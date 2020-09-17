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Ольга Щербинина
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Baza опубликовала последнее письмо «Тесака». В нём он признаётся, что совершал «идеологически обоснованные убийства» Материал редакции

Издание утверждает, что его можно считать предсмертной запиской.

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Максим «Тесак» Марцинкевич перед смертью в челябинском СИЗО написал письмо своей девушке. Его текст публикует Baza. Издание пишет, что послание сейчас изучают следователи, его копию приобщили к материалам дела о смерти «Тесака».

Baza отмечает, что это письмо, датированное 15 сентября, можно считать предсмертной запиской. В письме Марцинкевич признаётся, что совершал «идеологически обоснованные убийства», просит свою девушку понять его поступок и просит её не делать «с собой ничего в первом порыве».

Полный текст письма (орфография и пунктуация сохранены).

Привет, моя любимая Рыська!

Ты прости меня за то, что я это сделал. Но другого пути для себя я не вижу. А с тебя специально взял обещание до конца кино смотреть. Я-то свои перспективы очень внимательно изучил за полгода в Красноярске. Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я. Как атеист и либертарианец, я не боюсь смерти. И считаю этот выбор своим правом. Инстинкт самосохранения, правда, мешает. Ну, ничего, с ним справлюсь.

Мне дико жаль, что все наши мечты так и останутся мечтами. (Что мы не то что не попутешествовали вокруг света на яхте, но даже и не поцеловались :( Я знаю, как ты меня любишь и сколько я для тебя значу! Держись! Пожалуйста, пойми, что в данных условиях я бы просто превратил твою жизнь в вечное мучение. Я бы все отдал, чтобы сделать тебя счастливой, но теперь это просто не в моих силах :( Жизнь бьёт тебя со всех сторон. Не сдавайся! Рысь! Постарайся исполнить моё последнее желание — стань счастливой! Научись бороться с депрессией, заработай денег, путешествуй, заводи новые знакомства и реализовывай проекты. Надеюсь, наше общение и те мысли, которыми я с тобой делился, смогут в этом помочь. Заранее поддерживаю тебя во всём! Ты, ведь, единственная в мире девушка, кого я полностью понимаю:* Главное, не делай с собой ничего в первом порыве. Нельзя! Ты — это часть меня! И, если одной части жить больше невозможно, должна хоть другая продолжить это делать! Рыська моя, Рыська!

Хочется спросить, почему всё так несправедливо, но я сам во всём виноват. Конечно, если бы в 16 лет мне в руки попала бы не «Моя борьба», а «Овцы в волчьих шкурах» , то, скорее всего, вся моя жизнь пошла бы иначе. Стал бы я не НС, а либертарианцем, не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство.

Очень жаль, что проект развенчивающий националистические, социалистические и религиозные заблуждения, так и останется проектом :(. Я тебе этого, конечно, не мог сказать, но я надеялся с его помощью искоренить то зло, что я принес. Я говорю и о своих прямых жертвах, и о тех, кого я сагитировал и об их жертвах. Ведь если так взять, то это тысячи загубленных жизней! А проект мы бы спасти тысячи, а то и десятки тысяч жизней :(. Может, кто другой? Рысь, съездий к моим. Поддержи бабушку. Да и отца тоже. Я вас очень люблю! И в последние часы думаю о вас! Прости меня, моя маленькая Рыська! Выглянем далеко за край экрана. Немыми став, никогда не умрём!

Максим «Тесак» Марцинкевич

16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. 17 сентября в СК заявили, что о том, что он покончил с собой, можно говорить «с большой уверенностью». По словам представителя ведомства, Марцинкевич перед смертью заявил, что с 19 лет начал убивать приезжих в Москве. «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но после этого обстоятельства его выхода на свободу «изменились».

«Охотник на педофилов», неонацист и поклонник…
Создателя движения «Оккупай-педофиляй» неоднократно судили за экстремизм, однако в интернете были…
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#новости #смертьтесака

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81 комментарий
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Слышный кот

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и в конце письма должно быть:

p.s. но Лукашенко действительно оказался "крепким орешком" - сильный и достойный президент для всех Белорусов

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web-watcher

Слышный
–4

Почерковедческая экспертиза сравнила его письма в 2014 году и нынешние, пришла к выводу о том, что последние предсмертные письма писал действительно Марцинкевич

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Алексей Черных

web-watcher
6

У нас почерковедческая экспертиза может даже существует ли человек по росписи определить, какое к ним может быть доверие, если на прошлых выборах они ясно показали, что придут к тем выводам, к каким им скажут придти?

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[Unknown]

web-watcher
1

как и Тихановская “сама” зачитала обращение к избирателям, сидя на диване в кабинете председателя избиркома.

