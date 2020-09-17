СК: Максим «Тесак» Марцинкевич точно покончил с собой, до этого он «в доверительной беседе» признался в убийствах Материал редакции
«Тесак» признался следователям, что «начал убивать приезжих в Москву с 19 лет».
СК заявил, что Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой, об этом можно говорить «с большой уверенностью». Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде».
На допросе СК перед смертью «Тесак» заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Как заявила Петренко, Марцинкевич признался в этом «в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем». Представитель СК уточнила, что «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но рассказал следователям об убийстве 2007 года и других преступлениях, поэтому обстоятельства его выхода на свободу «изменились». Марцинкевич заявил, что «слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам».
СК также заявил, что все предсмертные записки «Тесака», которые появились в интернете, «совершенно реальные» — две записки и прощальное письмо гражданской жене .
16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО.
СК врать не будет, ни в коем случае.
А потом
После смерти Марцинкевич в доверительной беседе признался, что сам покончил с собой и на то у него были причины
В некоторой стране есть два государственных органа. В одном из них работают только люди, которые всегда говорят правду, в другом - только те, кто всегда лжет. Все они ходят друг к другу в гости, т.е. в любом из этих двух госорганов можно встретить как честного человека, так и лжеца. Предположим, вы оказались в одном из этих ведомств. Как, задав один-единственный вопрос первому встречному, определить, в какое ведомство вы попали - честных или лжецов?
Ответ: надо спросить «вы в родном ведомстве?»,
в ведомстве лжецов вам всегда ответят «нет», а в ведомстве, где говорят правду и гости(лжецы) и сотрудники ответят «да».
это такая хуйня, почему нельзя спросить например щас на улице день? или у тебя два глаза....ахахах
Потому что ты узнаешь что чувак лжец или нет, но про ведомство ничего не узнаешь
У меня знакомый в СК работает :)) Надо будет у него спросить, мне-то точно не спиздит :)
Нет, ну если следаку рассказал, значит так всё и было. Российские следователи же известны всему миру, как кристально честные люди
Появилось официальное фото с допроса из Челябинского СИЗО
И какой это допрос без чифира и кальяна?! Вообще нас за дураков держишь?
ты же в самозабан уходил. Зачем вернулся?
Разумный химик
Вахтер отреагировал и поступил правильно
Жаль
Разумный химик
Когда прекратишь меня травить и оскорблять???
Алеша, тебе 16, какой нахуй СССР?
Путин твой СССР
кстати, ты знаком с ребятами из 4 позиции бруно?
ебать ты моргенштерн
Легкий алмаз
Ну так ты можешь быть этим источником любви и дружбы, как и тогда. Или официальные государственные границы не позволяют тебе это делать?
* нерусского
нерусского
Марцинкевич
> до этого он «в доверительной беседе» признался в убийствах
В том числе в своём
очень много внимания долбоебу, который был паразитом на теле общества и сеял вражду
Мне вот лично пофиг на него и всё это внимание к нему. Но вот то, что в тюрьме «самоубился» человек, — это действительно проблема, которую нужно обсуждать.
люди много где самоубиваются. конкретно этот может сам и не самоубился, но он упорно шел к подобному концу, все для этого сделал
в целом поебать. когда сажают людей типа историка Дмитриева, и там их мучают, не поебать. а тесаков таких не жалко вообще
ага, этим. призываю пиздить чурок и жыдов целыми днями
такие как тесак это долбоебы прежде всего, с их нац идеями
Не отменяет того факта, что они все отбитые.
Навальный - бывший нацик
Националист, не нацик.
ХВАТИТ КОРМИТЬ КАВКАЗ!
Полностью согласна с этим утверждением.
Какому идеологическому признаку? Обижает людей, которые хотят избивать других людей по национальности?
Он призывал их избивать. Это преступление.
Завтра начнут самоубиваться остальные неугодные власти, а мы по прежнему будем одномерно рассуждать были они полезны для общества или нет, так получается?
тесак был неугоден власти? ебать, ты его еще в диссиденты и лидеры поколения записал бы
а потом в святые мученики режима
Дипломатический мангал
У нас похожее в Украине сделали с одним нациком фашиком, который любил голым с друзьями фоткаться. Он в пиздилке, которую устроили его друзья, с антифа погиб, а сейчас каждый год год его как героя вспоминают.
ну слегка долбаебом он был на самом деле и его социал-тутовизм был бредовой идеей. но тем не менее, это был абсолютно талантливый шоумен. я надеялся, что он к годам сорока перерастет свои бредовые юношеские нац-идеи и будет реализовать себя исключительно как интертейнер. но увы.
