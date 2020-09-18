Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Это уже пятый такой случай Материал редакции
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ назвал это «логичным завершением».
Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов.
Адвокатская палата нашла в действиях Пашаева «дисциплинарный проступок». Комиссия заявляла, что в публичных заявлениях Пашаева по делу Ефремова были нарушения этики.
Пашаева лишили адвокатского статуса уже в пятый раз. Через год он может повторно сдать экзамен и вернуть себе лицензию.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого Минюст предлагал лишить Пашаева адвокатского статуса.
Как этот еблан вообще раньше работал?
Быстрый кубок
Он не раз уже лишался статуса.
Потратит 11 миллионов и снова получит, в чем проблема
Значимый Илья
Грош цена тогда этой новости. Адвокатская палата занимается имитацией бурной деятельности.
Быстрый кубок
Так и есть. Но редакция дерется за инфоповод же.
У чувака есть 11 лямов, у нас - нет. Да и когда он через год статус восстановит - пиар у него уже отличнейший.
Я не понимаю кто его в здравом уме наймет после этого?
Может у звезд какая-то другая логика, но я бы не стал нанимать адвоката, который уничтожает в ноль твою репутацию, выставляет тебя подлецом и (вероятно) способствует увеличению присуждаемого тебе наказания
"Вернул" деньги вроде уже
Старательный
Когда переговоры провёл актер и каскадер Александр Иншаков, обладатель черного пояса по карате.
Быстрый кубок
"Значительную часть"
Точных сумм, разумеется, никто не назовет?
Я думаю какую то часть денег он не вернет так как технически "работу" провел а так Иншаков молодец заступился за коллегу
Иншаков был в «боевом отряде» вора в законе Япончика, это гуглится в два счета. Это потом он стал «каскадером всея Руси», а до этого был обычным бандюганом, которых, как известно, «бывших не бывает»
Задаю каждый день такой же вопрос правительству РФ.
правительство непричем , оно действует в узком коридоре путинских рамок. мы не в парламентской демократии с коалиционным правительством, а в гибридной диктатуре живём.
О пользе пессимизма
У британского консервативного философа Роджера Скрутона есть книга под названием The uses of pessimism, где тот писал о том, что ныне людям не хватает разумного пессимизма, дабы принимать мир таким, каков он есть. А недавно актер Михаил Ефремов получил 8 лет общего режима за то, что, усевшись пьяным за руль, устроил аварию, в которой погиб человек.
Ефремова некоторые осуждают, некоторые оправдывают. В основном, конечно, осуждают. Людям можно простить многие ошибки. До тех пор пока они не совершили ничего принципиально непоправимого. Гибель человека - это непоправимое. Однако авария все-таки не содержит умысла на убийство (в УК это звучит как "по неосторожности"). Статья 264 часть 4, пункт а) - это от 5 до 12 лет. Вероятно, можно было бы получить и меньше 5, сославшись на здоровье и тому подобное, а затем выйти по УДО годика через 2-3. Однако для этого требовалось признать вину, примириться с семьей погибшего и вообще вести себя как раскаявшийся человек. Но, вместо этого, Ефремов и его адвокат-проходимец Пашаев устроили блядский цирк, пытаясь отрицать очевидное - последняя версия гласила, будто Ефремов не был за рулем.
Зачем было так себя вести, чтобы закономерно накликать эти 8 лет? Многие пишут, будто Ефремов считал себе элитой и был уверен в своей безнаказанности. Но нет. Настоящая элита у РФ в таких случаях безнаказанной и остается. См. случай из 2010 года, когда членовоз "Лукойла", выехав на встречку, убил двух женщин, а виновницей ДТП в итоге признали погибшую (upd. судя по видео, выехал на разделительную, но это тоже запрещено).
