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Ольга Щербинина
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Белорусская певица отказалась выступать на провластном женском форуме. Но услышала там свой вокал Материал редакции

Другая исполнительница пела под фонограмму девушки.

50 комментариев
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Певица Стефания Соколова рассказала, что отказалась выступать на женском форуме «За Беларусь», который прошёл в Минске 17 сентября. Однако позже она обнаружила, что неизвестная девушка поёт на концерте, используя запись её вокала.

«На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?» — написала Соколова.

Девушка также выложила запись настоящего выступления, где песню «Беларусь мая, ты чароўная» исполняет она сама. Его показали на телевидении 3 июля.

Стефании Соколовой 15 лет, она — финалистка шоу «Голос.Дети», участница детского Евровидения, лауреат международных вокальных конкурсов.

Концерт в поддержку Лукашенко прошёл на «Минск-Арене». Хедлайнером мероприятия стал Николай Басков. Там также представили песню «Просто знай — любимую не отдают» в записи которой приняли участие несколько российских музыкантов.

«Просто знай — любимую не отдают»: Киркоров…
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tjournal.ru

#новости #белоруссия

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50 комментариев
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Быстрый кубок

76

"А как же нарушение авторских прав?" — написала Соколова

Ох, Стефания, авторские права не попадают даже в топ-5 тех, которые нарушают в последнее время в РБ.

Ответить

Сергей Королевский

Быстрый
12

Стефании Соколовой 15 лет, она — финалистка шоу «Голос.Дети», участница детского Евровидения

даже пятнадцатилетние умнее Киркорова и Баскова, которые поют песенки в поддержку Лукашенко

Ответить

Быстрый кубок

Сергей
–13

Если бы ей предложили столько, сколько им - и она бы спела. Или если бы надавили так, как на них - тоже.

Ответить

Непрерывный Кирилл

Быстрый
8

Как на Баскова могли надавить? Или сколько денег ему не хватает, чтобы поддержать тирана? Бред несёшь

Ответить

Быстрый кубок

Непрерывный
2

"Звезды" уровня Баскова и Киркорова уже приросли к этой кормушке. И приросли настолько, что сказать "Нет" на такие мероприятия они уже не могут. Весь этот бомонд "Голубого огонька" по сути - птицы в золотых клетках, даже если некоторым это и нравится.
Странно, что это надо объяснять.

Ответить

Непрерывный

Быстрый
2

Бред, ред. №2

Какие ещё птицы в клетках ты о чем вообще? 😁 они вполне могут отказать, как это сделали другие звёзды. И им ничего за это не будет. И деньги они также зарабатывают, как и раньше.

Ответить

Владислав

Непреры…
2

Если они откажутся, путь на все государственные каналы и государственные же мероприятия им окажется закрыт.
Скорее всего их объявят неприкасаемыми и порекомендуют не звать и на частные вечеринки. 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Владисл…
0

Именно так.
Большая часть заработка - это реклама и корпоративы, но моралистам этого не понять(

Ответить

Dmitry Shiryaev

Непреры…
0

Ты звал когда-нибудь кого-нибудь на своё мероприятие стоимостью выше 1кк?

Ответить

Особый жар

Быстрый
2

Не все люди бесхребетные мрази.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Особый
0

Зависит исключительно от суммы, паяльника и количества живых небезразличных родственников

Ответить

Быстрый кубок

Особый
0

Если вам и вашей семье пообещают этот хребет сломать, если не выступить - уже и сумма будет не важна.

Ответить

Dra

25

Нарушение авторских прав? Хаха. Там людей пиздят и насилуют, а она про авторские права в стране, захваченной бандитами.

Ответить

Azat Khalilov

Dra
38

Ей 15 лет, камон. Ну и по делу говорит же

Ответить

Dmitry Shiryaev

Dra
0

Ей 15

Ответить

Dra

Dmitry
0

Ну тогда ладно.

Ответить

Azat Khalilov

Dra
3

Тогда

Ответить

Вова А.

Azat
14

а потом тебе 15 лет

Ответить

Andre Macareno

Вова
1

И Тесак ещё пипиську целовать заставит…

Ответить

Уютный кавалер

Andre
6

Тесак сейчас Майкла Джексона заставляет

Ответить

Владислав

Andre
0

Тесак помер, буквально позавчера.

