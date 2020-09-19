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Ольга Щербинина
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«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая»: Навальный рассказал о восстановлении после отравления Материал редакции

И поделился подробностями своего состояния после выхода из комы.

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Алексей Навальный рассказал о своём восстановлении после отравления и его последствиях. Он опубликовал пост в инстаграме. По его словам, «это уже ясная дорога, хоть и неблизкая». «Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написал он.

По словам Навального, совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. «Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Всё это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я ещё описываю поздний этап, который сам помню», — рассказывает политик.

Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел.

Алексей Навальный

Навальный отметил, что много проблем ещё предстоит решить. Он заявил, что «потрясающие врачи университетской Берлинской клиники „Шарите“ решили главную (проблему)». «Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому.

Сторонники Навального утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.

Немецкие врачи заявили, что результаты анализов политика указывают на отравление. Позже токсикологи из Германии подтвердили, что в его организме есть следы вещества из группы «Новичок».

7 сентября Навального вывели из комы. 14 сентября клиника «Шарите» отчиталась об его отключении от аппарата ИВЛ.

#новости #отравлениенавального

Спасибо за наводку Universaw
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90 комментариев
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Андрей Рядькин

35

бить ебальники 

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Nikita Zubkov

Андрей
1

Вместо Ивахнова

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Громадный парфюмер

Nikita
1

Да вы издеваетесь. Я в жизни не дрался.
Посмотрите на эти девственные кулачки

Ответить

Макс Бескоровайный

Громадный
4

Девственные, в смысле не пробовали с девушкой фистингом заниматься?

Ответить

Громадный парфюмер

Макс
4

Почему именно с девушкой

Ответить

Сергей Васильев

Громадный
1

Этот кулак мы когда-нибудь раскулачим.

Ответить

Max

24

Пиздец, конечно, видок у него, остаётся надеяться, что в скором времени придет в норму, благо лечиться в нормальной клинике. А потом снова в бой против провластных мразей.

Ответить

Уютный спрей

Max
29

Ну повторюсь: видел б ты моё лицо и его выражение после кесарева. Я ходила по стеночке неделю. А тут кома на несколько недель и отравление боевым веществом. Он выглядит офигенно для такого состояния

Ответить

TRIAL SARGEROVICH

Уютный
1

кесарево же было настоящее)

Ответить

Marcus Minh

Уютный
1

Видел бы Навальный твое лицо после кесарева! Был бы дабл.

Ответить

Уютный спрей

Marcus
2

Сидели б и пырили друг на друга такие о___О

Ответить

Константин Г.

Уютный
0

Ну так он же не человек какой-нибудь, а ВФССО!

Ответить

Иван Иванов

Уютный
–7

Он Новичка ещё никто не умирал, в отличии от кесарева. 

Ответить

Космический мангал

Иван
0

Так вроде какой-то случайный бомж в Солсбери таки умер

Ответить

Уютный спрей

Иван
0

Лалка ты

Ответить

Вова А.

31

Подымаю чашку чая за здоровье Алексея

Ответить

rossoshmap

27

ЭТО КЛОН ВЫВЕДЕННЫЙ В СЕКРЕТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НЕМЕЦКОГО ГОСДЕПА, ИНФА СОТКА. 

Ответить

Фактический пистолет

19

Кхе-кхе

Ответить

Уютный спрей

7

радостно возопила от фотки, дочка удивилась, подошла к компу, увидела Нэвэльнэ и показала большой палец 

Ответить

Космический мангал

Уютный
9

Ты жена Навального чтоль?

Ответить

Уютный спрей

Космический
7

Не) Просто однажды объяснила дочке, что Путин - это "фу дядя", она одно время путалась и могла назвать фотку с другим мужиком "фу дядей", поэтому Нэвэльны был объяснён как "во, дядя" (показать большой палец). Ей это понравилось, ну и с тех пор собственно вот 

Ответить

Marcus Minh

Уютный
3

 фу дядя

 во, дядя

Самое короткое и точное объяснение. Не только для детей.

Ответить

Уютный спрей

Marcus
1

Тоже так думаю.)

Ответить

Рыжий

Уютный
2

Еба. Если дочке требуется в таких понятиях пояснять за людей - может, не стоит ей вбивать кто "фу", а кто "во"?

Ответить

Уютный спрей

Рыжий
4

Думаю, в будущем сама разберётся, мой папа большой ватник и ещё успеет рассказать много интересного про великого Владимира. Ну а я пока полагаю, что тлю надо называть тлёй. 

Ответить

Любимый файл

Уютный
2

Молодец, вырастет — будет голосовать против путина 

Ответить

Уютный спрей

Любимый
1

Против дохлятины вроде не голосуют 

Ответить

Любимый файл

Уютный
0

Я думаю, он всех нас переживет 😥

Ответить

Рыжий

Уютный
0

 Против дохлятины вроде не голосуют

так он всегда будет. Он как Чингисхан - вечный титул, и не важно что за человек скрывается под ним

Ответить

Уютный спрей

Рыжий
0

вряд ли

Ответить

Litnikov Danil

Уютный
0

Кто то до сих пор по Ленину упарывается, так что как сказать....

Ответить

Oleg Arm

Уютный
1

Это насилие 

Ответить

Уютный спрей

Oleg
1

Угнитение!

Ответить

Данила

5

Почему без маски? Ковид на дворе.

