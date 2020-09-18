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Новости
Алексей Боржонов
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США обяжут магазины приложений удалить TikTok и WeChat для пользователей из Соединённых Штатов Материал редакции

Указ начнёт действовать с 20 сентября, но Трамп может отменить блокировку TikTok, если владелец сервиса договорится с американскими властями.

33 комментария
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Обновление 15:34 Официальный указ опубликовали на сайте Министерства торговли США.

Министерство торговли США обяжет магазины приложений в Соединённых Штатах удалить TikTok и WeChat с 20 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. По их информации, официально указ должны опубликовать 18 сентября.

По словам одного из собеседников агентства, приложения не должны находиться на платформах, «доступных в Соединённых Штатах». Власти запретят загружать их из магазинов и предоставлять обновления к ним, но не станут обязывать удалить TikTok и WeChat с устройств. «Мы не собираемся преследовать отдельных пользователей», — утверждает собеседник Reuters.

Чиновники сказали, что со временем использовать приложения станет неудобно и пользователи от них откажутся. «Мы ожидаем, что рынок будет действовать, и появятся более безопасные приложения, которым американцы могут доверять, и восполнят эти пробелы, а правительству Соединённых Штатов не придется предпринимать аналогичные действия», — рассказал чиновник на условиях анонимности.

Президент США Дональд Трамп сможет отменить блокировку TikTok ещё до того, как указ вступит в силу, отмечает Reuters, поскольку владелец сервиса ведёт переговоры о сделке с американской Oracle. По условию властей США, сервис не будут запрещать в стране, если его продадут американской фирме.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.

#новости #tiktok #wechat #сша

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33 комментария
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Вова А.

0

Капитализм уже не торт

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Vandgory

Вова
8

Ну то есть нормально, что Китай давно блочит все сервисы США, ему можно. Или это другое? Чет капитализм долго терпел войну в одну сторону.

Ответить

Sam Lowry

Vandgory
5

Да, Китай — это не капитализм. Не знал?

Ответить

Vandgory

Sam
1

Да, не знал. Всегда думал, что там обычный капитализм с диктатурой.

Ответить

Denis Shiryaev

Vandgory
0

Это уже не обычный капитализм, а Authoritarian capitalism, это другое

Authoritarian capitalism
Authoritarian capitalism, or illiberal capitalism, is an economic system in which a capitalist…
en.m.wikipedia.org
Ответить

Taktischer Corgi

Denis
0

Занятно, что статья существует только на английском и французском

Ответить

Denis Shiryaev

Taktisc…
0

На русском суть этой статьи просто под термином «Капитализм» скорее всего описана 🌚

Ответить

Сергей Васильев

Sam
0

Игроков, не играющих по правилам, выкидывают с рынка, не знал?

Ответить

Temp Temper

Vandgory
2

Не нормально. Но отвечать теми же тирановскими методами демократичной стране - ещё хуже. 

Ответить

Бетонный американец

Temp
1

Нет, не хуже. Нужно еще жестче отвечать

Ответить

Temp Temper

Бетонный
0

Ага, например заблочить импорт из Китая 

Ответить

Бетонный

Temp
0

Тогда народ похватает стволы и пойдёт войной на белый дом

Ответить

Vandgory

Temp
1

Китай зарабатывает бабки на США, а США на Китае не может. Не чувствуешь, что это не справедливо. Ведь одна из основ демократии - справедливость?

Ответить

Temp Temper

Vandgory
0

Так пусть вводят санкции против it руководства, а не против пользователей, перекидывая на них свою алчность 

Ответить

Vandgory

Temp
0

И что санкции? А сервисы оставить работающими, чтобы они и дальше приносили прибыль Китаю?

Ответить

XBOX Russia

Вова
2

По прежнему торт...просто в него насрали красным...большой кучей...

Ответить

common sense

Вова
0

Но справедливо же ?
Зная как Китай блокирует всё "неугодное" КПК:

List of websites blocked in mainland China
Many domain names are blocked in mainland China under the country's Internet censorship policy…
en.wikipedia.org
Ответить

Sam Lowry

common
1

В Китае никогда не заявлялся свободный рынок.

Ответить

Бетонный американец

common
0

Там под номером 298 в таблице сам тикток заблокирован. Я вообще нихуя не понимаю

Ответить

common sense

Бетонный
0

Ну это же международное приложение. А то вдруг китайцам будут попадаться видео 1989 года, с событиями на Тяньаньмэнь.

Ответить

Оскорбления и спам

1

Трамп может отменить TikTok

TikTok is cancelled, thanks daddy Donald.

P.S. Исправили

Ответить

sf

1

а вот и новая торговая война

Ответить

Taktischer Corgi

0

неужели популярность тиктока не идёт на спад?

Ответить

Алексей Панкратов

Taktischer
–2

А что, произошло событие когда все резко поумнели? 

Ответить

Taktischer Corgi

Алексей
–1

не очень хорошего ты мнения о навальном я смотрю))

Ответить

Алексей Панкратов

Taktischer
–1

Сам виноват. Нехер было в  ТикТок регаться. 

Ответить

Диана Толмачева

0

никаких танцулек 

Ответить

Индийский Слава

0

А так да, свободная конкуренция и всё такое.

Ответить

Алексей Панкратов

0

Пф... Все за Ненькой повторяют. Блокируем мусор с 2014 года. 

Ответить

Эдуард Суровый

0

А я думал еще, зачем тикток запустил полноценную веб-версию.

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Оскорбления и спам

0

появятся более безопасные приложения, которым американцы могут доверять, и восполнят эти пробелы

Я вот смотрю американцам ТАК всрался WeChat, что у них человек с зелеными сообщениями в приложении Сообщения на iPhone приравнивается к животному на убой, а почти все мемы с переписками родом из штатов – либо из iMessage, либо из Snapchat.

Эффективно работаете пацаны, хочу посмотреть как чувак из Аньхоя открывший лапшичную в Нью-Йорке пытается спросить у матери оставшейся на родине как у неё там здоровье, тупые выблядки.

Хотя там наверное дед таблетки забыл принять и просто "так че там китайское ага тикток и вичат, запретить".

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Старательный файл

Оскорбления
0

Эсэмэску отправит? Или тупо позвонит?

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Комментарии

common sense

США обяжут магазины приложений…

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