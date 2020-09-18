Его обвинили в опасном вождении и вызвали в суд.

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Фото Alberta RCMP Traffic Services

В Канаде водителя Tesla Model S обвинили в опасном вождении. 20-летний мужчина заснул за рулём, а машиной управлял автопилот. Об этом сообщили в полиции провинции Альберта. Инцидент произошёл ещё в июле, но рассказали о нём только сейчас.

Сотрудник дорожной полиции обратил внимание на автомобиль, который ехал с превышением скорости — 140 километров в час. Когда полиция попыталась догнать машину, она автоматически увеличила скорость до 150 километров в час. В полиции отметили, что оба передних сиденья были откинуты, а оба находящихся в ней человека «выглядели спящими».

Водителя на сутки лишили прав. После расследования ему предъявили обвинение и вручили повестку в суд, который состоится в декабре. Начальник полиции Альберты Гэри Грэм отметил, что автопилот является всего лишь дополнительной системой безопасности, а водители по-прежнему несут ответственность за управление машиной.