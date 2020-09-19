Участники мероприятия уверены, что Марцинкевич не убивал себя.

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Бабушкинский районный суд, Москва @maksim_tesak

В Москве прошли акции памяти Максима «Тесака» Марцинкевича, который умер в следственном изоляторе в Челябинске. Возле дома на улице Говорова, где жил «Тесак», собрались десятки человек. Большинство из них не знали Марцинкевича лично, но поддерживали то, что он делал, сообщает «Лайф».

Аналогичные акции прошли возле здания Бабушкинского районного суда, где Марцинкевичу выносили приговор, и у здания ФСИН России.

По словам организаторов встречи, это не сбор друзей и последователей «Тесака», а прощание с ним. Его друг заявил, что «люди, которые собираются выходить через восемь месяцев на свободу, не сознаются в серии убийств, совершённых 20 лет назад».

Макс — очень противоречивая личность. Для нас — друзей, близких — он — один, для тех, кто его знал из интернета, он — другой, для его политических противников он — третий. Но так или иначе никто не достоин умереть в луже крови в камере в каком-то челябинском следственном изоляторе, перед этим отсидев 10 лет за преступление, которое он точно не совершал. друг «Тесака»

У здания ФСБ задержали четверых участников акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных. Активиста Илью Лагута и ещё одну девушку задержали для проверки «на причастность к экстремистским преступлениям». Но через некоторое время их отпустили без составления протоколов. Полиция также задержала активистов Ольгу Котову и Якова Освальда. Сейчас они находятся в ОВД «Мещанский».

16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. 17 сентября в СК заявили, что он покончил с собой, можно говорить «с большой уверенностью».

По словам представителя ведомства, Марцинкевич перед смертью заявил, что с 19 лет начал убивать приезжих в Москве. «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но после этого обстоятельства его выхода на свободу «изменились». Baza опубликовала письмо «Тесака», в котором он признаётся, что совершал «идеологически обоснованные убийства».