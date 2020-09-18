Белорусская певица отказалась выступать на провластном женском форуме. Но услышала там свой вокал Материал редакции
Другая исполнительница пела под фонограмму девушки.
Певица Стефания Соколова рассказала, что отказалась выступать на женском форуме «За Беларусь», который прошёл в Минске 17 сентября. Однако позже она обнаружила, что неизвестная девушка поёт на концерте, используя запись её вокала.
«На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?» — написала Соколова.
Девушка также выложила запись настоящего выступления, где песню «Беларусь мая, ты чароўная» исполняет она сама. Его показали на телевидении 3 июля.
Стефании Соколовой 15 лет, она — финалистка шоу «Голос.Дети», участница детского Евровидения, лауреат международных вокальных конкурсов.
Концерт в поддержку Лукашенко прошёл на «Минск-Арене». Хедлайнером мероприятия стал Николай Басков. Там также представили песню «Просто знай — любимую не отдают» в записи которой приняли участие несколько российских музыкантов.
Стефании Соколовой 15 лет, она — финалистка шоу «Голос.Дети», участница детского Евровидения
даже пятнадцатилетние умнее Киркорова и Баскова, которые поют песенки в поддержку Лукашенко
Быстрый кубок
Если бы ей предложили столько, сколько им - и она бы спела. Или если бы надавили так, как на них - тоже.
Непрерывный Кирилл
Как на Баскова могли надавить? Или сколько денег ему не хватает, чтобы поддержать тирана? Бред несёшь
Быстрый кубок
"Звезды" уровня Баскова и Киркорова уже приросли к этой кормушке. И приросли настолько, что сказать "Нет" на такие мероприятия они уже не могут. Весь этот бомонд "Голубого огонька" по сути - птицы в золотых клетках, даже если некоторым это и нравится.
Странно, что это надо объяснять.
Непрерывный
Бред, ред. №2
Какие ещё птицы в клетках ты о чем вообще? 😁 они вполне могут отказать, как это сделали другие звёзды. И им ничего за это не будет. И деньги они также зарабатывают, как и раньше.
Именно так.
Большая часть заработка - это реклама и корпоративы, но моралистам этого не понять(
Ты звал когда-нибудь кого-нибудь на своё мероприятие стоимостью выше 1кк?
Особый жар
Не все люди бесхребетные мрази.
Зависит исключительно от суммы, паяльника и количества живых небезразличных родственников
Быстрый кубок
Если вам и вашей семье пообещают этот хребет сломать, если не выступить - уже и сумма будет не важна.
Нарушение авторских прав? Хаха. Там людей пиздят и насилуют, а она про авторские права в стране, захваченной бандитами.
Ей 15
Тогда
И Тесак ещё пипиську целовать заставит…
Я в курсе, но ради такого он восстанет из мертвых
Мне вот интересно, а то, что другой человек спел голосом автора – это какая-то большая мера агитации или что? Просто вот зачем
Быстрый кубок
Мероприятие анонсировано, видимо, на постере висела Соколова, а там на сцене - не видно ж.
Кровавый дебаркадер
Деньги уже взяли, программу утвердили. Как хотите, так и выкручивайтесь.
Быстрый кубок
Мы сначала напишем программу, а потом у артистов уточним, будут ли они выступать.
Было бы кринжово, если бы она умерла за пару дней, а на сцену под фонограмму кого-нибудь все равно выпустили
Представил себе какую-нибудь условную тетку за 50 организатор, обсуждает с другими: "Ну да , чет не вышло, а давайте другую девочку найдем и включим запись, они все так делают.
-Теть, маш, но ведь интернет, узнають, засмеют же.
-Не умничай, ты чоль отвечать перид начальством будешь. молокосос."
Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?
Она 20 лет в коме пролежала и не видела что в стране происходит?
Ей 15 лет, какие 20 лет в коме?
А. Ну тогда ясно откуда такая наивность.
О, а че порватки порвались? Что я не так сказал?
Быстрый кубок
Ну как бы она видела, что в стране происходит, и в свои 15 лет отказалась от участия. Организаторы положили на это хуй и запустили под ее фонограмму левую деваху.
Оригинал возмущается. В чем проблема?
Зря она это всё говорит. Скоро увидим заведённое уголовное дело на неё.
Стефании Соколовой 15 лет
уголовное дело
Быстрый кубок
Уголовная ответственность по ряду статей - с 14. В России, по крайней мере. В РБ, уверен, тоже такие есть
Ее возмущение понятно, но для начала нужно уточнить кому принадлежат права на произведение, учитывая то что девочка участвовала в шоу голос, вполне возможно что ее продвигает какой нибудь продюссер который все права на нее и имеет, так что может все вполне официально.
Надо уточнить
Печатный велосипед
Если права на песню принадлежат какому-нибудь продюсеру, то разрешить публично ее исполнять кому угодно он, конечно, может, но использование в качестве фонограммы голоса другого исполнителя - не в его компетенции, разве нет?