Здесь же дело вот в чем. Самое сложное для тех, кто попадает под уголовное преследование - смириться с тем, что они никак не выберутся без потерь и будут сидеть. Ложная надежда, оптимизм, треклятое "позитивное мышление" - самые подлые и плохие советчики. Вот и Ефремов не сумел свыкнуться с мыслью о том, что вот сейчас он, заслуженный артист и любимец публики, поедет сидеть в вонючий лагерь, в окружении воров, грабителей и прочей почтенной публики. Ложная надежда толкнула его в объятия явного мошенника Пашаева, который попросту сумел продать ему иллюзию чудесного освобождения. Примерно так же Грабовой продавал матерям Беслана тему с "воскрешением детей". А Стив Джобс купился на идею, будто рак можно лечить вегетарианством. Ложная надежда может подтолкнуть даже самых разумных людей к тому, чтобы поверить в фантастическую ерунду.
В общем, если не хотите усугублять свое положение и покрывать себя дополнительным позором - следует учиться принимать потери. Учиться быть пессимистами (а то, что не надо пьяным за руль садиться - это и так понятно). И, надо сказать, подобный подход актуален для многих ситуаций: вроде протестов в Беларуси или очередных российских "выборов".
(С) пожарский
Значимый Илья
Здесь 213642, у тебя 213644. Ты проиграл)
блиииин на пару секунд раньше нажал кнопку нового материала небось
Быстрый кубок
Так номер присваевается вроде после нажатия на "опубликовать", нет?
проверь сам, если из шапки подсайта перейти в полный редактор, будет адрес типа тжорнал.ру/вритинг/номер
То есть они реально думали, что это дело вообще возможно выиграть?)))))))
Возможно, пообещал Ефремову развалить дело, или довести его до условки, выбрав тактику тотального отрицания. Правда, я не представляю, как это бы помогло, доказательства были слишком очевидны.
Да тут даже тотальное отрицалово бы не помогло, тут вообще хз что могло бы помочь)
Тупа лишать статуса адвоката за то что не выиграл проигрышное дело. Топ!
нет, он трех лжесвидетелей в суд привел.
Добровинский вроде говорил, что защиту можно было построить на том, что в момент аварии у Ефремова был микроинсульт. Алкоголик же, сосуды слабые. Сердце тоже. Поплохело ему за рулём на мгновение. Не знаю правда, помогло бы это совсем избежать наказания
Могли бы условно дать, или хотя-бы колонию - поселение.
С первого заседания было понятно, что его лишат статуса. Практика по таким делам: виниться, каяться, просить прощения, платить родственникам. Что, в принципе, и советовали другие адвокаты. Но у этого, почему-то, другая тактика в таких делах.
В 1987 году по вине нетрезвого водителя «Камаза» погибла семья Пашаева: мать, отец и два брата. Тогда Эльману было 15 лет. «Родственники... сделали все, чтобы виновника аварии не посадили».
А мне кажется, что Пашаев всё делал намеренно!
Его лишили статуса не за профессиональные навыки (которых, вообще-то, ноль), а за поведение на процессе, которое было суть тупое затягивание времени, провокации, ложь и клоунада.
за трех лжесвидетелей, которые говорили, что за рулем был не Ефремов
По всей стране адвокаты по назначению работают на обвинение и уламывают не имеющих альтернатив обвиняемых признавать вину, вместе с стороной обвинения угрожая им страшными сроками - ок, нормально.
Богатый дурачок, работающий для богатых дурачков, повёл себя как сотрудник российского МИДа в суде - инфоповод на две недели, лишение адвокатского статуса, торжественная победа.
Статус ничто,деньги все.Не уверен,что у этого осетина вообще есть диплом об образовании.
Он Осетин.
Да зачем ему теперь работать? Денег срубил нормально
за пару лет?)))) Чувак на Майбахе ездит, что такое 150 тысяч долларов для человека, ездящего на майбахе?
Он со всей этой истории заработает гораздо больше, чем 11 миллионов рублей.
Ефремов уже собирается отсудить у него эти деньги назад. И, думаю, у него получится.
В тг читал что при помощи друга Ефремова каскадера Иншакова (в бригаде снимался и вроде как реально и давно и плотно связан с серьезным криминалом) 11 млн уже забрали