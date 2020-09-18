Россия в сентябре возобновит авиасообщение с Белоруссией и ещё тремя странами Материал редакции
Страна также прекратит программу вывозных рейсов.
C 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. С 27 сентября — с Южной Кореей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оперштаб. Рейсы будут выполняться раз в неделю.
Россия также с 21 сентября прекращает программу вывозных рейсов. Альтернативой им станут самолёты, возвращающиеся в Россию после грузовых и транзитных рейсов.
24 июля стало известно, что Россия частично возобновит международное сообщение из Москвы и области, Петербурга и Ростова с 1 августа. На первом этапе восстановили полёты в Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 — в Анталью, Бодрум и Даламан), Великобританию (только в Лондон) и в Танзанию.
С 15 августа в России возобновили авиасообщение со Швейцарией — из Москвы в Женеву. В начале сентября из России снова начали летать самолёты в Египет, Объединённые Арабские Эмираты и на Мальдивы.
Прилетаешь такой в Беларусь а дальше НЕКУДА АХАХАХА
Блядь.
Вылетел из России в Беларусь, а приземлился в России, и сел в тюрьму
Отечественный браслет
Сууук