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Ольга Щербинина
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На Первом канале изменили видео из номера Навального и обвинили в этом его команду. А потом извинились за «ошибку» Материал редакции

Ведущий передачи «Время покажет» Артём Шейнин утверждал, что сторонники политика специально замазали циферблат часов, чтобы скрыть точное время съёмок.

62 комментария
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17 сентября на Первом канале вышел выпуск программы «Время покажет», в которой её ведущий Артём Шейнин продемонстрировал видео из томского отеля Xander, в котором останавливался Алексей Навальный. В нём показали бутылку с водой, на которой, по утверждению европейских специалистов, обнаружены следы вещества из группы «Новичок».

Шейнин обвинил команду политика в том, что в ролике специально замазали циферблат будильника, чтобы нельзя было установить точное время съёмок. «Я знаю, что нас сейчас смотрят вот эти навальнята, которые вот этот, так сказать, изготовили трим-пам-пам. Значит, обратите внимание, они всё-таки не такие лохобаны, как кажутся. Потому что, обратите внимание, только что обнаружили мои редакторы. Там вот стоят часики, который заблюрили не мы. На этом будильнике очень прекрасно было бы видно время. Но заблюрили этот будильник не мы, а они в своём видео», — заявил ведущий.

Однако на оригинале видео, опубликованном в инстаграме Навального, с часами всё в порядке.

В следующем выпуске своей программы Шейнин заявил, что в дневном выпуске «произошла техническая ошибка». Он также обратился к соратникам Навального. «Учитесь — мы ошиблись и признали свою ошибку. Вам бы тоже стоило работать посерьёзнее», — подчеркнул он.

Поскольку мы отвечаем, в отличие от этих ребятишек, за свои слова и дела, мы сегодня днём, например, совершили техническую ошибку. Поскольку разбирая это их фуфловое видео, мы показали, что часы были заблюрены, хотя на самом деле, вот слева, это у нас технический сбой произошёл. У нас съехал этот блюр, получилось, что они заблюрены. Мы, проверяя себя по три раза в том, что мы говорим и делаем, это обнаружили. Целый разнос у нас был. В результате выяснилось, что часы-то не заблюрены. Но это не отвечает ни на какие вопросы, потому что на них без пятнадцати двенадцать. Вопросов возникает ещё больше.

Артём Шепелин
ведущий Первого канала
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#новости #отравлениенавального #медиа

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62 комментария
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Участковый Петя

146

Ведущий передачи «Время покажет» Артём Шейнин насрал себе в штаны, а потом обвинил в этом сторонников навэльного

Ответить

Участковый Петя

Участковый
116

И так будет с каждым, добавил он

Ответить

Ян Марцел

Участковый
60

Через день оказалось, что это техническая ошибка - он забыл их снять, хотя думал что снял

Ответить

Справедливый глобус

Ян
5

Но в итоге насрал и в штаны, и на пол

Ответить

Участковый Петя

Справедливый
2

по привычке

Ответить

Романелло Кивогенс

36

 навальнята

 лохобаны

 фуфловое видео

На минуту, главный федеральный канал...

И да, в этой теме будет уместно привести свежее высказывание Эрнста Известного (я про Константина Эрнста):

Пандемия коронавируса положительно отразилась на росте телевизионной аудитории в России. По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, экран увлёк даже тех, кто обычно отдаёт предпочтение Интернету. «Люди, получая большое количество информации из Интернета, внутри себя сомневаются в её достоверности. Они знают, что на ТВ достоверность регулируется законодательством. Они знают, что информация, которую они получают из телевизора, гораздо более надежная, чем та, которую они получают из Интернета», — обозначил один из плюсов телевидения Эрнст на конференции ТВ-селлеров TV2B.

