СПЧ привлечёт российских хакеров для подготовки доклада Путину о травле в соцсетях Материал редакции
После доклада президенту СПЧ начнёт создавать «цифровой кодекс» и инициирует законопроект, который защитит жертв травли в соцсетях.
Совет по правам человека (СПЧ) привлечёт российских хакеров для подготовки доклада Владимиру Путину о травле в соцсетях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.
Для доклада президенту СПЧ создаст рабочую группу «по защите прав граждан в цифровой среде», куда войдут хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети». Путину расскажут, с какими проблемами сталкиваются сейчас россияне в интернете: травлей, слежкой и утечкой персональных данных. В качестве примера травли Фадеев привёл критику, с которой столкнулся Леонид Рошаль, предложивший создать совместную группу врачей по лечению Алексея Навального.
После доклада Путину СПЧ приступит к созданию «цифрового кодекса». Совет инициирует законопроект, который будет защищать тех, кто подвергся травле в соцсетях, тотальной слежке, или стал жертвой мошенников. По словам Фадеева, российские законы «не справляются с защитой граждан в цифровой среде». СПЧ при создании «цифрового кодекса» пообещал «избежать защиты прав за счет подрыва свобод».
создавать «цифровой кодекс»
@Вахтёр на страже Родины!
Предлагаю привлечь настоящих экспертов: комментаторов ТЖ!
Страна, в которой мы живём: эта новость ни у кого не вызовет мысли, что думают не о чиновниках после расследований и эстраде, которая концерты устраивает в честь режима, а думают о людях и травле
Закончится сканом паспорта и анальным зонтом.
Нахуй не упала там травля никому.
А к ответственности за взлом и кражу хакиров не хотят привлечь?
Хотел было поправить насчёт зонта, но потом вспомнил, что есть же ЭТО