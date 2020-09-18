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Новости
Ольга Щербинина
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Россия в сентябре возобновит авиасообщение с Белоруссией и ещё тремя странами Материал редакции

Страна также прекратит программу вывозных рейсов.

8 комментариев
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C 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. С 27 сентября — с Южной Кореей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оперштаб. Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Россия также с 21 сентября прекращает программу вывозных рейсов. Альтернативой им станут самолёты, возвращающиеся в Россию после грузовых и транзитных рейсов.

24 июля стало известно, что Россия частично возобновит международное сообщение из Москвы и области, Петербурга и Ростова с 1 августа. На первом этапе восстановили полёты в Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 — в Анталью, Бодрум и Даламан), Великобританию (только в Лондон) и в Танзанию.

С 15 августа в России возобновили авиасообщение со Швейцарией — из Москвы в Женеву. В начале сентября из России снова начали летать самолёты в Египет, Объединённые Арабские Эмираты и на Мальдивы.

#новости #карантинвроссии

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но есть и хорошие новости?
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8 комментариев
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Oldfag TV

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Прилетаешь такой в Беларусь а дальше НЕКУДА АХАХАХА
Блядь.

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Атлант поправил плечи

Oldfag
4

Вылетел из России в Беларусь, а приземлился в России, и сел в тюрьму 

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Отечественный браслет

Атлант
0

Сууук

Ответить

Атлант поправил плечи

Отечественный
0

тизер на 21 год 

Ответить

Андрей Стаховский

0

А я думал, что в Беларусь уже летали самолеты с августа...

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Георгий Турманидзе

0

Сук, с Грузией откройте

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Отечественный браслет

0

Когда с Европой откроют?

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little fox

0

А чего ж не с северной то, а с южной, непорядок

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