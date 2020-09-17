Некоторые франко-иностранные пары, не состоящие в браке, не видели друг друга несколько месяцев.

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МИД Франции объявил, что ускорит выдачу разрешений на въезд в страну иностранцам, имеющим партнёров во Франции, но не состоящим с ними в официальном браке. Об этом пишет Le Monde.

Для таких пар в августе ввели процедуру, позволяющую им воссоединиться. Но сначала им нужно было подтвердить, что отношения не являются фиктивными. Для этого надо предъявить доказательства длительного знакомства или документы о предыдущих приездах во Францию.

Французские чиновники посчитали такой подход неудовлетворительным и унизительным для людей. МИД пообещал, что в ближайшее время процедуру упростят, а разрешения на въезд начнут выдавать уже в ближайшие дни.

В начале лета в соцсетях запустили международную кампанию «Love is not tourism». Её участники — интернациональные пары, которые не могут встретиться друг с другом из-за закрытых границ. После снятия карантина Франция открыла границы со странами Евросоюза и другими государствами, но многие иностранцы до сих пор не могут попасть в страну.