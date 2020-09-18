По данным РБК, проекты закрыли из-за репутационных рисков.

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«Яндекс» закрыл запущенные в 2019 году проекты по оценке кредитоспособности россиян на основе обезличенных данных пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Представитель компании рассказал РБК, что «Яндекс» решил не развивать это бизнес-направление в начале 2020 года. Собеседник журналистов не назвал причины закрытия проектов. «Также хотим подчеркнуть, что „Яндекс“ никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных», — добавил он.

Источник РБК заявил, что компания закрыла проекты из-за репутационных рисков — передача даже обезличенных данных оказалась слишком чувствительной «в условиях, когда у компании такой флер социальной ответственности и технологичности». Опрошенные РБК эксперты рынка уверены, что проект закрыли из-за правовых рисков — компания работает с обезличенными данными пользователей, но при передаче скоринговых оценок в банки информация соотносится с конкретными заёмщиками. «[Это] может вступать в противоречие с законом, если, конечно, сам субъект данных не дает согласия», — заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов.

«Яндекс» начал оценивать для банков кредитоспособность заёмщиков по обезличенным данным в декабре 2019 года. Компания предоставляла кредитным бюро скоринговый балл пользователя, а бюро — формировали скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах. Потом эти две оценки «смешивались» и могли быть переданы в банк по запросу.