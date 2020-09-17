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Ольга Щербинина
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Пользователи чеченской соцсети Mylistory пожаловались на сбои — она недоступна уже неделю Материал редакции

Кадыров говорил, что соцсеть «ни в чём не уступает заморским».

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Чеченская соцсеть Mylistory не работает с 10 сентября. На это обратил внимание корреспондент «Открытых медиа», о проблемах с доступом также пишут в комментариях на в Google Play и AppStore.

В приложении не загружаются ни лента событий, ни страница пользователя, соцсеть не позволяет отправлять сообщения.

Рамзан Кадыров объявил о запуске Mylistory в конце 2017 года. «Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть Mylistory, которая ни в чём не уступает заморским», — написал тогда он. Это случилось после закрытия страниц Кадырова в Инстаграме и Фейсбуке.

Глава республики обещал, что новая соцсеть «не станет плясать под дудку американского Госдепа и Минфина». К ноябрю 2019 году в его аккаунте было больше 2,5 тысяч публикаций и 83 тысяч подписчиков, отмечают «Открытые медиа». По данным ЧГТРК «Грозный», к апрелю 2018 года приложением пользовалось более полумиллиона человек.

3 апреля основатель проекта Магомед Эсханов сообщил, что Mylistory временно приостановит свою работу из-за коронавируса. Через несколько дней соцсеть снова стала доступна пользователям.

13 мая 2020 года аккаунт Кадырова в Инстаграме снова заблокировали из-за санкций.

#новости #соцсети #чечня

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Вова А.

16

90% Тикетов HelpDesk: “ну почини, ради Аллаха!»

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Genesi5

Вова
6

Па-брацки, ежжи

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Макс Бескоровайный

6

Im_so_sorry_book или Визвините 

Ответить

Oldfag TV

Макс
0

А, уже

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dmzkrsk

3

https://killedbygoogle.com/

Killed by Google
Killed by Google is the open source list of dead Google products, services, and devices. It serves…
killedbygoogle.com
Ответить

Аристарх Знаменский

1

Полагаю, кто-то должен извиниться

Ответить

Oldfag TV

1

Кто пошутит про извинения, тот дурак.

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Махарадж

Oldfag
0

@Аристарх Знаменский
Красавцы

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Сергей Королевский

0

Аллах не помог

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Max Payne

Сергей
0

а ты докажи что не Аллах

Ответить

Руденко Сергей

0

Уже надо извиняться?

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Проектный блик

0

мой-лиз-стори не удался

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Поэтический завод

0

А почему Кадыров в очередно раз в Инстаграме оказался?

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Artem Gruzdev

0

Кто-нибудь знает, как с чеченского переводится Mylistory?

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Вероятный Петя

0

Нет уж, новость про эту дичь я не буду репостить

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