Израиль первым повторно ввёл карантин из-за коронавируса. Пока — на три недели Материал редакции
Премьер-министр страны объяснил это тем, что пандемия начала развиваться в «геометрической прогрессии».
Израиль стал первой страной, в которой повторно вступил в силу общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения будут действовать три недели с возможностью продления, сообщает РИА «Новости».
Карантин объявили на время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до следующего захода солнца.
Жителям страны запретят отдаляться от дома дальше чем на километр. Есть и ряд исключений: дистанцию можно увеличить, если человеку надо на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжёлом положении. Уважительной причиной для выхода из дома также считается участие в религиозных церемониях и обрядах.
При этом запрещается ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более 20 — на открытых пространствах. Работу общественного транспорта и предприятий ограничат. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны, спортклубы, салоны красоты и торговые центры закроют. За нарушение правил и отсутствие масок людей будут штрафовать.
17 сентября 2020 в Израиле за сутки зафиксировали 5 904 случая заражения, 18 сентября — 3 815. Ещё 1 сентября там было 1526 новых случаев. Всего в стране выявили 179 тысяч заболевших коронавирусом, 1169 человек умерли.
Новостей чёт нет или я слепой, но у всех в городе какой то пиздец творится?
У меня чёт многие знакомые уже болеют, да и в больницах жесть какая то, похуже чем весной по наблюдениям
Это хождение по кругу.
Вводите карантин - меньше заболевших.
Отменяете - больше.
Проблема в том, что карантин не может быть всегда - экономика страдает, да и у людей кукуха едет от сидения дома.