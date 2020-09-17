Baza опубликовала последнее письмо «Тесака». В нём он признаётся, что совершал «идеологически обоснованные убийства» Материал редакции
Издание утверждает, что его можно считать предсмертной запиской.
Максим «Тесак» Марцинкевич перед смертью в челябинском СИЗО написал письмо своей девушке. Его текст публикует Baza. Издание пишет, что послание сейчас изучают следователи, его копию приобщили к материалам дела о смерти «Тесака».
Baza отмечает, что это письмо, датированное 15 сентября, можно считать предсмертной запиской. В письме Марцинкевич признаётся, что совершал «идеологически обоснованные убийства», просит свою девушку понять его поступок и просит её не делать «с собой ничего в первом порыве».
Полный текст письма (орфография и пунктуация сохранены).
16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. 17 сентября в СК заявили, что о том, что он покончил с собой, можно говорить «с большой уверенностью». По словам представителя ведомства, Марцинкевич перед смертью заявил, что с 19 лет начал убивать приезжих в Москве. «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но после этого обстоятельства его выхода на свободу «изменились».
Почерковедческая экспертиза сравнила его письма в 2014 году и нынешние, пришла к выводу о том, что последние предсмертные письма писал действительно Марцинкевич
У нас почерковедческая экспертиза может даже существует ли человек по росписи определить, какое к ним может быть доверие, если на прошлых выборах они ясно показали, что придут к тем выводам, к каким им скажут придти?
как и Тихановская “сама” зачитала обращение к избирателям, сидя на диване в кабинете председателя избиркома.
Почерк реально его, просто сравни почерк его письма из 2014 года и эти. Плюс к этому посмотри это короткое видео, где он признаётся о том, что думал о самоубийстве, узнав, что ему могут дать ПЖ. Суицидальные мысли были, это факт. Он понял, что в 2021 ему свободы не видать, новые признания выбили у него по убийствам начала 2000ых.
Давай скажем так. Человек составлявший это письмо, посчитал, что будет не плохо очередной раз показать всем, что нацизм - плохо.
Но нацизм плохо, потому что её придумали дауны, не разбиравшиеся в антропологии
Ты зачем мне это написал? Разве я где то заявлял обратное ил в принципе высказывался по этому поводу?
Ну да, обычное письмо мужа к жене, в котором надо обязательно упомянуть свои взгляды, убийства, наклонности и желание совершить самоубийство.
К тому же, все письма проверяют ))
Арбитражный хот-дог
К тому же, все письма проверяют ))
Я тоже об этом подумал, но на всех письмах стоит 15.09. Возможно не успели еще проверить
Либералы и либертарианцы, хватит убивать людей.
Стоило человеку отойти от националистической идеи и проникнуться вашей, так сразу превратился в унылую няшку и вскрылся.
Считаю что в свободной России нужно запрещать любые проявление либерализма, когда уже в думе задумаются об этом?
Неожиданный Денис
Удалено по просьбе близкого родственника Дмитрия Орлова
ну так-то база = лайфньюз + мэш, поэтому вся их инфа подлежит проверке
В целом весь пазл нормально складывается, так что земля пух.. стекловатой
Почему даже у таких уродов есть девушка, а у меня, у стабильно работающего человека с хорошей з\п и профессией нет никого?
Первичный цвет
Может ты неинтересный, скучный и неуверенный в себе?
Они даже не целовались. Все ок. Можешь считать меня своей девушкой.
Потому что девушкам нужны эмоции, а не стабильность ;)
Потому что одним этим высказыванием ты даёшь знать, что ты хороший мальчик и девушка чувствует, что уже должна. Мало романтики в таком.
В обратную сторону аналогично, когда девушка говорит — почему я такая умница и красавица никому не нужна.
Написать что-ли бывшей? Я так и не полноценно расстался с ней. Даже ничего не написал. А ведь с ней такая грустная история и ром. история была
Давай, расскажи про бывшую
напомни мне через пол часа. Тогда может настроение появится
А ты быстро напиваешься
я пью только по с кем-то и по весомому поводу.
социоблядь
Если бы. У меня крыша от одиночества ехала почти весь этот год
Куда все делись?
Ну ты и мразь!
Первичный цвет
Я его бывшая если что!
Не знал что ты работаешь веб кам моделью
Я женщина а значит я загадка
Была у меня такая знакомая. Я все не решался на прямую спросить у нее. Может она была трапом.
Ты что придумал себе отношения с сексом по телефону?
прежде чем кричать, что и это - дело рук трща майора, может стоит дождаться слов той самой "рыськи"?
Ведь товарищ майор не знает, кто это такая? Адресат ведь неизвестен, ага
При чем тут это? Это не первое письмо что она получает. Уж кому как не ей понимать он это или мимикрия
Вы всерьёз полагаете, что к ней не могут придти и "попросить" её сказать, что последние полгода Тесак имел суицидальные наклонности?
@Ольга Щербинина , как-то визуально отделите текст письма от редакторского текста. А то не понятно где кончается само письмо и где начинается авторский текст
Интересно, есть ли тут люди, которые верят, что он и правда покончил с собой, и ему никто в этом не помог?
ему никто в этом не помог?
Господь бог
Определенно нет
Ну кто не в теме, то те поверят, а так конечно бред, достаточно посмотреть интервью с его соратником, в Ютубе дед и Вадим политиков
Есть национализм, а есть человекоубийственная идеология (нацизм, фашизм, религиозный экстремизм, терроризм, + маньяки, АУЕ и криминал, мафия и прочие противозаконные движения).
Тот, кто хочет убивать, вступает в любое человекоубийственное движение. Кто то оправдывает себя что он АУЕ-шник, кто то что его религия так говорит, кто то что идеология.
По сути всех их объединяет то, что они преступники и человекоубийцы. Такие люди должны быть изолированны от общества.
такое письмо не выпустила бы цензура !
замарали бы чёрным половину текста
херь полная эта писанина
кто был там все это подтвердят