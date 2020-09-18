На Первом канале изменили видео из номера Навального и обвинили в этом его команду. А потом извинились за «ошибку» Материал редакции
Ведущий передачи «Время покажет» Артём Шейнин утверждал, что сторонники политика специально замазали циферблат часов, чтобы скрыть точное время съёмок.
17 сентября на Первом канале вышел выпуск программы «Время покажет», в которой её ведущий Артём Шейнин продемонстрировал видео из томского отеля Xander, в котором останавливался Алексей Навальный. В нём показали бутылку с водой, на которой, по утверждению европейских специалистов, обнаружены следы вещества из группы «Новичок».
Шейнин обвинил команду политика в том, что в ролике специально замазали циферблат будильника, чтобы нельзя было установить точное время съёмок. «Я знаю, что нас сейчас смотрят вот эти навальнята, которые вот этот, так сказать, изготовили трим-пам-пам. Значит, обратите внимание, они всё-таки не такие лохобаны, как кажутся. Потому что, обратите внимание, только что обнаружили мои редакторы. Там вот стоят часики, который заблюрили не мы. На этом будильнике очень прекрасно было бы видно время. Но заблюрили этот будильник не мы, а они в своём видео», — заявил ведущий.
Однако на оригинале видео, опубликованном в инстаграме Навального, с часами всё в порядке.
В следующем выпуске своей программы Шейнин заявил, что в дневном выпуске «произошла техническая ошибка». Он также обратился к соратникам Навального. «Учитесь — мы ошиблись и признали свою ошибку. Вам бы тоже стоило работать посерьёзнее», — подчеркнул он.
Через день оказалось, что это техническая ошибка - он забыл их снять, хотя думал что снял
Справедливый глобус
Но в итоге насрал и в штаны, и на пол
навальнята
лохобаны
фуфловое видео
На минуту, главный федеральный канал...
И да, в этой теме будет уместно привести свежее высказывание Эрнста Известного (я про Константина Эрнста):
Пандемия коронавируса положительно отразилась на росте телевизионной аудитории в России. По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, экран увлёк даже тех, кто обычно отдаёт предпочтение Интернету. «Люди, получая большое количество информации из Интернета, внутри себя сомневаются в её достоверности. Они знают, что на ТВ достоверность регулируется законодательством. Они знают, что информация, которую они получают из телевизора, гораздо более надежная, чем та, которую они получают из Интернета», — обозначил один из плюсов телевидения Эрнст на конференции ТВ-селлеров TV2B.
https://www.fontanka.ru/2020/09/16/69470337/
Он поди и в единорогов верит
И в единоросов верит
"Да, мы снова обосрались, но вы больше обосрались, потому что когда мы обосрались мы сказали что мы обосрались, но вы вообще-то по умолчанию больше обосрались и то, что мы обосрались, не считается, что мы обосрались, да и вообще я нихуя не всекаю че происходит, арвыропрвлопрвдпорп" - добавил телеведущий
Редакция получила эксклюзивные кадры со съемок телепередачи
Прошу прощения, возникла техническая ошибка. Это на самом деле не слова телеведущего, а кадр не со съемок телепередачи. Устроил себе разнос за это.
позавчера ты кукарекал про разжигание?
то есть крымчаков и чеченцев упоминать нельзя, а русских Оролву можно.
Ты не шаришь, Орлов это форс оф нейчур, он не подчиняется логике, этике и прочим мелочам, придуманным жалкими гоминидами
Приличный глобус
Не рвись
Держаться больше нету сил
Пишешь комментарий про русню=капают плюсики в карму. Кому-то этот ещё нужно, лул
Так твой комментарий не из-за чеченцев удалили, а потому что ты продвигал нацистко-сталинскую риторику оправдания репрессий против народов.
я ничего не продвигаю, я констатирую. Если ты разжёгся, придумав "риторику", то это твоя проблема.
Твой комментарий оскорбляет русских и ты это знаешь. Мне кажется ты пишешь на ТЖ в роли канатоходца, либо ты ёбнешься, либо проканает, при этом других ты спешишь защемить.
Мне кажется тебя в обезъяннике деклассировали.
обновление: https://tjournal.ru/by/213356-informacionnaya-voyna-belorusskie-protesty-i-zarabotok-telegram-kanala-glavnoe-iz-intervyu-dudya-s-osnovatelem-nexta?comment=4142369
тебя нужно забанить для твоего же блага.
Мне кажется, ты порвался
вот и получается, что крымчаки и чеченцы это сталинская риторика, а "русские сожрут" это "порвался". @Вахтёр с русскими ещё так можно или уже нет?
«Учитесь — мы ошиблись и признали свою ошибку. Вам бы тоже стоило работать посерьёзнее».
Поскольку мы отвечаем, в отличие от этих ребятишек, за свои слова и дела, мы сегодня днём, например, совершили техническую ошибку. Поскольку разбирая это их фуфловое видео, мы показали...
Это он так в эфире госканала выражается? Мда.
Как же я жду что они будут нести при новой власти
Проблема в том, что "ошиблись" на гос. канале, а за слова "ответили" где-то там в интернетике.
Чего блять? Эт прямая цитата его, он в действительности так по телевизору разговаривает? Бля, этот гандон налепил какой-то фейковой хуйни и потом за свой фейк же и предъявил? Быдлану пора ебало ломать
Уютный кавалер
Ему тут как-то благодарный зритель в ебальник харкнул на улице, но в жизни он не такой борзый оказался - утерся и ушёл.
Почему навальный после себе оставил такой срач в номере, неужели нельзя собрать все бутылки и выкинуть, а полотенца и халат не бросать на пол.
Это гостиница, он уже оплатил уборку номера, когда заселялся. Кроме того, это правило для горничной: полотенце на полу - просьба заменить, полотенце на сушилке - менять не нужно.
Я вчера случайно наткнулся на трансляцию Соловьева на ютубе, там смотрело 30к в онлайне.
Уууу с-с-с-с-ука, кто блюр из клетки выпустил раньше времени?! На будильник набросился!
Какой же долблеб этот Артём. Он будто буквально говорит "Мы специально насрали себе в штаны, чтобы вы так не делали".
Поскольку мы отвечаем, в отличие от этих ребятишек, за свои слова и дела, мы сегодня днём, например, совершили техническую ошибку. Поскольку разбирая это их фуфловое видео, мы показали, что часы были заблюрены, хотя на самом деле, вот слева, это у нас технический сбой произошёл.
интересные извинения
"Короче, тема такая. Замути хитовый расколбас. Залей мой кеш в понтовый пластик. А то че я реально как лох с налатосом?"
Добавил Артём Шепелин