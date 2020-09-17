Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Новости
Артём Мазанов
8922

СК: Максим «Тесак» Марцинкевич точно покончил с собой, до этого он «в доверительной беседе» признался в убийствах Материал редакции

«Тесак» признался следователям, что «начал убивать приезжих в Москву с 19 лет».

127 комментариев
В закладки

СК заявил, что Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой, об этом можно говорить «с большой уверенностью». Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде».

На допросе СК перед смертью «Тесак» заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Как заявила Петренко, Марцинкевич признался в этом «в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем». Представитель СК уточнила, что «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но рассказал следователям об убийстве 2007 года и других преступлениях, поэтому обстоятельства его выхода на свободу «изменились». Марцинкевич заявил, что «слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам».

Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились.

СК

СК также заявил, что все предсмертные записки «Тесака», которые появились в интернете, «совершенно реальные» — две записки и прощальное письмо гражданской жене .

Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало.

СК

16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО.

«Охотник на педофилов», неонацист и поклонник…
Создателя движения «Оккупай-педофиляй» неоднократно судили за экстремизм, однако в интернете были…
tjournal.ru

#новости

Артём Мазанов PLUS
+137 368
И это не новость ИА «Панорама»
11
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 127, "likes": 19, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 213029, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Sep 2020 15:43:09 +0300", "is_special": false }
Мероприятия и работа в ИТ
Еженедельная рассылка со списком свежих вакансий и анонсом ближайших мероприятий
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
127 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Л

124

СК врать не будет, ни в коем случае.

Ответить

Rusty Nail

Андрей
30

А потом
После смерти Марцинкевич в доверительной беседе признался, что сам покончил с собой и на то у него были причины

Ответить

Вова А.

Андрей
4

В некоторой стране есть два государственных органа. В одном из них работают только люди, которые всегда говорят правду, в другом - только те, кто всегда лжет. Все они ходят друг к другу в гости, т.е. в любом из этих двух госорганов можно встретить как честного человека, так и лжеца. Предположим, вы оказались в одном из этих ведомств. Как, задав один-единственный вопрос первому встречному, определить, в какое ведомство вы попали - честных или лжецов?

Ответ: надо спросить «вы в родном ведомстве?»,
в ведомстве лжецов вам всегда ответят «нет», а в ведомстве, где говорят правду и гости(лжецы) и сотрудники ответят «да».

Ответить

Арсений Алвайс

Вова
0

это такая хуйня, почему нельзя спросить например щас на улице день? или у тебя два глаза....ахахах

Ответить

Алексей Орлов

Арсений
0

Потому что ты узнаешь что чувак лжец или нет, но про ведомство ничего не узнаешь

Ответить

Вера Гагарина

Андрей
2

У меня знакомый в СК работает :)) Надо будет у него спросить, мне-то точно не спиздит :)

Ответить

Специфический алмаз

Вера
0

Ждём комментариев.

Ответить

Bad Mother Fucker

77

Нет, ну если следаку рассказал, значит так всё и было. Российские следователи же известны всему миру, как кристально честные люди

Ответить

Илья Синица

43

Появилось официальное фото с допроса из Челябинского СИЗО

Ответить

Кривой Илья

Илья
0

это Егор крит

Ответить

Sanek Igoshev

Илья
0

И какой это допрос без чифира и кальяна?! Вообще нас за дураков держишь?

Ответить

Разумный химик

32

Своего первого приезжего я убил в 19 лет

Ответить

Bad Mother Fucker

Разумный
2

ты же в самозабан уходил. Зачем вернулся?

Ответить

Разумный химик

Bad
–1

Вахтер отреагировал и поступил правильно

Ответить

Александр Хнычков

Разумный
7

Жаль

Ответить

Разумный химик

Александр
5

Когда прекратишь меня травить и оскорблять???

Ответить

алеша

Разумный
0

хочу домой...в СССР...хочу туда где любили,дружили,умирали друг за друга...хочу домой((..живу в России как на чужой земле,рядом чужие люди...хипстеры,птдоры и разное...

Ответить

Атлант поправил

алеша
6

Алеша, тебе 16, какой нахуй СССР?  
Путин твой СССР

Ответить

алеша

Атлант
2

извини кис, я с парнями фристайлю сейчас, потом будем одежду кастомизировать, приходи через часа два, дунем, пососешь

Ответить

Учащийся спрей

алеша
0

кстати, ты знаком с ребятами из 4 позиции бруно?

