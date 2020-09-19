«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая»: Навальный рассказал о восстановлении после отравления Материал редакции
И поделился подробностями своего состояния после выхода из комы.
Алексей Навальный рассказал о своём восстановлении после отравления и его последствиях. Он опубликовал пост в инстаграме. По его словам, «это уже ясная дорога, хоть и неблизкая». «Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написал он.
По словам Навального, совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. «Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Всё это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я ещё описываю поздний этап, который сам помню», — рассказывает политик.
Навальный отметил, что много проблем ещё предстоит решить. Он заявил, что «потрясающие врачи университетской Берлинской клиники „Шарите“ решили главную (проблему)». «Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».
Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому.
Сторонники Навального утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.
Немецкие врачи заявили, что результаты анализов политика указывают на отравление. Позже токсикологи из Германии подтвердили, что в его организме есть следы вещества из группы «Новичок».
7 сентября Навального вывели из комы. 14 сентября клиника «Шарите» отчиталась об его отключении от аппарата ИВЛ.
бить ебальники
Вместо Ивахнова
Громадный парфюмер
Да вы издеваетесь. Я в жизни не дрался.
Посмотрите на эти девственные кулачки
Девственные, в смысле не пробовали с девушкой фистингом заниматься?
Пиздец, конечно, видок у него, остаётся надеяться, что в скором времени придет в норму, благо лечиться в нормальной клинике. А потом снова в бой против провластных мразей.
Уютный спрей
Ну повторюсь: видел б ты моё лицо и его выражение после кесарева. Я ходила по стеночке неделю. А тут кома на несколько недель и отравление боевым веществом. Он выглядит офигенно для такого состояния
Видел бы Навальный твое лицо после кесарева! Был бы дабл.
Он Новичка ещё никто не умирал, в отличии от кесарева.
Космический мангал
Ты жена Навального чтоль?
Уютный спрей
Не) Просто однажды объяснила дочке, что Путин - это "фу дядя", она одно время путалась и могла назвать фотку с другим мужиком "фу дядей", поэтому Нэвэльны был объяснён как "во, дядя" (показать большой палец). Ей это понравилось, ну и с тех пор собственно вот
фу дядя
во, дядя
Самое короткое и точное объяснение. Не только для детей.
Думаю, в будущем сама разберётся, мой папа большой ватник и ещё успеет рассказать много интересного про великого Владимира. Ну а я пока полагаю, что тлю надо называть тлёй.
Молодец, вырастет — будет голосовать против путина
Уютный спрей
Против дохлятины вроде не голосуют
Почему без маски? Ковид на дворе.
Жаль нет видео, можно бы было сделать его в стиле “putin walking”
он выглядит, будто работает на нелюбимой работе с большим количеством рабочих часов в день. И спускается в столовку покушать.
Правоохранительный Петя
Или десятку отсидел
Будто вышел из двухнедельного запоя
"хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало?"
Типичная картина острого панкреатита вкупе с сахарным диабетом на фоне нарушения обмена веществ.
Я так раньше себя чувствовал, когда просыпался после дневного сна под вечер.
прикиньте, сколько людей будут смотреть его новый онлайн видос. Я думаю, ляма 2 соберется.
«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние»
Не, если все происходящее было на немецком, то мое состояние было бы приблизительно тем же самым.
снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки
Юморит, значит на поправку пошел.
Там Турки
Гораздо хуже узбеков, в плане стройки точно
в чём шутка?
Почему такой ажиотаж?
Плоский спрей
Потому что лидер мирного демократического и свободного сообщества Российской Федерации своим выздоровлением победил подлецов и негодяев, которые ведут гразную войну против своих же сограждан.
Статья дополняется
Спасибо за наводку @Universaw
Статья дополняется
Спасибо за наводку @Universaw
Как идёт моё восстановление, когда накануне я выпил 4 бутылки пива.
Необходимый паркур
@Ольга Щербинина начинай работу, там интересный текст под фоткой
Этот Дудь порвался. Несите нового, этого уже не заштопать!
А почему вы спрашиваете?
Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень
Как тогда пост опубликовал? Всё с тобой понятно, Сисян... хотя какой ты уже Сисян...
И всё же от вещества, позиционирующегося как боевое отравляющее, ожидаешь как-то большего