Максимальный штраф для граждан предлагают увеличить с тысячи до 10 тысяч, для чиновников — с пяти тысяч до 50 тысяч.

Депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин и Василий Пискарёв внесли в Госдуму законопроект о повышении в 10 раз штрафов за разглашение персональных данных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.