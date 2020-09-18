Указ начнёт действовать с 20 сентября, но Трамп может отменить блокировку TikTok, если владелец сервиса договорится с американскими властями.

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Обновление 15:34 Официальный Официальный указ опубликовали на сайте Министерства торговли США.

Министерство торговли США обяжет магазины приложений в Соединённых Штатах удалить TikTok и WeChat с 20 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. По их информации, официально указ должны опубликовать 18 сентября.

По словам одного из собеседников агентства, приложения не должны находиться на платформах, «доступных в Соединённых Штатах». Власти запретят загружать их из магазинов и предоставлять обновления к ним, но не станут обязывать удалить TikTok и WeChat с устройств. «Мы не собираемся преследовать отдельных пользователей», — утверждает собеседник Reuters.

Чиновники сказали, что со временем использовать приложения станет неудобно и пользователи от них откажутся. «Мы ожидаем, что рынок будет действовать, и появятся более безопасные приложения, которым американцы могут доверять, и восполнят эти пробелы, а правительству Соединённых Штатов не придется предпринимать аналогичные действия», — рассказал чиновник на условиях анонимности.

Президент США Дональд Трамп сможет отменить блокировку TikTok ещё до того, как указ вступит в силу, отмечает Reuters, поскольку владелец сервиса ведёт переговоры о сделке с американской Oracle. По условию властей США, сервис не будут запрещать в стране, если его продадут американской фирме.