Ответить

алеша

Учащийся
0

не знаком, но слушал

Ответить

Учащийся спрей

алеша
0

жаль

Ответить

алеша

Учащийся
0

яж не в мск к сожалению (

Ответить

Учащийся спрей

алеша
0

так они же ваши местные

Ответить

алеша

Учащийся
1

не знал.....

Ответить

Атлант поправил

алеша
0

ебать ты моргенштерн  

Ответить

алеша

Атлант
0

ну ты че дед, хайп?

Ответить

Легкий алмаз

алеша
0

Ну так ты можешь быть этим источником любви и дружбы, как и тогда. Или официальные государственные границы не позволяют тебе это делать?

Ответить

Александр

Разумный
1

По его подсчетам он должен был прекратить травить и оскорблять уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились.

Ответить

Разумный химик

Алексан…
0

Заплачь

Ответить

theLastLetters

Разумный
1

* нерусского

Ответить

Арсений Томилов

theLastLetters
2

 нерусского

Марцинкевич

Ответить

theLastLetters

Арсений
0

"Даже Макашов немножечко Альберт"

Ответить

Михаил Октябрьский

28

>  до этого он «в доверительной беседе» признался в убийствах

В том числе в своём

Ответить

Shlomo Goldenberg

9

очень много внимания долбоебу, который был паразитом на теле общества и сеял вражду

Ответить

Сергей Лещина

Shlomo
26

Мне вот лично пофиг на него и всё это внимание к нему. Но вот то, что в тюрьме «самоубился» человек, — это действительно проблема, которую нужно обсуждать.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Сергей
–16

люди много где самоубиваются. конкретно этот может сам и не самоубился, но он упорно шел к подобному концу, все для этого сделал

Ответить

Рыжий

Shlomo
0

 этот может сам и не самоубился

ну то есть в целом похрен, да? От сумы и тюрьмы не зарекаются. Так что зря ты так, сам можешь быть в ситуации погибшего 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Рыжий
1

в целом поебать. когда сажают людей типа историка Дмитриева, и там их мучают, не поебать. а тесаков таких не жалко вообще

Ответить

Дмитрий Титов

Shlomo
0

Нет жалко

Ответить

Рыжий

Shlomo
0

 и сеял вражду

чем ты сам сейчас занимаешься

Ответить

Shlomo Goldenberg

Рыжий
–4

ага, этим. призываю пиздить чурок и жыдов целыми днями

Ответить

Рыжий

Shlomo
–1

Достаточно называть человека долбоебом и принижать его достоинство. Но для тебя в этом нет проблемы, похоже

Ответить

Shlomo Goldenberg

Рыжий
4

такие как тесак это долбоебы прежде всего, с их нац идеями

Ответить

Рыжий

Shlomo
–1

Ты сейчас разжигаешь рознь по идеологическому признаку, прекрати

Ответить

Shlomo

Рыжий
2

ты дурачок штоле? ты хочешь сказать что у нациков есть какие то права?

Ответить

Рыжий

Shlomo
–1

Естественно. Может ты просто нациков видел в документалках про фашисткую Германию, но нацики оочень разнообразная группа людей. Начиная от россиян, которые ненавидят украинцев, заканчивая армянами, которые запрещают армянкам встречаться с не-армянами

Ответить

Дипломатический

Рыжий
2

Не отменяет того факта, что они все отбитые.

Ответить

Zero-one-one

Диплома…
2

Навальный - бывший нацик

Ответить

Shlomo

Zero-on…
3

да, и этот мудлон тоже

Ответить

Рыжий

Zero-on…
0

Жириновский тоже одно время "был" нациком. Понял, что ему никто не верит и забил

Ответить

Федеральный

Zero-on…
0

Националист, не нацик. 

Ответить

Zero-one-one

Федерал…
0

ХВАТИТ КОРМИТЬ КАВКАЗ! 

Ответить

Федеральный

Zero-on…
0

Полностью согласна с этим утверждением.

Ответить

Zero-one-one

Федерал…
0

И я

Ответить

Shlomo

Рыжий
1

не вертись, мы сейчас про русских националистов, коих я знаю достаточно по московской тусовке. один друг детства фашист

Ответить

Рыжий

Shlomo
0

 один друг детства фашист

Только один? Ну хотя это Москва, вы там уже привыкли
 мы сейчас про русских националистов

Кто сказал? Даже если мы про Тесака - мы точно не про русских националистов говорим. Про еврейских, скорее

Ответить

Shlomo

Рыжий
1

одного достаточно для изучения этой фауны

Ответить

Дипломатический

Рыжий
1

Какому идеологическому признаку? Обижает людей, которые хотят избивать других людей по национальности?

