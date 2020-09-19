В Москве прошли акции памяти «Тесака». На них задержали несколько человек Материал редакции
Участники мероприятия уверены, что Марцинкевич не убивал себя.
В Москве прошли акции памяти Максима «Тесака» Марцинкевича, который умер в следственном изоляторе в Челябинске. Возле дома на улице Говорова, где жил «Тесак», собрались десятки человек. Большинство из них не знали Марцинкевича лично, но поддерживали то, что он делал, сообщает «Лайф».
Аналогичные акции прошли возле здания Бабушкинского районного суда, где Марцинкевичу выносили приговор, и у здания ФСИН России.
По словам организаторов встречи, это не сбор друзей и последователей «Тесака», а прощание с ним. Его друг заявил, что «люди, которые собираются выходить через восемь месяцев на свободу, не сознаются в серии убийств, совершённых 20 лет назад».
У здания ФСБ задержали четверых участников акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных. Активиста Илью Лагута и ещё одну девушку задержали для проверки «на причастность к экстремистским преступлениям». Но через некоторое время их отпустили без составления протоколов. Полиция также задержала активистов Ольгу Котову и Якова Освальда. Сейчас они находятся в ОВД «Мещанский».
16 сентября стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. 17 сентября в СК заявили, что он покончил с собой, можно говорить «с большой уверенностью».
По словам представителя ведомства, Марцинкевич перед смертью заявил, что с 19 лет начал убивать приезжих в Москве. «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но после этого обстоятельства его выхода на свободу «изменились». Baza опубликовала письмо «Тесака», в котором он признаётся, что совершал «идеологически обоснованные убийства».
*рюзке
В такие — какие?
То, что с националистом прощаются? Ну, мб это его друзья/знакомые... а ты сразу 25% в фашисты записал :)
Может он не был хорошим человеком, но хорошо, что люди выходят на улицу.
Я не про него, а в принципе. Хорошо, когда люди показывают свою гражданскую позицию. Уже не так важно, какая позиция, лишь бы не проплаченные.
Грустно от осознания того, что большинство людей безнадёжные глупцы, которые готовы идти за кем-то вроде этого тесака
Грустно от пыток и убийства человека мусорами по беспределу. Совершенно не важно какие у него были взгляды. Пытающие мусора хуже даже самых лютых нацистов и скинов.
Понятно что Тесак это примитивно. Но то, что попадая в тюрьму ты попадаешь в ад, это не оставляет меня равнодушным в этой ситуации.
Как это блядь не делает, ты чо несешь
Ты, блядь, пытки и мусоркое убийство оправдываешь тем, что человек был не тех взглядов, пошёл на хуй, мразота двуличная.
Разве у него много последователей?
Такие отморозки пригодились бы в Беларуси во время протестов.
Что значит не слишком приятны? Не совсем понимаю посыл.
Посыл в том, что страны без националистов - опасные страны для белых. Франция, Германия, США (хотя там фашистов не запрещают, но акций что-то они не делают по BLM). Эти в пример привел потому, что на слуху. Что-то я не слышал чтобы в Польше африканцы громили магазины или что-то требовали от белых, а в Бельгии это происходило совсем недавно (может, и сейчас происходит, лень гуглить)
Потому что в Польше их относительно немного и в большинстве своём они приехали работать, а не сидеть на пособии.
Убил он себя или помогли ему - не особо важно, ибо причина любого из двух - одна. Его сломали, как и многих до него, и как сломают многих после него.
Может он и был мудаком, но если этого не замечать, а ещё хуже - писать "ну и похуй, поделом уёбку", то власть так и продолжит ломать людей.
Честного суда там не было и это факт.
Очень рад, что левые пользователи сайта полностью поддерживают этих сторонников!
Признавайтесь, кто из вас на этом видео есть? Сразу в ЧС ебану, чтобы потом не отвлекаться.
скорее 70% людей, которым фиолетово кто ими управляет, готовых приспособиться к любым властьимущим и любым ситуациям, оставшиеся - это уже либералы, нацики, комунисты, тоскующие по совку и прочие разнообразные политически ориентированные люди. Из них 60-70 околокормушки и за скрепы, остальные говорят за мораль и все хорошее, но из мало
Жаль не дожил до русского национального государства... Вечная память
Он в последние годы в либертарианца переформатироваться начал. Хотел бы я на это посмотреть.
Потому что это стало модно же.
Хотел бы я на это посмотреть.
Цирка в ЛПР и без Тесака хватает
Не думаю. Скорее, его перестали устраивать дыры в нацизме и он подыскал более логичную систему. С логическим мышлением у Марцинкевича всё ок было.
Ладно ещё НДАшники, к ним такое ещё применить можно.
А подментованный зигач-циркач? Не верю.
В РНГ этот обоссанец так же бы сидел, просто по правильной статье
Ну хуй знает, недавно смотрел его интервью, старое конечно, но там он четко заявляет о суициде, что если еще накинут 20-25 лет, то он рипнется лезвием от бритвы или что-то такое.
Если кому-то нужен пруф - ждите, буду дома запостю сюда же))
Ну суицида не будетя если сидеть 5-8 лет, а если накинут еще 20ку, то нахуй оно надо.
Пищевой блик
ждите, буду дома запостю сюда же
Автопостинга на тж нет.
да уже неактуально, чел выще написал, что сюда выкладыали видос этот.
при чём тут сроки если его просто пытками довели?
ну ему обещали накинуть еще за преступления и он суициднулся. Один хуй доведение до суицида будет)
Tesak didn't kill himself.
Думаю всё-таки did, в статье объясню почему
Я просто вспомнил Эпштейна. Про этого я не знаю и мне всё равно)
Вахтёёёёёёр!
Обязательно опиши случаи, когда он вел себя как ссыкливая сученька. Как в тюрячке сдал всех своих бывших дружков сразу же; как обсирался и засовывал язык в жопу когда появлялся кто-то, в ком он видел угрозу, типа того мужика в одном из роликов, который поинтересовался, хули они щемят толпой чувака; как, когда его взяли в последний раз за жопу, говорил, что поедет в домбабве за каким-то своим бывшим дружком-нациком, лишь бы не в садиться тюрьму (это если кто-то считает его оппозиционером, лол). Про то как эти швали пиздили толпой людей: нефоров, скейтеров и прочих. Обязательно про организацию финансовых пирамид напиши.
В общем, пиши сразу про все, а то очень дохуя додиков, которые чуть ли не нового Че Гевару в нем видят, даже на тж, хотя он был обычным ссыклом, мразью и приспособленцем.
У меня нет к нему личных обидок, так что всего вот этого хейта в статье точно не будет. Нахваливать я его тоже не собираюсь, он был ебанутым честно говоря. Просто изложу своё мнение.
Люди пришли туда, не столько выразить посмертный респект Тесаку, сколько от охуевания от этой ситуации. Тесак был притивным вождем провокатором, но то что делает тюрьма с людьми это пиздец. Если такое произойдет даже с условным Световым, то и тогда люди придут.