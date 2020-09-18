Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о повышении в 10 раз штрафов за разглашение персональных данных Материал редакции
Максимальный штраф для граждан предлагают увеличить с тысячи до 10 тысяч, для чиновников — с пяти тысяч до 50 тысяч.
Депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин и Василий Пискарёв внесли в Госдуму законопроект о повышении в 10 раз штрафов за разглашение персональных данных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.
Изменения предлагают внести в статью 13.14 КоАП. По ней за разглашение персональных данных для граждан предусмотрен штраф от 500 рублей до тысячи рублей, для должностных лиц — от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей. Депутаты предложили увеличить штрафы в 10 раз: от пяти до 10 тысяч для граждан и от 40 до 50 тысяч для должностных лиц. Авторы законопроекта считают, что действующие санкции «предусматривают незначительныи штраф, что не обеспечивает надлежащего профилактического эффекта».
Руслан Астратов
Скажите это сотрудникам Сбербанка
Сергей КоролевскийРуслан
Чиновникам нужна защита от расследований Навального
Denis Denis
Существующих законов не хватает, чтобы садить тех, кто сливает гос.базы данных?
Невозможный коктейль
Они просто хотят чтобы сливальщики им больше платили. Сажать их никто не собирается.
Lee
Боятся тенденций в Белоруссии?
Антон Пострунин
Это чтобы было сложнее снимать махинации со списками на выборах, инфа сотка.
Лысина Арика
Вроде хотят прикрыть жопу силовикам, а в итоге бьют себя по рукам/
Игорь Рачук
Ммммм..... в принципе, недорого. Сами данные можно подороже продать. Соответственно, окупаемость высокая)
Сергей СергеевИгорь
ну и цена то на продажу вырастет))
Аналитический химик
Просто надо прописывать цену за единицу разглашения.
Rusty Nail
Готовь сани летом, а протесты зимой (надо ведь силовиков защищать)
Аристарх Знаменский
И разрешить разглашение личных данных, тех кто разглашает данные
Международный пришелец
Сколько заплатит ВК, если сольёт мою переписку? Или это другим законом регулируется?
Андрей Владимирович
Может лучше сделать все данные общедоступными? По-моему к этому все и идёт, лучше сэкономить ресурсы на борьбе с этим. Или допустим пускай будет подписка за "контент". Можно платить людям за доступность их данных.