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Новости
Ольга Щербинина
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Израиль первым повторно ввёл карантин из-за коронавируса. Пока — на три недели Материал редакции

Премьер-министр страны объяснил это тем, что пандемия начала развиваться в «геометрической прогрессии».

11 комментариев
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Израиль стал первой страной, в которой повторно вступил в силу общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения будут действовать три недели с возможностью продления, сообщает РИА «Новости».

Карантин объявили на время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до следующего захода солнца.

Жителям страны запретят отдаляться от дома дальше чем на километр. Есть и ряд исключений: дистанцию можно увеличить, если человеку надо на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжёлом положении. Уважительной причиной для выхода из дома также считается участие в религиозных церемониях и обрядах.

При этом запрещается ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более 20 — на открытых пространствах. Работу общественного транспорта и предприятий ограничат. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны, спортклубы, салоны красоты и торговые центры закроют. За нарушение правил и отсутствие масок людей будут штрафовать.

Если есть рост (заболеваемости) в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек (а мы их добавили), даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ (а мы их добавили), даже после увеличения числа врачей и медсестёр бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости — всему есть предел. Затем быстро растёт число умерших.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

17 сентября 2020 в Израиле за сутки зафиксировали 5 904 случая заражения, 18 сентября — 3 815. Ещё 1 сентября там было 1526 новых случаев. Всего в стране выявили 179 тысяч заболевших коронавирусом, 1169 человек умерли.

#новости #covid19

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Приличный глобус

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Первым был Казахстан. 

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Удивительный украинец

Приличный
6

Всегда и во всем

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Андрей Рядькин

Приличный
1

*в начале 

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Harry Matevosyan

2

2084 год, в сентябре все страны повторно ввели карантин. 

Ответить

Кислоебальный

2

 у них тоже выборы чтоли?

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Александр Starый

1
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Уголовный кубок

0

Блять, сука, обожаю Израиль.

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Алексей Селезнев

0

Новостей чёт нет или я слепой, но у всех в городе какой то пиздец творится?
У меня чёт многие знакомые уже болеют, да и в больницах жесть какая то, похуже чем весной по наблюдениям 

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Mike Waizman

0
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AZP

0

Это хождение по кругу.
Вводите карантин - меньше заболевших.
Отменяете - больше.
Проблема в том, что карантин не может быть всегда - экономика страдает, да и у людей кукуха едет от сидения дома.

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Саша Пелипенко

0
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