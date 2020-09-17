Представители художника ранее подали в суд, оспаривая право компании по производству открыток Full Colour Black на использование изображения.

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Репродукция «Метателя цветов» на выставке Бэнкси в Будапеште Фото Жолт Сигетвари, EPA

Торговая марка стрит-арт художника Бэнкси оказалась под угрозой из-за проигранного дела по правам на изображение граффити «Метатель цветов», сообщает The Guardian. По данным издания, Бэнкси проиграл компании Full Color Black, выпускающей поздравительные открытки. Она утверждала, что должна иметь возможность использовать изображение из-за анонимности художника.

В 2014 году представители Бэнкси Pest Control Office успешно подали заявку на регистрацию товарного знака Flower Thrower в ЕС. Но в сентябре 2020-го после почти двух лет споров её отменили. Комиссия управления интеллектуальной собственности ЕС пояснила, что вынесла это решение из-за невозможности идентифицировать Бэнкси как автора работы, так как его личность скрыта.

«Бэнкси предпочёл остаться анонимным и по большей части рисовать граффити на чужой собственности без разрешения, вместо того, чтобы рисовать на холстах или своей собственности», — заявили в комиссии.

В 2019 году Бэнкси в ответ на действия компании по производству открыток открыл в Лондоне магазин сувениров Gross Domestic Product, который привлёк внимание к делу о товарном знаке. Художник тогда рассказал, что последовал совету юристов защитить права на свои работы, начав продавать их под собственной торговой маркой. Магазин просуществовал несколько недель, а представленные в нем работы Бэнкси потом выставили на продажу онлайн.

В EUIPO раскритиковали этот шаг. По мнению комиссии, открывая магазин, художник собирался использовать его не для продажи товаров, а лишь для обхода закона. Представители художника не предоставили изданию комментарии.

Юрист Аарон Миллс, который представлял компанию поздравительных открыток, заявил, что такое решение может означать, что и другие товарные знаки Бэнкси теперь находятся под угрозой.

Граффити «Метатель цветов» было нарисовано в 2003 году на стене гаража в городе Вифлееме. На нём изображен демонстрант с букетом цветов в руке, который он собирается метнуть вместо «коктейля Молотова». Изображение отсылает к антивоенной риторике 1960-х, акциям хиппи, вкладывавших цветы в оружейные дула.