Ответить

Andre Macareno

Владисл…
–2

Я в курсе, но ради такого он восстанет из мертвых

Ответить

Dead Horse

Andre
0

Он любил детские хуи сосать

Ответить

Nastya

Andre
0

на небе только и разговоров о пиписьках...

Ответить

anti kuzma

Вова
0

попных

Ответить

Арсений Томилов

Dmitry
0

Перепись эйджистов!

Ответить

Евгений Миронов

Dra
0

Начиная с "а она..." замажь чем-нибудь

Ответить

Дмитрий Шусов

1

Мне вот интересно, а то, что другой человек спел голосом автора – это какая-то большая мера агитации или что? Просто вот зачем 

Ответить

Быстрый кубок

Дмитрий
14

Мероприятие анонсировано, видимо, на постере висела Соколова, а там на сцене - не видно ж.

Ответить

Кровавый дебаркадер

Дмитрий
1

Деньги уже взяли, программу утвердили. Как хотите, так и выкручивайтесь.

Ответить

Быстрый кубок

Кровавый
3

Мы сначала напишем программу, а потом у артистов уточним, будут ли они выступать.
Было бы кринжово, если бы она умерла за пару дней, а на сцену под фонограмму кого-нибудь все равно выпустили

Ответить

Aleksej Fedko

4

Представил себе какую-нибудь условную тетку за 50 организатор, обсуждает с другими: "Ну да , чет не вышло, а давайте другую девочку найдем и включим запись, они все так делают.
-Теть, маш, но ведь интернет,  узнають, засмеют же.
-Не умничай, ты чоль отвечать перид начальством будешь. молокосос."

Ответить

Алексей Панкратов

–13

Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?

Она 20 лет в коме пролежала и не видела что в стране происходит? 

Ответить

Дефицитный Сервелат

Алексей
3

Ей 15 лет, какие 20 лет в коме?

Ответить

Алексей Панкратов

Дефицитный
–3

А. Ну тогда ясно откуда такая наивность. 

О, а че порватки порвались? Что я не так сказал?

Ответить

Быстрый кубок

Алексей
3

Ну как бы она видела, что в стране происходит, и в свои 15 лет отказалась от участия. Организаторы положили на это хуй и запустили под ее фонограмму левую деваху.
Оригинал возмущается. В чем проблема?

Ответить

Алексей Панкратов

Быстрый
–3

В том, что диктатуре как бы поебать на права человека. 

Ответить

Имя Фамилия

0

Зря она это всё говорит. Скоро увидим заведённое уголовное дело на неё.

Ответить

Быстрый кубок

Имя
3

Попыталась незаконно пересечь закрытую с Польшей границу.

Ответить

Taktischer Corgi

Имя
0

 Стефании Соколовой 15 лет

 уголовное дело

Ответить

Быстрый кубок

Taktischer
3

Уголовная ответственность по ряду статей - с 14. В России, по крайней мере. В РБ, уверен, тоже такие есть

Ответить

Имя Фамилия

Taktischer
1

Не вижу противоречия

Ответить

Кровавый дебаркадер

Taktischer
0

У терроризма нет срока давности.

Ответить

anti kuzma

1

такая юная, а уже знает, как будет зарабатывать

Ответить

Maksytoff

1

Как продать жопу режиму  без согласия, регистрации и смс

Ответить

Непрерывный Кирилл

0

Больше интересно что за дура открывала рот под ее вокал

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Непрерывный
1

переодетый коля лукашенко

Ответить

Taktischer Corgi

0

Ditch.

Ответить

Олег Иванов

0

Ее возмущение понятно, но для начала нужно уточнить кому принадлежат права на произведение, учитывая то что девочка участвовала в шоу голос, вполне возможно что ее продвигает какой нибудь продюссер который все права на нее и имеет, так что может все вполне официально.

Надо уточнить

Ответить

Печатный велосипед

Олег
0

Если права на песню принадлежат какому-нибудь продюсеру, то разрешить публично ее исполнять кому угодно он, конечно, может, но использование в качестве фонограммы голоса другого исполнителя - не в его компетенции, разве нет?

Ответить
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