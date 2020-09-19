Умерла борец за права женщин и старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург Материал редакции
Ей было 87 лет.
Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась на 88-м году жизни из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на председателя Верховного суда Джона Робертса.
Гинзбург была второй женщиной в истории США, занимавшей пост судьи Верховного суда. Она получила эту должность в 1993 году. Гинзбург провела значительную часть своей юридической карьеры в качестве правозащитницы, занималась защитой гендерного равенства и прав женщин. В 1972 году она приняла участие в основании организации Women's Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод.
Президент США Дональд Трамп сказал, что огорчен этой новостью. Он добавил, что Рут Гинзбург была замечательной женщиной, которая прожила отличную жизнь.
Смерть Гинзбург открыла центральное место в суде менее чем за 50 дней до президентских выборов. Глава республиканского большинства в Сенате сенатор Митч Макконел заявил о том, что Сенат рассмотрит кандидатуру на пост члена Верховного суда, которую намерен представить президент Трамп до президентских выборов. Теперь у республиканцев появилась возможность утвердить надёжное консервативное большинство в Верховном суде страны.
Орлов хуже говна и хуже мочи
А спидозные праваки лучше коммунистов?
Ровный историк
Да. Мы не поддерживаем травлю спидозников, чтобы ставить их ниже коммунистов
А Гинзбург была коммунисткой или таки вышеобозначенной сущностью, когда-то зараженной вирусом иммунодефицит человека, да простит меня @пахтер
Посмотрел буквально на неделе.
И больше всего поразился, что она ещё жива - то есть мир, к которому я привык и который кажется мне очевидно правильным - ещё СОВСЕМ НЕДАВНО был очень неправильным
умнейшая для женщины?
Индивидуальный Орзэмэс
Не из и не для , а просто умнейшая женщина. Как констатация факта.
тогда почему вы выделили её пол в сообщении, почему не "умнейший человек"?
я вижу здесь половую солидарность и обесценивание комплимента
"о баба, надо лайк поставить, неважно, права она или нет"
Вот фильм про неё
Очень рекомендую
Фильм не документальный а художественный
Гинзбург провела значительную часть своей юридической карьеры в качестве правозащитницы, занималась защитой гендерного равенства и прав женщин.
то есть занималась не равноправием, а привелегиями для женщин
объясните, как человек может совмещать профессию верховного судьи и еще быть фем/сжв-активистом в одно и то же время? Судья должен быть максимально непредвзят и объективен (а также иметь член, в идеале), а не топить за какую-то идеологию.
Пищевой блик
Судья должен быть максимально непредвзят и объективен (а также иметь член, в идеале)
Ты гей?
только если Клинтоны помогли, они ведь всем известные помогатели "уходить"
Президент США Дональд Трамп сказал, что огорчен этой новостью.
Смерть Гинзбург открыла центральное место в суде менее чем за 50 дней до президентских выборов.
Кек