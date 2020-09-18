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Артём Мазанов
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«Просто знай — любимую не отдают»: Киркоров, Басков и Буйнов снялись в клипе в поддержку Лукашенко Материал редакции

Словами «любимую не отдают» Лукашенко закончил выступление после президентских выборов.

9 комментариев
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Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и другие российские исполнители снялись в клипе в поддержку Александра Лукашенко. Ролик опубликовали на ютуб-канале белорусской группы «Аура», в которую входят Юлия Быкова и Евгений Олейник.

Вместе с Басковым и Киркоровым в поддержку Лукашенко спели и другие российские исполнители: Анита Цои, Денис Майданов, Диана Гурцкая, Владимир Громов и Наталия Москвина. В клипе также снялись белорусские музыканты — Руслан Алехно, Анатоль Ярмоленко, группа «Аура», Жанет, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Алёна Ланская, группа «Белорусы» и сёстры Груздевы.

Лукашенко напрямую в клипе не упоминается, но словами «любимую не отдают» он закончил выступление после президентских выборов.

За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают.

Александр Лукашено

В твиттере ролик вызвал однозначную реакцию — пользователи раскритиковали российских музыкантов за участие в таком клипе.

Дмитрий Петрович Алешковский @aleshru
Похоже я знаю куда пошла часть кредита выданного Беларуси: на оплату участия Киркорова, Баскова, Буйнова и пр. в клипе в поддержку Лукашенко. Как у них хватает мозгов подписываться на участие в таком? Каких денег не хватает Киркорову или Баскову, а? https://youtu.be/BUhb-ZNsazA
Алина Че @aline_cherniere
@aleshru Как хорошо обложку сделали, и смотреть не надо, чтоб «чёрный списочек» продажных пополнить👍🏻
МИД Сибири 💚 Хабаровск @MID_Sibir
Буйнов, Басков и Киркоров спели для Лукашенко. Ладно, Буйнов - пустой бамбук, да и Басков - тоже натуральный блондин. Но Киркоров-то вменяемый, всё понимает и полез в такое дерьмо. Да же с его ростом - по уши.
Tapas&Tango @atticus_flinch
киркоров предусмотрительно комментарии у себя в инстаграме отключил, а баскова уже окатила волна народной любви. но скорее всего скоро тоже отключит

17 сентября Басков также выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. В соцсетях его просили отказаться от этого выступления, призывая «не развлекать преступников».

Алексей Новоселов @novosyolov
Видео, которое войдет в историю российской эстрады.

Басков выступает на концерте в поддержку курса Лукашенко: увечий, изнасилований и убийств https://t.co/AQXxe9bMlN

#белоруссия #лукашенко #новости

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9 комментариев
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Иван Сидоров

3

белорусы, нужно сильнее с русней и путиным в десна тереться, точно поможет

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FOX

2

haha classic - комменты отключены

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Отвратительный якорь

FOX
1

И оценки. Ведь все и так знают, что Лукашенко всенародно любим и почитаем.

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Andre Macareno

1

Как теперь десятичасовую «Золотую чашу» слушать?

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Быстрый кубок

Andre
0

Стоя под "золотым дождем"

Ответить

Отвратительный якорь

0

Российские  ̶з̶в̶ё̶з̶д̶ы̶  пёзды опять выполняют политический заказ и продажны, никогда такого не было.

Ответить

FOX

Отвратительный
1

они опять не знали, их обманули!

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aliftin

0

Они наверно решили что сделаго не за деньги белорусов, а за те что дал Путин, по этому это нормальные деньги. А вообще деньги для них уже давно не пахнут. 

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Maxim Kshishtovski

0

БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

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