и без него шоуменов и клоунов старой школы полно. эдик багиров, которого тесак кстати немного пощупал однажды, вот только пропал куда то, не вижу его на сцене уже давно
не-не, этот прям реально талантливый был, с какой-то своебразной харизмой. миллион на ютубу бы быстро набрал, если бы выпустили и бросил свою нац-хуйню.
Дипломатический мангал
Не думаю, что бросил бы
алена курочка симпатизирует националисту
Звучит, как сексизм.
*На сегодня Вы исчерпали свой предел ненависти. Приходите завтра.*
«Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но рассказал следователям об убийстве 2007 года и других преступлениях, поэтому обстоятельства его выхода на свободу «изменились»
Сам не удержался и рассказал об убийствах в доверительной атмосфере, а потом рассказал адвокату, что его под пытками заставляли подписывать какие-то бумаги, отличная судебная система в РФ!
Дипломатический мангал
Ну видео с постановкой и выкриками, что кого-то надо убить и убрать, он сам выслал.
Ну всё как адвокат и говорил, под пытками выбили признания и светило пожизненное.
Так-то страшно представить, что перед этим с ним делали, а вроде сначала заехал по фигне, хоть и получил 5 лет.
Нихуя себе фигня
За расистское высказывание получил 5 лет, Ефремов за убийство 8 лет.
Именно за такое и надо давать 5 лет.
Его на меньшие сроки наказывали. Но я конечно соглашусь, что Ефремова и подобных надо было на долгие за решетку кинуть.
В РФ, как я понимаю, довольно мягкие наказания для убийц.
Его на меньшие сроки наказывали.
Ну за отзыв к фильмам Сталинград и Околофутбола 5 лет дали.
Это по заявлению Навального вроде 2 года дали.
Ефремову дали 8 лет общего режима и статья предусматривает УДО, Тесаку 5 лет строгого режима. И на зонах к экстремистам по 282 соответствующее отношение, где даже спортом запрещают заниматься.
Как заявила Петренко, Марцинкевич признался в этом «в совершённо спокойной доверительной беседе со следователем».
— Максимка, ну ты ведь убивал чурок по молодости?
— Да не
— Да убивал, я же знаю
— Да не
— Ну ладно, не ёрничай, убивал ведь?
— Ну лааадно, уговорила, было дело
ну ск конечно же нет никакого повода не верить! «доверительная беседа» это наверное какое-то инсайдерское в кругах сотрудников ск обозначение крайне жестоких пыток с целью выбивания признания?
а еще: как он мог повеситься на обувном шнурке, если ремни и шнурки отбираются в местах заключения?
Комментарий о средстве повешения: "шнурком" часто называют верёвки плетённые из распущенных свитеров. А так да, шнурки забирают.
Удивленный завод
там на фото четко видно пластиковые ужимки на концах шнурках. это обычный шнурок, а не самопал.
Не обратил внимания, вижу. Но я писал не к тому, что что-то опровергаю. Просто знаю, что часто органы в официозе называют шнурками такие вот поделки.
Он же сонную вскрыл.
Удивленный завод
да. но помимо этого на фото вокруг шеи черный шнурок. интересно откуда? с ботинка майора фсб?
«Он точно покончил с собой, мы сами довели его — можете спросить кого угодно» - заявили в Следственном Комитете.
Мда, перед посадкой в нашу тюрьму, нужно писать записку примерно следующего содержания (последний абзац) и добавлять, что ни в никаких в каких преступлениях ты в "доверительном" разговоре со следователем признаваться не собираешься.
Никакого конфликта интересов, СК же вообще не заинтересован. Пиздец, честно говоря, кем бы ни был Марцинкевич.
Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились.
Какие обстоятельства то изменились, захотелось признаться в куче убийств чтобы никогда не выйти? Звучит логично.
такая байка ходила мне кажется везде, это что-то на уровне сатанинского заговора
А Максим Кац собак ебет.
Классный историк
А он кого-то убил?
Читай статью.
«Тесак» признался следователям, что «начал убивать приезжих в Москву с 19 лет»
Вот если бы начал с 16, то возможно дали бы Героя России и назначили губернатором
Вот гребные мрази. Все мы знаем как заносило порой тесак, но это скорее следователи ск убивали с 19 лет, чем тесак
Вот это вчера на Ютубе выложили. Его последнее видео перед смертью https://youtu.be/z4LLdhvoKfc