Ответить

Рыжий

Диплома…
0

Хотеть избивать людей так-то не преступление. Если не заметил - у нас наказываются действия, а не желания. Именно поэтому в УК РФ нет педофилов, например

Ответить

Дипломатический

Рыжий
2

Он призывал их избивать. Это преступление.

Ответить

Рыжий

Диплома…
0

За что и отсидел

Ответить

Дипломатический

Рыжий
1

Он да, а другие, которые его поддерживают - нет.

Ответить

Рыжий

Диплома…
0

И не факт что отсидят. За призыв сесть легко очень, а за само избиение уже посложнее 

Ответить

Георгий Рудченко

Shlomo
0

https://tjournal.ru/u/276254-shlomo-goldenberg/174273-pro-neravenstvo

Про неравенство
Свобода и права должны быть даны только тем, кто умеет ими пользоваться. Тем, кто и в смутные…
tjournal.ru
Ответить

GoDLikUS .

Shlomo
3

Завтра начнут самоубиваться остальные неугодные власти, а мы по прежнему будем одномерно рассуждать были они полезны для общества или нет, так получается?

Ответить

Shlomo Goldenberg

GoDLikUS
–1

тесак был неугоден власти? ебать, ты его еще в диссиденты и лидеры поколения записал бы

Ответить

Атлант поправил плечи

Shlomo
2

а потом в святые мученики режима 

Ответить

Дипломатический мангал

Атлант
0

У нас похожее в Украине сделали с одним нациком фашиком, который любил голым с друзьями фоткаться. Он в пиздилке, которую устроили его друзья, с антифа погиб, а сейчас каждый год год его как героя вспоминают.

Ответить

Удивленный завод

Shlomo
1

ну слегка долбаебом он был на самом деле и его социал-тутовизм был бредовой идеей. но тем не менее, это был абсолютно талантливый шоумен. я надеялся, что он к годам сорока перерастет свои бредовые юношеские нац-идеи и будет реализовать себя исключительно как интертейнер. но увы.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Удивленный
0

и без него шоуменов и клоунов старой школы полно. эдик багиров, которого тесак кстати немного пощупал однажды, вот только пропал куда то, не вижу его на сцене уже давно

Ответить

Удивленный завод

Shlomo
1

не-не, этот прям реально талантливый был, с какой-то своебразной харизмой. миллион на ютубу бы быстро набрал, если бы выпустили и бросил свою нац-хуйню.

Ответить

Дипломатический мангал

Удивленный
0

Не думаю, что бросил бы

Ответить

Вячеслав

Диплома…
1

Он же, вроде, поменял свои политические взгляды. Либертарианство изучал, в УКР хотел уехать. 

+ полжизни в тюрьме провел. Уверен, его это заебало в конце-то концов и с экстремизмом он бы завязал. 

Ответить

Удивленный завод

Вячеслав
0

мои мысли прям.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Shlomo
–1

алена курочка симпатизирует националисту

Ответить

Вячеслав Парамонов

Shlomo
0

Звучит, как сексизм. 

*На сегодня Вы исчерпали свой предел ненависти. Приходите завтра.*

Ответить

ouxen

17

Хуясе доверительная беседа

Ответить

Знакомый ихтиандр

16

СК: Алексей «Этот человек» Навальный точно не был отравлен, до этого он «в доверительной беседе» признался в краже леса.

Ответить

Федеральный холод

14

«Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но рассказал следователям об убийстве 2007 года и других преступлениях, поэтому обстоятельства его выхода на свободу «изменились»

Сам не удержался и рассказал об убийствах в доверительной атмосфере, а потом рассказал адвокату, что его под пытками заставляли подписывать какие-то бумаги, отличная судебная система в РФ!

Ответить

Дипломатический мангал

Федеральный
1

Ну видео с постановкой и выкриками, что кого-то надо убить и убрать, он сам выслал. 

Ответить

YeezySpace

7

Ну всё как адвокат и говорил, под пытками выбили признания и светило пожизненное.
Так-то страшно представить, что перед этим с ним делали, а вроде сначала заехал по фигне, хоть и получил 5 лет.

