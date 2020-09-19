Больше всего заболевших отметили в Москве.

В закладки

За последние сутки в России выявили 6 065 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает оперативный штаб. Последний раз более шести тысяч случаев фиксировали 19 июля.

Всего, по официальным данным, в стране заболели 1,097 миллиона человек, из них 906 462 выздоровели, 19 339 умерли.

За сутки от инфекции умерли 144 пациента, вылечились 5 255 человека. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Москве (825), Санкт-Петербурге (212), Ростовской (180), Московской (175) и Нижегородской областях (164).