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Ольга Щербинина
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В Москве прошли акции памяти «Тесака». На них задержали несколько человек Материал редакции

Участники мероприятия уверены, что Марцинкевич не убивал себя.

64 комментария
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Бабушкинский районный суд, Москва @maksim_tesak

В Москве прошли акции памяти Максима «Тесака» Марцинкевича, который умер в следственном изоляторе в Челябинске. Возле дома на улице Говорова, где жил «Тесак», собрались десятки человек. Большинство из них не знали Марцинкевича лично, но поддерживали то, что он делал, сообщает «Лайф».

Аналогичные акции прошли возле здания Бабушкинского районного суда, где Марцинкевичу выносили приговор, и у здания ФСИН России.

По словам организаторов встречи, это не сбор друзей и последователей «Тесака», а прощание с ним. Его друг заявил, что «люди, которые собираются выходить через восемь месяцев на свободу, не сознаются в серии убийств, совершённых 20 лет назад».

Макс — очень противоречивая личность. Для нас — друзей, близких — он — один, для тех, кто его знал из интернета, он — другой, для его политических противников он — третий. Но так или иначе никто не достоин умереть в луже крови в камере в каком-то челябинском следственном изоляторе, перед этим отсидев 10 лет за преступление, которое он точно не совершал.

друг «Тесака»

У здания ФСБ задержали четверых участников акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных. Активиста Илью Лагута и ещё одну девушку задержали для проверки «на причастность к экстремистским преступлениям». Но через некоторое время их отпустили без составления протоколов. Полиция также задержала активистов Ольгу Котову и Якова Освальда. Сейчас они находятся в ОВД «Мещанский».

16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. 17 сентября в СК заявили, что он покончил с собой, можно говорить «с большой уверенностью».

По словам представителя ведомства, Марцинкевич перед смертью заявил, что с 19 лет начал убивать приезжих в Москве. «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но после этого обстоятельства его выхода на свободу «изменились». Baza опубликовала письмо «Тесака», в котором он признаётся, что совершал «идеологически обоснованные убийства».

«Охотник на педофилов», неонацист и поклонник…
Создателя движения «Оккупай-педофиляй» неоднократно судили за экстремизм, однако в интернете были…
tjournal.ru

#новости #смертьтесака

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64 комментария
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Ровный историк

12

В такие моменты задумываешься, что Путин – лучшее, чего заслужили русские 

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Taktischer Corgi

Ровный
2

*рюзке

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Taktischer
0

(((русский))) националист марцинкевич

Ответить

foobaredbaz

Ровный
1

В такие — какие?

Ответить

foobaredbaz

foobaredbaz
3

То, что с националистом прощаются? Ну, мб это его друзья/знакомые... а ты сразу 25% в фашисты записал :)

Ответить

Владимир Филатов

foobaredbaz
–1

Это ж Орлов, он как обычно порвался.

Ответить

Алый крюк

Ровный
–1

Да, заслужили 

Ответить

Владимир Филатов

–2

Может он не был хорошим человеком, но хорошо, что люди выходят на улицу.

Ответить

Шахматный глобус

Владимир
32

Да, прогулки на свежем воздухи полезны.

Ответить

solawind

Владимир
1

да там 100 человек, в размерах москвы это вообще ничто. Все про него быстро забыли

Ответить

Рыжий

solawind
0

 Все про него быстро забыли

Ответить

Владимир Филатов

solawind
0

Я не про него, а в принципе. Хорошо, когда люди показывают свою гражданскую позицию. Уже не так важно, какая позиция, лишь бы не проплаченные.

Ответить

さよう なら

10

Грустно от осознания того, что большинство людей безнадёжные глупцы, которые готовы идти за кем-то вроде этого тесака

Ответить

Yarshd Dhsdfh

さよう
3

Грустно от пыток и убийства человека мусорами по беспределу. Совершенно не важно какие у него были взгляды. Пытающие мусора хуже даже самых лютых нацистов и скинов.

Ответить

Максим Энкель

さよう
2

Понятно что Тесак это примитивно. Но то, что попадая в тюрьму ты попадаешь в ад, это не оставляет меня равнодушным в этой ситуации.