Ответить

Дипломатический мангал

YeezySpace
2

Нихуя себе фигня

Ответить

YeezySpace

Дипломатический
5

За расистское высказывание получил 5 лет, Ефремов за убийство 8 лет.

Именно за такое и надо давать 5 лет.

Ответить

Дипломатический мангал

YeezySpace
5

Его на меньшие сроки наказывали. Но я конечно соглашусь, что Ефремова и подобных надо было на долгие за решетку кинуть.
В РФ, как я понимаю, довольно мягкие наказания для убийц.

Ответить

YeezySpace

Дипломатический
0

Его на меньшие сроки наказывали.

Ну за отзыв к фильмам Сталинград и Околофутбола 5 лет дали.
Это по заявлению Навального вроде 2 года дали.

Ефремову дали 8 лет общего режима и статья предусматривает УДО, Тесаку 5 лет строгого режима. И на зонах к экстремистам по 282 соответствующее отношение, где даже спортом запрещают заниматься.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

7

Как заявила Петренко, Марцинкевич признался в этом «в совершённо спокойной доверительной беседе со следователем».

— Максимка, ну ты ведь убивал чурок по молодости?
— Да не
— Да убивал, я же знаю
— Да не
— Ну ладно, не ёрничай, убивал ведь?
— Ну лааадно, уговорила, было дело

Ответить

Удивленный завод

5

ну ск конечно же нет никакого повода не верить! «доверительная беседа» это наверное какое-то инсайдерское в кругах сотрудников ск обозначение крайне жестоких пыток с целью выбивания признания?

а еще: как он мог повеситься на обувном шнурке, если ремни и шнурки отбираются в местах заключения?

Ответить

Максим Гольдмарк

Удивленный
0

Комментарий о средстве повешения: "шнурком" часто называют верёвки плетённые из распущенных свитеров. А так да, шнурки забирают. 

Ответить

Удивленный завод

Максим
1

там на фото четко видно пластиковые ужимки на концах шнурках. это обычный шнурок, а не самопал.

Ответить

Максим Гольдмарк

Удивленный
0

Не обратил внимания, вижу. Но я писал не к тому, что что-то опровергаю. Просто знаю, что часто органы в официозе называют шнурками такие вот поделки.

Ответить

Romario

Удивленный
0

Он же сонную вскрыл.

Ответить

Удивленный завод

Romario
0

да. но помимо этого на фото вокруг шеи черный шнурок. интересно откуда? с ботинка майора фсб?

Ответить

Alex V

Удивленный
0

В Екб Хабаров (ОПС Уралмаш) "повесился" на лампасах от штанов.

Ответить

Кривой Илья

5

ааа, ну если точно, тогда ладно, верим

Ответить

Vladimir Medvedev

4

«Он точно покончил с собой, мы сами довели его — можете спросить кого угодно» - заявили в Следственном Комитете.

Ответить

Джордж Харви

4

Он точно прикончил себя, мамой клянусь!

— следственный комитет

Ответить

Романелло Кивогенс

4

Мда, перед посадкой в нашу тюрьму, нужно писать записку примерно следующего содержания (последний абзац) и добавлять, что ни в никаких в каких преступлениях ты в "доверительном" разговоре со следователем признаваться не собираешься.

Ответить

GoDLikUS .

3

Никакого конфликта интересов, СК же вообще не заинтересован. Пиздец, честно говоря, кем бы ни был Марцинкевич.

Ответить

Дмитрий Шубкин

3

Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились.

Какие обстоятельства то изменились, захотелось признаться в куче убийств чтобы никогда не выйти? Звучит логично.

Ответить

Поэтический завод

1

В девяностые и нулевые правые радикалы порой убивали приезжих или бомжей. Помню, тогда ходила байка про нациков с нашего района, что они какого-то кавказца или таджика в электричке отхуярили и выкинули из вагона на полном ходу, от чего тот сдох. 

Ответить

Иван Иванович

Поэтический
2

такая байка ходила мне кажется везде, это что-то на уровне сатанинского заговора

Ответить

Георгий Рудченко

Поэтический
0

А Максим Кац собак ебет.

Ответить

Поэтический завод

Георгий
0

Тузик, перестань.

Ответить

Казенный Илья

2

Представитель СК уточнила, что «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но рассказал следователям об убийстве 2007 года и других преступлениях, поэтому обстоятельства его выхода на свободу «изменились».

Сук)

Ответить

Классный историк

–1

Даже если его убили, то плевать. Когда убивают убийцу, это не проблема.

