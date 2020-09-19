В России впервые с 19 июля выявили больше шести тысяч новых случаев Covid-19 Материал редакции
Больше всего заболевших отметили в Москве.
За последние сутки в России выявили 6 065 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает оперативный штаб. Последний раз более шести тысяч случаев фиксировали 19 июля.
Всего, по официальным данным, в стране заболели 1,097 миллиона человек, из них 906 462 выздоровели, 19 339 умерли.
За сутки от инфекции умерли 144 пациента, вылечились 5 255 человека. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Москве (825), Санкт-Петербурге (212), Ростовской (180), Московской (175) и Нижегородской областях (164).
Зашел в метро вчера - в масках только 2-3 % людей , вторая волна обязана была у нас начаться
Если введут второй карантин - будет бунт.
Не будет. Потерпим, мы же не хотим, как на Украине и не дай бох как в Белоруссии (не минусите ыродип, это сарказм)
очередной каждый день новых рекордов