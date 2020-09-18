Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса Материал редакции
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ назвал это «логичным завершением».
Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов.
Адвокатская палата нашла в действиях Пашаева «дисциплинарный проступок». Комиссия заявляла, что в публичных заявлениях Пашаева по делу Ефремова были нарушения этики.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого Минюст предлагал лишить Пашаева адвокатского статуса.
Как этот еблан вообще раньше работал?
Быстрый кубок
Он не раз уже лишался статуса.
Потратит 11 миллионов и снова получит, в чем проблема
Значимый Илья
Грош цена тогда этой новости. Адвокатская палата занимается имитацией бурной деятельности.
Быстрый кубок
Так и есть. Но редакция дерется за инфоповод же.
У чувака есть 11 лямов, у нас - нет. Да и когда он через год статус восстановит - пиар у него уже отличнейший.
Я не понимаю кто его в здравом уме наймет после этого?
Может у звезд какая-то другая логика, но я бы не стал нанимать адвоката, который уничтожает в ноль твою репутацию, выставляет тебя подлецом и (вероятно) способствует увеличению присуждаемого тебе наказания
"Вернул" деньги вроде уже
Быстрый кубок
"Значительную часть"
Точных сумм, разумеется, никто не назовет?
Я думаю какую то часть денег он не вернет так как технически "работу" провел а так Иншаков молодец заступился за коллегу
Задаю каждый день такой же вопрос правительству РФ.
правительство непричем , оно действует в узком коридоре путинских рамок. мы не в парламентской демократии с коалиционным правительством, а в гибридной диктатуре живём.
Значимый Илья
Здесь 213642, у тебя 213644. Ты проиграл)
блиииин на пару секунд раньше нажал кнопку нового материала небось
Быстрый кубок
Так номер присваевается вроде после нажатия на "опубликовать", нет?
проверь сам, если из шапки подсайта перейти в полный редактор, будет адрес типа тжорнал.ру/вритинг/номер
То есть они реально думали, что это дело вообще возможно выиграть?)))))))
Возможно, пообещал Ефремову развалить дело, или довести его до условки, выбрав тактику тотального отрицания. Правда, я не представляю, как это бы помогло, доказательства были слишком очевидны.
Да тут даже тотальное отрицалово бы не помогло, тут вообще хз что могло бы помочь)
Тупа лишать статуса адвоката за то что не выиграл проигрышное дело. Топ!
Добровинский вроде говорил, что защиту можно было построить на том, что в момент аварии у Ефремова был микроинсульт. Алкоголик же, сосуды слабые. Сердце тоже. Поплохело ему за рулём на мгновение. Не знаю правда, помогло бы это совсем избежать наказания
Могли бы условно дать, или хотя-бы колонию - поселение.
Его лишили статуса не за профессиональные навыки (которых, вообще-то, ноль), а за поведение на процессе, которое было суть тупое затягивание времени, провокации, ложь и клоунада.
Да зачем ему теперь работать? Денег срубил нормально
Ефремов уже собирается отсудить у него эти деньги назад. И, думаю, у него получится.
С первого заседания было понятно, что его лишат статуса. Практика по таким делам: виниться, каяться, просить прощения, платить родственникам. Что, в принципе, и советовали другие адвокаты. Но у этого, почему-то, другая тактика в таких делах.
По всей стране адвокаты по назначению работают на обвинение и уламывают не имеющих альтернатив обвиняемых признавать вину, вместе с стороной обвинения угрожая им страшными сроками - ок, нормально.
Богатый дурачок, работающий для богатых дурачков, повёл себя как сотрудник российского МИДа в суде - инфоповод на две недели, лишение адвокатского статуса, торжественная победа.