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Новости
Ольга Щербинина
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В Калининграде двое военнослужащих вымыли обувь в святой воде в часовне. Против них возбудили уголовное дело Материал редакции

А Генпрокуратура проверяет действие мужчин на экстремизм.

28 комментариев
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В отношении двух военнослужащих Балтийского флота, которые вымыли обувь в святой воде в православной часовне «Живописный источник» в Калининграде, возбудили уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Видео инцидента распространилось 13 сентября. На нём пять мужчин в гражданской одежде идут по территории часовни. Двое из них моют обувь в источнике, комментируя это так: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

14 сентября мужчин задержали. Оба они — уроженцы Дагестана, один — срочник, второй — контрактник. 16 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров осудил их действия: «Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента». При этом он заявил, что ему «неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит», так как «парней сразу назвали чеченцами». По словам Кадырова, он инициировал проверку, которая показала, что военнослужащие — не выходцы из Чечни.

Генпрокуратура сообщила, что проверяет их действия на предмет экстремизма. Калининградская епархия отметила, что один из участников инцидента извинился. «Участники указанного инцидента уже наказаны теми последствиями и той бурной реакцией общественности, которые последовали после того, как они выложили видео со своим неблаговидным поступком в публичный доступ», — сказали там.

Председатель Совета национальных культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов уточнил, что извинившийся мужчина — этнический чеченец, хотя родился и вырос в Хасавюрте, остальные дагестанцы. Мирзаджанов рассказал, что с каждым из участников инцидента провели беседу, каждый из них записал ролик с извинениями. Их покажут в Дагестане и Чечне в ближайшее время. Он также пояснил, что на момент ицидента военнослужащие были в самоволке.

#новости #регионы

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28 комментариев
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Илья Ишутин

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Генпрокуратура проверяет действие мужчин на экстремизм

Прокуроры опять перепутали «экстремизм» и «долбоибизм» 

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Разумный химик

2

Почему про их кауказское происхождение говорится только в третьем абзаце?

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Рыжий

Разумный
8

Потому что в данном случае это не важно. Они сделали этот поступок потому что они глупые, а не потому что они определенной национальности

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Оксана Данилюк

Рыжий
1

важно. если бы русня в мечети в обуви ходила грязной, то тут же бы все издания взвыли 

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Глеб Савчик

Рыжий
0

Редкий случай тут, обычно лепят сразу

Ответить

Оксана Данилюк

Рыжий
0

в турциях всяких когда туристы набузотёрят, в местных газетах всегда делают акцент на то, какой они национальности, чтобы отделить "своих" от "чужих"
а вы толерастишки умываетесь этим

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Рыжий

Оксана
0

 чтобы отделить "своих" от "чужих"

Это ты сейчас так себе уголовку нарабатываешь за пропаганду сепаратизма? 

Ответить

Zero-one-one

Разумный
0

Агенты Кремля

Ответить

Фома Платонов

5

Ольга, у вас долгий пинг в новостях.

Ответить

Taktischer Corgi

3

Такой экстремизм... там что, не H₂О чтоль?

Ответить

Аристарх Знаменский

Taktischer
1

H₂О с ионами божьего благословения

Ответить

Федеральный холод

Аристарх
2

Надо сделать анализ воды на святость

Ответить

Воздушный жар

1

Спорим, что сроков не будет. Публично извинятся и их отпустят на родину в горы. Чеченца потом Рамзанка ещё раз заставит извиниться, для отчётности.

Ответить

Рыжий

Воздушный
4

  публично извинятся

Это уже прогресс. Лет через 10 начнут административку давать

Ответить

Воздушный жар

Рыжий
1

Ага, дагестанцам и чеченцам.

Ответить

Джон Кроули

1

Это разве источник? Я когда там первый раз был и спросил у монаха где туалет? Он указал на эту постройку, сказал что все туда ходят, и я уже много лет когда там бываю справляю нужду там, удобно же и слив постоянно.

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Западный ящик

1

Оба они — уроженцы Дагестана, один — срочник, второй — контрактник

Как говорил мой старшина: "Путь один - губа, дезбат, бутылка"

Ответить

Упоротый Голубь

Западный
0

Дезбат? От слова дезинфекция? Как можно в одном слове две ошибки сделать 

Ответить

Федеральный холод

0

А что, обувь - это орудие сатаны или что? В чем оскорбление?

Ответить

andrey adamovich

Федеральный
2

Наверное если бы они просто помыли обувь, то никто об этом и не узнал бы никогда. Но они это сделали записав на видео,  с комментарием о том, что они знают, что это святая вода, то есть был именно умысел. Поэтому последовала такая реакция. 

Ответить

Федеральный холод

andrey
–1

То есть, если записать видео, где моют обувь из бутыки, с комментарием, что в бутылке святая вода, то это преступление?

Ответить

Упоротый Голубь

Федеральный
0

Да, это экстремизм. А если не натянут дело, то вспомнят, что из бутылок воду наливают в стаканчики, а это уже холодное оружие, покушение на преступление против полиции, призыв к митингу и так далее 

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Рыжий

Федеральный
0

Не. Дело в конкретном месте. Источник намоленный, часовня. Это как прикурить от церковной свечки - в церкви это западло, дома прикуривай от чего хочешь, хоть от той же церковной свечки

Ответить

Федеральный холод

Рыжий
0

Ебучее средневековье.

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Рыжий

Федерал…
0

Не. Просто есть вещи сакральные. Это как бухать на кладбище. Или оскорблять чьих-то родителей

Ответить

Федеральный

Рыжий
0

А что, бухать на кладбище тоже запрещено? Неоднократно видела, как люди пили на кладбище рядом с могилами своих родственников. А за оскорбление родителей светит уголовка?

Ответить

Рыжий

Федерал…
0

 А что, бухать на кладбище запрещено

Да, административка. Про оскорбление тоже она же. Просто вера у нас это одна из скреп, поэтому уголовкой защитили

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Вячеслав Парамонов

0

Однако, освятили вещи

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