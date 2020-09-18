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Артём Мазанов
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СПЧ привлечёт российских хакеров для подготовки доклада Путину о травле в соцсетях Материал редакции

После доклада президенту СПЧ начнёт создавать «цифровой кодекс» и инициирует законопроект, который защитит жертв травли в соцсетях.

17 комментариев
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Совет по правам человека (СПЧ) привлечёт российских хакеров для подготовки доклада Владимиру Путину о травле в соцсетях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.

Для доклада президенту СПЧ создаст рабочую группу «по защите прав граждан в цифровой среде», куда войдут хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети». Путину расскажут, с какими проблемами сталкиваются сейчас россияне в интернете: травлей, слежкой и утечкой персональных данных. В качестве примера травли Фадеев привёл критику, с которой столкнулся Леонид Рошаль, предложивший создать совместную группу врачей по лечению Алексея Навального.

Вы помните наверняка провал приложения «Социальный мониторинг» или прошлогоднее дело Голунова, когда в сеть слили ложную информацию [фотографии нарколаборатории], и никто за это не ответил. Эти примеры описывают ряд серьезных проблем нашего общества в сфере цифровизации, распространения информации.

Валерий Фадеев
глава СПЧ

После доклада Путину СПЧ приступит к созданию «цифрового кодекса». Совет инициирует законопроект, который будет защищать тех, кто подвергся травле в соцсетях, тотальной слежке, или стал жертвой мошенников. По словам Фадеева, российские законы «не справляются с защитой граждан в цифровой среде». СПЧ при создании «цифрового кодекса» пообещал «избежать защиты прав за счет подрыва свобод».

#новости

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17 комментариев
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Кисель Имбиревич

9

Да-да, защита прав граждан, конечно

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Деловой бас

5

создавать «цифровой кодекс»

@Вахтёр на страже Родины!

Ответить

Константин Курасов

Деловой
0

Весь инет превратится в ТЖ с его @ВАХТЁРТРАВЛЯ

Ответить

Vitaliy Vitaliev

4

Предлагаю привлечь настоящих экспертов: комментаторов ТЖ! 

Ответить

Low Catch

Vitaliy
2

Эксперты в минусовании, да и только) 

Ответить

Алексей Логачев

4

Страна, в которой мы живём: эта новость ни у кого не вызовет мысли, что думают не о чиновниках после расследований и эстраде, которая концерты устраивает в честь режима, а думают о людях и травле

Ответить

Litnikov Danil

3

Спч уже не тот

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Sergey Smirnov

1

Закончится сканом паспорта и анальным зонтом.
Нахуй не упала там травля никому. 
А к ответственности за взлом и кражу хакиров не хотят привлечь? 

Ответить

Soviet Pooh

Sergey
1

Хотел было поправить насчёт зонта, но потом вспомнил, что есть же ЭТО

Ответить

Sergey Smirnov

Soviet
1

Главный всего погода в доме!

Ответить

Low Catch

Sergey
0

А кто-то взломал и украл хакиров? 

Ответить

A big purple banana 🍆

1

СПЧ курильщика

Ответить

Константин Курасов

1

Бля, да они заебали

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Парижский космос

0

ееееее  Чебурнет!

Ответить

Alexandr Korzhenko

0

Зачем все эти реверансы если можно просто взять и запретить интернет?

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Бетонный американец

0

Запомню интернет, каким он был 10 лет назад и буду рассказывать о нем охуевающим внукам

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Vladimir Medvedev

0

Глава спч конечно дестилированная мразь.

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