https://www.fontanka.ru/2020/09/16/69470337/

Ответить

FOX

Романелло
2

тот же канал

Ответить

Участковый Петя

FOX
6

о, вот тут он не забыл их снять

Ответить

Litnikov Danil

Романелло
0

Он поди и в единорогов верит

Ответить

Андрей Лузин

Litnikov
6

И в единоросов верит

Ответить

Андрей Лузин

Андрей
6

Да, и вправду звучит, как какое-то сказочное животное

Ответить

Андрей Лузин

Романелло
0

Трим-пам-пам

Ответить

Романтический жар

Романелло
0

Ага, а Дудь тут с Nexta спрашивает за слова)

Ответить

Maxim Kshishtovski

33

"Да, мы снова обосрались, но вы больше обосрались, потому что когда мы обосрались мы сказали что мы обосрались, но вы вообще-то по умолчанию больше обосрались и то, что мы обосрались, не считается, что мы обосрались, да и вообще я нихуя не всекаю че происходит, арвыропрвлопрвдпорп" - добавил телеведущий

Ответить

Maxim Kshishtovski

Maxim
11

Редакция получила эксклюзивные кадры со съемок телепередачи

Ответить

Maxim Kshishtovski

Maxim
4

Прошу прощения, возникла техническая ошибка. Это на самом деле не слова телеведущего, а кадр не со съемок телепередачи. Устроил себе разнос за это.

Ответить

Приличный глобус

10

Русские сожрут и попросят добавки

Ответить

anti kuzma

Приличный
1

позавчера ты кукарекал про разжигание?
то есть крымчаков и чеченцев упоминать нельзя, а русских Оролву можно.

Ответить

Евгений Клочков

anti
7

Ты не шаришь, Орлов это форс оф нейчур, он не подчиняется логике, этике и прочим мелочам, придуманным жалкими гоминидами

Ответить

Приличный глобус

Евгений
–2

Не рвись

Ответить

Евгений Клочков

Приличный
4

Держаться больше нету сил

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

Тут как то друг меня спросил

Ответить

сироп от щекотки

Евгений
0

Пишешь комментарий про русню=капают плюсики в карму. Кому-то этот ещё нужно, лул

Ответить

Евгений Клочков

Приличный
1

Жаль

Ответить

Приличный глобус

anti
1

Так твой комментарий не из-за чеченцев удалили, а потому что ты продвигал нацистко-сталинскую риторику оправдания репрессий против народов.

Ответить

anti kuzma

Приличный
–1

я ничего не продвигаю, я констатирую. Если ты разжёгся, придумав "риторику", то это твоя проблема.
Твой комментарий оскорбляет русских и ты это знаешь. Мне кажется ты пишешь на ТЖ в роли канатоходца, либо ты ёбнешься, либо проканает, при этом других ты спешишь защемить.
Мне кажется тебя в обезъяннике деклассировали.

обновление: https://tjournal.ru/by/213356-informacionnaya-voyna-belorusskie-protesty-i-zarabotok-telegram-kanala-glavnoe-iz-intervyu-dudya-s-osnovatelem-nexta?comment=4142369

тебя нужно забанить для твоего же блага.

Информационная война, белорусские протесты и…
«Главное медиа белорусского протеста».
tjournal.ru
Ответить

Приличный глобус

anti
1

Мне кажется, ты порвался

Ответить

anti kuzma

Приличн…
–1

вот и получается, что крымчаки и чеченцы это сталинская риторика, а "русские сожрут" это "порвался". @Вахтёр с русскими ещё так можно или уже нет?

Ответить

Атлант поправил плечи

Приличный
1
Ответить

Приличный глобус

Атлант
0

Зачем порвался?

Ответить

Polina Malahova

7

«Учитесь — мы ошиблись и признали свою ошибку. Вам бы тоже стоило работать посерьёзнее».

Ответить

Евгений Клочков

5

До чего ж противный кадр

Ответить

Max

4

Гопники ебаные

Ответить

Shmax

3

Поскольку мы отвечаем, в отличие от этих ребятишек, за свои слова и дела, мы сегодня днём, например, совершили техническую ошибку. Поскольку разбирая это их фуфловое видео, мы показали...

