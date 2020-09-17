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Новости
Ольга Щербинина
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«Любовь — это не туризм»: Франция разрешит въезд разлучённым из-за пандемии влюблённым Материал редакции

Некоторые франко-иностранные пары, не состоящие в браке, не видели друг друга несколько месяцев.

23 комментария
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МИД Франции объявил, что ускорит выдачу разрешений на въезд в страну иностранцам, имеющим партнёров во Франции, но не состоящим с ними в официальном браке. Об этом пишет Le Monde.

Для таких пар в августе ввели процедуру, позволяющую им воссоединиться. Но сначала им нужно было подтвердить, что отношения не являются фиктивными. Для этого надо предъявить доказательства длительного знакомства или документы о предыдущих приездах во Францию.

Французские чиновники посчитали такой подход неудовлетворительным и унизительным для людей. МИД пообещал, что в ближайшее время процедуру упростят, а разрешения на въезд начнут выдавать уже в ближайшие дни.

В начале лета в соцсетях запустили международную кампанию «Love is not tourism». Её участники — интернациональные пары, которые не могут встретиться друг с другом из-за закрытых границ. После снятия карантина Франция открыла границы со странами Евросоюза и другими государствами, но многие иностранцы до сих пор не могут попасть в страну.

#новости #covid19 #франция

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23 комментария
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Shlomo Goldenberg

14

дамы, кто хочет во францию, пишите, будем имитировать любовь

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Тео Брех Великий и Ужасный

Shlomo
2

Привет

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Shlomo Goldenberg

Тео
0

привет это ты владу выше пиши

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Shlomo
0

влад не из франции, а ты из франции, давай встретимся?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Тео
0

извини, друг, я только женщин люблю

Ответить

Тео Брех

Shlomo
7

Привет, я хотела бы попасть во Францию

Ответить

Алиса Барышман

Тео
1

Надо шведской семьёй

Ответить

Shlomo

Тео
0

https://www.angloinfo.com/how-to/france/family/lgbt

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France is one of the most gay-friendly countries in the world, and Paris is one of the most…
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Влад Захарченко

Shlomo
1

l'amour viendra avec le temps❤️❤️❤️

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Bad Mother

Shlomo
0

ну, это не причина

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Влад Захарченко

Shlomo
1

Хм, дядь, тут такое дело...

Ответить

Shlomo Goldenberg

Влад
0

это не ко мне

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Алиса Барышман

Shlomo
0

а если я его приодену? возьмёшь? а там уже разберётесь; кто семе, а кто уке

Ответить

Анастасия Лукьянова

Shlomo
1

Ну, допустим

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плюшевый батон

4

Эх, как же тоскую по французской булке

Ответить

Shlomo Goldenberg

плюшевый
0

батон тоскует по булке

Ответить

Базовый лолипоп

2

Пора написать своей знакомой из Гренобля

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Shlomo Goldenberg

Базовый
0

гренобля от шамбери и экс ле бан недалеко, там красиво

Ответить

Базовый лолипоп

Shlomo
1

Был в Шамбери, милый городок

Ответить

Shlomo Goldenberg

Базовый
1

мне там Экс ле бан очень понравился, особенно озеро и вокруг него и гора Revard, с нее виды супер

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Базовый лолипоп

Shlomo
0

Там тоже был, восхитительные виды

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Shlomo

Базовый
1

с этой стороны тоже был, а Revard как раз напрпотив

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Andre Macareno

0

Кто ещё мог такое придумать, хы

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