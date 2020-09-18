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Новости
Ольга Щербинина
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Белорусская певица отказалась выступать на провластном женском форуме. А потом услышала там свой вокал Материал редакции

Другая исполнительница пела под фонограмму девушки.

23 комментария
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Певица Стефания Соколова рассказала, что отказалась выступать на женском форуме «За Беларусь», который прошёл в Минске 17 сентября. Однако позже она обнаружила, что неизвестная девушка поёт на концерте, используя запись её вокала.

«На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?» — написала Соколова.

Девушка также выложила запись настоящего выступления, где песню «Беларусь мая, ты чароўная» исполняет она сама. Его показали на телевидении 3 июля.

Стефании Соколовой 15 лет, она — финалистка шоу «Голос.Дети», участница детского Евровидения, лауреат международных вокальных конкурсов.

Концерт в поддержку Лукашенко прошёл на «Минск-Арене». Хедлайнером мероприятия стал Николай Басков. Там также представили песню «Просто знай — любимую не отдают» в записи которой приняли участие несколько российских музыкантов.

«Просто знай — любимую не отдают»: Киркоров…
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tjournal.ru

#новости #белоруссия

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23 комментария
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Быстрый кубок

18

"А как же нарушение авторских прав?" — написала Соколова

Ох, Стефания, авторские права не попадают даже в топ-5 тех, которые нарушают в последнее время в РБ.

Ответить

Dra

9

Нарушение авторских прав? Хаха. Там людей пиздят и насилуют, а она про авторские права в стране, захваченной бандитами.

Ответить

Azat Khalilov

Dra
7

Ей 15 лет, камон. Ну и по делу говорит же

Ответить

Dmitry Shiryaev

Dra
0

Ей 15

Ответить

Dra

Dmitry
0

Ну тогда ладно.

Ответить

Azat Khalilov

Dra
0

Тогда

Ответить

Вова А.

Azat
2

а потом тебе 15 лет

Ответить

anti kuzma

Вова
0

попных

Ответить

Евгений Миронов

Dra
0

Начиная с "а она..." замажь чем-нибудь

Ответить

Дмитрий Шусов

1

Мне вот интересно, а то, что другой человек спел голосом автора – это какая-то большая мера агитации или что? Просто вот зачем 

Ответить

Быстрый кубок

Дмитрий
2

Мероприятие анонсировано, видимо, на постере висела Соколова, а там на сцене - не видно ж.

Ответить

Кровавый дебаркадер

Дмитрий
0

Деньги уже взяли, программу утвердили. Как хотите, так и выкручивайтесь.

Ответить

Быстрый кубок

Кровавый
0

Мы сначала напишем программу, а потом у артистов уточним, будут ли они выступать.
Было бы кринжово, если бы она умерла за пару дней, а на сцену под фонограмму кого-нибудь все равно выпустили

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Taktischer Corgi

0

Ditch.

Ответить

Имя Фамилия

0

Зря она это всё говорит. Скоро увидим заведённое уголовное дело на неё.

Ответить

Taktischer Corgi

Имя
0

 Стефании Соколовой 15 лет

 уголовное дело

Ответить

Быстрый кубок

Taktischer
0

Уголовная ответственность по ряду статей - с 14. В России, по крайней мере. В РБ, уверен, тоже такие есть

Ответить

Кровавый дебаркадер

Taktischer
0

У терроризма нет срока давности.

Ответить

Имя Фамилия

Taktischer
0

Не вижу противоречия

Ответить

Быстрый кубок

Имя
0

Попыталась незаконно пересечь закрытую с Польшей границу.

Ответить

anti kuzma

0

такая юная, а уже знает, как будет зарабатывать

Ответить

Алексей Панкратов

0

Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?

Она 20 лет в коме пролежала и не видела что в стране происходит? 

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Maksytoff

0

Как продать жопу режиму  без согласия, регистрации и смс

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