещё

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Max Diviani

Заслуженный
23

А после уроков прощается с пацанами и беспалевно уходит в посольство

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Zoid Q

Max
3

плакать.

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Николай Петров

Zoid
16

С автоматом и в бронежелете.

Ответить

Целесообразный жар

Николай
4

А прилетать на вертолете

Ответить

Zoid Q

Целесоо…
1

в Макдональдс.

Ответить

Целесообразный

Zoid
3

Поесть картошки

Ответить

Zoid Q

Целесоо…
1

.

Ответить

Владимир Опушко

Целесоо…
1

Первое время папа будет привозить.

Ответить

Привычный велосипед

Заслуженный
17

Для безопасности будет скрываться под псевдонимом Никита Лукашенков.

Ответить

Аристарх Знаменский

Привычный
21
Ответить

Zoid Q

Привычный
10

Николай Тараканов.

Ответить

Романелло Кивогенс

Заслуженный
2

Отрастит усы, бороду, и его никто не узнает. Хотя конечно военная форма, автомат и посещение Академии на вертолете могут вызвать у сокурсников некоторые подозрения...

Ответить

Да ладно

43
Ответить

Aleksej Fedko

23

А через 10 лет его новые одноклассники будут владеть заводами в соседней республике, вот это я понимаю социальный лифт

Ответить

Прямой каякер

Aleksej
1

скорее всего это гимназия, где остальные будут примерно такие же, дети олигархов

Ответить

Настя Кудри

Прямой
0

Я бы не сказала, что школа колмогорова при мгу - это школа для олигархом.

Ответить

Aleksej Fedko

Aleksej
0

При условии что там останутся заводы*

Ответить

Встречный супер_стар

Aleksej
0

Скорее всего, он там будет первым нищебродом

Ответить

Zoid Q

11

Куплю поддельные доки, поступлю в школу, где учится сын Луки, буду учиться с ним в одном классе, стану ботаном и буду давать списывать ему НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!!!!))) ХАХАХАХАХАХАХА

Ответить

Владимир Филатов

Zoid
1
Ответить

Руслан Астратов

11

Гениальный план. Надёжный, как швейцарские часы

Ответить

Maxim Lim

10

Действительно, такой неприметный парень

Ответить

Никита Жуковский

Maxim
0

а разговаривает он как батя интересно? тогда там даж по манере речи узнаешь

Ответить

Dmitry Abt

9

Вот так выглядит жизнь человека, когда его отца поддерживает вся страна))

Ответить

Maxim Semenov

6

Лукашенко взял у Путина полтора лярда под залог сына

Ответить

Павел Железняк

5

Коля Кукашенко

Ответить

Передаю тебе привет

4

где-то я слышал, кто-то это уже предполагал, что так произойдёт.
ВАРЛАМОВ
вспомнил

Ответить

Алексей Егоров

Передаю
1

Шульман еще говорила.

Ответить

Передаю тебе привет

Алексей
1

Катя может. Умная тётя.

Ответить

Maxim Semenov

4

Ведь именно так поступает политик с поддержкой 80% населения.

Ответить

Александр Чайковский

3

По фамилии X Æ A-Xii2

Ответить

Miron Koval

2

все в традициях Орды, отдать сына в заложники хану

Ответить

Андрей Галицкий

1

Стравлен

Ответить

Андрей Галицкий

Андрей
2

не жаль

Ответить

Макс Бескоровайный

1

Лука Коляшенко

Ответить

Maxim Semenov

0

московские твитторские девочки: ок гугл как перевестись в Тимирязевку

Ответить

Арбитражный меч

Maxim
0

Бан, другалечек
А этим чучелам в дурку
Будут там своих крошей искать

Ответить

Антон Лисин

0

Гений сын. С автоматом и каской наверное будет ходить

Ответить

Романелло Кивогенс

0

А что если Коленька заложник навроде Теона Грейджоя, которого Батька отдал в обмен на поддержку Россией?

Ответить

Экспертный турник

0

Говорил, что страну не отдаст, а сам уже семью эвакуировать начал.
Сын президента будет жить в белорусском посольстве, а учиться под вымышленным именем

Пластическую операцию тоже сделают?

Ответить

Кирилл Втюрин

0

Как крысы разбежались

Ответить

пиу-пиу

0

Неловко, что обычно белорусы в Москву едут на учёбу и ищут себе Sugar Daddy, а у него уже есть Sugar Батька. 

Ответить

Настя Кудри

0

Школа колмогорова упадёт в рейтинге.

Ответить

Reggae Addict

0

вот жук

Ответить

Reggae Addict

Reggae
0

колорадский

Ответить

Киевский танк88

0

Что-то мне подсказывает, что в Москве ему не сильно рады будут.

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