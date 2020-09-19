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Новости
Ольга Щербинина
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В России впервые с 19 июля выявили больше шести тысяч новых случаев Covid-19 Материал редакции

Больше всего заболевших отметили в Москве.

19 комментариев
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За последние сутки в России выявили 6 065 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает оперативный штаб. Последний раз более шести тысяч случаев фиксировали 19 июля.

Всего, по официальным данным, в стране заболели 1,097 миллиона человек, из них 906 462 выздоровели, 19 339 умерли.

За сутки от инфекции умерли 144 пациента, вылечились 5 255 человека. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Москве (825), Санкт-Петербурге (212), Ростовской (180), Московской (175) и Нижегородской областях (164).

#новости #covid19

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19 комментариев
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Андрей Владимирович

7

Зашел в метро вчера - в масках только 2-3 % людей , вторая волна обязана была у нас начаться

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Алексей Андрианов

Андрей
1

"людей"

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Рыжий

Андрей
1

Другой вопрос, что она началась только сейчас (хотя такая ситуация с масками с мая месяца)

Ответить

Финансовый блик

5

власти пиздят, просто нужно было провести выборы спокойно и обеспечить хоть какую-то явку в условиях полного недоверия к аппарату голосования как такового. больных и было дохуя до этого, и люди в ИВЛ лежат в больницах в большом количестве, просто нам об этом не говорили

Ответить

Marcus Minh

2

Если введут второй карантин - будет бунт.

Ответить

Mikki Rurk

Marcus
10

Ага, конечно. Этот народ не победить

Ответить

Костя Васильев

Marcus
6

Не будет. Потерпим, мы же не хотим, как на Украине и не дай бох как в Белоруссии  (не минусите ыродип, это сарказм) 

Ответить

Bad Mother Fucker

Костя
1

ссыкло

Ответить

Marcus Minh

Костя
0

Население обнищало. Его могут довести до крайности.

Ответить

Рыжий

Marcus
1

Голодному бунтовать некогда, ему пропитание надо искать

Ответить

Вова А.

2

очередной каждый день новых рекордов

Ответить

Пищевой блик

Вова
4

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ!

Ответить

Maksytoff

3

С-стабильность!

Ответить

Счастливый дым

2

Ну вот и две недели с начала учебы прошли

Ответить

Владимир Земсков

2
Ответить

Дмитрий Чехов

0

О, подготовочка началась 

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Правый алмаз

–1

Выборы закончились, пора электорат обратно по кухням разгонять.

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Рыжий

Правый
0

Жирнишь

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Правый алмаз

Рыжий
0

Так на кухне с весны же.

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