Ответить

web-watcher

[Unknown]
0

Почерк реально его, просто сравни почерк его письма из 2014 года и эти. Плюс к этому посмотри это короткое видео, где он признаётся о том, что думал о самоубийстве, узнав, что ему могут дать ПЖ. Суицидальные мысли были, это факт. Он понял, что в 2021 ему свободы не видать, новые признания выбили у него по убийствам начала 2000ых.

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Теплый динозавр

10

Конечно, если бы в 16 лет мне в руки попала бы не «Моя борьба»

Сук, из-за книжки так поехал, во дает, впечатлительный...А ведь мог почитать что то другое

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Алексей Панкратов

Теплый
37

Давай скажем так. Человек составлявший это письмо, посчитал, что будет не плохо очередной раз показать всем, что нацизм - плохо. 

Ответить

Теплый динозавр

Алексей
5

Но нацизм плохо, потому что её придумали дауны, не разбиравшиеся в антропологии

Ответить

Алексей Панкратов

Теплый
2

Ты зачем мне это написал? Разве я где то заявлял обратное ил в принципе высказывался по этому поводу? 

Ответить

Теплый динозавр

Алексей
–3

Чтоб ты кинул зигу во имя антропологии

Ответить

Алексей

Теплый
2

Ты болен? Это хоть лечится, я надеюсь?

Ответить

Сергей Васильев

Алексей
1

Балан уже давно всё.

Ответить

Учащийся спрей

Сергей
2

Дан?

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Алексей
0

Думаешь его фанаты это поймут? Соменваюсь

Ответить

Aleksandr Olegovich

14

Ну да, обычное письмо мужа к жене, в котором надо обязательно упомянуть свои взгляды, убийства, наклонности и желание совершить самоубийство.
К тому же, все письма проверяют ))

Ответить

YeezySpace

Aleksandr
4

Ну если она тех же взглядов была, то почему бы и не написать?

Ответить

Арбитражный хот-дог

Aleksandr
1

К тому же, все письма проверяют ))

Я тоже об этом подумал, но на всех письмах стоит 15.09. Возможно не успели еще проверить

Ответить

Олег Иванов

5

Либералы и либертарианцы, хватит убивать людей.
Стоило человеку отойти от националистической идеи и проникнуться вашей, так сразу превратился в унылую няшку и вскрылся.
Считаю что в свободной России нужно запрещать любые проявление либерализма, когда уже в думе задумаются об этом?

Ответить

Валенок

Олег
4

Считаю что в свободной России нужно запрещать ...

Ответить

Разумный химик

–1

База публикует хуйню. 

Ответить

Неожиданный Денис

Разумный
8

Удалено по просьбе близкого родственника Дмитрия Орлова

Ответить

Denis Denis

Неожиданный
0

ну так-то база = лайфньюз + мэш, поэтому вся их инфа подлежит проверке

Ответить

anti kuzma

Неожиданный
0

его аист обронил

Ответить

norm

Разумный
4

Так ты в Базе работаешь что ли?

Ответить

Scentedcreatorfan

7

В целом весь пазл нормально складывается, так что земля пух.. стекловатой

Ответить

Илья Волочков

0

Почему даже у таких уродов есть девушка, а у меня, у стабильно работающего человека с хорошей з\п и профессией нет никого?

Ответить

Первичный цвет

Илья
15

Может ты неинтересный, скучный и неуверенный в себе?

Ответить

Рыжий

Первичный
5
Ответить

Алиса Барышман

Первичный
3

Ну нельзя так сразу, а то сейчас тоже письмо напишет.

Ответить

Наташа Буринская

Илья
12

Они даже не целовались. Все ок. Можешь считать меня своей девушкой.

Ответить

Andrey Syschikov

Наташа
0

👏

Ответить

Принятый огонь

Наташа
0

Вообще-то я уже считал тебя своей девушкой. Все вы такие(

Ответить

Savage Steel

Илья
6

Потому что девушкам нужны эмоции, а не стабильность ;)

Ответить

Рыжий

Savage
5

И сразу вспоминается та женщина из утренней новости, которая с бывшим зеком сошлась, а он ее детей убил

Ответить

Savage Steel

Рыжий
1

Тоже эмоции. 

Ответить

[Unknown]

Рыжий
0

еще удивляются, что кинулась на первого встречного задрота из интернета. а тут каждая первая такая, см. пример выше

Ответить

Рыбий Глаз

Илья
0

Че ты с ней делать то собрался?...

Ответить

Акиф Гаджиев

Илья
0

почему он урод, внешне очень импозантный молодой человек

Ответить

плюшевый батон

Илья
0

Потому что одним этим высказыванием ты даёшь знать, что ты хороший мальчик и девушка чувствует, что уже должна. Мало романтики в таком.

В обратную сторону аналогично, когда девушка говорит — почему я такая умница и красавица никому не нужна.

Ответить

[Unknown]

Илья
0

потому что ты других людей, незнакомых тебе, уродами считаешь.

