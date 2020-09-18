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Новости
Ольга Щербинина
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В Канаде автопилот Tesla пытался сбежать от дорожной полиции. Водитель во время погони спал Материал редакции

Его обвинили в опасном вождении и вызвали в суд.

39 комментариев
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Фото Alberta RCMP Traffic Services

В Канаде водителя Tesla Model S обвинили в опасном вождении. 20-летний мужчина заснул за рулём, а машиной управлял автопилот. Об этом сообщили в полиции провинции Альберта. Инцидент произошёл ещё в июле, но рассказали о нём только сейчас.

Сотрудник дорожной полиции обратил внимание на автомобиль, который ехал с превышением скорости — 140 километров в час. Когда полиция попыталась догнать машину, она автоматически увеличила скорость до 150 километров в час. В полиции отметили, что оба передних сиденья были откинуты, а оба находящихся в ней человека «выглядели спящими».

Водителя на сутки лишили прав. После расследования ему предъявили обвинение и вручили повестку в суд, который состоится в декабре. Начальник полиции Альберты Гэри Грэм отметил, что автопилот является всего лишь дополнительной системой безопасности, а водители по-прежнему несут ответственность за управление машиной.

#новости #tesla #электромобили #автопилот

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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39 комментариев
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Ваня Погост

55

автопилот пытался уйти от дорожной полиции

Хорош!

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Строительный бинокль

Ваня
2

Мелким плакал на этом моменте
Хотя долго не мог свыкнуться, что он хороший, после первой части

Ответить

Ваня Погост

Строительный
1

Бионический Мозг

С родственниками всегда тяжело прощаться. 

Ответить

badResistor

11

который ехал с превышением скорости — 140 километров в час.

а автопилоту это вообще можно?

Ответить

common sense

badResistor
0

На ранних прошивках (до 2017 года) было ограничение для автопилота - 90 миль/час (~145 км/час)
На поздних не в курсе, может такое же.

Ответить

badResistor

common
0

он не обязан смотреть на знаки разве?

Ответить

common sense

badResistor
8

Да тут вообще мутная история =) Я думаю водитель просто хочет спихнуть вину на машину (такие случаи уже бывали).
Хотя бы по тому, что на Теслах есть датчики усилия на руле (если не дотрагиваться до руля автопилот отключится).
Т.е. водитель всё же держал руль (или что-то "повешал" на него для усилия).
Если будет суд, по логам из машины будет всё понятно.

Ответить

Unknown

4

Нахрена нужен автопилот, если нельзя спать ?

Ответить

Sloy Pyli

Unknown
11

Потому что в тесле ещё не автопилот, а крутой круиз)

Ответить

ouxen

Sloy
1

Как на лайнере?

Ответить

Алиса Барышман

ouxen
1

нет конечно.

Ответить

qwertyk

Unknown
1

Бэта версия.... но люди ведутся и платят.

Ответить

common sense

qwertyk
4

и платят

Потому, что это лучший "автопилот" на рынке (*среди серийных авто).
Из реальных конкурентов, только Waymo (используют авто других производителей с большим комплексом навесного оборудования) и это пока не про серийные авто.

Ответить

common sense

common
0

@Sloy Pyli С чем не согласен ?

Ответить

Sloy Pyli

common
1

Случайно нажал, держи плюсик.

Ответить

common sense

Unknown
0

если нельзя спать

Тут несколько объективных причин, которые надо рассматривать в комплексе.
Первое это то, что на данный момент автопилот не разрешён на законодательном уровне наверно во всём мире (есть разные нюансы "обхода") но всё же.
Второе это то, что на данный момент мощность "железа" всё же не позволяет предсказывать поведение дорожного потока, только реагировать на уже произошедшее.

Для примера, уже в 2016 году (на версиях для разработчиков) Тесла могла самостоятельно двигаться в городе. Ещё лет 5 и там уже будет полностью автономное вождение (не оглядываясь на дорожную инфраструктуру).
Видео 2016 и 2020:

Ответить

Ярослав Лазор

6

Автопилот таксовал пока хозяин спал, вот и убегал что б не спалили)

Ответить

Дефицитный Сервелат

Ярослав
4

Маск вроде писал, что такая фича в планах была. Пока не пользуешься машиной, она таксует где-то за деньги.

Ответить

ouxen

3

Бля охуенная новость) какая де это совсем другая реальность(( не то что в наших ебенчх

Ответить

Майский жук

ouxen
0

а какие в ваших ебенях новости?

Ответить

Ваша Закладко

Майский
1

робот фёдор чешет репу в бенях

Ответить

Майский жук

Ваша
1

Рогозину?

Ответить

Юрий Истомин

1

20-летний мужчина

Ну пиздец

Ответить

Майский жук

Юрий
0

пиздец что не женщина? или что?

Ответить

# realfiddy

Юрий
0

В негативном ключе на TJ всегда пишут мужчина, а в позитивном могут и 30-летним юношей величать.

Методички, сэр.

Ответить

# realfiddy

Юрий
0

В негативном ключе на TJ всегда пишут мужчина, а в позитивном могут и 30-летним юношей величать.

Методички, сэр.

Ответить

Илюхер XXX

–3

Маск и его секта должны быть остановлены

Ответить

Посторонний

Илюхер
–2

Луддит детектед. Бегом в полуземлянку.

Ответить

Andre Macareno

0

Вот бы такого в NFS MW на челленджи «полчаса погони без заезда на козырек автовокзала»

Ответить

Украденная жизнь

0

Купил себе такси.

Ответить

Игорь Валерьевич

0

Странно. Любой сраный навигатор в курсе об ограничениях скорости и начинает подавать сигналы если превышаешь. А автопилот супертехнологичной Теслы типа не может это отслеживать?

Ответить

qwertyk

Игорь
0

Они писали что допускают что вынуждены допускать превышение предела скорости, для того чтобы не тормозить поток...
ХЗ что там на самом деле.

Ответить

Игорь Валерьевич

qwertyk
0

И видимо заодно допускать дополнительное ускорение если гонится полиция.  Прошивка BLM-эдишн. Наверно еще и отстреливается, но патроны кончились.

Ответить

qwertyk

0

В полиции отметили, что оба передних сиденья были откинуты, а оба находящихся в ней человека «выглядели спящими».
.....
ОБА. Лежали...

Ответить

Руслан Астратов

0

CyberPunk ближе , чем ты думаешь

Ответить

# realfiddy

Руслан
0

Нет.

Ответить

Ilya Pesotskiy

0

а пвссажир черный или какой?

Ответить

Уютный кавалер

Ilya
0

Автопилот точно черный

Ответить

# realfiddy

Ilya
0

Откуда у чёрного деньги на Тесла в Канаде? Азиат конечно.

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Комментарии

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