И поделился подробностями своего состояния после выхода из комы.

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Алексей Навальный рассказал о своём восстановлении после отравления и его последствиях. Он опубликовал пост в инстаграме. По его словам, «это уже ясная дорога, хоть и неблизкая». «Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написал он.

По словам Навального, совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. «Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Всё это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я ещё описываю поздний этап, который сам помню», — рассказывает политик.

Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Алексей Навальный

Навальный отметил, что много проблем ещё предстоит решить. Он заявил, что «потрясающие врачи университетской Берлинской клиники „Шарите“ решили главную (проблему)». «Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому.

Сторонники Навального утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.

Немецкие врачи заявили, что результаты анализов политика указывают на отравление. Позже токсикологи из Германии подтвердили, что в его организме есть следы вещества из группы «Новичок».

7 сентября Навального вывели из комы. 14 сентября клиника «Шарите» отчиталась об его отключении от аппарата ИВЛ.

Спасибо за наводку Universaw