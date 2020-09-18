Другая исполнительница пела под фонограмму девушки.

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Певица Стефания Соколова рассказала, что отказалась выступать на женском форуме «За Беларусь», который прошёл в Минске 17 сентября. Однако позже она обнаружила, что неизвестная девушка поёт на концерте, используя запись её вокала.

«На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?» — написала Соколова.

Девушка также выложила запись настоящего выступления, где песню «Беларусь мая, ты чароўная» исполняет она сама. Его показали на телевидении 3 июля.

Стефании Соколовой 15 лет, она — финалистка шоу «Голос.Дети», участница детского Евровидения, лауреат международных вокальных конкурсов.

Концерт в поддержку Лукашенко прошёл на «Минск-Арене». Хедлайнером мероприятия стал Николай Басков. Там также представили песню «Просто знай — любимую не отдают» в записи которой приняли участие несколько российских музыкантов.