Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Новости
Артём Мазанов
8535

Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Это уже пятый такой случай Материал редакции

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ назвал это «логичным завершением».

69 комментариев
В закладки

Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов.

Адвокатская палата нашла в действиях Пашаева «дисциплинарный проступок». Комиссия заявляла, что в публичных заявлениях Пашаева по делу Ефремова были нарушения этики.

Очевидно, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению.

Юрий Пилипенко
президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Пашаева лишили адвокатского статуса уже в пятый раз. Через год он может повторно сдать экзамен и вернуть себе лицензию.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого Минюст предлагал лишить Пашаева адвокатского статуса.

#новости #делоефремова

Артём Мазанов PLUS
+137 903
И это не новость ИА «Панорама»
13
6
50
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u0435\u0444\u0440\u0435\u043c\u043e\u0432\u0430"], "comments": 69, "likes": 50, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 213642, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 18 Sep 2020 16:45:27 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
69 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Artem 88

58

Как этот еблан вообще раньше работал?

Ответить

Быстрый кубок

Artem
22

Он не раз уже лишался статуса.
Потратит 11 миллионов и снова получит, в чем проблема

Ответить

Значимый Илья

Быстрый
17

Грош цена тогда этой новости. Адвокатская палата занимается имитацией бурной деятельности.

Ответить

Быстрый кубок

Значимый
3

Так и есть. Но редакция дерется за инфоповод же.
У чувака есть 11 лямов, у нас - нет. Да и когда он через год статус восстановит - пиар у него уже отличнейший.

Ответить

Михаил Зеленин

Быстрый
10

Я не понимаю кто его в здравом уме наймет после этого?
Может у звезд какая-то другая логика, но я бы не стал нанимать адвоката, который уничтожает в ноль твою репутацию, выставляет тебя подлецом и (вероятно) способствует увеличению присуждаемого тебе наказания

Ответить

Stanislav

Михаил
4

Репутацию он никому не уничтожил, наоборот своим лишением статуса он восстановил ее Ефремову. Ефремов теперь точно жертва. А когда Ефремова выпустят через пару лет за хорошее поведение, а может и раньше. Тогда Пашаев будет очень желанным адвокатом.

Ответить

Konstantin

Михаил
0

Ну Ефремов же нанял. Хотя написано про здравый ум...

Ответить

Заур Зауров

Быстрый
2

"Вернул" деньги вроде уже

Милена Митина @_marsi
«Эльман Пашаев вернул семье Михаила Ефремова значительную часть из уплаченных ему 11 млн рублей. Произошло это после того, как переговоры с Пашаевым провел знакомый семьи Ефремовых актер и каскадер Александр Иншаков»
Ответить

Старательный

Заур
5

Когда переговоры провёл актер и каскадер Александр Иншаков, обладатель черного пояса по карате.

Ответить

Быстрый кубок

Заур
0

"Значительную часть"
Точных сумм, разумеется, никто не назовет?

Ответить

Заур Зауров

Быстрый
–2

Я думаю какую то часть денег он не вернет так как технически "работу" провел а так Иншаков молодец заступился за коллегу

Ответить

Bird is the word

Заур
5

Иншаков был в «боевом отряде» вора в законе Япончика, это гуглится в два счета. Это потом он стал «каскадером всея Руси», а до этого был обычным бандюганом, которых, как известно, «бывших не бывает»

Ответить

alex twit

Bird
6

Какие отвратительные рожи

Ответить

Masha Kovalyova

Заур
5

 заступился за коллегу

Так этот ваш Ефремов ещё и мафиози?

Ответить

Нижний меч

Значимый
0

тоже мне новость

Ответить

Илья Волочков

Artem
7

Задаю каждый день такой же вопрос правительству РФ.

Ответить

Андрей Парусников

Илья
0

правительство непричем , оно действует в узком коридоре путинских рамок. мы не в парламентской демократии с коалиционным правительством, а в гибридной диктатуре живём.

Ответить

Алена Курочка

Artem
0

Его уже трижды вроде лишали. 

