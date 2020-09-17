А Генпрокуратура проверяет действие мужчин на экстремизм.

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В отношении двух военнослужащих Балтийского флота, которые вымыли обувь в святой воде в православной часовне «Живописный источник» в Калининграде, возбудили уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Видео инцидента распространилось 13 сентября. На нём пять мужчин в гражданской одежде идут по территории часовни. Двое из них моют обувь в источнике, комментируя это так: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

14 сентября мужчин задержали. Оба они — уроженцы Дагестана, один — срочник, второй — контрактник. 16 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров осудил их действия: «Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента». При этом он заявил, что ему «неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит», так как «парней сразу назвали чеченцами». По словам Кадырова, он инициировал проверку, которая показала, что военнослужащие — не выходцы из Чечни.

Генпрокуратура сообщила, что проверяет их действия на предмет экстремизма. Калининградская епархия отметила, что один из участников инцидента извинился. «Участники указанного инцидента уже наказаны теми последствиями и той бурной реакцией общественности, которые последовали после того, как они выложили видео со своим неблаговидным поступком в публичный доступ», — сказали там.

Председатель Совета национальных культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов уточнил, что извинившийся мужчина — этнический чеченец, хотя родился и вырос в Хасавюрте, остальные дагестанцы. Мирзаджанов рассказал, что с каждым из участников инцидента провели беседу, каждый из них записал ролик с извинениями. Их покажут в Дагестане и Чечне в ближайшее время. Он также пояснил, что на момент ицидента военнослужащие были в самоволке.