Белорусские СМИ отказались от изображений на сайтах в знак протеста против ареста двух фотокорреспондентов Материал редакции
Суд признал их демонстрантами и дал по 11 суток ареста.
17 сентября несколько сайтов белорусских СМИ решили не ставить фотографии на свои материалы. Так они выражают несогласие с арестом на 11 суток фотокорреспондентов Владимира Гридина и Александра Васюковича.
Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Мужчин задержали 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить снимки в редакцию. 16 сентября суд арестовал их. «Это не первый раз, когда журналисты в Беларуси получают „сутки“ за то, что делают свою работу», — отметило издание Tut.by.
К акции присоединились и другие независимые белорусские СМИ — «Белсат», «Радио Свобода», Onliner.
4 сентября шестерых белорусских журналистов, задержанных на студенческой акции 1 сентября, признали виновными в участии в незаконных акциях. Их приговорили к трём суткам ареста.
Охуеть борьба, картинки не добавлять к новостям
Расчет на то, что большинство чиновников не умеют читать, что часто кажется правдоподобно
Опять таже история - приняли журналиста и все, журналисты сразу начали акции в поддержку. До этого их все устраивало?
Откуда вывод, что их все устраивало?
Освещение событий объективно/с уклоном в пользу протеста можно считать поддержкой. Всякие личные интервью чаще берутся у тех людей, кто протестует и чем угодно помогает движению. На лукашенковских митингах сдержанные репортажи чаще всего.
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