Главный редактор сайта о правах женщин на Кавказе уехала из Дагестана после угроз убийством Материал редакции
В полиции отказались возбуждать уголовное дело «за недостаточностью оснований».
Главный редактор сайта Daptar о положении женщин в северокавказском обществе Светлана Анохина временно покинула Дагестан. Это связано с отказом полиции возбуждать уголовное дело об угрозах ей убийством. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на саму журналистку.
«Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время», — сказала она изданию. Журналистка отметила, что её родные остались в Махачкале.
22 июля Анохиной позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что получил «указание разобраться со всеми феминистками». Журналистка предложила ему встретиться у здания Советского районного отдела полиции в Махачкале, на что собеседник заявил, что готов убить её прямо у отдела.
Анохина записала разговор и обратилась с ним в полицию. «Всё-таки настойчиво рекомендуется всем ознакомиться не только с правилами этичного ведения диалога, но и с кодексом, в том числе и уголовным. А то мало ли чего!? Вы просто игриво шутите о том, что „убьёте“ человека, а закон истолкует такую „шутку“ без должного чувства юмора и станете фигурантом совсем не смешного уголовного дела», — написали в инстаграме дагестанского МВД 25 июля.
В полиции отказались возбуждать дело «за недостаточностью оснований». «Сейчас материал направлен в прокуратуру для рассмотрения об обоснованности принятого решения. Также направлено уведомление заявителю» , — сказали там.
«Нравится вам или не нравится, а у меня одно объяснение отказу. Полиция прикрывает звонившего», — в ответ заявила Анохина. Она отметила, что официального уведомления об отказе расследовать дело не получала. Из-за этого она не может оспорить решение в прокуратуре и республиканском МВД.
Прикольный текст нашёл в Конституции РФ: "Россия есть демократическое федеративное правовое государство", "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства".
Журналистка отметила, что её родные остались в Махачкале
Wrong. Сначала семью надо было вывезти, как минимум детей
Максимально нелепая фотка для этой статьи, аж орнул (чисто с выбора фотки), ситуация несмешная конечно