Ответить

Lee

さよう
–1

Почему грустно? Каждый имеет право на свое мнение, и с кем-то у тебя могут сходиться взгляды, а с кем-то нет, но это не делает их менее ценными для тебя.

Ответить

Илюхер XXX

Lee
4

Как это блядь не делает, ты чо несешь

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Илюхер
0

Ты, блядь, пытки и мусоркое убийство оправдываешь тем, что человек был не тех взглядов, пошёл на хуй, мразота двуличная.

Ответить

Алиса Барышман

Илюхер
0

это не делает их менее ценными для тебя.

Ответить

Владимир Филатов

さよう
0

Разве у него много последователей?

Ответить

Рыжий

Владимир
0

В свое время было не мало. На русских маршах бегали, пытались мутить свои шоу-месть наркобарыгам, а уж оккупай-педофиляй форсили как не в себя

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
–1

Такие отморозки пригодились бы в Беларуси во время протестов.

Ответить

Рыжий

Владимир
0

Там своих таких хватает. Просто мы не в теме, т.к не находимся в их информационном пространстве. Вообще страны без таких отморозков не слишком приятны для постоянного проживания 

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
0

Что значит не слишком приятны? Не совсем понимаю посыл.

Ответить

Рыжий

Владимир
1

Посыл в том, что страны без националистов - опасные страны для белых. Франция, Германия, США (хотя там фашистов не запрещают, но акций что-то они не делают по BLM). Эти в пример привел потому, что на слуху. Что-то я не слышал чтобы в Польше африканцы громили магазины или что-то требовали от белых, а в Бельгии это происходило совсем недавно (может, и сейчас происходит, лень гуглить)

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
0

Потому что в Польше их относительно немного и в большинстве своём они приехали работать, а не сидеть на пособии.

Ответить

Victor Ganin

7

Убил он себя или помогли ему - не особо важно, ибо причина любого из двух - одна. Его сломали, как и многих до него, и как сломают многих после него.
Может он и был мудаком, но если этого не замечать, а ещё хуже - писать "ну и похуй, поделом уёбку", то власть так и продолжит ломать людей.
Честного суда там не было и это факт.

Ответить

Сергей Васильев

6

Очень рад, что левые пользователи сайта полностью поддерживают этих сторонников!

Ответить

Пищевой блик

Сергей
3

ультраправачок васильев оправдывает фашистов, ничего нового

Ответить

Торжественный Влад

Сергей
0

Это другое

Ответить

Алексей Панкратов

3

Признавайтесь, кто из вас на этом видео есть? Сразу в ЧС ебану, чтобы потом не отвлекаться. 

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Алексей
1

Твой батя.

Ответить

Рыжий

Алексей
0

Моральная поддержка считается?

Ответить

Ровный историк

–1

Население России: 70% – совковые фашисты, 25% – фашисты, которые противопоставляют себя совкам. Ещё 5% нормальных людей, скоро они вымрут, либо их выдавят. 

Ответить

Вова А.

Ровный
1

скорее 70% людей, которым фиолетово кто ими управляет, готовых приспособиться к любым властьимущим и любым ситуациям, оставшиеся - это уже либералы, нацики, комунисты, тоскующие по совку и прочие разнообразные политически ориентированные люди. Из них 60-70 околокормушки и за скрепы, остальные говорят за мораль и все хорошее, но из мало

Ответить

Пищевой блик

Ровный
0

 либо их выдавят

Жёлтую звёздочку на них раскалённым железом выдавят

Ответить

Рыжий

Пищевой
1

Т.е единственные нормальные люди в России это евреи? Вот это ты загнул 

Ответить

AZP

3

Они и за Гитлера выйдут.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

0

Тесак попил ссак.

Ответить

Денис Кузнецов

1

Жаль не дожил до русского национального государства... Вечная память 

Ответить

alexferman

Денис
0

Он в последние годы в либертарианца переформатироваться начал. Хотел бы я на это посмотреть.

