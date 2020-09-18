В Канаде автопилот Tesla пытался сбежать от дорожной полиции. Водитель во время погони спал Материал редакции
Его обвинили в опасном вождении и вызвали в суд.
В Канаде водителя Tesla Model S обвинили в опасном вождении. 20-летний мужчина заснул за рулём, а машиной управлял автопилот. Об этом сообщили в полиции провинции Альберта. Инцидент произошёл ещё в июле, но рассказали о нём только сейчас.
Сотрудник дорожной полиции обратил внимание на автомобиль, который ехал с превышением скорости — 140 километров в час. Когда полиция попыталась догнать машину, она автоматически увеличила скорость до 150 километров в час. В полиции отметили, что оба передних сиденья были откинуты, а оба находящихся в ней человека «выглядели спящими».
Водителя на сутки лишили прав. После расследования ему предъявили обвинение и вручили повестку в суд, который состоится в декабре. Начальник полиции Альберты Гэри Грэм отметил, что автопилот является всего лишь дополнительной системой безопасности, а водители по-прежнему несут ответственность за управление машиной.
автопилот пытался уйти от дорожной полиции
Хорош!
Строительный бинокль
Мелким плакал на этом моменте
Хотя долго не мог свыкнуться, что он хороший, после первой части
который ехал с превышением скорости — 140 километров в час.
а автопилоту это вообще можно?
На ранних прошивках (до 2017 года) было ограничение для автопилота - 90 миль/час (~145 км/час)
На поздних не в курсе, может такое же.
он не обязан смотреть на знаки разве?
Да тут вообще мутная история =) Я думаю водитель просто хочет спихнуть вину на машину (такие случаи уже бывали).
Хотя бы по тому, что на Теслах есть датчики усилия на руле (если не дотрагиваться до руля автопилот отключится).
Т.е. водитель всё же держал руль (или что-то "повешал" на него для усилия).
Если будет суд, по логам из машины будет всё понятно.
Нахрена нужен автопилот, если нельзя спать ?
и платят
Потому, что это лучший "автопилот" на рынке (*среди серийных авто).
Из реальных конкурентов, только Waymo (используют авто других производителей с большим комплексом навесного оборудования) и это пока не про серийные авто.
@Sloy Pyli С чем не согласен ?
если нельзя спать
Тут несколько объективных причин, которые надо рассматривать в комплексе.
Первое это то, что на данный момент автопилот не разрешён на законодательном уровне наверно во всём мире (есть разные нюансы "обхода") но всё же.
Второе это то, что на данный момент мощность "железа" всё же не позволяет предсказывать поведение дорожного потока, только реагировать на уже произошедшее.
Для примера, уже в 2016 году (на версиях для разработчиков) Тесла могла самостоятельно двигаться в городе. Ещё лет 5 и там уже будет полностью автономное вождение (не оглядываясь на дорожную инфраструктуру).
Видео 2016 и 2020:
Автопилот таксовал пока хозяин спал, вот и убегал что б не спалили)
Маск вроде писал, что такая фича в планах была. Пока не пользуешься машиной, она таксует где-то за деньги.
Бля охуенная новость) какая де это совсем другая реальность(( не то что в наших ебенчх
а какие в ваших ебенях новости?
робот фёдор чешет репу в бенях
20-летний мужчина
Ну пиздец
В негативном ключе на TJ всегда пишут мужчина, а в позитивном могут и 30-летним юношей величать.
Методички, сэр.
В негативном ключе на TJ всегда пишут мужчина, а в позитивном могут и 30-летним юношей величать.
Методички, сэр.
Маск и его секта должны быть остановлены
Вот бы такого в NFS MW на челленджи «полчаса погони без заезда на козырек автовокзала»
Странно. Любой сраный навигатор в курсе об ограничениях скорости и начинает подавать сигналы если превышаешь. А автопилот супертехнологичной Теслы типа не может это отслеживать?
И видимо заодно допускать дополнительное ускорение если гонится полиция. Прошивка BLM-эдишн. Наверно еще и отстреливается, но патроны кончились.
В полиции отметили, что оба передних сиденья были откинуты, а оба находящихся в ней человека «выглядели спящими».
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ОБА. Лежали...
CyberPunk ближе , чем ты думаешь
а пвссажир черный или какой?