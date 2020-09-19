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Новости
Ольга Щербинина
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Умерла борец за права женщин и старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург Материал редакции

Ей было 87 лет.

34 комментария
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Рут Бейдер Гинзбург

Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась на 88-м году жизни из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на председателя Верховного суда Джона Робертса.

Гинзбург была второй женщиной в истории США, занимавшей пост судьи Верховного суда. Она получила эту должность в 1993 году. Гинзбург провела значительную часть своей юридической карьеры в качестве правозащитницы, занималась защитой гендерного равенства и прав женщин. В 1972 году она приняла участие в основании организации Women's Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод.

Президент США Дональд Трамп сказал, что огорчен этой новостью. Он добавил, что Рут Гинзбург была замечательной женщиной, которая прожила отличную жизнь.

Смерть Гинзбург открыла центральное место в суде менее чем за 50 дней до президентских выборов. Глава республиканского большинства в Сенате сенатор Митч Макконел заявил о том, что Сенат рассмотрит кандидатуру на пост члена Верховного суда, которую намерен представить президент Трамп до президентских выборов. Теперь у республиканцев появилась возможность утвердить надёжное консервативное большинство в Верховном суде страны.

#новости #сша

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34 комментария
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Ровный историк

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Праваки хуже спидозных шлюх. Но лучше коммунистов

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Джордж Харви

Ровный
11

Орлов хуже говна и хуже мочи

Ответить

Ровный историк

Джордж
2

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Джордж Харви

Ровный
6

Порвался, жаль

Ответить

Bad Mother Fucker

Ровный
1
Ответить

So Dope

Ровный
6

@Шахтер травля

Ответить

A big purple banana 🍆

Ровный
1

А спидозные праваки лучше коммунистов?

Ответить

Ровный историк

A
0

Да. Мы не поддерживаем травлю спидозников, чтобы ставить их ниже коммунистов

Ответить

Евгений Абрамовских

Ровный
0

А Гинзбург была коммунисткой или таки вышеобозначенной сущностью, когда-то зараженной вирусом иммунодефицит человека, да простит меня @пахтер

Ответить

Ровный историк

Евгений
1

Хз, мне похуй, знаю только, что праваки порвались на неё

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Ровный
1

@Вахтёр тут Орлов

Ответить

Индивидуальный Орзэмэс

3

Смотрела фильм про неё. Умнейшая женщина. 

Ответить

Виктор Ганелес

Индивидуальный
10

Посмотрел буквально на неделе.
И больше всего поразился, что она ещё жива - то есть мир, к которому я привык и который кажется мне очевидно правильным - ещё СОВСЕМ НЕДАВНО был очень неправильным

Ответить

Daniil Minashkin

Виктор
–9

Хорошо, что уже нет, заебал такой мир

Ответить

Алексей Андрианов

Индивидуальный
–2

умнейшая для женщины?

Ответить

Индивидуальный Орзэмэс

Алексей
0

Не из и не для , а просто умнейшая женщина. Как констатация факта.

Ответить

Алексей Андрианов

Индивидуальный
–4

тогда почему вы выделили её пол в сообщении, почему не "умнейший человек"?

я вижу здесь половую солидарность и обесценивание комплимента
"о баба, надо лайк поставить, неважно, права она или нет"

Ответить

Universaw

3
Ответить

Евгений Абрамовских

2

Не успели додержать труп на жизнеобеспечении до выборов в конгресс. 

Ответить

Daniil Minashkin

–9

Надеюсь ей спокойно в аду

Ответить

Плоский спрей

1

Иногда узнаешь о каких-то известных людях только из их некрологов.

Ответить

Zero-one-one

1

Очень жаль

Ответить

Виктор Ганелес

1

Вот фильм про неё
Очень рекомендую
Фильм не документальный а художественный

«По половому признаку» (On the Basis of Sex, 2018)
По половому признаку (2018) – On the Basis of Sex – Всё о фильме: даты выхода, актеры, трейлеры…
www.kinopoisk.ru
Ответить

Ler Ler

1

на святой горе её точно не похоронят ...

Ответить

Сергей Васильев

1

Ура! Словами великих:

Ответить

Universaw

0

Гинзбург провела значительную часть своей юридической карьеры в качестве правозащитницы, занималась защитой гендерного равенства и прав женщин.

Ответить

Алексей Андрианов

Universaw
–2

то есть занималась не равноправием, а привелегиями для женщин

Ответить

Emile Zäkiev

Universaw
–1

 кек а там же всего девять мест. Стрелочка не поворачивается?

Ответить

Emile Zäkiev

–3

объясните, как человек может совмещать профессию верховного судьи и еще быть фем/сжв-активистом в одно и то же время? Судья должен быть максимально непредвзят и объективен (а также иметь член, в идеале), а не топить за какую-то идеологию.

Ответить

Пищевой блик

Emile
0

 Судья должен быть максимально непредвзят и объективен (а также иметь член, в идеале)

Ты гей?

Ответить

Пищевой блик

0

 Теперь у республиканцев появилась возможность утвердить надёжное консервативное большинство в Верховном суде страны.

Понятно, помогли уйти.

F

Ответить

Emile Zäkiev

Пищевой
0

только если Клинтоны помогли, они ведь всем известные помогатели "уходить"

Ответить

Nikita Zubkov

Emile
0

Ruth didn’t kill herself

Ответить

Атлант поправил плечи

0

 Президент США Дональд Трамп сказал, что огорчен этой новостью.

 Смерть Гинзбург открыла центральное место в суде менее чем за 50 дней до президентских выборов.  

Кек

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