Ответить

Рыжий

Данила
15

Ему после такого отравления ковид уже по одному месту

Ответить

No Name

1

Жаль нет видео, можно бы было сделать его в стиле “putin walking”

Ответить

Артур Мудрик

No
26
Ответить

Правоохранительный Петя

5

Будто постарел

Ответить

Передаю тебе привет

Правоохранитель…
3

он выглядит, будто работает на нелюбимой работе с большим количеством рабочих часов в день. И спускается в столовку покушать.

Ответить

Litnikov Danil

Передаю
1

То то похоже на мой офис

Ответить

Правоохранительный Петя

Правоохранитель…
0

Или десятку отсидел

Ответить

Jabas

Правоохранитель…
0

Будто вышел из двухнедельного запоя

Ответить

Bad Mother Fucker

Jabas
0

из двухнедельного запоя не выходят, а выводят

Ответить

web-watcher

5

"хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало?"
Типичная картина острого панкреатита вкупе с сахарным диабетом на фоне нарушения обмена веществ.

Ответить

Евгений Миронов

web-watcher
3

Я так раньше себя чувствовал, когда просыпался после дневного сна под вечер.

Ответить

Litnikov Danil

web-watcher
0

А мог бы рафаэлку скушать и все. Во всем сам виноват

Ответить

Передаю тебе привет

3

прикиньте, сколько людей будут смотреть его новый онлайн видос. Я думаю, ляма 2 соберется.

Ответить

Low Catch

Передаю
1

да побольше)
обычный его видос ляма 2 собирает

Ответить

Любимый файл

Low
–1

сто пудов все, кто выходил митинговать против его отравления, посмотрят 

Ответить

Анастасия Лукьянова

3

«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние»

Не, если все происходящее было на немецком, то мое состояние было бы приблизительно тем же самым.

Ответить

Сексуальный историк

2

Хорошо, что клиника называется «шарите», а не «не шарите»

Ответить

Макс Бескоровайный

Сексуальный
3

Из "не шарите" его чудом эвакуировали самолетом

Ответить

Low Catch

Сексуальный
0

не шарите = это другое

Ответить

Marcus Minh

2

  снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки

Юморит, значит на поправку пошел.

Ответить

Дмитрий

Marcus
0

он вряд ли мог это сам писать и диктовать 

Ответить

Ответный пистолет

1

Ремонт как будто наши узбеки делали

Ответить

rossoshmap

Ответный
3

Там Турки

Ответить

Eugene Gultyaev

rossoshmap
1

Гораздо хуже узбеков, в плане стройки точно

Ответить

Low Catch

Eugene
0

"есть русская жена для секс?"

Ответить

Bad Mother Fucker

Low
0
Ответить

Ответный пистолет

0
Ответить

Владимир Филатов

Ответный
1

в чём шутка?

Ответить

Ответный пистолет

Владимир
0

нет шутки. Импульсивно запостил, сам не знаю зачем

Ответить

Oleg Arm

0

Почему такой ажиотаж? 

Ответить

Плоский спрей

Oleg
3

Потому что лидер мирного демократического и свободного сообщества Российской Федерации своим выздоровлением победил подлецов и негодяев, которые ведут гразную войну против своих же сограждан.

Ответить

Иван Маслов

1

Давай Лёха живи и возвращайся к нормальной жизни, мы с тобой!

Ответить

Наташа Буринская

1

Круто он все это описывает! Хочу еще! 

Ответить

Vladislav Sapogov

1

Статья дополняется
Спасибо за наводку @Universaw

Статья дополняется
Спасибо за наводку @Universaw

Ответить

Любимый файл

Vladislav
0

Статья дополняется, спасибо за наводку

Ответить

Семен Семеныч

1

Как идёт моё восстановление, когда накануне я выпил 4 бутылки пива.

Ответить

Рыжий

Семен
0

И пиво закусил чекушкой водки

Ответить

Макс Бескоровайный

Семен
0

Да ты гигант , аж 4 бутылки...

Ответить

Пэп Пачтальпач

1

За здоровье Лешки!

Ответить

Необходимый паркур

0

Сообщение добавь, кт под фоткой

Ответить

Universaw

Необходимый
0

редакторы один фиг перепишут, так что пусть работают

Ответить

Ольга Щербинина

Universaw
4

классно

Ответить

Необходимый паркур

Universaw
–1

@Ольга Щербинина начинай работу, там интересный текст под фоткой

Ответить

Ольга Щербинина

Необходимый
2

да блин

Ответить

Ху Эмай

0

за сахаром

Ответить

Механический Валера

0

@Roman Moskovskiy на тебя тут похож

Ответить

Ровный историк

0

Неужели диабет так и выглядит??

Ответить

Эстетический дебаркадер

Ровный
0

Ага, с грубейшим нарушением когнитивных функций (sarcasm)

Ответить

Sergey Smirnov

0

Вот что немецкие рафаэлки творят!

Ответить

Иван Иванов

0

Этот Дудь порвался. Несите нового, этого уже не заштопать! 

Ответить

Low Catch

Иван
0

мальчик, а ты любишь евреев?

Ответить

Иван Иванов

Low
0

А почему вы спрашиваете? 

Ответить

Космический мангал

Иван
0

А почему вы отвечаете вопросом на вопрос?

Ответить

Сергей Васильев

0

Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень

Как тогда пост опубликовал? Всё с тобой понятно, Сисян... хотя какой ты уже Сисян... 

Ответить

little fox

0

И всё же от вещества, позиционирующегося как боевое отравляющее, ожидаешь как-то большего

Ответить

Dmitriy Dojo

0

Ага, расскажи тут!

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