Ответить

Рыжий

Классный
2

 Когда убивают убийцу

А он кого-то убил?
 это не проблема.

Это огромная, мать его, проблема. Беззаконие со стороны тех, кто обязан следить за соблюдением закона

Ответить

Классный историк

Рыжий
0

 А он кого-то убил?

Читай статью.

Ответить

Рыжий

Классный
3

Так-то я читал. Очень обтекаемые заявления СК, внезапное чистосердечное признание и последующий суицид. Хомячки схавают, да. В школьников-террористов, которые в вайбере обсуждали как изготовить бомбу - и то больше верится

Ответить

Shlomo Goldenberg

Рыжий
1

Из чятика пизднякова

Ответить

Жабка

Классный
1

Да? И кого же он убил?

Ответить

Litnikov Danil

1

/b level

Ответить

Владимир Филатов

1

Так, записка не подошла. Придётся придумывать новый мотив.

Ответить

Лишенный Гоша

1
Ответить

Dmitriy Volkov

1

Доверительная беседа... 

Ответить

Аристарх Знаменский

1

«Тесак» признался следователям, что «начал убивать приезжих в Москву с 19 лет»

Вот если бы начал с 16, то возможно дали бы Героя России и назначили губернатором

Ответить

Alex Pavlenko

1

Очень любопытная фраза...

Ответить

Павел Суворов

0

Ломалка жизни дала осечку

Ответить

Валерий Колосов

0

аа, ну ладно тогда

Ответить

Vedmed

0

Ох уж эти доверительные биседы со следователем в сизо 

Ответить

theLastLetters

0

Доверительные беды с башкой.

Ответить

Здор

0

- Стопудово?
- Отвечаю!

Ответить

Savage Steel

0

Хаха что за наркомания

Ответить

миша лисицын

0

Вот гребные мрази. Все мы знаем как заносило порой тесак, но это скорее следователи ск убивали с 19 лет, чем тесак

Ответить

миша лисицын

0

И почему я вспомнил про рамзанку

Ответить

Сборник комментариев

0

Вот это вчера на Ютубе выложили. Его последнее видео перед смертью https://youtu.be/z4LLdhvoKfc   

Ответить

Андрей Иванов

0

Ого,ещё больше зауважал Макса.Человек дела.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Россия задала Евросоюзу 9 вопросов о Навальном, намекнув, что властям невыгодно его отравлять и отпускать в Германию
Российское представительство решило «привлечь внимание к многочисленным нестыковкам» в ситуации с политиком.
248
Новости
Исследование: 11% молодых американцев считают евреев виновными в Холокосте, две трети не знают о 6 миллионах погибших
Результаты опроса на знание истории Холокоста считают «шокирующими и огорчительными».
209
Новости
В Новосибирске депутат горсовета, избранный при поддержке «Умного голосования», вступил во фракцию «Единой России»
Сам он уверен, что люди проголосовали бы за него и без «команды по интернету неизвестно от кого».
217
Популярное за три дня
Новости
«Смог целый день дышать сам»: Навальный выложил первое фото после выхода из комы
Написал, что скучает по подписчикам.
268
Интернет
У жителя Малайзии украли из дома айфон. Он нашёл его в джунглях — а заодно селфи и видео, сделанные обезьяной
Вор, может, и оказался проворным, но заметать следы совершенно не умеет.
65
Новости
Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой в челябинском СИЗО
По данным журналистов, Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком.
546
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Viktor Nevzorov

«КП»: сына Лукашенко из-за…

Ilya Sh

Пользователи чеченской соцсети…

Георгий Рудченко

СК: Максим «Тесак» Марцинкевич…

Миша Давыдов

Дома для элиты и дома для рабов

Глеб Савчик

«Охотник на педофилов…

# realfiddy

#HandsOffAnastasia: в рунете…

Slow Dimon

Пассажир S7 пожаловался на…

Mikhail Lukup

СК: Максим «Тесак» Марцинкевич…

Viktor Nevzorov

«КП»: сына Лукашенко из-за…

Дмитрий Прокофьев

Дома для элиты и дома для рабов

Алексей Орлов

СК: Максим «Тесак» Марцинкевич…

Pavel Osadchuk

Дома для элиты и дома для рабов

Андрей Владимирович

Facebook представил виртуальный…

Руслан Воробьёв

СК: Максим «Тесак» Марцинкевич…

Уютный Багажник

Дома для элиты и дома для рабов

Master Oogway

Дома для элиты и дома для рабов