Ответить

Магомед Шереметьев

9

О пользе пессимизма

У британского консервативного философа Роджера Скрутона есть книга под названием The uses of pessimism, где тот писал о том, что ныне людям не хватает разумного пессимизма, дабы принимать мир таким, каков он есть. А недавно актер Михаил Ефремов получил 8 лет общего режима за то, что, усевшись пьяным за руль, устроил аварию, в которой погиб человек.

Ефремова некоторые осуждают, некоторые оправдывают. В основном, конечно, осуждают. Людям можно простить многие ошибки. До тех пор пока они не совершили ничего принципиально непоправимого. Гибель человека - это непоправимое. Однако авария все-таки не содержит умысла на убийство (в УК это звучит как "по неосторожности"). Статья 264 часть 4, пункт а) - это от 5 до 12 лет. Вероятно, можно было бы получить и меньше 5, сославшись на здоровье и тому подобное, а затем выйти по УДО годика через 2-3. Однако для этого требовалось признать вину, примириться с семьей погибшего и вообще вести себя как раскаявшийся человек. Но, вместо этого, Ефремов и его адвокат-проходимец Пашаев устроили блядский цирк, пытаясь отрицать очевидное - последняя версия гласила, будто Ефремов не был за рулем.

Зачем было так себя вести, чтобы закономерно накликать эти 8 лет? Многие пишут, будто Ефремов считал себе элитой и был уверен в своей безнаказанности. Но нет. Настоящая элита у РФ в таких случаях безнаказанной и остается. См. случай из 2010 года, когда членовоз "Лукойла", выехав на встречку, убил двух женщин, а виновницей ДТП в итоге признали погибшую (upd. судя по видео, выехал на разделительную, но это тоже запрещено).

Здесь же дело вот в чем. Самое сложное для тех, кто попадает под уголовное преследование - смириться с тем, что они никак не выберутся без потерь и будут сидеть. Ложная надежда, оптимизм, треклятое "позитивное мышление" - самые подлые и плохие советчики. Вот и Ефремов не сумел свыкнуться с мыслью о том, что вот сейчас он, заслуженный артист и любимец публики, поедет сидеть в вонючий лагерь, в окружении воров, грабителей и прочей почтенной публики. Ложная надежда толкнула его в объятия явного мошенника Пашаева, который попросту сумел продать ему иллюзию чудесного освобождения. Примерно так же Грабовой продавал матерям Беслана тему с "воскрешением детей". А Стив Джобс купился на идею, будто рак можно лечить вегетарианством. Ложная надежда может подтолкнуть даже самых разумных людей к тому, чтобы поверить в фантастическую ерунду.

В общем, если не хотите усугублять свое положение и покрывать себя дополнительным позором - следует учиться принимать потери. Учиться быть пессимистами (а то, что не надо пьяным за руль садиться - это и так понятно). И, надо сказать, подобный подход актуален для многих ситуаций: вроде протестов в Беларуси или очередных российских "выборов".
(С) пожарский

Ответить

Илюхер XXX

0

https://tjournal.ru/213644

Пашаева лишили адвокатского статуса — Ссылки на TJ
Адвокатская палата Северной Осетии лишила статуса Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова.
tjournal.ru
Ответить

Значимый Илья

Илюхер
17

Здесь 213642, у тебя 213644. Ты проиграл)

Ответить

Илюхер XXX

Значимый
0

блиииин на пару секунд раньше нажал кнопку нового материала небось

Ответить

Быстрый кубок

Илюхер
0

Так номер присваевается вроде после нажатия на "опубликовать", нет?

Ответить

Илюхер XXX

Быстрый
1

проверь сам, если из шапки подсайта перейти в полный редактор, будет адрес типа тжорнал.ру/вритинг/номер

Ответить

Alexey Andreev

Быстрый
0

Черновик тоже надо куда-то сохранять.

Ответить

Darya Timofeeva

2

То есть они реально думали, что это дело вообще возможно выиграть?))))))) 

Ответить

Олег Мельник

Darya
6

Возможно, пообещал Ефремову развалить дело, или довести его до условки, выбрав тактику тотального отрицания. Правда, я не представляю, как это бы помогло, доказательства были слишком очевидны.

