Европарламент из-за отравления Навального вновь призвал остановить строительство «Северного потока — 2» Материал редакции
Депутаты также призвали ЕС ввести жесткие санкции в отношении РФ, а также найти и заблокировать имущество фигурантов роликов Навального.
Европарламент призвал ввести жёсткие санкции в отношении РФ и остановить строительство «Северного потока — 2» из-за отравления Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.
Депутаты также предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.
Резолюции Европейского парламента носят только рекомендательный характер. Депутаты уже предлагали остановить строительство «Северного потока — 2» в марте 2019 года.
призвал остановить строительство «Северного потока — 2»
Кремль: похуй
Депутаты также предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.
Кремль: Эээ..Чо вы начинаете то, нормально же общались