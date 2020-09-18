Поскольку мы отвечаем, в отличие от этих ребятишек, за свои слова и дела, мы сегодня днём, например, совершили техническую ошибку. Поскольку разбирая это их фуфловое видео, мы показали, что часы были заблюрены, хотя на самом деле, вот слева, это у нас технический сбой произошёл. У нас съехал этот блюр, получилось, что они заблюрены. Мы, проверяя себя по три раза в том, что мы говорим и делаем, это обнаружили. Целый разнос у нас был. В результате выяснилось, что часы-то не заблюрены. Но это не отвечает ни на какие вопросы, потому что на них без пятнадцати двенадцать. Вопросов возникает ещё больше.