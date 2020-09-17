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Артём Мазанов
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Европарламент из-за отравления Навального вновь призвал остановить строительство «Северного потока — Материал редакции

Депутаты также призвали ЕС ввести жесткие санкции в отношении РФ, а также найти и заблокировать имущество фигурантов роликов Навального.

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Европарламент призвал ввести жёсткие санкции в отношении РФ и остановить строительство «Северного потока — 2» из-за отравления Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты также предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.

Европарламент настаивает, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России в духе [принятого в США] «акта Магнитского».

Европарламент

Резолюции Европейского парламента носят только рекомендательный характер. Депутаты уже предлагали остановить строительство «Северного потока — 2» в марте 2019 года.

«Северный поток — 2» — строящийся экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Власти США считают, что этот проект сделает ЕС полностью зависимым от российского газа, а потому уязвимым не только экономически, но и политически.

#новости #отравлениенавального

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8 комментариев
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Разумный химик

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Депутаты также предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.

Неужели бля)))

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Анна Зайцева

Разумный
–1

Фантазёры 

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Darth Felus

4

Не взлетит, СП-2 курирует лично Германия и это в её интересах.

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Святой жар

2

Ничего не будет.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

2

И это правильно.

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Rusty Nail

1

призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

Кремль: похуй

Депутаты также предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.

Кремль: Эээ..Чо вы начинаете то, нормально же общались

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Rudolf Cunningham

–2

Ну вот мы и дошли до "кому это выгодно".

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