Следы «Новичка» обнаружили только на бутылке с водой.

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Специалисты из немецкой лаборатории не обнаружили следы яда «Новичок» на личных вещах Алексея Навального, они есть только на бутылке с водой. Об этом в интервью «Дождю» рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске, запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чём кроме бутылки улик не нашли», — сказала она.

Ярмыш отметила, что результаты исследования лаборатории об обнаружении яда на бутылке опубликовали только после согласования с Навальным.

«Проект» и ФБК 17 сентября сообщили, что Навального отравили ещё до поездки в аэропорт. Следы яда обнаружили на бутылке с водой из его гостиничного номера. Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала, что именно она вывезла бутылку в Германию. По её словам, улику забрали из отеля в Томске после первых сообщений о состоянии Навального.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа: ему стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске. 22 августа политика доставили в Берлин на лечение, немецкие врачи же заявили, что его результаты его анализов указывают на отравление. Позже немецкие токсикологи объявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».