«Любовь — это не туризм»: Франция разрешит въезд разлучённым из-за пандемии влюблённым Материал редакции
Некоторые франко-иностранные пары, не состоящие в браке, не видели друг друга несколько месяцев.
МИД Франции объявил, что ускорит выдачу разрешений на въезд в страну иностранцам, имеющим партнёров во Франции, но не состоящим с ними в официальном браке. Об этом пишет Le Monde.
Для таких пар в августе ввели процедуру, позволяющую им воссоединиться. Но сначала им нужно было подтвердить, что отношения не являются фиктивными. Для этого надо предъявить доказательства длительного знакомства или документы о предыдущих приездах во Францию.
Французские чиновники посчитали такой подход неудовлетворительным и унизительным для людей. МИД пообещал, что в ближайшее время процедуру упростят, а разрешения на въезд начнут выдавать уже в ближайшие дни.
В начале лета в соцсетях запустили международную кампанию «Love is not tourism». Её участники — интернациональные пары, которые не могут встретиться друг с другом из-за закрытых границ. После снятия карантина Франция открыла границы со странами Евросоюза и другими государствами, но многие иностранцы до сих пор не могут попасть в страну.
дамы, кто хочет во францию, пишите, будем имитировать любовь
Привет
привет это ты владу выше пиши
влад не из франции, а ты из франции, давай встретимся?
извини, друг, я только женщин люблю
Хм, дядь, тут такое дело...
это не ко мне
а если я его приодену? возьмёшь? а там уже разберётесь; кто семе, а кто уке
Эх, как же тоскую по французской булке
гренобля от шамбери и экс ле бан недалеко, там красиво
Был в Шамбери, милый городок
мне там Экс ле бан очень понравился, особенно озеро и вокруг него и гора Revard, с нее виды супер