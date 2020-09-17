В Калининграде двое военнослужащих вымыли обувь в святой воде в часовне. Против них возбудили уголовное дело Материал редакции
А Генпрокуратура проверяет действие мужчин на экстремизм.
В отношении двух военнослужащих Балтийского флота, которые вымыли обувь в святой воде в православной часовне «Живописный источник» в Калининграде, возбудили уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Видео инцидента распространилось 13 сентября. На нём пять мужчин в гражданской одежде идут по территории часовни. Двое из них моют обувь в источнике, комментируя это так: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».
14 сентября мужчин задержали. Оба они — уроженцы Дагестана, один — срочник, второй — контрактник. 16 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров осудил их действия: «Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента». При этом он заявил, что ему «неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит», так как «парней сразу назвали чеченцами». По словам Кадырова, он инициировал проверку, которая показала, что военнослужащие — не выходцы из Чечни.
Генпрокуратура сообщила, что проверяет их действия на предмет экстремизма. Калининградская епархия отметила, что один из участников инцидента извинился. «Участники указанного инцидента уже наказаны теми последствиями и той бурной реакцией общественности, которые последовали после того, как они выложили видео со своим неблаговидным поступком в публичный доступ», — сказали там.
Председатель Совета национальных культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов уточнил, что извинившийся мужчина — этнический чеченец, хотя родился и вырос в Хасавюрте, остальные дагестанцы. Мирзаджанов рассказал, что с каждым из участников инцидента провели беседу, каждый из них записал ролик с извинениями. Их покажут в Дагестане и Чечне в ближайшее время. Он также пояснил, что на момент ицидента военнослужащие были в самоволке.
Генпрокуратура проверяет действие мужчин на экстремизм
Прокуроры опять перепутали «экстремизм» и «долбоибизм»
важно. если бы русня в мечети в обуви ходила грязной, то тут же бы все издания взвыли
в турциях всяких когда туристы набузотёрят, в местных газетах всегда делают акцент на то, какой они национальности, чтобы отделить "своих" от "чужих"
а вы толерастишки умываетесь этим
Такой экстремизм... там что, не H₂О чтоль?
H₂О с ионами божьего благословения
Это разве источник? Я когда там первый раз был и спросил у монаха где туалет? Он указал на эту постройку, сказал что все туда ходят, и я уже много лет когда там бываю справляю нужду там, удобно же и слив постоянно.
Дезбат? От слова дезинфекция? Как можно в одном слове две ошибки сделать
Наверное если бы они просто помыли обувь, то никто об этом и не узнал бы никогда. Но они это сделали записав на видео, с комментарием о том, что они знают, что это святая вода, то есть был именно умысел. Поэтому последовала такая реакция.
Федеральный холод
То есть, если записать видео, где моют обувь из бутыки, с комментарием, что в бутылке святая вода, то это преступление?
Да, это экстремизм. А если не натянут дело, то вспомнят, что из бутылок воду наливают в стаканчики, а это уже холодное оружие, покушение на преступление против полиции, призыв к митингу и так далее
Не. Дело в конкретном месте. Источник намоленный, часовня. Это как прикурить от церковной свечки - в церкви это западло, дома прикуривай от чего хочешь, хоть от той же церковной свечки
Федеральный холод
Ебучее средневековье.
Федеральный
А что, бухать на кладбище тоже запрещено? Неоднократно видела, как люди пили на кладбище рядом с могилами своих родственников. А за оскорбление родителей светит уголовка?