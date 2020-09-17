СК заявил, что Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой, об этом можно говорить «с большой уверенностью». Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде».

На допросе СК перед смертью «Тесак» заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Как заявила Петренко, Марцинкевич признался в этом «в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем». Представитель СК уточнила, что «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но рассказал следователям об убийстве 2007 года и других преступлениях, поэтому обстоятельства его выхода на свободу «изменились». Марцинкевич заявил, что «слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам».