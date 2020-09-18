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Артём Мазанов
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Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о повышении в 10 раз штрафов за разглашение персональных данных Материал редакции

Максимальный штраф для граждан предлагают увеличить с тысячи до 10 тысяч, для чиновников — с пяти тысяч до 50 тысяч.

Депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин и Василий Пискарёв внесли в Госдуму законопроект о повышении в 10 раз штрафов за разглашение персональных данных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Изменения предлагают внести в статью 13.14 КоАП. По ней за разглашение персональных данных для граждан предусмотрен штраф от 500 рублей до тысячи рублей, для должностных лиц — от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей. Депутаты предложили увеличить штрафы в 10 раз: от пяти до 10 тысяч для граждан и от 40 до 50 тысяч для должностных лиц. Авторы законопроекта считают, что действующие санкции «предусматривают незначительныи штраф, что не обеспечивает надлежащего профилактического эффекта».

Незаконное разглашение защищаемои информации и последующее ее размещение в открытом доступе наносит значительныи вред правам и законным интересам граждан, организации, а также охраняемым законным интересам общества и государства.

пояснительная записка к законопроекту

#новости #право

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И это не новость ИА «Панорама»
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Руслан Астратов

10

Скажите это сотрудникам Сбербанка

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Сергей Королевский

Руслан
6

Чиновникам нужна защита от расследований Навального

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Denis Denis

5

Существующих законов не хватает, чтобы садить тех, кто сливает гос.базы данных?

Ответить

Невозможный коктейль

Denis
5

Они просто хотят чтобы сливальщики им больше платили. Сажать их никто не собирается.

Ответить

Lee

1

Боятся тенденций в Белоруссии?

Ответить

Антон Пострунин

1

Это чтобы было сложнее снимать махинации со списками на выборах, инфа сотка. 

Ответить

Лысина Арика

0

Вроде хотят прикрыть жопу силовикам, а в итоге бьют себя по рукам/

Ответить

Игорь Рачук

0

Ммммм..... в принципе, недорого. Сами данные можно подороже продать. Соответственно, окупаемость высокая) 

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Сергей Сергеев

Игорь
0

ну и цена то на продажу вырастет))

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Аналитический химик

Игорь
0

Просто надо прописывать цену за единицу разглашения.

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Rusty Nail

0

Готовь сани летом, а протесты зимой (надо ведь силовиков защищать)

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Аристарх Знаменский

0

И разрешить разглашение личных данных, тех кто разглашает данные

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Международный пришелец

0

Сколько заплатит ВК, если сольёт мою переписку? Или это другим законом регулируется?

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Андрей Владимирович

0

Может лучше сделать все данные общедоступными? По-моему к этому все и идёт, лучше сэкономить ресурсы на борьбе с этим. Или допустим пускай будет подписка за "контент". Можно платить людям за доступность их данных. 

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