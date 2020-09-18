«Яндекс» закрыл проекты по оценке кредитоспособности россиян на основе обезличенных данных пользователей Материал редакции
По данным РБК, проекты закрыли из-за репутационных рисков.
«Яндекс» закрыл запущенные в 2019 году проекты по оценке кредитоспособности россиян на основе обезличенных данных пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Представитель компании рассказал РБК, что «Яндекс» решил не развивать это бизнес-направление в начале 2020 года. Собеседник журналистов не назвал причины закрытия проектов. «Также хотим подчеркнуть, что „Яндекс“ никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных», — добавил он.
Источник РБК заявил, что компания закрыла проекты из-за репутационных рисков — передача даже обезличенных данных оказалась слишком чувствительной «в условиях, когда у компании такой флер социальной ответственности и технологичности». Опрошенные РБК эксперты рынка уверены, что проект закрыли из-за правовых рисков — компания работает с обезличенными данными пользователей, но при передаче скоринговых оценок в банки информация соотносится с конкретными заёмщиками. «[Это] может вступать в противоречие с законом, если, конечно, сам субъект данных не дает согласия», — заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов.
«Яндекс» начал оценивать для банков кредитоспособность заёмщиков по обезличенным данным в декабре 2019 года. Компания предоставляла кредитным бюро скоринговый балл пользователя, а бюро — формировали скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах. Потом эти две оценки «смешивались» и могли быть переданы в банк по запросу.
Потому что у людей денег нет.
Художественный холод
Потому что у всех, кто берёт кредиты и не может отдать всегда виновата мифическая "финансовая кабала", которой злые банки их дрючат и жить им бедным не дают. Естественно, в момент оформления кредитов кабала не гнетёт.
Газетный Филипп
Только вот в пост совке вместо кредитов реально кабала, с конскими процентами. И ответственность банков отсеивать неплатежеспособных людей. А у нас вся ответственность валится на человека так и ещё потребительские кредиты под 25 процентов, сука это что? Кто способен это потянуть?
Художественный холод
Слушай, ну я всё понимаю, но зачем соглашаться на условия, которые ты не потянешь?
Нет, окей, бесспорно, проценты конские, но ты этого не знаешь когда договор подписываешь и деньги берёшь или что?
К сожалению уровень жизни за пределами столиц такой, что порой людям приходится брать кредит, чтобы заменить сломавшийся холодильник или собрать ребёнка в школу.
И альтернатив у таких людей не то чтобы дофига.
Художественный
Всякое бывает, это правда, только непонятно причём тут банки. Вопросы об уровне жизни задавать нужно тем, кто давал обещание его обеспечивать - это раз, и два - дети всё-таки тоже фактор прогнозируемый, только никто предпочитает не думать об этом.
За них никто договора не подписывает. Свои мозги должны быть.
В этот момент мозги уже держат в руках гипотетический новый Хуавей или за рулём тачки, обслуживание которой не потянут.
Главное проблема таких вот пользователей потребительских кредитов - жизнь не по-средствам. Если телефон, то обязательно блять последний айфон с кредитом овер 100 лет. Что, они не люди что лэ, все хотят жить как люди.
под 25 процентов
Зашел на сайт сбера (не шарю у кого самые выгодные условия), забил пол миллиона на 3 года с возможностью досрочного погашения. Ставка 12,9%.
Британский ихтиандр
А у нас вся ответственность валится на человека так и ещё потребительские кредиты под 25 процентов, сука это что?
Марк ну не борщи.
я под 24% брал потреб сберовский в декабре 2014 когда на рынке был пиздец.
Сейчас реальные ставки ну 15% если суммы небольшие типа миллиона рублей (брал миллион в тиньке под 14.9% чисто через приложение).
Если со всякими справками то 11-12%. Но если суммы больше миллиона то страховка будет по любому.
У меня сейчас в ВТБ действующий потреб на 1.9кк под 11.9% со страховкой.
P.S. Ну если за скобки вывести всякие тупорылые кредиты на смартфон в местах продажи где тебе накидают доп услуг и всякой хуйни в тело кредита
Сознательный торшер
злые банки их дрючат и жить им бедным не дают.
Банки берут деньги у ЦБ по ключевой ставке, а тебе дают уже, как минимум, х2. Считаешь это нормальным?
Художественный холод
Считаю, что если мне что-то кажется ненормальным, то я на это не соглашусь добровольно.
Художественный холод
Отдельная категория - это валютные ипотечники, но там даже законы мироздания перестают действовать.
Это категория "слабоумие и отвага", достаточно посмотреть статистику, и увидеть : рубль падает ВСЕГДА!!!!
Художественный холод
Мы не хотим смотреть на динамику изменений курса, мы хотим брать кредит под низкий процент, потирая ручки, а потом обвинять всех вокруг, что нас обманули, кинули и не выручают.
Но нас на самом деле прокинули всех, из-за желания поиграть в империю
Если люди не умеют считать риски и надеются что государство им лично что-то должно - тут нечего больше сказать. Тут государство я могу только обвинить в том что до сих пор в школе не ввели уроки финансовой грамотности и не научили думать о рисках связанных с различными операциями.
Если люди не умеют считать риски и надеются что государство им лично что-то должно - тут нечего больше сказать.
если за месяц курс рубля падает больше чем в 2 раза, и народ/инвесторы/бизнес оказываются в жопе то это не люди дурачки не имеющие финансовой грамотности, а правительство, которое должно обеспечивать экономический рост и стабильность нац валюты решило, что геополитика важнее экономики.
То, что кредитные риски- это личная ответственность ( так же как и участие в долевом строительстве) я не спорю