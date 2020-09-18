Белорусская певица отказалась выступать на провластном женском форуме. А потом услышала там свой вокал Материал редакции
Другая исполнительница пела под фонограмму девушки.
Певица Стефания Соколова рассказала, что отказалась выступать на женском форуме «За Беларусь», который прошёл в Минске 17 сентября. Однако позже она обнаружила, что неизвестная девушка поёт на концерте, используя запись её вокала.
«На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?» — написала Соколова.
Девушка также выложила запись настоящего выступления, где песню «Беларусь мая, ты чароўная» исполняет она сама. Его показали на телевидении 3 июля.
Стефании Соколовой 15 лет, она — финалистка шоу «Голос.Дети», участница детского Евровидения, лауреат международных вокальных конкурсов.
Концерт в поддержку Лукашенко прошёл на «Минск-Арене». Хедлайнером мероприятия стал Николай Басков. Там также представили песню «Просто знай — любимую не отдают» в записи которой приняли участие несколько российских музыкантов.
Нарушение авторских прав? Хаха. Там людей пиздят и насилуют, а она про авторские права в стране, захваченной бандитами.
Ей 15
Тогда
Мне вот интересно, а то, что другой человек спел голосом автора – это какая-то большая мера агитации или что? Просто вот зачем
Быстрый кубок
Мероприятие анонсировано, видимо, на постере висела Соколова, а там на сцене - не видно ж.
Кровавый дебаркадер
Деньги уже взяли, программу утвердили. Как хотите, так и выкручивайтесь.
Быстрый кубок
Мы сначала напишем программу, а потом у артистов уточним, будут ли они выступать.
Было бы кринжово, если бы она умерла за пару дней, а на сцену под фонограмму кого-нибудь все равно выпустили
Зря она это всё говорит. Скоро увидим заведённое уголовное дело на неё.
Стефании Соколовой 15 лет
уголовное дело
Быстрый кубок
Уголовная ответственность по ряду статей - с 14. В России, по крайней мере. В РБ, уверен, тоже такие есть
Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?
Она 20 лет в коме пролежала и не видела что в стране происходит?