Ответить

Darya Timofeeva

Олег
1

Да тут даже тотальное отрицалово бы не помогло, тут вообще хз что могло бы помочь) 
Тупа лишать статуса адвоката за то что не выиграл проигрышное дело. Топ! 

Ответить

Oldfag TV

Darya
0

Его вряд ли лишили статуса за это. Скорее за слишком свободное и активное общение с прессой.
Адвоката пострадавшей стороны тоже намеревались лишить статуса.

Ответить

German Times

Oldfag
4

нет, он трех лжесвидетелей в суд привел.

Ответить

Oldfag TV

German
0

А, даже трёх?!

Ответить

German Times

Oldfag
0

Которые говорили, что за рулем был не Ефремов

Ответить

Oldfag TV

German
0

Не, я слышал про одного, но три – это очень сильно, конечно.

Ответить

Лиса Музыка

Darya
4

Добровинский вроде говорил, что защиту можно было построить на том, что в момент аварии у Ефремова был микроинсульт. Алкоголик же, сосуды слабые. Сердце тоже. Поплохело ему за рулём на мгновение. Не знаю правда, помогло бы это совсем избежать наказания

Ответить

Konstantin Voronov

Лиса
2

Помогло бы 8 не получить

Ответить

Mikhail Pukas

Darya
1

Могли бы условно дать, или хотя-бы колонию - поселение. 

Ответить

Заур Зауров

Mikhail
0

.

Ответить

Jazz Ra

Darya
0

Между выиграть или проиграть, ещё есть большая часть именуемая "смягчение наказания".

Ответить

Rizvanof

3

Не пропадет, другую херню замутит, к примеру лечение алкогольной зависимости))

Ответить

Значимый Илья

2

Странная история с ним какая-то. И что за дисциплинарный проступок. Поди кому-то не понравилось, что он хайпа словил на этом деле.

Ответить

Cesar Brigance

2

С первого заседания было понятно, что его лишат статуса. Практика по таким делам: виниться, каяться, просить прощения, платить родственникам. Что, в принципе, и советовали другие адвокаты. Но у этого, почему-то, другая тактика в таких делах. 

Ответить

Павел Мухунов

2

Спустя год. Когда очередной селебрити убьет прохожего в центре Москвы

Ответить

Алексей Андрианов

2

В 1987 году по вине нетрезвого водителя «Камаза» погибла семья Пашаева: мать, отец и два брата. Тогда Эльману было 15 лет. «Родственники... сделали все, чтобы виновника аварии не посадили».

А мне кажется, что Пашаев всё делал намеренно!

Ответить

Праздничный самолет

Алексей
0

Кармическая месть она такая, да.

Ответить

Характерный кот

0

Эм... То есть его лишили адвокатского статуса за то что он не смог защитить Ефремова? Или за то что взялся его защищать? Или за то что защищал, но неправильно? Как это вообще работает?

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Характерный
3

Его лишили статуса не за профессиональные навыки (которых, вообще-то, ноль), а за поведение на процессе, которое было суть тупое затягивание времени, провокации, ложь и клоунада.

Ответить

German Times

Характерный
1

за трех лжесвидетелей, которые говорили, что за рулем был не Ефремов

Ответить

Общественный парфюмер

1

По всей стране адвокаты по назначению работают на обвинение и уламывают не имеющих альтернатив обвиняемых признавать вину, вместе с стороной обвинения угрожая им страшными сроками - ок, нормально.

Богатый дурачок, работающий для богатых дурачков, повёл себя как сотрудник российского МИДа в суде - инфоповод на две недели, лишение адвокатского статуса, торжественная победа.

Ответить

AZP

Общественный
0

Пашаев не дурачок, а хитрожопый.

Ответить

Александр Starый

1
Ответить

Андрей Иванов

0

Статус ничто,деньги все.Не уверен,что у этого осетина вообще есть диплом об образовании.

Ответить

Сергей Морозов

Андрей
0

Он Осетин.

Ответить

Андрей Иванов

Сергей
0

Спасибо,исправлю сейчас.