Это он так в эфире госканала выражается? Мда.

Ответить

Litnikov Danil

1

Как же я жду что они будут нести при новой власти

Ответить

Виктор Мерзляков

Litnikov
5

Ответственность

Ответить

Быстрый кубок

2

Вопросов возникает ещё больше.

Еще бы - обосрались, а в процессе подтирания умудрились снова говна набросить на других.
Удивлен что такой треш начали по первому каналу показывать. Хотя смотрел я его последний раз году так в 2010.

Ответить

Пластиковое Окно

2

Проблема в том, что "ошиблись" на гос. канале, а за слова "ответили" где-то там в интернетике.

Ответить

Dmitriy Volkov

2

Чего блять? Эт прямая цитата его, он в действительности так по телевизору разговаривает? Бля, этот гандон налепил какой-то фейковой хуйни и потом за свой фейк же и предъявил? Быдлану пора ебало ломать 

Ответить

Уютный кавалер

Dmitriy
0

Ему тут как-то благодарный зритель в ебальник харкнул на улице, но в жизни он не такой борзый оказался - утерся и ушёл.

Ответить

aliftin

–10

Почему навальный после себе оставил такой срач в номере, неужели нельзя собрать все бутылки и выкинуть, а полотенца и халат не бросать на пол. 

Ответить

Грамотный единорожек88

aliftin
2

И полы протереть... на всем этаже

Ответить

Дмитрий Прокофьев

aliftin
0

Это гостиница, он уже оплатил уборку номера, когда заселялся. Кроме того, это правило для горничной: полотенце на полу - просьба заменить, полотенце на сушилке - менять не нужно.

Ответить

Сырой Мика

1

Почему его ещё не нашли и не напоили чаем в тёмном переулке?

Ответить

Атлант поправил плечи

Сырой
0

Ананьев сейчас живет в Украине, и занимается своими делами

Ответить

Jabas

1

«произошла техническая ошибка»

главное вовремя признать технической ошибкой

Ответить

Пыльный химик

1

А есть вменяемые люди которое это говно смотрят? По-моему всяким ватникам и бабкам все эти объяснения вообще до пизды.

Ответить

YeezySpace

Пыльный
0

Я вчера случайно наткнулся на трансляцию Соловьева на ютубе, там смотрело 30к в онлайне.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

YeezySpace
0

Помёт ботов крутит, это давно известно

Ответить

Диана Толмачева

1

Это настолько плохо, что даже грустно, слёзно и смешно одновременно 

Ответить

Nikolay Vasiliev

1

Уууу с-с-с-с-ука, кто блюр из клетки выпустил раньше времени?! На будильник набросился!

Ответить

Вова А.

0

дон - прошептал один академек

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

Дебилы блядь

Ответить

Илюхер XXX

0

Человек-говнорот и человек-говно

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Ramin Adaev

0

Какой же долблеб этот Артём. Он будто буквально говорит "Мы специально насрали себе в штаны, чтобы вы так не делали".

Ответить

Andre Macareno

0

ОРТ настолько часто признает ошибки, что делает из этого инфоповод

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

 Поскольку мы отвечаем, в отличие от этих ребятишек, за свои слова и дела, мы сегодня днём, например, совершили техническую ошибку. Поскольку разбирая это их фуфловое видео, мы показали, что часы были заблюрены, хотя на самом деле, вот слева, это у нас технический сбой произошёл.

интересные извинения

Ответить

сироп от щекотки

0

"Короче, тема такая. Замути хитовый расколбас. Залей мой кеш в понтовый пластик. А то че я реально как лох с налатосом?"
Добавил Артём Шепелин

Ответить

Денис Вселенский

0

Жаль Ананьев, его ещё в Вероне не порезал

Ответить

sf

0

зачем вы это смотрите?

Ответить

Часовой Женя

0

Учитесь — мы ошиблись и признали свою ошибку

Один раз из тысячи?

Ответить
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