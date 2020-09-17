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Новости
Ольга Щербинина
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Белорусские СМИ отказались от изображений на сайтах в знак протеста против ареста двух фотокорреспондентов Материал редакции

Суд признал их демонстрантами и дал по 11 суток ареста.

11 комментариев
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Tut.by

17 сентября несколько сайтов белорусских СМИ решили не ставить фотографии на свои материалы. Так они выражают несогласие с арестом на 11 суток фотокорреспондентов Владимира Гридина и Александра Васюковича.

Feldman @EvgenyFeldman
Белорусские СМИ сегодня выглядят вот так. Это протест после ареста фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина на 11 суток. https://t.co/IOb6EAWkax

Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Мужчин задержали 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить снимки в редакцию. 16 сентября суд арестовал их. «Это не первый раз, когда журналисты в Беларуси получают „сутки“ за то, что делают свою работу», — отметило издание Tut.by.

Мы солидарны с коллегами. Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за свои права. И будем продолжать делать свою работу.

Редакция Tut.by

К акции присоединились и другие независимые белорусские СМИ — «Белсат», «Радио Свобода», Onliner.

4 сентября шестерых белорусских журналистов, задержанных на студенческой акции 1 сентября, признали виновными в участии в незаконных акциях. Их приговорили к трём суткам ареста.

#новости #белоруссия

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11 комментариев
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Заслуженный блик

20

11 уток ареста

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Азат Салихьянов

13

Охуеть борьба, картинки не добавлять к новостям

Ответить

Артём Стасенко

Азат
0

Расчет на то, что большинство чиновников не умеют читать, что часто кажется правдоподобно

Ответить

aliftin

4

Опять таже история - приняли журналиста и все, журналисты сразу начали акции в поддержку. До этого их все устраивало? 

Ответить

Максим Шпилёв

aliftin
2

ОНП-журналистика

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Pavel Zamyatin

aliftin
1

Откуда вывод, что их все устраивало?

Ответить

aliftin

Pavel
–5

Что-то было не очень много новостей об акциях протеста со стороны белорусских СМИ. 

Ответить

Паша Сасковец

aliftin
1

Освещение событий объективно/с уклоном в пользу протеста можно считать поддержкой. Всякие личные интервью чаще берутся у тех людей, кто протестует и чем угодно помогает движению. На лукашенковских митингах сдержанные репортажи чаще всего.

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Михаил Зеленин

1

А на что тогда Нехта будет ватермарки ставить? 

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Кривой Илья

0

Опять крестик-гейт.. так Шимбряев, выпиздить их из рейтинга!

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# realfiddy

0

Походу пора съебывать 

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