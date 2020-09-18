«Просто знай — любимую не отдают»: Киркоров, Басков и Буйнов снялись в клипе в поддержку Лукашенко Материал редакции
Словами «любимую не отдают» Лукашенко закончил выступление после президентских выборов.
Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и другие российские исполнители снялись в клипе в поддержку Александра Лукашенко. Ролик опубликовали на ютуб-канале белорусской группы «Аура», в которую входят Юлия Быкова и Евгений Олейник.
Вместе с Басковым и Киркоровым в поддержку Лукашенко спели и другие российские исполнители: Анита Цои, Денис Майданов, Диана Гурцкая, Владимир Громов и Наталия Москвина. В клипе также снялись белорусские музыканты — Руслан Алехно, Анатоль Ярмоленко, группа «Аура», Жанет, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Алёна Ланская, группа «Белорусы» и сёстры Груздевы.
Лукашенко напрямую в клипе не упоминается, но словами «любимую не отдают» он закончил выступление после президентских выборов.
В твиттере ролик вызвал однозначную реакцию — пользователи раскритиковали российских музыкантов за участие в таком клипе.
17 сентября Басков также выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. В соцсетях его просили отказаться от этого выступления, призывая «не развлекать преступников».
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Отвратительный якорь
И оценки. Ведь все и так знают, что Лукашенко всенародно любим и почитаем.
Как теперь десятичасовую «Золотую чашу» слушать?
Они наверно решили что сделаго не за деньги белорусов, а за те что дал Путин, по этому это нормальные деньги. А вообще деньги для них уже давно не пахнут.