Ответить

Специфический алмаз

Илья
0

Я на сайтах знакомств также писал. Не канает.

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Написать что-ли бывшей? Я так и не полноценно расстался с ней. Даже ничего не написал. А ведь с ней такая грустная история и ром. история была

Ответить

Дипломатический мангал

Marhal_New
2

Давай, расскажи про бывшую 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Дипломатический
3

напомни мне через пол часа. Тогда может настроение появится

Ответить

Мир Май

Marhal_New
3

А ты быстро напиваешься

Ответить

Marhal_New _Arleana

Мир
1

я пью только по с кем-то и по весомому поводу. 

Ответить

Первичный цвет

Marhal_…
5

социоблядь

Ответить

Marhal_New

Первичн…
0

Если бы. У меня крыша от одиночества ехала почти весь этот год

Ответить

Первичный цвет

Marhal_…
0

Куда все делись?

Ответить

Marhal_New

Первичн…
0

Проблема во мне

Ответить

Первичный цвет

Marhal_…
0

Куда бы делся?

Ответить

Рыжий

Мир
0

Может человек не ужинал, на голодный желудок-то любой напьется за полчаса

Ответить

Marhal_New

Рыжий
0

Мой ужин это йогурт

Ответить

Marhal_New _Arleana

Дипломатический
1

Это будет тяжело

Ответить

Первичный цвет

Marhal_New
1

Ну ты и мразь!

Ответить

Первичный цвет

Первичный
1

Я его бывшая если что!

Ответить

Marhal_New _Arleana

Первичный
1

Не знал что ты работаешь веб кам моделью

Ответить

Первичный цвет

Marhal_New
4

Я женщина а значит я загадка

Ответить

Marhal_New

Первичн…
0

Была у меня такая знакомая. Я все не решался на прямую спросить у нее. Может она была трапом.

Ответить

Дипломатический мангал

Marhal_New
0

Ты что придумал себе отношения с сексом по телефону?

Ответить

Marhal_New

Диплома…
0

Это уже было позже

Ответить

Бипедальный Гоминид

Первичный
0

Не делай с собой ничего в первом порыве.

Ответить

Vadim Nemnasev

3

прежде чем кричать, что и это - дело рук трща майора, может стоит дождаться слов той самой "рыськи"?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Vadim
0

Ведь товарищ майор не знает, кто это такая? Адресат ведь неизвестен, ага

Ответить

Vadim Nemnasev

Dmitry
1

При чем тут это? Это не первое письмо что она получает. Уж кому как не ей понимать он это или мимикрия

Ответить

Dmitry Shiryaev

Vadim
2

Вы всерьёз полагаете, что к ней не могут придти и "попросить" её сказать, что последние полгода Тесак имел суицидальные наклонности?

Ответить

Прогрессивный фонарь

3

не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство.

Ну вот ихуивознает... Глаза режет эта часть

Ответить

Целесообразный фонарь

1

@Ольга Щербинина , как-то визуально отделите текст письма от редакторского текста. А то не понятно где кончается само письмо и где начинается авторский текст

Ответить

Ольга Щербинина

Целесообразный
1

готово

Ответить

Целесообразный фонарь

Ольга
0

Вот это другое дело, спасибо!

Ответить

Алексей Черных

1

Интересно, есть ли тут люди, которые верят, что он и правда покончил с собой, и ему никто в этом не помог? 

Ответить

Первичный цвет

Алексей
1

 ему никто в этом не помог?

Господь бог 

Ответить

Алексей Черных

Первичный
0

Определенно нет 

Ответить

Первичный цвет

Алексей
4

Само собой. Ведь бога нет.

Ответить

Sanya Shved

Алексей
0

Ну кто не в теме, то те поверят, а так конечно бред, достаточно посмотреть интервью с его соратником, в Ютубе дед и Вадим политиков

Ответить

web-watcher

Алексей
0

Есть

Ответить

Аполлон

1

Есть национализм, а есть человекоубийственная идеология (нацизм, фашизм, религиозный экстремизм, терроризм, + маньяки, АУЕ и криминал, мафия и прочие противозаконные движения).
Тот, кто хочет убивать, вступает в любое человекоубийственное движение. Кто то оправдывает себя что он АУЕ-шник, кто то что его религия так говорит, кто то что идеология. 
По сути всех их объединяет то, что они преступники и человекоубийцы. Такие люди должны быть изолированны от общества.

Ответить

Kubig

Аполлон
0

Правда такое понятие есть?

Ответить

Аполлон

Kubig
0

ну лан...убрал это слово)

Ответить

Kubig

1

Да он в убийствах и в своей книге признавался, и в интервью, и видосах.

Ответить

Ler Ler

0

такое письмо не выпустила бы цензура !
замарали бы чёрным половину текста 
херь полная эта писанина 
кто был там все это подтвердят 

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