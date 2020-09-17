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Ольга Щербинина
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Бэнкси лишился прав на работу «Метатель цветов» из-за отказа раскрыть свою личность Материал редакции

Представители художника ранее подали в суд, оспаривая право компании по производству открыток Full Colour Black на использование изображения.

39 комментариев
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Репродукция «Метателя цветов» на выставке Бэнкси в Будапеште Фото Жолт Сигетвари, EPA

Торговая марка стрит-арт художника Бэнкси оказалась под угрозой из-за проигранного дела по правам на изображение граффити «Метатель цветов», сообщает The Guardian. По данным издания, Бэнкси проиграл компании Full Color Black, выпускающей поздравительные открытки. Она утверждала, что должна иметь возможность использовать изображение из-за анонимности художника.

В 2014 году представители Бэнкси Pest Control Office успешно подали заявку на регистрацию товарного знака Flower Thrower в ЕС. Но в сентябре 2020-го после почти двух лет споров её отменили. Комиссия управления интеллектуальной собственности ЕС пояснила, что вынесла это решение из-за невозможности идентифицировать Бэнкси как автора работы, так как его личность скрыта.

«Бэнкси предпочёл остаться анонимным и по большей части рисовать граффити на чужой собственности без разрешения, вместо того, чтобы рисовать на холстах или своей собственности», — заявили в комиссии.

В 2019 году Бэнкси в ответ на действия компании по производству открыток открыл в Лондоне магазин сувениров Gross Domestic Product, который привлёк внимание к делу о товарном знаке. Художник тогда рассказал, что последовал совету юристов защитить права на свои работы, начав продавать их под собственной торговой маркой. Магазин просуществовал несколько недель, а представленные в нем работы Бэнкси потом выставили на продажу онлайн.

В EUIPO раскритиковали этот шаг. По мнению комиссии, открывая магазин, художник собирался использовать его не для продажи товаров, а лишь для обхода закона. Представители художника не предоставили изданию комментарии.

Юрист Аарон Миллс, который представлял компанию поздравительных открыток, заявил, что такое решение может означать, что и другие товарные знаки Бэнкси теперь находятся под угрозой.

Граффити «Метатель цветов» было нарисовано в 2003 году на стене гаража в городе Вифлееме. На нём изображен демонстрант с букетом цветов в руке, который он собирается метнуть вместо «коктейля Молотова». Изображение отсылает к антивоенной риторике 1960-х, акциям хиппи, вкладывавших цветы в оружейные дула.

#новости #бэнкси #художники #стритарт

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39 комментариев
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Umberto Eco

23

Может, это Коля Лукашенко?

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Учащийся спрей

13

бенкски коммерс и попс на уровне саркас-ларпаса

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Дмитрий Дмитриев

Учащийся
9

Ну не, Покрас совсем безыдейное унылое говно, рисующий одно и то же. Бенкси все-таки получше.

Ответить

Учащийся спрей

Дмитрий
13

ну ладно, Бенкси рисует разнообразное унылое говно, тут ты пряв

Ответить

Поэтический завод

Учащийся
2

Дело не в том, как нарисовано, есть художники, которые обладают большим мастерством. Дело именно в контексте его творчества.

Ответить

Иван Сидоров

Дмитрий
4

безидейное лучше псевдоинтеллектуального 

Ответить

Abram Dikoy

Дмитрий
1

бенкси прорыв для своего времени, покрас нет

Ответить

Учащийся спрей

Учащийся
3

сдувшийся персонаж

Ответить

Учащийся спрей

Учащийся
0

ничего против коммерции не имею если что

Ответить

Max Payne

Учащийся
7

первое слово дороже второго

Ответить

Кислоебальный

Учащийся
1

Лайк за аблетон

Ответить

Учащийся спрей

Кислоебальный
1

😘

Ответить

Учащийся спрей

Кислоебальный
0

подпишись на блог)

Ответить

Кислоебальный

Учащийся
1

я человек простой я подписался

Ответить

Max Payne

Учащийся
0

дизлайк за аблетон

Ответить

Учащийся спрей

Max
0

какой аблетон????

Ответить

Илюхер XXX

7

бенкси хуйня для детей и приравненных к ним интеллектуальных групп населения

Ответить

пепси

Илюхер
1

так ты ж сам такой 

Ответить

Атлант поправил плечи

пепси
0

хуясе сравнил жопу с пальцем 

Ответить

Илюхер XXX

пепси
0

нет ты

Ответить

Bad Mother Fucker

Илюхер
–1

слыш ты

Ответить

Владимир Филатов

6

В принципе, всё верно. Раз ты анонимен, то каждый может использовать твои работы без разрешения.

Ответить

Timur Muratshin

Владимир
8

Тут на самом деле можно ещё более обоснованную логику применить: если автор анонимен, то следовательно любой человек может представиться автором и заявить о правах, если автора нельзя установить. Но если автора можно установить, то значит он должен быть готов отвечать в суде за нарушения законов которые он совершил делая свои работы.

Ответить

Владимир Филатов

Timur
0

Я это и имел в виду.

Ответить

GoDLikUS .

Владимир
0

По факту они преследуют цель его задеанонить и сразу предъявить за всю хуйню

Ответить

Владимир Филатов

GoDLikUS
0

Может быть, но в любом случае он не может обвинять кого-то в использовании своих проектов, пока он неизвестен.

Ответить

Церковный самолет

6

Кек, весь такой из себя борец с системой и контркультурщик, но как дело доходит до звонкого шекеля, сразу бежит к этой системе. Правильно отшили.

Ответить

Встречный супер_стар

Церковный
2

А борцов с системой уже кормят бесплатно?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Церковный
0

это еще с Rage against the machine проходили в 90х

Ответить

Константин Чегемов

Церковный
0

+++
Искал твой комментарии чтоб самому не писать. 

Ответить

Встречный супер_стар

6

Уродский мир копирайта

Ответить

one channel

2

«Бэнкси» с 99% вероятностью является группой людей, а не одиночкой-супергероем.

Ответить

пепси

one
3

Да это тот белый чувак их Мэссив Эттэк 

Ответить

ouxen

пепси
0

то есть остальные там все черные? дожили

Ответить

пепси

2

Коммерсы такие коммерсы...)

Ответить

Учащийся спрей

пепси
–2

че порвался))))

Ответить

пепси

Учащийся
0

піздуй звідси 

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ouxen

0

похуй, говно

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Анонимный Журналист

0

Всё что надо знать об авторском праве. Даже если ты автор то хуй ты а не автор. 

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