США обяжут магазины приложений удалить TikTok и WeChat для пользователей из Соединённых Штатов Материал редакции
Указ начнёт действовать с 20 сентября, но Трамп может отменить блокировку TikTok, если владелец сервиса договорится с американскими властями.
Министерство торговли США обяжет магазины приложений в Соединённых Штатах удалить TikTok и WeChat с 20 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. По их информации, официально указ должны опубликовать 18 сентября.
По словам одного из собеседников агентства, приложения не должны находиться на платформах, «доступных в Соединённых Штатах». Власти запретят загружать их из магазинов и предоставлять обновления к ним, но не станут обязывать удалить TikTok и WeChat с устройств. «Мы не собираемся преследовать отдельных пользователей», — утверждает собеседник Reuters.
Чиновники сказали, что со временем использовать приложения станет неудобно и пользователи от них откажутся. «Мы ожидаем, что рынок будет действовать, и появятся более безопасные приложения, которым американцы могут доверять, и восполнят эти пробелы, а правительству Соединённых Штатов не придется предпринимать аналогичные действия», — рассказал чиновник на условиях анонимности.
Президент США Дональд Трамп сможет отменить блокировку TikTok ещё до того, как указ вступит в силу, отмечает Reuters, поскольку владелец сервиса ведёт переговоры о сделке с американской Oracle. По условию властей США, сервис не будут запрещать в стране, если его продадут американской фирме.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.
Капитализм уже не торт
Это уже не обычный капитализм, а Authoritarian capitalism, это другое
Занятно, что статья существует только на английском и французском
На русском суть этой статьи просто под термином «Капитализм» скорее всего описана 🌚
Не нормально. Но отвечать теми же тирановскими методами демократичной стране - ещё хуже.
Бетонный американец
Нет, не хуже. Нужно еще жестче отвечать
Ага, например заблочить импорт из Китая
Так пусть вводят санкции против it руководства, а не против пользователей, перекидывая на них свою алчность
Но справедливо же ?
Зная как Китай блокирует всё "неугодное" КПК:
Бетонный американец
Там под номером 298 в таблице сам тикток заблокирован. Я вообще нихуя не понимаю
Ну это же международное приложение. А то вдруг китайцам будут попадаться видео 1989 года, с событиями на Тяньаньмэнь.
Трамп может отменить TikTok
TikTok is cancelled, thanks daddy Donald.
P.S. Исправили
неужели популярность тиктока не идёт на спад?
А что, произошло событие когда все резко поумнели?
не очень хорошего ты мнения о навальном я смотрю))
появятся более безопасные приложения, которым американцы могут доверять, и восполнят эти пробелы
Я вот смотрю американцам ТАК всрался WeChat, что у них человек с зелеными сообщениями в приложении Сообщения на iPhone приравнивается к животному на убой, а почти все мемы с переписками родом из штатов – либо из iMessage, либо из Snapchat.
Эффективно работаете пацаны, хочу посмотреть как чувак из Аньхоя открывший лапшичную в Нью-Йорке пытается спросить у матери оставшейся на родине как у неё там здоровье, тупые выблядки.
Хотя там наверное дед таблетки забыл принять и просто "так че там китайское ага тикток и вичат, запретить".