Ответить

Sergiy Sev

0

Да зачем ему теперь работать? Денег срубил нормально

Ответить

Dark Rain

Sergiy
2

Такие люди не привыкли жить на 50000 рублей в месяц. Потратит за пару лет эти 11 миллионов как нефиг делать.

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

Dark
1

за пару лет?)))) Чувак на Майбахе ездит, что такое 150 тысяч долларов для человека, ездящего на майбахе?
Он со всей этой истории заработает гораздо больше, чем 11 миллионов рублей.

Ответить

Кеша Шушпанов

Sergiy
0

Ефремов уже собирается отсудить у него эти деньги назад. И, думаю, у него получится.

Ответить

Dmitry Dubov

Кеша
0

В тг читал что при помощи друга Ефремова каскадера Иншакова (в бригаде снимался и вроде как реально и давно и плотно связан с серьезным криминалом) 11 млн уже забрали

Ответить

Denny Stark

0

Лол

Ответить

Руслан Астратов

0

Ахахахаха!

Ответить

Индийский Слава

0

бгг

Ответить

Мировой фитиль

0

А со вторым что сделали, его тоже хотели наказать. 

Ответить

Taktischer Corgi

0

 Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

ПОЗНА!

Ответить

Ученый пёс_анон

0

Ефременко это уже не поможет

Ответить

Harry Matevosyan

0

Доадвакатился

Ответить

Франсуа Наоборот

0

А че не пожизненно??

Ответить

alex twit

0

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

God Damn

0

Опечатка. «Водитель»

Ответить

Semen Semenov

0

Пять раз? Это российский аналог Сола Гудмана же 😆

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
СК: Максим «Тесак» Марцинкевич точно покончил с собой, до этого он «в доверительной беседе» признался в убийствах
«Тесак» признался следователям, что «начал убивать приезжих в Москву с 19 лет».
214
Новости
В Новосибирске депутат горсовета, избранный при поддержке «Умного голосования», вступил во фракцию «Единой России»
Сам он уверен, что люди проголосовали бы за него и без «команды по интернету неизвестно от кого».
217
Интернет
«Тесак не убивал себя»: в соцсетях не верят в самоубийство Максима Марцинкевича — повлияли обстоятельства и старые посты
Шесть лет назад он призывал не верить, если вдруг вскроет вены или повесится (как и случилось). На фоне сомнений появился хэштег по аналогии с «Epstein Didn't Kill Himself».
233
Популярное за три дня
Новости
«Патриарх Копилка»: екатеринбургский художник нарисовал патриарха Кирилла в образе Скруджа Макдака, сидящего в золоте
В 2010-2012 годах Слава PTRK нарисовал на этом же месте четыре других версии патриарха в виде копилки.
57
Новости
Американский художник захотел выкупить тело Ленина за миллиард долларов и построить копию мавзолея в США
Он считает, что Ленин и мавзолей больше не нужны России, поскольку она обзавелась «своим императором».
109
Интернет
У жителя Малайзии украли из дома айфон. Он нашёл его в джунглях — а заодно селфи и видео, сделанные обезьяной
Вор, может, и оказался проворным, но заметать следы совершенно не умеет.
65
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Шуруповёрт Makita

«За моей семьей идёт охота…

Sergey Pal

В Китае провалился проект…

55Leon77

«За моей семьей идёт охота…

Kemosabe

Запись в подсайте Twitter

Semen Semenov

Бывшего адвоката Ефремова…

Alexey Andreev

Бывшего адвоката Ефремова…

Daniil Minashkin

«За моей семьей идёт охота…

Екатерина Кузнецова

Тысячи людей 10 лет искали…

Тот самый

Басков написал непонятное…

Neketa Fo

Запись в подсайте Twitter

Александр Великий

Басков написал непонятное…

Арсений Томилов

Басков написал непонятное…

Екатерина Кузнецова

Тысячи людей 10 лет искали…

Тот самый

Басков написал непонятное…

AZP

Бывшего адвоката Ефремова…

Лев

«За моей семьей идёт охота…

Александр Starый

Бывшего адвоката Ефремова…

Федор Никитин

Басков написал непонятное…

Лев

«За моей семьей идёт охота…

Илюхер XXX

Тысячи людей 10 лет искали…