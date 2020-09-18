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Артём Мазанов
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Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса Материал редакции

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ назвал это «логичным завершением».

39 комментариев
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Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов.

Адвокатская палата нашла в действиях Пашаева «дисциплинарный проступок». Комиссия заявляла, что в публичных заявлениях Пашаева по делу Ефремова были нарушения этики.

Очевидно, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению.

Юрий Пилипенко
президент Федеральной палаты адвокатов РФ

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого Минюст предлагал лишить Пашаева адвокатского статуса.

#новости #делоефремова

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39 комментариев
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Artem 88

22

Как этот еблан вообще раньше работал?

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Быстрый кубок

Artem
7

Он не раз уже лишался статуса.
Потратит 11 миллионов и снова получит, в чем проблема

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Значимый Илья

Быстрый
5

Грош цена тогда этой новости. Адвокатская палата занимается имитацией бурной деятельности.

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Быстрый кубок

Значимый
0

Так и есть. Но редакция дерется за инфоповод же.
У чувака есть 11 лямов, у нас - нет. Да и когда он через год статус восстановит - пиар у него уже отличнейший.

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Михаил Зеленин

Быстрый
2

Я не понимаю кто его в здравом уме наймет после этого?
Может у звезд какая-то другая логика, но я бы не стал нанимать адвоката, который уничтожает в ноль твою репутацию, выставляет тебя подлецом и (вероятно) способствует увеличению присуждаемого тебе наказания

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Stanislav

Михаил
1

Репутацию он никому не уничтожил, наоборот своим лишением статуса он восстановил ее Ефремову. Ефремов теперь точно жертва. А когда Ефремова выпустят через пару лет за хорошее поведение, а может и раньше. Тогда Пашаев будет очень желанным адвокатом.

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Заур Зауров

Быстрый
1

"Вернул" деньги вроде уже

Милена Митина @_marsi
«Эльман Пашаев вернул семье Михаила Ефремова значительную часть из уплаченных ему 11 млн рублей. Произошло это после того, как переговоры с Пашаевым провел знакомый семьи Ефремовых актер и каскадер Александр Иншаков»
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Быстрый кубок

Заур
0

"Значительную часть"
Точных сумм, разумеется, никто не назовет?

Ответить

Заур Зауров

Быстрый
0

Я думаю какую то часть денег он не вернет так как технически "работу" провел а так Иншаков молодец заступился за коллегу

Ответить

Илья Волочков

Artem
3

Задаю каждый день такой же вопрос правительству РФ.

Ответить

Андрей Парусников

Илья
0

правительство непричем , оно действует в узком коридоре путинских рамок. мы не в парламентской демократии с коалиционным правительством, а в гибридной диктатуре живём.

Ответить

Алена Курочка

Artem
0

Его уже трижды вроде лишали. 

Ответить

Илюхер XXX

0

https://tjournal.ru/213644

Пашаева лишили адвокатского статуса — Ссылки на TJ
Адвокатская палата Северной Осетии лишила статуса Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова.
tjournal.ru
Ответить

Значимый Илья

Илюхер
11

Здесь 213642, у тебя 213644. Ты проиграл)

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Илюхер XXX

Значимый
0

блиииин на пару секунд раньше нажал кнопку нового материала небось

Ответить

Быстрый кубок

Илюхер
0

Так номер присваевается вроде после нажатия на "опубликовать", нет?

Ответить

Илюхер XXX

Быстрый
0

проверь сам, если из шапки подсайта перейти в полный редактор, будет адрес типа тжорнал.ру/вритинг/номер

Ответить

Darya Timofeeva

2

То есть они реально думали, что это дело вообще возможно выиграть?))))))) 

Ответить

Олег Мельник

Darya
2

Возможно, пообещал Ефремову развалить дело, или довести его до условки, выбрав тактику тотального отрицания. Правда, я не представляю, как это бы помогло, доказательства были слишком очевидны.

Ответить

Darya Timofeeva

Олег
0

Да тут даже тотальное отрицалово бы не помогло, тут вообще хз что могло бы помочь) 
Тупа лишать статуса адвоката за то что не выиграл проигрышное дело. Топ! 

Ответить

Oldfag TV

Darya
0

Его вряд ли лишили статуса за это. Скорее за слишком свободное и активное общение с прессой.
Адвоката пострадавшей стороны тоже намеревались лишить статуса.

Ответить

Лиса Музыка

Darya
2

Добровинский вроде говорил, что защиту можно было построить на том, что в момент аварии у Ефремова был микроинсульт. Алкоголик же, сосуды слабые. Сердце тоже. Поплохело ему за рулём на мгновение. Не знаю правда, помогло бы это совсем избежать наказания

Ответить

Mikhail Pukas

Darya
0

Могли бы условно дать, или хотя-бы колонию - поселение. 

Ответить

Заур Зауров

Mikhail
0

.

Ответить

Значимый Илья

1

Странная история с ним какая-то. И что за дисциплинарный проступок. Поди кому-то не понравилось, что он хайпа словил на этом деле.

Ответить

Характерный кот

0

Эм... То есть его лишили адвокатского статуса за то что он не смог защитить Ефремова? Или за то что взялся его защищать? Или за то что защищал, но неправильно? Как это вообще работает?

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Характерный
1

Его лишили статуса не за профессиональные навыки (которых, вообще-то, ноль), а за поведение на процессе, которое было суть тупое затягивание времени, провокации, ложь и клоунада.

Ответить

Denny Stark

0

Лол

Ответить

Руслан Астратов

0

Ахахахаха!

Ответить

Индийский Слава

0

бгг

Ответить

Sergiy Sev

0

Да зачем ему теперь работать? Денег срубил нормально

Ответить

Dark Rain

Sergiy
0

Такие люди не привыкли жить на 50000 рублей в месяц. Потратит за пару лет эти 11 миллионов как нефиг делать.

Ответить

Кеша Шушпанов

Sergiy
0

Ефремов уже собирается отсудить у него эти деньги назад. И, думаю, у него получится.

Ответить

Мировой фитиль

0

А со вторым что сделали, его тоже хотели наказать. 

Ответить

Cesar Brigance

0

С первого заседания было понятно, что его лишат статуса. Практика по таким делам: виниться, каяться, просить прощения, платить родственникам. Что, в принципе, и советовали другие адвокаты. Но у этого, почему-то, другая тактика в таких делах. 

Ответить

Taktischer Corgi

0

 Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

ПОЗНА!

Ответить

Ученый пёс_анон

0

Ефременко это уже не поможет

Ответить

Общественный парфюмер

0

По всей стране адвокаты по назначению работают на обвинение и уламывают не имеющих альтернатив обвиняемых признавать вину, вместе с стороной обвинения угрожая им страшными сроками - ок, нормально.

Богатый дурачок, работающий для богатых дурачков, повёл себя как сотрудник российского МИДа в суде - инфоповод на две недели, лишение адвокатского статуса, торжественная победа.

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Павел Мухунов

0

Спустя год. Когда очередной селебрити убьет прохожего в центре Москвы

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