Если есть рост (заболеваемости) в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек (а мы их добавили), даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ (а мы их добавили), даже после увеличения числа врачей и медсестёр бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости — всему есть предел. Затем быстро растёт число умерших.