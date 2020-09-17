Кадыров говорил, что соцсеть «ни в чём не уступает заморским».

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Чеченская соцсеть Mylistory не работает с 10 сентября. На это обратил внимание корреспондент «Открытых медиа», о проблемах с доступом также пишут в комментариях на в Google Play и AppStore.

В приложении не загружаются ни лента событий, ни страница пользователя, соцсеть не позволяет отправлять сообщения.

Рамзан Кадыров объявил о запуске Mylistory в конце 2017 года. «Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть Mylistory, которая ни в чём не уступает заморским», — написал тогда он. Это случилось после закрытия страниц Кадырова в Инстаграме и Фейсбуке.

Глава республики обещал , что новая соцсеть «не станет плясать под дудку американского Госдепа и Минфина». К ноябрю 2019 году в его аккаунте было больше 2,5 тысяч публикаций и 83 тысяч подписчиков, отмечают «Открытые медиа». По данным ЧГТРК «Грозный», к апрелю 2018 года приложением пользовалось более полумиллиона человек.

3 апреля основатель проекта Магомед Эсханов сообщил, что Mylistory временно приостановит свою работу из-за коронавируса. Через несколько дней соцсеть снова стала доступна пользователям.

13 мая 2020 года аккаунт Кадырова в Инстаграме снова заблокировали из-за санкций.