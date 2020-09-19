Борис Джонсон заявил, что в Великобритании началась вторая волна пандемии Covid-19 Материал редакции
Премьер-министр отметил, что не хочет снова вводить локдаун.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. «Я боюсь, что это абсолютно неизбежно. Мы столкнёмся с этим в нашей стране», — цитирует его BBC News.
При этом он сказал, что не хочет объявлять в стране второй локдаун и останавливать экономику. По его словам, правительство рассмотрит вариант усиления ограничительных мер, которые ещё не отменили в стране.
Рассматривается новый трёхуровневый набор ограничений. Первый уровень — меры, применяемые сейчас в большинстве районов Англии, его ключевой аспект — социальное дистанцирование. Второй уровень будет включать в себя то, что сейчас практикуют на северо-востоке страны — комендантский час в местах приёма гостей и запрет на встречи между домохозяйствами. Третий уровень предполагает более строгие меры изоляции.
Мэр Лондона Садик Хан сказал, что «становится всё более вероятно», что девять миллионов жителей столицы подпадут под дополнительные меры ограничений. Поскольку ожидается, что зимой вирус станет более опасным, официальные лица рассматривают возможность принятия мер, которые могут продлиться до весны.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировали 388 416 случаев заражения Covid-19, умер 41 821 человек.
Хоть бы АПЛ опять не остановили.
Т.е нах самоизоляцию, приветствуем меры аля Южная корея? Нам бы хотя парочку таких политиков...