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Ольга Щербинина
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Главный редактор сайта о правах женщин на Кавказе уехала из Дагестана после угроз убийством Материал редакции

В полиции отказались возбуждать уголовное дело «за недостаточностью оснований».

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Светалана Анохина Daptar

Главный редактор сайта Daptar о положении женщин в северокавказском обществе Светлана Анохина временно покинула Дагестан. Это связано с отказом полиции возбуждать уголовное дело об угрозах ей убийством. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на саму журналистку.

«Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время», — сказала она изданию. Журналистка отметила, что её родные остались в Махачкале.

22 июля Анохиной позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что получил «указание разобраться со всеми феминистками». Журналистка предложила ему встретиться у здания Советского районного отдела полиции в Махачкале, на что собеседник заявил, что готов убить её прямо у отдела.

Анохина записала разговор и обратилась с ним в полицию. «Всё-таки настойчиво рекомендуется всем ознакомиться не только с правилами этичного ведения диалога, но и с кодексом, в том числе и уголовным. А то мало ли чего!? Вы просто игриво шутите о том, что „убьёте“ человека, а закон истолкует такую „шутку“ без должного чувства юмора и станете фигурантом совсем не смешного уголовного дела», — написали в инстаграме дагестанского МВД 25 июля.

В полиции отказались возбуждать дело «за недостаточностью оснований». «Сейчас материал направлен в прокуратуру для рассмотрения об обоснованности принятого решения. Также направлено уведомление заявителю» , — сказали там.

«Нравится вам или не нравится, а у меня одно объяснение отказу. Полиция прикрывает звонившего», — в ответ заявила Анохина. Она отметила, что официального уведомления об отказе расследовать дело не получала. Из-за этого она не может оспорить решение в прокуратуре и республиканском МВД.

#новости #медиа #кавказ

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12 комментариев
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Опытный корабль

7

Кто там про феминизм визжал?
Девочки, поехали в Дагестан

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ad unguem

Опытный
12

Девочки💃💃, открылись окошечки 🔲🔲 на Дагестан 👳‍♂️👳‍♂️👳‍♂️ на 4:20 на понедельник. Скорее записываемся ☎☎

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Сергей Васильев

Опытный
9

Э-э-э-то д-д-д-ругое... купи мой комикс с пёсей, а?

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Опытный
2

слишком угнетены менспредингом в московском метро, сорри

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сироп от щекотки

Опытный
0

Нее, лучше в Лондон

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Наивный клуб

6

Как же хорошо, что Дагестан это часть России и, значит, там действуют все российские законы и даже Новая Святая Конституция!

Ответить

Алексей Андрианов

4

Вот это настоящая феминистка, а не sjw-скам из твиттера

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web-watcher

3

Прикольный текст нашёл в Конституции РФ: "Россия есть демократическое федеративное правовое государство", "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства".

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Арсений Томилов

web-watcher
0

Это вроде убрали поправками.

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Рыжий

2

 Журналистка отметила, что её родные остались в Махачкале

Wrong. Сначала семью надо было вывезти, как минимум детей

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Eugen T

0

Убьют - приходите, оформим

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Сергей

0

Максимально нелепая фотка для этой статьи, аж орнул (чисто с выбора фотки), ситуация несмешная конечно 

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