Ответить

Алиса Барышман

alexferman
0

Потому что это стало модно же.

Хотел бы я на это посмотреть.

Цирка в ЛПР и без Тесака хватает

Ответить

alexferman

Алиса
1

Не думаю. Скорее, его перестали устраивать дыры в нацизме и он подыскал более логичную систему. С логическим мышлением у Марцинкевича всё ок было.

Ответить

Алиса Барышман

alexferman
0

Ладно ещё НДАшники, к ним такое ещё применить можно.

А подментованный зигач-циркач? Не верю.

Ответить

alexferman

Алиса
0

С чего ты взяла что он подментованный?

Ответить

Рыжий

Денис
0

Люди столько не живут даже в мифах, чтобы дожить до такого государства

Ответить

Stanley H. Tweedle

Денис
0

В РНГ этот обоссанец так же бы сидел, просто по правильной статье

Ответить

Валентин Жетонофф

0

Ну хуй знает, недавно смотрел его интервью, старое конечно, но там он четко заявляет о суициде, что если еще накинут 20-25 лет, то он рипнется лезвием от бритвы или что-то такое.

Если кому-то нужен пруф - ждите, буду дома запостю сюда же))

Ответить

Рыжий

Валентин
2

В посте про его убийство(само) было это видео. Тоже противоречиво, в постах в ВК он говорит типа не верьте в мой суицид в таких ситуациях. Но письмо, конечно, кринжовое

Ответить

Валентин Жетонофф

Рыжий
0

Ну суицида не будетя если сидеть 5-8 лет, а если накинут еще 20ку, то нахуй оно надо. 

Ответить

Пищевой блик

Валентин
0

 ждите, буду дома запостю сюда же

Автопостинга на тж нет.

Ответить

Валентин Жетонофф

Пищевой
0

да уже неактуально, чел выще написал, что сюда выкладыали видос этот.

Ответить

Иван Гессе

Валентин
0

при чём тут сроки если его просто пытками довели?

Ответить

Валентин Жетонофф

Иван
0

ну ему обещали накинуть еще за преступления и он суициднулся. Один хуй доведение до суицида будет)

Ответить

Владимир Филатов

0

Tesak didn't kill himself.

Ответить

alexferman

Владимир
1

Думаю всё-таки did, в статье объясню почему

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
0

Я просто вспомнил Эпштейна. Про этого я не знаю и мне всё равно)

Ответить

alexferman

alexferman
0

Вахтёёёёёёр!

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
0

Оскорбления вахтёра?

Ответить

Дмитрий Дмитриев

alexferman
0

Обязательно опиши случаи, когда он вел себя как ссыкливая сученька. Как в тюрячке сдал всех своих бывших дружков сразу же; как обсирался и засовывал язык в жопу когда появлялся кто-то, в ком он видел угрозу, типа того мужика в одном из роликов, который поинтересовался, хули они щемят толпой чувака; как, когда его взяли в последний раз за жопу, говорил, что поедет в домбабве за каким-то своим бывшим дружком-нациком, лишь бы не в садиться тюрьму (это если кто-то считает его оппозиционером, лол). Про то как эти швали пиздили толпой людей: нефоров, скейтеров и прочих. Обязательно про организацию финансовых пирамид напиши. 

В общем, пиши сразу про все, а то очень дохуя додиков, которые чуть ли не нового Че Гевару в нем видят, даже на тж, хотя он был обычным ссыклом, мразью и приспособленцем.

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

У меня нет к нему личных обидок, так что всего вот этого хейта в статье точно не будет. Нахваливать я его тоже не собираюсь, он был ебанутым честно говоря. Просто изложу своё мнение.

Ответить

Ivan Anbelia

0

R.i.p.

Ответить

Андрей Малофеев

0

https://youtu.be/TVPSnhHNQlE

Ответить

Максим Энкель

0

Люди пришли туда, не столько выразить посмертный респект Тесаку, сколько от охуевания от этой ситуации. Тесак был притивным вождем провокатором, но то что делает тюрьма с людьми это пиздец. Если такое произойдет даже с условным Световым, то и тогда люди придут.

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